Тамара Яценко: «Даже критики заметили: актеры, хорошо играющие в жизни, на сцене играют очень плохо»

Сегодня в Украину прилетит Карлсон!

Норвежский фильм «Карлсон, который живет на крыше» уже демонстрировался в украинском кинопрокате в 2003 году. Это была дублированная русскоязычная версия, где Карлсона озвучивал известный актер Сергей Безруков (в классическом советском фильме 1968 года Карлсон разговаривал голосом Василия Ливанова). Украинская же версия мультика интересна тем, что все герои говорят по-украински. Малыш – голосом Ани Лорак, Карлсон – Олега Скрипки, мама Малыша – Натальи Сумской. Домомучительницу Фрекен Бок озвучивала Тамара Яценко.

Ее голос, действительно, впечатляет и «устрашает». Но в жизни Тамара Александровна – полная противоположность своей героини.

Для кого-то эта большая женщина – образец доброты и нежности. Кто-то видит в ней лишь комедийную актрису. Мы попытались выяснить у этой действительно «большой», многогранной труженицы, кто же она на самом деле. «Давайте с вами просто побеседуем. Я так не люблю, когда мне говорят: ну, рассказывайте…», – сразу предложила прима Молодого театра.

Театр и душа

Тамара Александровна, начнем с работы?

Да – это самое главное.

Для вас Молодой театр – это второй дом?

Первый. Театр для меня главнее даже, чем мой родной. Почему? Я отличаюсь от стандартных, прекрасных женщин, для которых на первом месте – муж, дети, готовка, уборка, стирка и т.д. Лично для меня все это на втором, скорее даже, на третьем месте. Театр – вот мой фундамент, основа, мой станок. Второй дом – это работа в кино и на телевидении.

Озвучка «Карлсона» – первая ваша мультипликационная работа?

Можно сказать - да, если не считать политического мультика «Семья Грищенко». Но там был другой подход: сначала мы озвучивали, а потом уже под нас рисовали картинку. Вообще-то я дубляжем не занималась, разве что себя в фильмах озвучивала и все. А тут главное – вовремя вступить. Хотя и видишь картинку, но надо стоять все время «на стреме», вовремя вступить, замолчать, успеть свой текст сказать. Да еще и характер создать - не просто озвучить. Вы знаете, у меня азарт появился! Можно сравнить его с ездой на мотоцикле, я ведь раньше ездила на мотоцикле.

Вы не сравнивали потом свою Домомучительницу с той, советской?

Вы знаете, нет. Я знаю, что там Фрекен Бок озвучивала Фаина Раневская, но сам мультфильм я не видела! Может, и видела, но в памяти он не остался. То есть, копирования какого-то не было.

Пересекались ли вы с Олегом Скрипкой или Ани Лорак на озвучке?

Нет, мы записывались в разное время.

Если еще пригласят, пойдете на такую работу?

С удовольствием.

А любимая роль у вас есть?

Вы знаете, все, что играю – люблю, потому что играть без любви – это все равно, что быть с мужчиной без любви. Если раньше на роль назначали, то сейчас, прежде чем ее дать, со мной советуются. Достигла уже, наверное, каких-то высот. Но я берусь за все, что предлагают.

Бывает ли, что в процессе работы роль вам перестает нравиться, вы понимаете, что она – не ваша?

Бывают моменты, когда во имя каких-то съемок я жертвую театром, понимая, что эту роль могут сыграть и другие. Вообще, у меня жизненное правило – делиться всем. Даже когда мне говорят: «Тамара, не уступай эту роль». Например, я с дорогой душой поделилась Проней из пьесы «За двумя зайцами», сделавшей меня знаменитой. Я актрису ввела, помогла, как смогла, с текстом, движениями… Мы сейчас по очереди с ней играем. И я не жалею.

Кстати, роль Прони Прокоповны не мешает вам сегодня? Или наоборот, помогает? Ведь для Маргариты Кринициной Проня стала ее проблемой, потому что затмила все ее другие работы…

Да… В свое время друзья радовались, что у меня Проня – яркая, удачная. А враги радовались, что после этой роли я не смогу играть другие, мол, настолько ярко она была сделана. Но я поняла это вовремя. В своем репертуаре, как говорят критики, я не повторяюсь даже в комедийных ролях, не говоря уже о драматических («Игры в Санпьре сено», «Чудна баба», «Бригадир»). Не люблю начинать и выходить одинаково из роли, не люблю монотонности, тоскливости и однообразия. Я люблю, чтобы были перемены, переливы. Поэтому груза на сегодня от Прони – аж никакого. Хотя… Когда не стало Маргариты Васильевны, многие решили, что это я умерла. Как-то я пошла на базар, а на меня там смотрели круглыми глазами: «Как?! Вы живы?!».

