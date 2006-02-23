Анна Седокова: «Популярными становятся только настоящие «изумруды»

Мы договорились встретиться в ресторанчике «Моменто». Я все думала, какая она в жизни – экс-солистка культовой группы «ВИА Гры», жена капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича, мать годовалой девочки?
Почти два года назад она пела с телеэкранов, как солистка одной из самых известных и эпатажных групп. Толпы поклонников и несколько концертов в день. В имидж раскованной и роковой девушки Анна Седокова вписалась «на ура».
Мы сели за столик и Аня заказала обычный яблочный сок. Веселая и добродушная, даже... по-детски наивная. Две задорные косички, розовая курточка, огромные сияющие глаза. Для нее нет тем–табу. Даже о бывших коллегах из «ВИА Гры» Аня вспоминает с улыбкой.
«Я лучше буду хорошо петь, чем плохо играть»
@@@ Помните, когда начался Ваш путь на сцену, когда Вас заметили?
Я сидела на съемках в студии «1+1» в восьмом ряду, «в массовке» и очень громко хлопала. И меня пересадили в пятый ряд, потом в третий, потом в первый. Наверное, подумали: «Какая артистичная девочка! Как она громко хлопает, как улыбается! Надо ее снять в сюжете «Скрытой камеры».
Потом мне предложили сняться в эпизоде, потом еще в одном, и еще. И поняли, что у меня получается, и что я могу. Это моя история. Получается, что не надо бояться начинать с малого. Если вы хотите стать звездой на телевиденье – ходите на всевозможные кастинги, участвуйте во всех проектах. Даже, если вам придется стоять в десятом ряду крайним справа. Ходите, потому что если вы по-настоящему талантливы, вас заметят. Нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то к вам придет и предложит хорошую работу. Для этого надо очень много сделать. Работа, плюс талант, плюс счастливое стечение обстоятельств – вот мой путь к успеху.
А когда Вы проснулись и почувствовали себя знаменитой?
Первый раз это произошло давно – после моего первого телеэфира на «O-TV». Тогда мне казалось, что я стала очень знаменитой. Даже подумала: «Вот она - настоящая слава!». Страшно было выходить на улицу: думала, меня все узнают. Но как оказалось, настоящая известность пришла позже.
После съемок в фильме «Золушка» не хотелось попробовать себя в более серьезном кино?
Мне предлагали сняться в фильме, но я, честно говоря, скептически к этому отношусь. Думаю, каждый должен заниматься своим делом. Певицы должны петь, актрисы – играть. Есть ведь масса примеров неудачных опытов! Я не уверена, что какая-то гениальная актриса может стать гениальной певицей. Это разные профессии. Актриса должна играть от души, а певица – петь всем сердцем. Только тогда это по-настоящему. Я лучше буду хорошо петь, чем плохо играть.
У Вас была возможность жить не в Украине?
Конечно же, была. Произошло это еще на «O-TV». Не помню, по какой причине, но закрыли наши проекты. Мы были молодыми, и в принципе, не знали – куда идти, как жить дальше. Мне казалось, что меня не поняли и не оценили. Тогда-то и поступило предложение - уехать в Америку и работать там на телевиденье. Шикарное предложение! И я сказала: «Все, значит, сейчас я уезжаю в Америку, и потом вы все посмотрите, какая я звезда и поймете, как вы ошибались!». После подумала, а чего ж я, «такая звезда», не могу добиться всего этого здесь? Поэтому и решила – через тернии к звездам попасть. Говорить легко, а вот пройти этот путь – сложно!
А где, по-вашему, легче стать популярной?
Я считаю, что везде одинаково тяжело - и в Украине, и в России, и в Америке. Тем более, чтобы стать популярной в Америке, надо либо родиться там, либо в совершенстве владеть языком. «Американским», английский, всякими диалектами… В России, к сожалению, очень многое решают деньги. У нас в Украине как-то с этим полегче. Если у нас все-таки можно «закрутить» исполнителя на радио, и он станет более-менее узнаваемым, то в России с этим намного тяжелее. Популярными становятся только настоящие «изумруды», такие как «Уматурман» или «Звери». Вот они – неординарны, они – самородки.
Расскажите о работе над клипом «Мое сердце»
Мы очень долго выбирали песню. Ведь она должна была стать действительно первой моей песней. Может, мы поступили немного не логично – многие профессионалы говорили, что нелегко начинать с медленной песни. Среди профи бытует мнение, что первая песня должна быть энергичной. Но мы решили, что пойдем своим путем. И выбрали – самую прекрасную, добрую и нежную песню из нашего репертуара. И как оказалось, не ошиблись.
