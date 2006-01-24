Ukrainian Fashion Week – единая неделя моды в Украине

24 января 2006, 15:43

В украинской fashion-индустрии начинается качественно новый этап.

В декабре 2005 года оргкомитет Украинской недели прет-а-порте “Сезоны моды” (руководитель Ирина Данилевская) и оргкомитет Международного фестиваля моды “Киевский подиум” (президент Александр Соколовский), руководствуясь интересами национального модного бизнеса, приняли решение о совместном проведении Ukrainian Fashion Week. С этого момента на украинском fashion-рынке будет существовать единая Неделя моды. @@@ По мнению организаторов, консолидация будет способствовать повышению авторитета украинской моды, как в нашей стране, так и за ее пределами, формированию полноценного модного бизнеса Украины и станет неотъемлемой частью fashion-индустрии. Девятилетний опыт проведения Недели моды, полное соответствие международным стандартам, профессионализм команды и, главное, высокий уровень украинских дизайнеров, ставит UFW в один ряд с ведущими мировыми неделями моды. В рамках Недели моды состоятся показы коллекций прет-а-порте ведущих украинских дизайнеров, дизайнеров России, Грузии, Италии. Свое участие в UFW уже подтвердили Лилия Пустовит, Виктор Анисимов, Виктория Гресь, Алексей Залевский, Анна Бабенко, Диана Дорожкина, Оксана Караванская, Роксолана Богуцкая, Ирина Каравай и другие дизайнеры. Всего в рамках недели моды пройдут показы 37 дизайнеров Украины и других стран. Важной составляющей мероприятия станет проведение Trade Mark Defile – показ более 20 коллекций ведущих торговых марок и промышленных коллекций дизайнеров Украины, а также проведение дефиле “Новые имена”. По словам госпожи Данилевской, в необходимости объединения организаторов убедил печальный опыт России – существование нескольких альтернативных недель моды привело к нездоровой искусственной конкуренции и массе неудобств как для участников, так и для посетителей. “Украина сделала правильный выбор, от которого выиграли все: участники, посетители и потенциальные инвесторы”. Учредитель UFW Александр Соколовский назвал ситуацию в отечественной моде и легкой промышленности угрожающей – рынок насыщен китайской одеждой, коллекции отечественных модельеров недоступны массовому потребителю, индустрия моды лишена инвестиционной привлекательности. “Мода и бизнес должны дружить! Мы не рассчитываем на внимание ведущих мировых байеров, но первые шаги уже сделаны”. Первая ласточка – промышленная коллекция Виктора Анисимова под маркой Alexx Fashion, которая уже в марте поступит в сеть магазинов Tusso. Дизайнер Виктория Гресь в обозримом будущем планирует парфюмерную и обувную линии. Господин Соколовский особо подчеркнул достоинства материально-технического обеспечения UFW – специально созданный на территории павильона “Альта Экспо” шатер “Киевского подиума”, оснащенный мощной современной звуковой и световой аппаратурой, идеально подходит для мероприятия такого масштаба. Организаторы исправили некоторые технические недочеты прошлого сезона: уже построены удобные туалеты, идет реконструкция подиума, журналистам обещана специальная пресс-зона в зрительном зале и новый пресс-центр. Организаторы убеждены, что Ukrainian Fashion Week станет ярким светским событием и самой масштабной акцией в украинской моде. Однако во всей этой огромной бочке меда не обошлось без нескольких ложек дегтя. Так, например, в результате изменения сроков проведения мероприятия Украина лишилась возможности увидеть новую коллекцию дизайнера с мировым именем – Сони Рикель (предположительно, коллекция Сони Рикель все же появится на осенней неделе моды). А особенно горько то, что многие интересные, а особенно начинающие дизайнеры не попали в формат UFW – это будет праздник только для звезд украинской fashion-индустрии.

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