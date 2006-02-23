Анна Седокова: «Популярными становятся только настоящие «изумруды»

Помните, когда начался Ваш путь на сцену, когда Вас заметили?Я сидела на съемках в студии «1+1» в восьмом ряду, «в массовке» и очень громко хлопала. И меня пересадили в пятый ряд, потом в третий, потом в первый. Наверное, подумали: «Какая артистичная девочка! Как она громко хлопает, как улыбается! Надо ее снять в сюжете «Скрытой камеры».Потом мне предложили сняться в эпизоде, потом еще в одном, и еще. И поняли, что у меня получается, и что я могу. Это моя история. Получается, что не надо бояться начинать с малого. Если вы хотите стать звездой на телевиденье – ходите на всевозможные кастинги, участвуйте во всех проектах. Даже, если вам придется стоять в десятом ряду крайним справа. Ходите, потому что если вы по-настоящему талантливы, вас заметят. Нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то к вам придет и предложит хорошую работу. Для этого надо очень много сделать. Работа, плюс талант, плюс счастливое стечение обстоятельств – вот мой путь к успеху.Первый раз это произошло давно – после моего первого телеэфира на «O-TV». Тогда мне казалось, что я стала очень знаменитой. Даже подумала: «Вот она - настоящая слава!». Страшно было выходить на улицу: думала, меня все узнают. Но как оказалось, настоящая известность пришла позже.Мне предлагали сняться в фильме, но я, честно говоря, скептически к этому отношусь. Думаю, каждый должен заниматься своим делом. Певицы должны петь, актрисы – играть. Есть ведь масса примеров неудачных опытов! Я не уверена, что какая-то гениальная актриса может стать гениальной певицей. Это разные профессии. Актриса должна играть от души, а певица – петь всем сердцем. Только тогда это по-настоящему. Я лучше буду хорошо петь, чем плохо играть.Конечно же, была. Произошло это еще на «O-TV». Не помню, по какой причине, но закрыли наши проекты. Мы были молодыми, и в принципе, не знали – куда идти, как жить дальше. Мне казалось, что меня не поняли и не оценили. Тогда-то и поступило предложение - уехать в Америку и работать там на телевиденье. Шикарное предложение! И я сказала: «Все, значит, сейчас я уезжаю в Америку, и потом вы все посмотрите, какая я звезда и поймете, как вы ошибались!». После подумала, а чего ж я, «такая звезда», не могу добиться всего этого здесь? Поэтому и решила – через тернии к звездам попасть. Говорить легко, а вот пройти этот путь – сложно!Я считаю, что везде одинаково тяжело - и в Украине, и в России, и в Америке. Тем более, чтобы стать популярной в Америке, надо либо родиться там, либо в совершенстве владеть языком. «Американским», английский, всякими диалектами… В России, к сожалению, очень многое решают деньги. У нас в Украине как-то с этим полегче. Если у нас все-таки можно «закрутить» исполнителя на радио, и он станет более-менее узнаваемым, то в России с этим намного тяжелее. Популярными становятся только настоящие «изумруды», такие как «Уматурман» или «Звери». Вот они – неординарны, они – самородки.Мы очень долго выбирали песню. Ведь она должна была стать действительно первой моей песней. Может, мы поступили немного не логично – многие профессионалы говорили, что нелегко начинать с медленной песни. Среди профи бытует мнение, что первая песня должна быть энергичной. Но мы решили, что пойдем своим путем. И выбрали – самую прекрасную, добрую и нежную песню из нашего репертуара. И как оказалось, не ошиблись.В самой работе над клипом мы много экспериментировали, сотрудничая с достаточно известной компанией, которая редко снимает клипы. Достигали всего методом проб и ошибок. Впервые в Украине для работы над клипом мы использовали «хай-спид» камеру. Ранее ее использовали только в рекламе. Она дает возможность снимать самые-самые медленные движения – как падает слеза, капельки дождя, бусинки.Да. Я даже не рассчитывала, что придется прибегать к услугам модели. Так получилось, что Валентин не смог присутствовать. И в последний момент мне пришлось насиловать себя и ложиться в постель с другим мужчиной ().Я надеюсь на это. Может, надо предложить ему какой-то гонорар. Просто так может и не получится.Я могу судить только об Анне Седоковой и Анне Белькевич. Седокова, наверное, более самостоятельная и независимая, потому что эта фамилия ассоциируется с моей карьерой. Аня Белькевич – такая домашняя, очень она хорошая...Да. Но и от имени Аннабель не отказываюсь совсем. Уж очень интересная была идея! И, возможно, так будет называться будущий альбом. Но главное имя, под которым я выступаю, это - Аня Седокова.