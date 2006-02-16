Мария Бурмака: «Между понятием «сильная женщина» и мной – огромная разница!»

Мария Бурмака хотела «молча» поразмыслить над своей жизненной философией, разобраться в себе и происходящем вокруг.

Два месяца назад, как результат самосозерцания, появилась в теле- и радиоэфире песня «Не тому», буквально на днях начинает звучать ее новая песня «Забудь».

«Музыка и песни – это мой стиль жизни»

Мария, надо полагать, что «Забудь» – своеобразная черта под каким-то жизненным этапом?

Да, впрочем, как и многие из моих произведений. Это первая песня, написанная для нового альбома. Я создала ее за 20 минут. Музыку написала после концерта в Нью-Йорке, а пока летела в Торонто, сами собой сложились слова. Самое интересное, что и в студии мы ее записали буквально с первого раза. Из-за такой легкости, даже неожиданности создания, песня мне очень дорога. Наверное, то, что она буквально выпорхнула из меня, очень легко мне далась, свидетельствует о завершении очередного жизненного этапа и символизирует начало следующего. Эту песню, на самом деле, я написала раньше, чем «Не тому», но… побоялась первой в эфир выпускать, поскольку она для меня действительно как черта.

То, что песня была написана «между небом и землей» говорит о том, что Муза любит Вас настигать в самых неожиданных местах?

Да, Муза у меня непредсказуемая. То в такси меня настигнет, то в гостях. И потом друзья обижаются, что я полвечера сидела с отсутствующим выражением лица. Когда приходит Муза, то писать я начинаю на том, что под руку попадется. В ход идут салфетки, sms-ки, которые остаются в телефоне, однажды даже в паспорте карандашом внезапно нахлынувшие слова записывала.

Вы стоите особняком в большом шоу-бизнесе. Как вам удается не быть втянутой в этот омут?

Я, наверное, не совсем публичный человек. Тусовки, вечеринки – не для меня. Я не светский персонаж. Не люблю улыбаться, когда мне не хочется этого делать. А приходить куда-то с кислым выражением лица мне тоже не хочется. А что касается «омута», то каждый приходит на сцену со своей мотивацией. Одни идут в шоу-бизнес, чтобы быть популярными и узнаваемыми. Так обычно рассуждают девочки лет 10-11. Если эта мотивация превалирует у взрослых, то они и стараются быть в «омуте». Впрочем, как и те, кто мотивирует свой выбор деньгами. Такие артисты постоянно осознают, что делают что-то не то, вроде как «играют в поддавки». Третьи видят в выступлениях какую-то реализацию себя. Причем они должны осознавать, что могут остаться непонятыми, невостребованными. Их диски не будут продаваться, а зрители не побегут массово на концерты. Моя же мотивация в том, что музыка и песни – это мой стиль жизни. Я просто без них не могу, и живу так уже достаточно долго. Даже если однажды решу не выходить на сцену и заниматься чем-то другим (я, кстати, пробовала), то все равно ночью неведомая сила разбудит меня и заставит взять в руки гитару. Наверное, это сродни тому, как другие пишут дневник… Говорят, что только 5% жителей земли занимаются любимым делом и этим зарабатывают себе на жизнь. Вот я к этим 5% принадлежу.

«Дочка тоже «заражена» бациллой сцены»

Вы упомянули «критический возраст» – 10 лет, когда хочется быть популярной. В этом возрасте сейчас Ваша дочь. Она уже хочет быть популярной, пойти по вашим стопам?

Ярынка знает оборотную сторону медали «шоу-бизнеса», видит, как устает ее мама. Поэтому я не уверена, что она хочет пойти по моим стопам, и не ведаю, о чем она мечтает. Случается, что ее желания засекречены от меня в первую очередь. Но, кажется, бациллой сцены она уже заражена. Ходит в музыкальную школу, учится по классу гитары, и уже неплохо играет. Пытается писать песенки. Если она захочет выйти на сцену, то уже будет готова ко всему. И отговаривать ее от такого шага я не стану. Впрочем, так было и со мной. Я безумно благодарна своим родителям за то, что в свое время они чуть ли не силой отправляли меня в музыкальную школу.

Вы с ней на равных общаетесь?

Даже слишком на равных! Иногда мне это не нравится, потому что хочется, чтобы мама была большим авторитетом. А то все болтаем, как подружки… Иногда она такие умные советы мне дает, вы даже не представляете!

