Дизайнер Айна Гасе:

24 февраля 2006, 13:54

Если женщины только лишь просыпаются от зимнего сна и примеряют весенние наряды, «публичные же люди никогда не впадали в спячку». «И им, как никому другому, нужны советы дизайнеров», – уверена Айна Гасе.

И хотя большинство украинских модельеров представили свои коллекции «весна-лето 2006» еще осенью, многие модницы спешат обновить свой гардероб только сейчас.
Айна, когда вам стали поступать заказы на весенние наряды?
Вы знаете, такого еще никогда не было! Интересоваться весенними тенденциями начали еще накануне Нового года. Мы даже не все успевали сделать. Вторая волна волнений «а что я надену с приходом весны» накатилась в конце января.
@@@ Ваши клиентки – публичные люди уже успели обновить свой гардероб?
По-моему, известные люди никогда не впадают в спячку – им же всегда надо быть на виду. Мы круглый год шьем наряды для деловых встреч и светских выходов. И вот публичному человеку, как никому другому, нужны советы дизайнеров.
Что бы вы порекомендовали женщинам перед началом весны?
Прежде всего, надо понять, что женщина хочет от жизни. Если она стремится что-то в себе изменить, то пусть не боится экспериментировать. Но при этом помнить, что очень важно профессионально подбирать одежду под свою внешность. И так как весна у нас только раз в году, многие женщины хотят поменять гардероб, избавится от старых нарядов. Я думаю лучше всего приобрести какие-то романтические вещи. Даже, несмотря на то, что говорят: «мужской стиль снова войдет в моду», я своим клиенткам не рекомендую строгие мужские фасоны и линии кроя. Наоборот – предлагаю сделать акцент на романтических и женственных вещах.
Чтобы не прогадать, какую цветовую гамму надо выбрать?
Возможно, стоит остановиться на каких-то бежево-пастельных, молочных тонах. В своих коллекциях им отдают предпочтение многие украинские дизайнеры. Да и известный Дом моды Dior сделал свою весеннюю коллекцию практически на пастельных тонах. Так же я уверена, что классический черный цвет никогда не выходит из моды. Тем более, это мой любимый.
Что можете сказать о тканях?
Если мы говорим о коллекции «весна-лето 2006», то это должен быть однозначно шелк. Как креповый, так и атласный. Еще в моде жаккардовые ткани. Сейчас мы их используем для пошива пальто. И это смотрится просто великолепно!
На чем бы вы посоветовали сделать акцент?
Дело в том, что нынешние весна и лето – это время роскоши. Поэтому фаворитами сезона будут дорогие аксессуары. Это может быть как бижутерия, так и украшения из драгоценных металлов. Если женщина отдаст предпочтение белому или желтому золоту – не прогадает. Хотя, по моим наблюдениям, белое золото в этом сезоне все-таки побеждает. Украшения должны быть не мелкие, а достаточно крупных размеров. Не ошибетесь, если выберете пояс с огромной пряжкой или длинные серьги до плеч с большими сверкающими камнями.
Весной женщин, да и мужчин, интересует вопрос о длине юбки…
Безусловно, юбки-мини остаются. Но все же длина юбки этой весной вращается вокруг коленок – чуть длиннее или чуть-чуть короче.
А на какой фасон обратить внимание?
Актуальной остается мода 60-х. Обратите внимание на юбки пышные в талии.
Айна, интересно, а вы сами обновляете гардероб перед весной?
Это уж как получается. Часто обновляю его постольку поскольку. Я, конечно, как и любая женщина, люблю одеваться красиво, только времени у меня мало.
Но хоть последнюю покупку вспомнить можете?..
…Вот как раз вчера я забрала сапоги, сделанные на заказ. Такие замечательные сапожки! А вообще я себе что-то покупала давно – перед Новым годом, наверное. Сейчас обставляю свою квартиру, и все покупки я делаю для нее.
Вы вспомнили об обуви. Какой отдать предпочтение?
На высоком каблуке! В моде или тонкий каблук или же платформа. Низкие каблуки уже ушли в прошлое. Так, что женщинам, бедным, снова придется помучиться, выбрав обувь на высоких каблуках.
Какими сумками можно дополнить образ?
Сумки должны быть просто произведением искусства! Точно так же, как и ювелирное украшение! Я бы отдала предпочтение металлическим вставкам и дорогой коже. Кстати, в своей новой коллекции я буду использовать кожу крокодила. Это очень красиво.
Помнится, в вашей коллекции весна-лето были шляпы…
Разве что пляжный вариант с очень широкими полями. Что ж до повседневных головных уборов, то это на любителя.
Что бы вы посоветовали женщинам на кануне весны?
Чтобы они больше общались со специалистами, обращались к профессионалам. Мало кому дано на тонком уровне чувствовать свой стиль и одеваться с иголочки. Многие делают такие грубые ошибки, что это просто невозможно выдержать на улице! Я бы посоветовала, следить за мировыми тенденциями в моде, чтобы внести в повседневную жизнь немного эстетики.
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