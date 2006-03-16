Дуэт «Алиби»: «Женатые мужчины для нас – табу!»

Мы не ожидали, что все так затянется. Девочки уже устали. Ребята подходят и подходят. Уже и песню с нашими девочками пели… Кстати, общаются очень плодотворно. Только что обсуждали, на какую из песен нового альбома стоит, в первую очередь, снять клип. Обоюдно решили, что это будут «Шаги на краю». Мы, кстати, думали раньше снять клип на песню «Твоя». Но прислушаемся к мнению наших друзей и поклонников. 22 марта начнутся съемки - тоже только что поклонники посоветовали.Алан Бадоев. Он снимал клип на песню девочек - «Табу». Очень нравится с ним работать. Он контактный, очень лояльный, учитывает все пожелания, просьбы, принимает корректировки девочек по сюжету.Не очень положительно. Было несколько таких фотосессий, они откровенные, но довольно корректные. Но девочки идут на это без особого желания. И это меня радует. Не с позиции ханжества. Молодые девушки красивы по-своему, если их фотограф правильно увидит и правильно покажет. Впрочем, мы давно поняли, что тело – это достоинство модели, которая выходит на подиум, и радует своим телом, нарядом, походкой. У дуэта «Алиби» изначально другая задача: радовать своим творчеством, своими песнями. Поэтому и не стремимся показывать тела. Кроме того, уверены, что даже фотосессия в закрытых платьях выглядит эротично и возбуждает мужскую фантазию. Мы в этом убедились после того, как вышел на экраны клип «Табу». У девочек там были довольно закрытые платья в стиле 30-х годов, но выглядело это удивительно сексуально!Чаще они возвращаются домой после концерта с положительными эмоциями. Они обогащаются, идет некий взаимообмен энергиями. Положительные эмоции дочек, посланные в зал, возвращаются, как бумеранг хороший. Да, бывают тяжелые залы. Но в плане звука, каких-то архитектурных особенностей, а не публики. Вот, например, выступают девочки в ночном клубе, где много колон, зрителей всех не видно, а звук не позволяет побежать по всему залу. После таких концертов девочки приходят немножко огорченными, что не получилось выложиться на все 100%.Конечно! Мне по такому поводу всегда хочется что-то вкусненькое приготовить. Хотя на концертах, которые проходят в Киеве, стараюсь быть рядом с дочками. Помогу им за кулисами переодеться, благословлю на выступление и убегаю в зал. Сижу как зритель, смотрю, анализирую, ведь вечером девчонкам будет интересно узнать мое мнение о концерте. И я принимаю роль независимого эксперта и рассказываю, где было неправильное движение, например. Девчонки с удовольствием слушают и никогда не возмущаются. Я могу критиковать, потому, что я мама, а девчонки понимают, что это – честно и объективно. И никогда не хвалю их, если это незаслуженно.Все вместе, в одном букете. К счастью, получилось так, что я филолог по образованию, а муж – музыкант. И мы шутим, что одна дочка папина (Алина пишет музыку), а другая дочка мамина (Аня пишет тексты). У Ани очень хорошая лирика. Взрослая. Эссе она пишет. Пока для себя, в стол. Читаю только я и Алина.Говорят, по маминой линии в роду были греки. У мужа в родословной есть польские корни. В общем, намешано. Да и татаро-монголы, наверное, где-то по огороду там пробежали…Да, муж исследовал, оказывается, она у нас от казаков. Когда разогнали Запорожскую Сич, мужчины вернулись в родные места. И вот в Черкасской области казаки сделали себе маленькую Сич, насыпали вал большой. И только с разрешения атамана брали женщин из соседних сел себе в жены, «за вал». Вот тогда род Завальских и начался.Алина от природы более темная, а у Ани светлые волосы с шатеновым отливом. Долгое время они были похожи – по внешности, по росту. А потом младшая Алина стала как-то выше, а Ане дизайнеры посоветовали чуть осветлить волосы, тогда карие глаза очень эффектно будут выделяться. Мы попробовали, понравилось. И очень хорошо, что мы ушли от имиджа похожести. Хотя у девочек и много общего, но ведь на самом деле они очень разные. И такой контраст в образах уместен.