Говорят, чем больше штампов у актера, тем он лучше. Например, если у него 360 профессиональных приемов, то это же лучше, чем два. Хотя дело в другом. Я не могу врать – ни по жизни, ни на сцене. Вот это меня и выручает. Ведь зритель очень хорошо чувствует, когда его обманывают.

А какой сегодня зритель?

Если его обманывают, то он циничный, а если с ним по правде говоришь, искренне – он тебе верит. Сейчас часто для школьников играем – а можете представить, какие современные школьники – максимум 10-15 минут нужно для того, чтобы они затихли и начали нормально слушать. Вообще, сегодняшний зритель очень отличается от вчерашнего. Тот был более сдержанный, внимательный. И вел себя так, как положено в театре. Если раньше происходящее на сцене никогда не комментировали из зала, то сейчас даже ведут настоящие переговоры с актером. Приходится вступать в диалог, продолжая играть, ведь останавливаться нельзя. Конечно, это неприятно, но как говорят, служба такая. Зрителя не поменяешь, с ним можно только договориться.

Воспитать его можно театром?

Нет. Воспитывают дома или в школе. Если человек вырос в невоспитанной семье, учителя над ним не поработали, то он приходит сюда таким, какой есть, разнузданным. И тебе приходится принимать его таким, какой он есть. Бывает, что актеры начинают громче говорить, чтобы перекричать шум в зале, а дети в ответ еще громче, во вред. Бывает, приходиться вообще тихо говорить, чтобы тебя было еле слышно. Вот тогда они замолкают и прислушиваются. Но, в основном, если актер играет правдиво, искренне, если он интересен, то зрители его слушают. К актеру сегодня вообще повышенная требовательность, потому что очень много разных театров, шоу, фильмов.

Тамара Александровна, где вам больше всего нравится работать и в каком амплуа?

Все люблю: и театр, и кино, и телевидение. И на вечеринки приглашают работать, на концерты. Я пою, читаю, танцую. Недавно меня пригласили на очень крутую свадьбу, женился какой-то молодой депутат. Там я многих депутатов и министров увидела впервые и, вопреки ожиданиям, они хорошо и весело меня принимали. Я им прочитала монолог Прони Прокоповны, спела песенку, потанцевала с женихом. И они, и я остались очень довольны.

Не считаете ли вы, что приглашения на подобные мероприятия унижают ваше достоинство актрисы?

Нет, не считаю. Бывают, конечно, разные люди. Ты выступаешь, а они жуют и не обращают на тебя внимания, общаются только между собой. Конечно, это неприятно. В таких случаях просыпается у меня азарт – сыграть, повести себя так, чтобы они начали слушать. Очень многое зависит от времени выступления. Самое лучшее время, как говорят сами артисты, когда собравшиеся уже не трезвые, но еще не пьяные. Как раз на последней свадьбе мне с этим повезло. Все уже вышли из-за столов, не цямкали. Если ты выходишь из подобных мероприятий победителем – очень хорошо. Если не слушали, тоже не очень расстраиваюсь – это их проблемы. Я отработала и получила свой гонорар.

А в жизни вы играете?

Нет. Не могу. Даже критики заметили, что актеры, хорошо играющие в жизни, на сцене играют очень плохо. И наоборот. У меня есть подружка, называющая себя «Пельтцер». Так вот она обведет, кого угодно! С бюрократами, с милицией – она так играет! Мы как-то ездили в Москву, и когда пришлось срочно улетать обратно – билетов не было. Люди с похоронками стояли, не могли взять билеты. А она пошла, что-то наговорила, в результате мы летели… в кабине у летчиков. Зато на сцене она не может даже стих прочитать.

В другие театры вы ходите?

Стараюсь. Но моя проблема в том, что я уже не могу быть нормальным зрителем, потому что вижу все ошибки, особенно фальш. Это-то и мешает смотреть. Как и фильмы. Вот во всех этих современных сериалах очень много неискренности. Там люди не живут ролью, а произносят текст.

Почему так происходит, нет хороших учителей?