Буду откровенной. Иногда наступают моменты, когда ты понимаешь, что немножко скучаешь по прошлому. Я скучаю по тем песням, которые пела, ведь они были прекрасные. Но проходит время, и я понимаю, что прошлое лучше не возвращать – в нем были и не очень приятные моменты. Так что пусть все останется, как есть. Тем более что сейчас так неожиданно и замечательно разворачивается моя сольная карьера. К тому же, думаю, возвращение в коллектив «ВИАГры» уже не реально.Тогда я по-настоящему отдавалась: по-настоящему дружила, по-настоящему верила в семью. И если бы я поставила это чувство на второй план, а на первый вынесла какие-то рабочие отношения, возможно, не было бы так больно при расставании.@@@Нет. Никакие наркотики и стимуляторы никто не принимал. От этого мы были очень далеки. К тому же, это сейчас настолько не популярно, что этим уже никто не балуется. Такое явление было распространенным еще в 90-е годы, сегодня – это признак дурного вкуса. Конечно, бывали моменты, когда ты выходишь в зал и понимаешь, что перед тобой сидит не самая приятная публика. Это было на каких-то частных вечерах, днях рождения, где люди заплатили и считают, что они тебя купили. Я не говорю, что все плохие, но иногда приходилось сталкиваться с косыми взглядами, наглостью, невоспитанностью. На подобных концертах было ужасно выступать. Это высасывало из тебя все соки! Но бывало и наоборот – концерты заряжали энергией. Я очень люблю выступать в каких-то маленьких концертных залах, домах культуры, где собирается какая-то тысяча людей. После этих концертов ты чувствуешь безумный подъем, потом еще часа два ходишь как заведенная. Вот это самый лучший допинг!Я уже никак не оцениваю. Там постоянно меняется состав – все новые и новые лица. Следить за «ВИАГрой» стало даже как-то не интересно.Нет! Однозначно.Думаю, многому. Могу показаться вам нескромной, но я немало сделала для коллектива. А когда уходила, хотела передать все свои навыки новой участнице. Думала, все-таки два года бесследно не проходят. Я имею в виду и общение с публикой, и поведение на сцене. Я была режиссером-постановщиком почти всех концертных идей. И то, что сейчас делает на сцене «ВИАГра» - на 30% мое. Я не имею в виду танцевальные или хореографические моменты. Я говорю о смешном танце или выходе с детьми. Все эти моменты ставила я. Но об этом, к сожалению, уже никто в коллективе не помнит. Хотя мои режиссерские постановки живут до сих пор.Слава Богу, я еще не все растратила. В «ВИАГре» я постоянно боролась за введение каких-то спецэффектов. К сожалению, тогда почему-то никто из продюсеров не желал меня слушать, денег было жалко. А мне хотелось подарить людям шоу – чтобы с неба падали звезды. Я жить без этого не могла. Возможно, это и стало одной из причин моего ухода. Мне было страшно не удобно перед зрителями, когда они покупали билеты на наши концерты, стоящие безумно дорого (по 100 долларов), и видели перед собой голые стены и трех, пусть и замечательных, девушек на сцене. И по сей день в коллективе изменилось немногое.Согласна. А представьте, что есть на кого посмотреть и есть шоу! Вы бы получили вообще колоссальное удовольствие. А так… Мы пытались компенсировать отсутствие постановок и декораций своими движениями, общением с публикой. После концертов мы были просто все мокрые! Но в своей дальнейшей карьере, я могу гарантировать, это будет хорошее шоу. И дело не в количестве спецэффектов – просто будут интересные постановочные номера, в которых публика будет обязательно принимать участие.Я вообще хочу сказать, что Украина – потрясающая страна. Вот вы только что назвали многих, и очень многих еще не назвали…Вы только посмотрите на них! Все девушки красивые, приятные, талантливые. Вы не назвали ни одной безголосой.Когда я начинала свою сольную карьеру, задумалась: ведь даже в России нет такой конкуренции, как у нас. И что я могу делать на этом фоне?.. В одной из моих песен есть такие слова: «Я не играю роль – я просто живу». Это про меня. Наверное, очень многие девчонки играют какую-то роль, а я - такая как есть. Я ушла со сцены, потому что, как и многие девчонки, вышла замуж рано, потому что безумно влюбилась и без любимого жить не смогла. Я, как и многие девушки в нашей стране, ради ребенка и мужа отказались от карьеры. Я поступила так, как бы поступила любая другая на моем месте. Конечно, нельзя обобщать. Но, судя по тем письмам, которые мне приходят, так поступили многие. В выборе между карьерой и ребенком большинство, наверное, выбирают малыша. Но в то же время, каждая из этих женщин понимает, что она должна что-то сделать, чтобы реализовать себя. И я думаю так же. Так что, многие девушки видят во мне себя - со всеми слабостями, недостатками и достоинствами. Я хорошая, родная и простая.