В самой работе над клипом мы много экспериментировали, сотрудничая с достаточно известной компанией, которая редко снимает клипы. Достигали всего методом проб и ошибок. Впервые в Украине для работы над клипом мы использовали «хай-спид» камеру. Ранее ее использовали только в рекламе. Она дает возможность снимать самые-самые медленные движения – как падает слеза, капельки дождя, бусинки.
В клипе предполагалось участие Вашего мужа?
Да. Я даже не рассчитывала, что придется прибегать к услугам модели. Так получилось, что Валентин не смог присутствовать. И в последний момент мне пришлось насиловать себя и ложиться в постель с другим мужчиной (смеется).
Но в следующий раз договоритесь с мужем заранее?
Я надеюсь на это. Может, надо предложить ему какой-то гонорар. Просто так может и не получится.
Анна Седокова, Анна Белькевич, Аннабель. Чем эти женщины не похожи?
Я могу судить только об Анне Седоковой и Анне Белькевич. Седокова, наверное, более самостоятельная и независимая, потому что эта фамилия ассоциируется с моей карьерой. Аня Белькевич – такая домашняя, очень она хорошая...
Но вы все же решили оставить фамилию Седокова?
Да. Но и от имени Аннабель не отказываюсь совсем. Уж очень интересная была идея! И, возможно, так будет называться будущий альбом. Но главное имя, под которым я выступаю, это - Аня Седокова.
Если бы на данном этапе вам предложили вернуться в «ВИАГру», вы бы согласились?
Буду откровенной. Иногда наступают моменты, когда ты понимаешь, что немножко скучаешь по прошлому. Я скучаю по тем песням, которые пела, ведь они были прекрасные. Но проходит время, и я понимаю, что прошлое лучше не возвращать – в нем были и не очень приятные моменты. Так что пусть все останется, как есть. Тем более что сейчас так неожиданно и замечательно разворачивается моя сольная карьера. К тому же, думаю, возвращение в коллектив «ВИАГры» уже не реально.
Если бы у вас была возможность управлять временем, скажем, вернутся назад и что-то поменять еще тогда, когда вы были в коллективе, что бы вы сделали по-другому?
Тогда я по-настоящему отдавалась: по-настоящему дружила, по-настоящему верила в семью. И если бы я поставила это чувство на второй план, а на первый вынесла какие-то рабочие отношения, возможно, не было бы так больно при расставании.
@@@ Правда, что в «ВИАГре» из-за постоянных концертов вам приходилось принимать транквилизаторы?
Нет. Никакие наркотики и стимуляторы никто не принимал. От этого мы были очень далеки. К тому же, это сейчас настолько не популярно, что этим уже никто не балуется. Такое явление было распространенным еще в 90-е годы, сегодня – это признак дурного вкуса. Конечно, бывали моменты, когда ты выходишь в зал и понимаешь, что перед тобой сидит не самая приятная публика. Это было на каких-то частных вечерах, днях рождения, где люди заплатили и считают, что они тебя купили. Я не говорю, что все плохие, но иногда приходилось сталкиваться с косыми взглядами, наглостью, невоспитанностью. На подобных концертах было ужасно выступать. Это высасывало из тебя все соки! Но бывало и наоборот – концерты заряжали энергией. Я очень люблю выступать в каких-то маленьких концертных залах, домах культуры, где собирается какая-то тысяча людей. После этих концертов ты чувствуешь безумный подъем, потом еще часа два ходишь как заведенная. Вот это самый лучший допинг!
А вы следите за творчеством бывших коллег? Как вы оцениваете новый состав «ВИА Гры»?
Я уже никак не оцениваю. Там постоянно меняется состав – все новые и новые лица. Следить за «ВИАГрой» стало даже как-то не интересно.
А, все-таки, есть то, чему Ане Седоковой следует поучиться у «ВИА Гры»?
Нет! Однозначно.
А наоборот?
Думаю, многому. Могу показаться вам нескромной, но я немало сделала для коллектива. А когда уходила, хотела передать все свои навыки новой участнице. Думала, все-таки два года бесследно не проходят. Я имею в виду и общение с публикой, и поведение на сцене. Я была режиссером-постановщиком почти всех концертных идей. И то, что сейчас делает на сцене «ВИАГра» - на 30% мое. Я не имею в виду танцевальные или хореографические моменты. Я говорю о смешном танце или выходе с детьми. Все эти моменты ставила я. Но об этом, к сожалению, уже никто в коллективе не помнит. Хотя мои режиссерские постановки живут до сих пор.
А для собственных клипов идеи-то остались?