Нет, проблема в другом. Актером нужно рождаться. Как и хирургом, стоматологом и т.д. Настоящие актеры рождаются очень редко, все остальное – штампы.

Американские фильмы – тоже штамповка?

Вы знаете, там в некоторых есть правда, не в боевиках, конечно. Безусловно, наша школа лучше, но они тоже бывают органичные, могут играть психологические роли. Еще я очень люблю французское кино, итальянское. Роберт де Ниро – мой любимый актер, а из российских – Дмитрий Певцов.

Ваша популярность не мешает вам в обыденной жизни?

Сначала немножко «напрягала», особенно, когда тыкали пальцем на улице. Кто-то громко кричал «посмотри, вон Галя пошла» или «вон Мамаду пошло», или «Довгоносики». Назывались все проекты, где я участвовала.

Вас это обижало, или в душе все же радовались?

Знаете, когда в душе радость была?.. Когда я «зайцев» сыграла и меня начали узнавать. Вот тогда это был кайф, бальзам. Но когда начали узнавать «массово», особенно после телепередач, то это напрягало. Видно, еще и от меня зависит, как поведут себя люди при встрече. Если я спокойна, то и они спокойны. Если я нервничаю, то точно будет какой-то подвох. Я сильно боялась этой признанной популярности, капюшоны одевала и думала: «Хотя бы не узнали».

Однажды был такой случай. Захожу как-то в метро – обычно я только так и добираюсь в театр – а тут болельщики после футбола едут: такие несдержанные! Как начали кричать: «Мамаду! Мамаду!», стали просить автографы. А ставить-то негде – так они спины подставили. Вы представляете, я стою в метро и пишу на чьем-то плече! Это не очень приятно.

Хорошо, что сейчас люди в метро так не кричат. Посмотрели, узнали, но ведут себя прилично. Если и хотят выразить признательность, то тихонько подсаживаются и говорят, мол, видели вас там-то и там-то. В основном, говорят хорошие слова. Правда, может те, кому не нравится, и не подходят…

На рынке продавцы, наверное, уступают вам?

Бывает, отдают по закупочной цене, без торговой надбавки.

Бывает же наоборот, раз артист – плати втридорога!

У меня только один раз такое было. Покупала я, по-моему, яблоки. Спрашиваю у хозяина: «По чем»? А он говорит: «Вообще, по три, но с вас – пять. Вы артистка, вы можете»… Но в основном, конечно, уступают. Более того, даже дарят. Один продавец неживых цветов прямо замучил меня. Первое время мне неудобно было отказываться, и он надарил мне столько этих вазонов! Теперь я уже, если вижу его, обхожу десятой дорогой.

Мечтает ли о чем-то народная артистка?

Скажем так, я научилась не мечтать. C детства ведь только этим и занималась. Сейчас я более реально отношусь к жизни. Считаю, что мечтать можно только в разумных пределах, чтобы несбывшиеся мечты не приносили боли. Например, ты задумал какого-то принца на белом коне, а когда вместо него попадется что-то другое, чтобы сильно не расстраивался. Жизнь вносит свои коррективы. Я научилась довольствоваться реальным. Ну, можно иногда помечтать, когда выпил бокал шампанского, и что-то сыграло в голове.

Надо делать то, что к тебе приходит, а то, что не доходит, значит, не твое. Даже в любовных делах. Ведь недаром поется в песне: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Я знаю очень много случаев, когда женщин бросали. Конечно, бывает, что и мужчин бросают, но чаще бывает наоборот. Мужчин меньше и они этим пользуются – они же короли жизни. Наши женщины во многом себя просто недооценивают. Мне тоже иногда говорят, что я себя недооцениваю.

Может, нужно было бы и «коник» какой-то выкинуть?

Да, примадонский. Но меня не так воспитывали. К жизни нужно относиться реально, спокойно. Она сама внесет необходимые поправки. Меня сильно спасает заповедь «полюби врага своего». Например, в театре у меня, мягко говоря, есть завистники. Но у меня нет на них ответной реакции. Я их понимаю. Когда меня спрашивают, есть ли у меня враги, отвечаю: «Может и есть, но они не ярко выраженные и смерти мне не желают».

Есть ли в театре интриги типа подпиливания каблуков или порчи платья?

В нашем театре такого нет. Максимум, что может быть – словесное выражение недовольства кем-то или чем-то. Но меня не вовлекают ни в сплетни, ни «дружить против кого-то» – они знают, что я на это просто не пойду.