У Вас плотный рабочий график?

Недавно позволила себе немного отдохнуть, была в Канаде две недели. А как только вернулась – начала активно работать. Хотя, если честно, применить к своей деятельности слово работа не могу. Есть новые песни, их много, три сыграно и записано. Практически каждый день – репетиции. Кроме этого, журналисты со мной хотят о чем-то говорить постоянно. Это тоже занимает время. Хотя порой мне кажется, что самые главные вещи я уже сказала, и не раз. Кто хотел, тот услышал. А добиваться до чувств тех, кто не хочет слушать, иногда не хочется. Поэтому сейчас не так часто даю интервью. А еще я трачу время на себя: салоны посещаю, SPA-процедуры… А в прихожей уже стоит собранная сумка. Буквально завтра начинаются концерты. Надо ехать…

В Канаду ездили отдохнуть?

Скорее, по личным причинам. Очень личным. Попутно решала вопросы, связанные с творчеством.

Там, за океаном, встречались с нашими бывшими соотечественниками?

Так бывает обычно после моих концертов. Половина людей, которые подходят после выступления - выходцы из Украины. Их обычно интересует, что происходит в нашей стране. Спрашивают - я рассказываю. Хотя, в последнее время, сама не очень понимаю, что ж происходит в нашей стране… В эту поездку встречалась больше со своими друзьями-подругами. Они – украинского происхождения. А говорили больше о здоровье детей, о погоде, о том, что модно, где это лучше купить, что кому идет, где интересно побывать, что обязательно надо прочесть, что посмотреть… О том, о чем говорят просто подруги.

@@ О политике Вы с подругами не болтаете?

Политика так «вкручена» в нашу повседневную жизнь, что не говорить о ней нельзя. В результате все разговоры с подругами о политике сводятся до уровня невинных женских сплетен. А на профессиональном уровне, то есть с людьми, которые в этом разбираются, уже давно не общалась. Ведь в таком случае необходимо декларировать свою точку зрения, аргументировать ее. У меня есть своя точка зрения и позиция, но в последнее время я обсуждать эти темы устала.

«Я – женщина несильная»

Мария, у Ваших песен такие жизнеутверждающие названия «Ми йдемо», «Лишається надія», «Не бійся жити». Это следствие временного состояния души, или вы по жизни такая оптимистка?

Как вам сказать… Песня «Ми йдемо» была написана в 92 году, «Лишається надія» - в 95-ом, а «Не бійся жити», - в 2001-ом. Они появились давно, причем с большими интервалами. А в связи с какими-то событиями вдруг вспомнились и получились очень своевременными. Наверное, так произошло потому, что людям хочется позитива, хочется знать, что хоть кто-то не боится этой жизни, кто-то кому-то говорит, что «этот мир создан для тебя, эти солнце и небо…». Я эти песни писала тогда, когда сама нуждалась в таких словах, хотела, чтобы их сказали мне. А теперь слышу от многих людей отзывы, что эти песни здорово помогли им в тяжелое время. И я очень рада этому.

А на сцене Мария Бурмака – такая сильная женщина!

Вы даже себе не представляете, какая я на самом деле не сильная! Иногда у меня получается худо-бедно играть эту роль. Но это больше защитная оболочка. На самом деле я очень подвержена настроениям. Могу помногу раз говорить оптимистические вещи и петь жизнеутверждающие песни, а потом – просто войти в какой-то ступор. А сильные женщины, они, наверное, другие. У меня среди подруг есть несколько сильных женщин. Так вот, они могут подтвердить, что между понятием сильная женщина и Марией Бурмакой – огромная разница.

А откуда черпаете поводы для оптимизма?

Для меня есть два состояния: «жизнь удалась» и «жизнь не удалась». Иногда просто стараюсь настроиться на оптимистический лад, убеждаю себя жить в позитиве, думать, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Для этого есть хорошее «упражнение»: подойти к зеркалу, улыбнуться, и продержать эту улыбку секунд 40. На каком-то этапе от этого занятия становится ужасно смешно. Но у меня есть еще один «взбадривающий» способ. Обычно перед сном у меня начинается сеанс «самобичевания»:обдумываю, что произошло за день, что не так сделала, что не так сказала… Долго прорабатываю варианты, как можно поступить иначе… Начинаю себя корить. И мне на помощь приходит фраза из «Унесенных ветром»: «Я подумаю об этом завтра». После этого стараюсь уснуть или почитать что-то легкое, «побродить» по Интернету. А наутро все уже совершенно по-другому: завтрак надо готовить, дочку в школу провожать…

«Я люблю Украину, но не как очерченную территорию на карте»

Мария, считаете себя патриотом своей страны?