Слава Богу, я еще не все растратила. В «ВИАГре» я постоянно боролась за введение каких-то спецэффектов. К сожалению, тогда почему-то никто из продюсеров не желал меня слушать, денег было жалко. А мне хотелось подарить людям шоу – чтобы с неба падали звезды. Я жить без этого не могла. Возможно, это и стало одной из причин моего ухода. Мне было страшно не удобно перед зрителями, когда они покупали билеты на наши концерты, стоящие безумно дорого (по 100 долларов), и видели перед собой голые стены и трех, пусть и замечательных, девушек на сцене. И по сей день в коллективе изменилось немногое.
Все равно – хотя бы видишь замечательных девушек…А бывает ведь наоборот – платишь те же деньги, видишь много пафоса и шума, а послушать, по сути, некого.
Согласна. А представьте, что есть на кого посмотреть и есть шоу! Вы бы получили вообще колоссальное удовольствие. А так… Мы пытались компенсировать отсутствие постановок и декораций своими движениями, общением с публикой. После концертов мы были просто все мокрые! Но в своей дальнейшей карьере, я могу гарантировать, это будет хорошее шоу. И дело не в количестве спецэффектов – просто будут интересные постановочные номера, в которых публика будет обязательно принимать участие.
Ирина Билык, Ани Лорак, Наталья Могилевская…Можно сказать, что ниша сольных певиц в Украине уже заполнена. Чем Анна Седокова будет отличаться от остальных? Что вы можете предложить зрителю?
Я вообще хочу сказать, что Украина – потрясающая страна. Вот вы только что назвали многих, и очень многих еще не назвали…Вы только посмотрите на них! Все девушки красивые, приятные, талантливые. Вы не назвали ни одной безголосой.
Когда я начинала свою сольную карьеру, задумалась: ведь даже в России нет такой конкуренции, как у нас. И что я могу делать на этом фоне?.. В одной из моих песен есть такие слова: «Я не играю роль – я просто живу». Это про меня. Наверное, очень многие девчонки играют какую-то роль, а я - такая как есть. Я ушла со сцены, потому что, как и многие девчонки, вышла замуж рано, потому что безумно влюбилась и без любимого жить не смогла. Я, как и многие девушки в нашей стране, ради ребенка и мужа отказались от карьеры. Я поступила так, как бы поступила любая другая на моем месте. Конечно, нельзя обобщать. Но, судя по тем письмам, которые мне приходят, так поступили многие. В выборе между карьерой и ребенком большинство, наверное, выбирают малыша. Но в то же время, каждая из этих женщин понимает, что она должна что-то сделать, чтобы реализовать себя. И я думаю так же. Так что, многие девушки видят во мне себя - со всеми слабостями, недостатками и достоинствами. Я хорошая, родная и простая.
«Моя дочь должна знать, что не все так легко достается»
Чем в последнее время вас порадовала дочь?
(При упоминании о дочери Аня достает телефон и спрашивает у няни, как они погуляли на улице, что покушали. Ее лицо озаряется детской улыбкой, и она как будто бы забыла, что находится на интервью, все ее мысли – о дочери).
Вот недавно мы с Алиной выучили сценку: «Мишка косолапый по лесу идет». Теперь экранизируем этот стишок: как медведь шишки собирает, как делает «топ» и «хлоп»… С ней сейчас очень интересно – она уже все понимает и даже пытается какими-то звуками все воспроизводить. Алине - год и два месяца и она уже говорит на своем языке. У нее пока еще не получается выговаривать слова.
Какой вы бы хотели видеть дочь в будущем?
Доброй, отзывчивой. Я мечтаю, чтобы мы с ней были подругами, чтобы она могла мне по-настоящему довериться.
Что вы дадите Алине из того, чего у вас не было?
Вы знаете, у меня вообще всего в детстве не было. Мы выросли в спальном районе Киева, у нас не было денег на хорошее образование. Но очень старалась мама. Она водила меня по музыкальным школам, художественным кружкам. У меня не было шикарных вещей, красивых кукол. У моей дочки, конечно же, это все будет. Но я очень хочу, чтобы она знала всему цену. Потому что многие дети, которые имеют в жизни все, вырастают в обеспеченных семьях, считают, что все в жизни можно купить за деньги. Я не хочу, чтобы моя дочь так думала. Я ей дам многое, но постараюсь научить ее понимать, что мама и папа очень тяжело зарабатывают эти денежки, и что, если чего-то очень хочешь, нужно работать и покупать самой.
А сами бы хотели попасть в свое детство? Часто его вспоминаете?
Не очень. Оно же было нелегким! Но сейчас мало из того плохого я помню. Все плохое быстро забывается! У меня очень короткая память на плохие вещи. К сожалению или к счастью, не помню предательства и обид. Хотя и знаю, что совершаю ошибки, что нельзя всем прощать. Да, бывает порой больно, но светло жить.