Политика и сердце

Тамара Александровна, вы говорите, что живете реальной жизнью, а за политической жизнью страны следите?

Ну конечно.

Часто театры становятся ареной для разных политиков, партий…

Да, наш театр поддерживал оранжевую революцию. У нас здесь ночевали люди, мы их кормили. Я тоже ходила на Майдан, какие-то пирожки носила... Но я не фанатка этого дела. В смысле, что не буду убивать себя за какого-то политика. Я не хочу говорить, как другие, что политика – это грязное дело, я скажу, что это – необходимая реальность, которую нельзя обойти.

Сегодня идет борьба за власть. И по-другому не то чтобы нельзя – политики не могут. Конечно, когда буду избирать, дождусь подсказки сердца. В 2004 году мне сердце говорило, что нужно поддерживать оранжевую революцию. Может потому, что у других было очень много вранья. Меня даже пытались подкупить: давали свой театр с финансированием. Но я не согласилась – не в деньгах дело. Потому что, если ты продаешься за какую-то политику, то это хуже всего.

Сегодня многие артисты идут в политику…

Во-первых, им платят за это большие деньги, очень большие. Бывает, конечно, что это личное искреннее желание артиста. Но чтобы шли туда без денег – в это я не верю. Может, я не права…

Если бы мне предложили, я бы не пошла. По крайней мере, в данный момент. Считаю, что политику можно делать другими методами, которые принесут больше пользы. В парламенте очень много бесполезного труда. Сидят, сидят там годами, а нормальных законов для нормальных людей почему-то нет. Может, оттого, что их там слишком много, они мешают друг другу. Может, не умеют или… им не дают. Например, тому же Виктору Ющенко. Я знаю, что он хочет сделать всем хорошо, а кто-то специально создает ситуации, чтобы люди думали о нем плохо (с сахаром, мясом). Это все хитрая борьба.

Самое плохое в том, что паны бьются, а у наймита чуб трещит. Лучше бы подумали о людях. Например, не строили такие-растакие здания, а построили бы дом для бомжей. Вон сколько их померзло! Даже Горький писал в пьесе «На дне» о ночлежке для бомжей...

А ваше «дело с квартирой» чему-то вас научило?

Тогда мне очень повезло, что судья оказался неподкупный. Ведь у меня уже второй суд был.

Какой?

Это было где-то три года назад. Меня сняли на рекламу. А потом, без моего ведома, изуродовали полностью мой имидж и вывесили на огромных биллбордах по всему Киеву. Все это безобразие провисело месяца три, а я даже не сразу увидела. Мои знакомые, позже, осторожно начали спрашивать «Тамара, сколько тебе заплатили, чтоб тебя так изуродовать?». Когда я сама увидела эту рекламу, то мне стало плохо прямо там, на остановке…

Мало того, что мне не заплатили ни копейки за работу, так они еще начали оскорблять меня, когда я к ним обратилась. По настоянию друзей я подала в суд. Первый процесс мы выиграли – суд принял решение о выплате мне компенсации. Но они начали мне угрожать, мол, не советуем вам никуда обращаться, вы что не знаете, с кем связались? Ведь случайно может и кирпичик на голову упасть, да и ролей вы не будете иметь...

Это что, настолько влиятельные люди?

Да, это одна из столичных газет. Так вот, апелляционный суд они выиграли, а потом и Верховный Суд тоже. Они настолько были поражены моей «наглостью», что выступали в суде с монологом, где говорили, что актеры – это не люди, а паяцы, которые по отмашке руки смеются и плачут. Тут я поняла: с кем можно бороться? После такого становишься философом...

Не было ли желания на этой почве уехать куда-нибудь?

Нет. Я отпускаю их зло на их совесть. Врагу прощаю, а это для него – первое наказание. Я уже снялась в нескольких российских фильмах, но в тех, ради которых сюда приезжали (например, фильм об Утесове скоро выходит). Если меня пригласят в Россию сниматься – соглашусь с удовольствием, но жить там не хочу. Когда я училась в ГИТИСе, то вычеркивала все дни учебы, как в армии, чтобы знать: осталось столько-то дней до Киева.

Отдых и муж

В одном интервью вы говорили, что выходите из метро отдохнувшая и полная сил. Обычно у людей обратная реакция. Почему так?