Да, я патриотка именно СТРАНЫ. Мне сложно говорить о государстве. Нет, я уважаю государство и государственные символы. Но к государству у меня всегда были и сейчас есть вопросы. А страну свою я очень люблю!

Что для Вас патриотизм?

Это – как та заповедь, что имя Бога нельзя упоминать всуе. Я не могу вот так выйти на площадь и заявить во всеуслышанье, что я патриотка, и хочу нести знамя патриотизма.

Это святое для меня. Эти вещи у меня в крови. Это моя страна, мой воздух, люди, которых я люблю. И черты ментальные, черты характера здесь те, что я люблю. Здесь я чувствую себя, как рыба в воде. То же самое касается и украинского языка. Это не то, что я «одеваю» только по праздникам, это то, с чем я живу. Это тот язык, на котором я говорю самые главные слова в своей жизни. Вероятно, это называется патриотизм. И вероятно это то, что я чувствую по отношению к своей стране. Так, как люблю своих родителей, это так, как я люблю дочку, вот так я люблю Украину. Замечая недостатки, иногда сетуя на жизнь, понимаю, что где-то, возможно, людям живется проще и лучше. Но я рождена здесь, и моя земля здесь. И это – не обсуждается! Это мое – и все! Моя страна. Мой язык. Мой народ. Другой может, и лучше, но он – чужой.

То есть, если бы Вам сейчас предложили самой выбрать себе родину, Вы бы Украину ни на что не променяли?

Нет, конечно… Но здесь один нюанс: я люблю Украину не как очерченную территорию на карте. Украина для меня – это совершенно конкретные символы. Это улица Чайковского в Харькове, где я выросла, это площадь Свободы, которую я пересекала, когда ходила в университет, это двор моей бабушки. Это город Прилуки, где живет моя вторая бабушка, который всегда будет ассоциироваться с детством. Это мои родители и те воспоминания, как они меня водили в детский сад. Это улицы Киева, по которым я сейчас хожу. То есть, для меня Украина – это пестрое полотно, сотканное из каких-то теплых, очень родных символов. И поменять это на другую страну мира просто не возможно. Я же не могу повернуть жизнь вспять и поменять свои воспоминания! Навсегда останется со мной и та скамеечка в парке, и дерево, что в детстве посадила вместе с папой. И это дорогого стоит.

«Мечтается о глобальной душевной гармонии и глобальном женском счастье»

@@@ Песня «Не бійся жити”, кажется, даже неожиданно для Вас стала гимном Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД. Как вы это восприняли?

Когда люди обратились ко мне за разрешением использовать песню как гимн, я, не медля ни секунды, согласилась. Все мы иногда переживаем одиночество, чувствуем «непонятость». Но если у большинства - это временное состояние, то люди с ВИЧ-положительным статусом с такими переживаниями живут постоянно. Они знают, что жизнь их ограничена во времени, им - тяжелее всего. Я как-то захотела разобраться, что это такое, и как относятся в нашей стране именно к таким людям. И поняла, что они живут в некоем вакууме, они брошены и безумно одиноки. Поэтому, если в моей песне они почувствовали мою поддержку моральную, то я этим горжусь. Значит, я смогла сделать очень важное дело в жизни.

Недавно Вы принимали участие в концерте, посвященном дню Святого Валентина. Любите этот праздник?

Скорее, отношусь к нему с иронией. Ведь если любишь человека, то ты любишь его каждый день. И для этого не обязательно дарить конфеты и игрушки в форме сердечек. С одной стороны, День влюбленных больше похож на чувство, которое пустили в тираж, а с другой – очень даже милый праздник, прекрасный повод улыбнуться среди зимы, подарить кому-то тепло своего сердца и... получить подарки, милые sms-ки.

Вы суеверный человек?

Наверное, да. Когда мне на мобильный приходят «письма счастья», стараюсь беспрекословно отправить их «5 людям, чтобы пришло счастье, иначе…»…

О чем сейчас мечтаете?

Сейчас мечтается о глобальной душевной гармонии и глобальном женском счастье. Все это вроде и есть, но хочется еще большего. Что это такое – не знаю. Но чувствую, что оно где-то рядом и вот-вот должно прийти…