Он – футбольная звезда, она – бывшая солистка одной из самых популярных музыкальных групп… Вас часто сравнивают с Дэвидом Бэкхемом и Викторией Адамс?
Раньше, как только мы начинали, часто сравнивали. Но у Валентина совсем другой типаж, он не щеголь, не денди, как Бэкхем. Валентин очень скромный человек Он кардинально отличается от Дэвида. Поэтому сравнивать можно лишь род деятельности.
Часто ли ходите на футбольные матчи с участием мужа?
Раньше - все время, на каждый матч, особенно летом. А потом я беременная была, не было возможности, затем с доченькой сидела. Но я не могу ходить на серьезные матчи – тяжело сидеть на трибуне, когда какой-то плохой человек начинает кричать что-то неприятное, грубое. И когда это говорят еще и про твоего мужа, ты понимаешь, что сейчас встанешь и начнешь чуть ли не драться с этим человеком. И никто ж не знает, что я – жена Белькевича, на трибуне я незаметная.
А как вы сами реагируете на происходящее на стадионе?
Я спокойна, только когда мой муж не играет. Если Валентина на поле нет, мне, по сути, все равно. Но как только мой муж выходит на поле, я очень переживаю.
Муж не ревнует вас к надоедливым поклонникам?
Я не очень люблю слова «фанаты», но у меня очень хорошие поклонники. Мы недавно с ними встречались. Все девочки – красавицы, умницы. Мужчины – очень умные, интеллигентные, образованные.
А у мужа много поклонниц?
Много, но он их очень умело скрывает, слава Богу. Потому что, иначе я бы жутко ревновала. Я же знаю, ему письма какие-то пишут. Парадокс, но после женитьбы поклонниц у него стало намного больше, чем раньше.
Валентин Белькевич нравился многим…
…а я даже не слышала такой фамилии. И вышла за него замуж, представляете!? Независимо от наших звездных карьер, мы просто встретились.
Расскажите самый интересный случай, связанный с поклонниками.
Однажды я пришла на футбол, тогда «Динамо» с кем-то играло, и села рядом с нашими ребятами-футболистами. Все они сидели и раздавали автографы. И тут появляется парень, с тетрадочкой. Они подумали: «Ну, к нам, опять». А он пробирается сквозь всех, не обратив на них внимание, протягивает мне тетрадку, а в ней моя фотография в полный рост. И говорит: «Можно ваш автограф?». Получается, человек специально пришел на стадион, чтобы взять у меня автограф.
Последнее время вас стали замечать на показах мод. А какой ваш любимый дизайнер, марка одежды?
Мне нравятся молодые дизайнеры. Новые свежие дуновения. Отдаю предпочтение американскому стилю одежды, работам дизайнеров из Нью-Йорка. Мой секрет - не обязательно покупать дорогую одежду. Успех внешнего вида абсолютно не в дорогой одежде. Ужасно, когда девушки одеваются в самых дорогих магазинах Киева и превращаются в клонов: у них на попе написаны одинаковые буквы, в глазах – одинаковые цифры. Даже цвет волос одинаковый! И ты уже не понимаешь, кто есть кто. И тебе все равно, с кем тебя знакомят. Одежду надо покупать в разных местах, носить вещи от разных дизайнеров. Надо быть вообще разной. Иногда можно найти просто сумасшедшие вещи, цена которых 20 долларов. Поэтому я очень люблю всякие интересные магазинчики. Секретные.
Раз уж мы заговорили о секретах, то откройте свой секрет красоты.
Если не можете купить дорогую одежду, сделайте ее сами. Если нет денег на дорогой крем – купите простой. В одном журнале я прочитала, не помню, кто автор, но позволю себе его процитировать: «Пользуйтесь разными кремами, потому что дешевое средство, лучше, чем никакое». Есть же и народные, доступные средства. А отсутствие денег, это абсолютно не оправдание ужасного внешнего вида. Наоборот, это должно послужить стимулом для того, чтобы выглядеть хорошо. И если вы будете выглядеть хорошо, то деньги сами к вам приплывут.
Каким еще талантом хотели бы обладать?
Дизайнерским…
Самое любимое место в Киеве?
Их несколько. Например, ночной Крещатик или Выдубицкий мужской монастырь.
Без каких трех вещей вы никогда не выходите из дому?
Мобильный телефон, ключи от машины и кошелек.
Жизненный девиз?
Все будет хорошо.
Вы пишите стихи к своей музыке. А можете что-нибудь процитировать.
Могу, но это очень грустная песня…
Медленно тают
Все наши мечты.