Вот недавно мы с Алиной выучили сценку: «Мишка косолапый по лесу идет». Теперь экранизируем этот стишок: как медведь шишки собирает, как делает «топ» и «хлоп»… С ней сейчас очень интересно – она уже все понимает и даже пытается какими-то звуками все воспроизводить. Алине - год и два месяца и она уже говорит на своем языке. У нее пока еще не получается выговаривать слова.Доброй, отзывчивой. Я мечтаю, чтобы мы с ней были подругами, чтобы она могла мне по-настоящему довериться.Вы знаете, у меня вообще всего в детстве не было. Мы выросли в спальном районе Киева, у нас не было денег на хорошее образование. Но очень старалась мама. Она водила меня по музыкальным школам, художественным кружкам. У меня не было шикарных вещей, красивых кукол. У моей дочки, конечно же, это все будет. Но я очень хочу, чтобы она знала всему цену. Потому что многие дети, которые имеют в жизни все, вырастают в обеспеченных семьях, считают, что все в жизни можно купить за деньги. Я не хочу, чтобы моя дочь так думала. Я ей дам многое, но постараюсь научить ее понимать, что мама и папа очень тяжело зарабатывают эти денежки, и что, если чего-то очень хочешь, нужно работать и покупать самой.Не очень. Оно же было нелегким! Но сейчас мало из того плохого я помню. Все плохое быстро забывается! У меня очень короткая память на плохие вещи. К сожалению или к счастью, не помню предательства и обид. Хотя и знаю, что совершаю ошибки, что нельзя всем прощать. Да, бывает порой больно, но светло жить.Раньше, как только мы начинали, часто сравнивали. Но у Валентина совсем другой типаж, он не щеголь, не денди, как Бэкхем. Валентин очень скромный человек Он кардинально отличается от Дэвида. Поэтому сравнивать можно лишь род деятельности.Раньше - все время, на каждый матч, особенно летом. А потом я беременная была, не было возможности, затем с доченькой сидела. Но я не могу ходить на серьезные матчи – тяжело сидеть на трибуне, когда какой-то плохой человек начинает кричать что-то неприятное, грубое. И когда это говорят еще и про твоего мужа, ты понимаешь, что сейчас встанешь и начнешь чуть ли не драться с этим человеком. И никто ж не знает, что я – жена Белькевича, на трибуне я незаметная.Я спокойна, только когда мой муж не играет. Если Валентина на поле нет, мне, по сути, все равно. Но как только мой муж выходит на поле, я очень переживаю.Я не очень люблю слова «фанаты», но у меня очень хорошие поклонники. Мы недавно с ними встречались. Все девочки – красавицы, умницы. Мужчины – очень умные, интеллигентные, образованные.Много, но он их очень умело скрывает, слава Богу. Потому что, иначе я бы жутко ревновала. Я же знаю, ему письма какие-то пишут. Парадокс, но после женитьбы поклонниц у него стало намного больше, чем раньше.…а я даже не слышала такой фамилии. И вышла за него замуж, представляете!? Независимо от наших звездных карьер, мы просто встретились.Однажды я пришла на футбол, тогда «Динамо» с кем-то играло, и села рядом с нашими ребятами-футболистами. Все они сидели и раздавали автографы. И тут появляется парень, с тетрадочкой. Они подумали: «Ну, к нам, опять». А он пробирается сквозь всех, не обратив на них внимание, протягивает мне тетрадку, а в ней моя фотография в полный рост. И говорит: «Можно ваш автограф?». Получается, человек специально пришел на стадион, чтобы взять у меня автограф.Мне нравятся молодые дизайнеры. Новые свежие дуновения. Отдаю предпочтение американскому стилю одежды, работам дизайнеров из Нью-Йорка. Мой секрет - не обязательно покупать дорогую одежду. Успех внешнего вида абсолютно не в дорогой одежде. Ужасно, когда девушки одеваются в самых дорогих магазинах Киева и превращаются в клонов: у них на попе написаны одинаковые буквы, в глазах – одинаковые цифры. Даже цвет волос одинаковый! И ты уже не понимаешь, кто есть кто. И тебе все равно, с кем тебя знакомят. Одежду надо покупать в разных местах, носить вещи от разных дизайнеров. Надо быть вообще разной. Иногда можно найти просто сумасшедшие вещи, цена которых 20 долларов. Поэтому я очень люблю всякие интересные магазинчики. Секретные.Если не можете купить дорогую одежду, сделайте ее сами. Если нет денег на дорогой крем – купите простой. В одном журнале я прочитала, не помню, кто автор, но позволю себе его процитировать: «Пользуйтесь разными кремами, потому что дешевое средство, лучше, чем никакое». Есть же и народные, доступные средства. А отсутствие денег, это абсолютно не оправдание ужасного внешнего вида. Наоборот, это должно послужить стимулом для того, чтобы выглядеть хорошо. И если вы будете выглядеть хорошо, то деньги сами к вам приплывут.Дизайнерским…Их несколько. Например, ночной Крещатик или Выдубицкий мужской монастырь.Мобильный телефон, ключи от машины и кошелек.Все будет хорошо.Могу, но это очень грустная песня…