В машине меня укачивает. А в метро почему-то я себя чувствую лучше, чем в любом другом транспорте. Я когда-то слышала передачу, где ученый рассказывал, что под землей тоже есть биотоки, земельные, которые очищают, забирают всю плохую энергетику. Конечно, когда вагон метро переполненный, на тебя со всех сторон давят, то никакого облегчения я не чувствую.

А как вы отдыхаете?

У меня отпусков как таких нет. Бывает, шучу: «Отдыхаю всегда на южном берегу… Ирпеня». Я пыталась поездить в Крым. Но на отдыхе сильно утомляет, когда ты идешь, а на тебя все смотрят. Я специально однажды там та-акую шляпу купила! Все равно узнавали.

Может, они обращали внимание на шляпу, а потом, заглянув под нее, видели вас?

Может быть. На отдыхе популярность мешает. Для меня отдых – сходить на базар. И прогулка, и отоваривание. Возможность пообщаться с народом. Если я выхожу, то часа три пропадаю на том базаре… А так дома телевизор могу иногда посмотреть, почитать что-то. Когда муж приезжает, то с ним пообщаться. Он сейчас снимается на «Мосфильме».

Тяжело на расстоянии?

Я поняла, что не смогла бы видеть его рядом целыми днями. Это уже творчеству – конец! Вот он приезжал, так я в это время не могла сосредоточиться, выучить роль. Кухня, магазины, стирка…

Получается, что муж – помеха для творчества?

Однозначно - да. По крайней мере, для меня. Если он есть, я вся – в нем, при нем, с ним. Мы можем говорить до утра, хотя вместе уже 7 лет. Если в этот момент попадаются съемки, то я даже не очень им радуюсь. Безусловно, есть женщины, ни секунды не могущие не держаться за мужа. А есть и такие, кто умудряется успеть везде – и на работе, и дома, и еще пару любовников иметь. Но то уже шустрые барышни. То - талант.

Я однолюбка. Не знаю, к сожалению или к счастью? Наверное, даже к счастью.

К счастью для мужа и к сожалению для других мужчин…

У меня папа и мама однолюбы. Мама всегда отпускала папу-гармониста на всю ночь или на свадьбу какую-то, или на проводы. НЕ боялась. А я была при папе все время и видела, как женщины к нему цепляются. Но он всегда отвечал на мои «интимные» вопросы: «Доця, какая бы красавица ни была, лучше твоей мамы нет, и не может быть». Он не воспринимал чужое. Чужая женщина по настоящему была для него «чужая». Вот и у меня так же. Олег мой усек это и говорит, что его это во мне радует.

Вам никогда не хотелось выкинуть нечто этакое, чтобы заставить мужа ревновать?

Ха-ха. Я понимаю, что коники не надо выкидывать – это мне потом вернется. Было как-то, говорила я с племянником по телефону и спрашиваю: «Ну что, Саня, ты когда ко мне приедешь?» Смотрю, Олег уши навострил, что, мол, за Саня и почему он должен сюда приезжать? Потом, когда понял, что это племянник, успокоился, конечно.

А вы его не ревнуете?

Нет, я больше переживаю за здоровье. Вот сейчас поехал с поломанной ногой, так я теперь волнуюсь. А не ревную потому, что если мужчина захочет женщину бросить, то, что бы она не делала, он все равно ее бросит. Где ему будет лучше, он туда и уйдет. Это проверено. Его не удержат ни дети, ни семья. Поэтому я никогда не боялась знакомить своих любимых с подругами. Это была своеобразная проверка. Были такие, что сразу перебрасывались на подруг.

А с подругами вы после этого продолжали дружить?

Конечно. Подруга тут ни при чем. Если любимый увлекается кем-то – на здоровье, иди! Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло… Нельзя мужчину держать насильно, даже если это брак. Дозор ничего хорошего не приносит. Мужчину надо держать на длинном поводке. На длинном, но на поводке. Хотя, опять-таки, все зависит от судьбы. Нет, приятно конечно, когда ты нравишься еще кому-то помимо мужа, можно и пофлиртовать, но не более.

Р.S. К концу разговора у меня было чувство, что я знаю эту женщину тысячу лет. Никакого высокомерия, надменности и прочих «элементов звездности». Несмотря на сильный низкий голос – проста, иногда наивна, как-то по-детски доверчива. Именно такой показалась мне Тамара Яценко. Дух чего-то не реального витал около меня еще несколько часов после нашей встречи. То ли это аура театра сыграла свою роль, то ли аура самой актрисы…