Я исчезаю,
Как хочешь ты.
Да, я любила тебя, я старалась
Как только могла.
Я так хотела всем стать для тебя,
Но прости, не смогла.
Я, уходя, попрошу лишь одно,
Помоги мне простить тебя, милый
Мы сели за столик и Аня заказала обычный яблочный сок. Веселая и добродушная, даже... по-детски наивная. Две задорные косички, розовая курточка, огромные сияющие глаза. Для нее нет тем–табу. Даже о бывших коллегах из «ВИА Гры» Аня вспоминает с улыбкой.
«Я лучше буду хорошо петь, чем плохо играть»
@@@ Помните, когда начался Ваш путь на сцену, когда Вас заметили?
Я сидела на съемках в студии «1+1» в восьмом ряду, «в массовке» и очень громко хлопала. И меня пересадили в пятый ряд, потом в третий, потом в первый. Наверное, подумали: «Какая артистичная девочка! Как она громко хлопает, как улыбается! Надо ее снять в сюжете «Скрытой камеры».
Потом мне предложили сняться в эпизоде, потом еще в одном, и еще. И поняли, что у меня получается, и что я могу. Это моя история. Получается, что не надо бояться начинать с малого. Если вы хотите стать звездой на телевиденье – ходите на всевозможные кастинги, участвуйте во всех проектах. Даже, если вам придется стоять в десятом ряду крайним справа. Ходите, потому что если вы по-настоящему талантливы, вас заметят. Нельзя просто сидеть и ждать, что кто-то к вам придет и предложит хорошую работу. Для этого надо очень много сделать. Работа, плюс талант, плюс счастливое стечение обстоятельств – вот мой путь к успеху.
А когда Вы проснулись и почувствовали себя знаменитой?
Первый раз это произошло давно – после моего первого телеэфира на «O-TV». Тогда мне казалось, что я стала очень знаменитой. Даже подумала: «Вот она - настоящая слава!». Страшно было выходить на улицу: думала, меня все узнают. Но как оказалось, настоящая известность пришла позже.
После съемок в фильме «Золушка» не хотелось попробовать себя в более серьезном кино?
Мне предлагали сняться в фильме, но я, честно говоря, скептически к этому отношусь. Думаю, каждый должен заниматься своим делом. Певицы должны петь, актрисы – играть. Есть ведь масса примеров неудачных опытов! Я не уверена, что какая-то гениальная актриса может стать гениальной певицей. Это разные профессии. Актриса должна играть от души, а певица – петь всем сердцем. Только тогда это по-настоящему. Я лучше буду хорошо петь, чем плохо играть.
У Вас была возможность жить не в Украине?
Конечно же, была. Произошло это еще на «O-TV». Не помню, по какой причине, но закрыли наши проекты. Мы были молодыми, и в принципе, не знали – куда идти, как жить дальше. Мне казалось, что меня не поняли и не оценили. Тогда-то и поступило предложение - уехать в Америку и работать там на телевиденье. Шикарное предложение! И я сказала: «Все, значит, сейчас я уезжаю в Америку, и потом вы все посмотрите, какая я звезда и поймете, как вы ошибались!». После подумала, а чего ж я, «такая звезда», не могу добиться всего этого здесь? Поэтому и решила – через тернии к звездам попасть. Говорить легко, а вот пройти этот путь – сложно!
А где, по-вашему, легче стать популярной?
Я считаю, что везде одинаково тяжело - и в Украине, и в России, и в Америке. Тем более, чтобы стать популярной в Америке, надо либо родиться там, либо в совершенстве владеть языком. «Американским», английский, всякими диалектами… В России, к сожалению, очень многое решают деньги. У нас в Украине как-то с этим полегче. Если у нас все-таки можно «закрутить» исполнителя на радио, и он станет более-менее узнаваемым, то в России с этим намного тяжелее. Популярными становятся только настоящие «изумруды», такие как «Уматурман» или «Звери». Вот они – неординарны, они – самородки.
Расскажите о работе над клипом «Мое сердце»
Мы очень долго выбирали песню. Ведь она должна была стать действительно первой моей песней. Может, мы поступили немного не логично – многие профессионалы говорили, что нелегко начинать с медленной песни. Среди профи бытует мнение, что первая песня должна быть энергичной. Но мы решили, что пойдем своим путем. И выбрали – самую прекрасную, добрую и нежную песню из нашего репертуара. И как оказалось, не ошиблись.
В самой работе над клипом мы много экспериментировали, сотрудничая с достаточно известной компанией, которая редко снимает клипы. Достигали всего методом проб и ошибок. Впервые в Украине для работы над клипом мы использовали «хай-спид» камеру. Ранее ее использовали только в рекламе. Она дает возможность снимать самые-самые медленные движения – как падает слеза, капельки дождя, бусинки.
В клипе предполагалось участие Вашего мужа?
Да. Я даже не рассчитывала, что придется прибегать к услугам модели. Так получилось, что Валентин не смог присутствовать. И в последний момент мне пришлось насиловать себя и ложиться в постель с другим мужчиной (смеется).
Но в следующий раз договоритесь с мужем заранее?
Я надеюсь на это. Может, надо предложить ему какой-то гонорар. Просто так может и не получится.
Анна Седокова, Анна Белькевич, Аннабель. Чем эти женщины не похожи?
Я могу судить только об Анне Седоковой и Анне Белькевич. Седокова, наверное, более самостоятельная и независимая, потому что эта фамилия ассоциируется с моей карьерой. Аня Белькевич – такая домашняя, очень она хорошая...
Но вы все же решили оставить фамилию Седокова?
Да. Но и от имени Аннабель не отказываюсь совсем. Уж очень интересная была идея! И, возможно, так будет называться будущий альбом. Но главное имя, под которым я выступаю, это - Аня Седокова.
Если бы на данном этапе вам предложили вернуться в «ВИАГру», вы бы согласились?
Буду откровенной. Иногда наступают моменты, когда ты понимаешь, что немножко скучаешь по прошлому. Я скучаю по тем песням, которые пела, ведь они были прекрасные. Но проходит время, и я понимаю, что прошлое лучше не возвращать – в нем были и не очень приятные моменты. Так что пусть все останется, как есть. Тем более что сейчас так неожиданно и замечательно разворачивается моя сольная карьера. К тому же, думаю, возвращение в коллектив «ВИАГры» уже не реально.
Если бы у вас была возможность управлять временем, скажем, вернутся назад и что-то поменять еще тогда, когда вы были в коллективе, что бы вы сделали по-другому?
Тогда я по-настоящему отдавалась: по-настоящему дружила, по-настоящему верила в семью. И если бы я поставила это чувство на второй план, а на первый вынесла какие-то рабочие отношения, возможно, не было бы так больно при расставании.
@@@ Правда, что в «ВИАГре» из-за постоянных концертов вам приходилось принимать транквилизаторы?
Нет. Никакие наркотики и стимуляторы никто не принимал. От этого мы были очень далеки. К тому же, это сейчас настолько не популярно, что этим уже никто не балуется. Такое явление было распространенным еще в 90-е годы, сегодня – это признак дурного вкуса. Конечно, бывали моменты, когда ты выходишь в зал и понимаешь, что перед тобой сидит не самая приятная публика. Это было на каких-то частных вечерах, днях рождения, где люди заплатили и считают, что они тебя купили. Я не говорю, что все плохие, но иногда приходилось сталкиваться с косыми взглядами, наглостью, невоспитанностью. На подобных концертах было ужасно выступать. Это высасывало из тебя все соки! Но бывало и наоборот – концерты заряжали энергией. Я очень люблю выступать в каких-то маленьких концертных залах, домах культуры, где собирается какая-то тысяча людей. После этих концертов ты чувствуешь безумный подъем, потом еще часа два ходишь как заведенная. Вот это самый лучший допинг!
А вы следите за творчеством бывших коллег? Как вы оцениваете новый состав «ВИА Гры»?
Я уже никак не оцениваю. Там постоянно меняется состав – все новые и новые лица. Следить за «ВИАГрой» стало даже как-то не интересно.
А, все-таки, есть то, чему Ане Седоковой следует поучиться у «ВИА Гры»?
Нет! Однозначно.
А наоборот?
Думаю, многому. Могу показаться вам нескромной, но я немало сделала для коллектива. А когда уходила, хотела передать все свои навыки новой участнице. Думала, все-таки два года бесследно не проходят. Я имею в виду и общение с публикой, и поведение на сцене. Я была режиссером-постановщиком почти всех концертных идей. И то, что сейчас делает на сцене «ВИАГра» - на 30% мое. Я не имею в виду танцевальные или хореографические моменты. Я говорю о смешном танце или выходе с детьми. Все эти моменты ставила я. Но об этом, к сожалению, уже никто в коллективе не помнит. Хотя мои режиссерские постановки живут до сих пор.
А для собственных клипов идеи-то остались?
Слава Богу, я еще не все растратила. В «ВИАГре» я постоянно боролась за введение каких-то спецэффектов. К сожалению, тогда почему-то никто из продюсеров не желал меня слушать, денег было жалко. А мне хотелось подарить людям шоу – чтобы с неба падали звезды. Я жить без этого не могла. Возможно, это и стало одной из причин моего ухода. Мне было страшно не удобно перед зрителями, когда они покупали билеты на наши концерты, стоящие безумно дорого (по 100 долларов), и видели перед собой голые стены и трех, пусть и замечательных, девушек на сцене. И по сей день в коллективе изменилось немногое.
Все равно – хотя бы видишь замечательных девушек…А бывает ведь наоборот – платишь те же деньги, видишь много пафоса и шума, а послушать, по сути, некого.
Согласна. А представьте, что есть на кого посмотреть и есть шоу! Вы бы получили вообще колоссальное удовольствие. А так… Мы пытались компенсировать отсутствие постановок и декораций своими движениями, общением с публикой. После концертов мы были просто все мокрые! Но в своей дальнейшей карьере, я могу гарантировать, это будет хорошее шоу. И дело не в количестве спецэффектов – просто будут интересные постановочные номера, в которых публика будет обязательно принимать участие.
Ирина Билык, Ани Лорак, Наталья Могилевская…Можно сказать, что ниша сольных певиц в Украине уже заполнена. Чем Анна Седокова будет отличаться от остальных? Что вы можете предложить зрителю?
Я вообще хочу сказать, что Украина – потрясающая страна. Вот вы только что назвали многих, и очень многих еще не назвали…Вы только посмотрите на них! Все девушки красивые, приятные, талантливые. Вы не назвали ни одной безголосой.
Когда я начинала свою сольную карьеру, задумалась: ведь даже в России нет такой конкуренции, как у нас. И что я могу делать на этом фоне?.. В одной из моих песен есть такие слова: «Я не играю роль – я просто живу». Это про меня. Наверное, очень многие девчонки играют какую-то роль, а я - такая как есть. Я ушла со сцены, потому что, как и многие девчонки, вышла замуж рано, потому что безумно влюбилась и без любимого жить не смогла. Я, как и многие девушки в нашей стране, ради ребенка и мужа отказались от карьеры. Я поступила так, как бы поступила любая другая на моем месте. Конечно, нельзя обобщать. Но, судя по тем письмам, которые мне приходят, так поступили многие. В выборе между карьерой и ребенком большинство, наверное, выбирают малыша. Но в то же время, каждая из этих женщин понимает, что она должна что-то сделать, чтобы реализовать себя. И я думаю так же. Так что, многие девушки видят во мне себя - со всеми слабостями, недостатками и достоинствами. Я хорошая, родная и простая.
«Моя дочь должна знать, что не все так легко достается»
Чем в последнее время вас порадовала дочь?
(При упоминании о дочери Аня достает телефон и спрашивает у няни, как они погуляли на улице, что покушали. Ее лицо озаряется детской улыбкой, и она как будто бы забыла, что находится на интервью, все ее мысли – о дочери).
Вот недавно мы с Алиной выучили сценку: «Мишка косолапый по лесу идет». Теперь экранизируем этот стишок: как медведь шишки собирает, как делает «топ» и «хлоп»… С ней сейчас очень интересно – она уже все понимает и даже пытается какими-то звуками все воспроизводить. Алине - год и два месяца и она уже говорит на своем языке. У нее пока еще не получается выговаривать слова.
Какой вы бы хотели видеть дочь в будущем?
Доброй, отзывчивой. Я мечтаю, чтобы мы с ней были подругами, чтобы она могла мне по-настоящему довериться.
Что вы дадите Алине из того, чего у вас не было?
Вы знаете, у меня вообще всего в детстве не было. Мы выросли в спальном районе Киева, у нас не было денег на хорошее образование. Но очень старалась мама. Она водила меня по музыкальным школам, художественным кружкам. У меня не было шикарных вещей, красивых кукол. У моей дочки, конечно же, это все будет. Но я очень хочу, чтобы она знала всему цену. Потому что многие дети, которые имеют в жизни все, вырастают в обеспеченных семьях, считают, что все в жизни можно купить за деньги. Я не хочу, чтобы моя дочь так думала. Я ей дам многое, но постараюсь научить ее понимать, что мама и папа очень тяжело зарабатывают эти денежки, и что, если чего-то очень хочешь, нужно работать и покупать самой.
А сами бы хотели попасть в свое детство? Часто его вспоминаете?
Не очень. Оно же было нелегким! Но сейчас мало из того плохого я помню. Все плохое быстро забывается! У меня очень короткая память на плохие вещи. К сожалению или к счастью, не помню предательства и обид. Хотя и знаю, что совершаю ошибки, что нельзя всем прощать. Да, бывает порой больно, но светло жить.
Он – футбольная звезда, она – бывшая солистка одной из самых популярных музыкальных групп… Вас часто сравнивают с Дэвидом Бэкхемом и Викторией Адамс?
Раньше, как только мы начинали, часто сравнивали. Но у Валентина совсем другой типаж, он не щеголь, не денди, как Бэкхем. Валентин очень скромный человек Он кардинально отличается от Дэвида. Поэтому сравнивать можно лишь род деятельности.
Часто ли ходите на футбольные матчи с участием мужа?
Раньше - все время, на каждый матч, особенно летом. А потом я беременная была, не было возможности, затем с доченькой сидела. Но я не могу ходить на серьезные матчи – тяжело сидеть на трибуне, когда какой-то плохой человек начинает кричать что-то неприятное, грубое. И когда это говорят еще и про твоего мужа, ты понимаешь, что сейчас встанешь и начнешь чуть ли не драться с этим человеком. И никто ж не знает, что я – жена Белькевича, на трибуне я незаметная.
А как вы сами реагируете на происходящее на стадионе?
Я спокойна, только когда мой муж не играет. Если Валентина на поле нет, мне, по сути, все равно. Но как только мой муж выходит на поле, я очень переживаю.
Муж не ревнует вас к надоедливым поклонникам?
Я не очень люблю слова «фанаты», но у меня очень хорошие поклонники. Мы недавно с ними встречались. Все девочки – красавицы, умницы. Мужчины – очень умные, интеллигентные, образованные.
А у мужа много поклонниц?
Много, но он их очень умело скрывает, слава Богу. Потому что, иначе я бы жутко ревновала. Я же знаю, ему письма какие-то пишут. Парадокс, но после женитьбы поклонниц у него стало намного больше, чем раньше.
Валентин Белькевич нравился многим…
…а я даже не слышала такой фамилии. И вышла за него замуж, представляете!? Независимо от наших звездных карьер, мы просто встретились.
Расскажите самый интересный случай, связанный с поклонниками.
Однажды я пришла на футбол, тогда «Динамо» с кем-то играло, и села рядом с нашими ребятами-футболистами. Все они сидели и раздавали автографы. И тут появляется парень, с тетрадочкой. Они подумали: «Ну, к нам, опять». А он пробирается сквозь всех, не обратив на них внимание, протягивает мне тетрадку, а в ней моя фотография в полный рост. И говорит: «Можно ваш автограф?». Получается, человек специально пришел на стадион, чтобы взять у меня автограф.
Последнее время вас стали замечать на показах мод. А какой ваш любимый дизайнер, марка одежды?
Мне нравятся молодые дизайнеры. Новые свежие дуновения. Отдаю предпочтение американскому стилю одежды, работам дизайнеров из Нью-Йорка. Мой секрет - не обязательно покупать дорогую одежду. Успех внешнего вида абсолютно не в дорогой одежде. Ужасно, когда девушки одеваются в самых дорогих магазинах Киева и превращаются в клонов: у них на попе написаны одинаковые буквы, в глазах – одинаковые цифры. Даже цвет волос одинаковый! И ты уже не понимаешь, кто есть кто. И тебе все равно, с кем тебя знакомят. Одежду надо покупать в разных местах, носить вещи от разных дизайнеров. Надо быть вообще разной. Иногда можно найти просто сумасшедшие вещи, цена которых 20 долларов. Поэтому я очень люблю всякие интересные магазинчики. Секретные.
Раз уж мы заговорили о секретах, то откройте свой секрет красоты.
Если не можете купить дорогую одежду, сделайте ее сами. Если нет денег на дорогой крем – купите простой. В одном журнале я прочитала, не помню, кто автор, но позволю себе его процитировать: «Пользуйтесь разными кремами, потому что дешевое средство, лучше, чем никакое». Есть же и народные, доступные средства. А отсутствие денег, это абсолютно не оправдание ужасного внешнего вида. Наоборот, это должно послужить стимулом для того, чтобы выглядеть хорошо. И если вы будете выглядеть хорошо, то деньги сами к вам приплывут.
Каким еще талантом хотели бы обладать?
Дизайнерским…
Самое любимое место в Киеве?
Их несколько. Например, ночной Крещатик или Выдубицкий мужской монастырь.
Без каких трех вещей вы никогда не выходите из дому?
Мобильный телефон, ключи от машины и кошелек.
Жизненный девиз?
Все будет хорошо.
Вы пишите стихи к своей музыке. А можете что-нибудь процитировать.
Могу, но это очень грустная песня…
Медленно тают
Все наши мечты.
Я исчезаю,
Как хочешь ты.
Да, я любила тебя, я старалась
Как только могла.
Я так хотела всем стать для тебя,
Но прости, не смогла.
Я, уходя, попрошу лишь одно,
Помоги мне простить тебя, милый