Они были потрясающе послушными детьми. У меня с ними совершенно не было проблем.Да. В то время не было ни памперсов, ни нянек. Наши бабушки работали. Мы воспитывали детей вдвоем с мужем, и я три года была в хроническом декрете. Не выходя из первого, ушла во второй. Помню, когда Аня и Алина маленькими расшумятся-разбегаются, их очень быстро можно было унять книжкой интересной или рисунками. Единственное, что огорчало, пока девчонки росли, это когда они болели дуплетом. Помню, когда они уже пели в фольклорном коллективе «Струмочок», после возвращения из фольклорного фестиваля, проходившего в Турции, они заболели одновременно корью и свинкой. Ну, и переходный возраст мы тяжеловато перенесли. Я в частности. Вдруг почувствовала, что авторитеты и приоритеты меняются. Что уже к маме и папе меньше прислушиваются, больше между собой секретничают. И мне даже казалось, что я не нужна им. А потом все наладилось, и мы перешли в статус подружек, у нас секретов много общих. Я им свое рассказываю, как у нас было с папой, какие у нас были приключения в молодости, с кем я встречалась… И они мне рассказывают о своих привязанностях, о впечатлениях. Я очень рада, что мы дружим, и что я помогаю им в работе. Но это отнюдь не значит, что я не могу их отпустить, не могу перерезать эту условную пуповину. Просто так у нас сложилось и - все. Я все делаю незаметно, ненавязчиво, для того, чтобы им было легче и проще.@@@У нас два директора, которые занимаются оргвопросами, в Москве тоже есть представитель: концерты часто - в ночных клубах Белокаменной. Продюсирует девчонок папа, Александр Андреевич, я – PR-директор и стилист. Но относительно одежды я советы даю лишь в том случае, когда дочки идут на вечеринку или покупают что-нибудь.Первым визажистом у нас была Анжела Посохова. Девчонки у нее получили очень хорошую школу, и бывает, что красят себя сами. Но когда снимаем клипы или даем ответственные концерты, то помогают Светлана Рымакова, Татьяна Харькова, Марина Борщевская. А из стилистов плотно работали с Анжелой Посоховой в первых наших клипах, работали с Константином Кравцом. Он очень много сделал концертных костюмов, оригинальных платьев и корсетов. И с Олей Навроцкой сотрудничаем. Она нам и в покупках помогает. Знает, где какие новинки есть, в каких магазинах что лучше купить. В шопинге помогает.Шопинг-терапию у нас больше любит Алинка, Анечке по душе книжные магазины.Да, тратим больше, чем обычно люди тратят на свою одежду. Статус артиста этого требует… Гардероб приходится обновлять чаще, чем обычному человеку. И съемки, и фотосессии…Предприниматель, хозяин компании, помогает нам в съемке клипов. Ну, а мы им тоже помогаем… Трудно в нашем мире без поддержки.Да. Это, в своем роде, семейный бизнес. Мужу как-то посоветовали, поскольку он по знаку зодиака Дева, и знак земли, заниматься чем-то, связанным с землей, с хлебом. И ему это нравится. Правда, сам пиццу не ест, боится поправиться. Пиццерия – давний наш бизнес. Хотя он довольно скромный, но помогает развивать наш проект. Дуэт требует вложений. Это и запись дисков, и печатная продукция, и клипы, их ротация. А костюмы сценические и обувь? Ведь все необходимо в двойном количестве.Да. Жаль, а то бы менялись…Да, поначалу было просто совпадение. Мы с мужем «совпали» в инициалах. Он Завальский Александр Андреевич, я была Репницкая Альбина Алексеевна. Когда вышла за Сашу замуж, то стала Завальской. Получились два З.А.А. Когда ждала ребенка, загадывали, что если девочка, назовем Аней, если мальчик – Антоном. И уже когда появилась на свет вторая девочка, Саша сказал, что хочет, чтобы ее тоже назвали на «А». Появилась Ангелина. Теперь у нас всех одинаковые инициалы: четыре З.А.А.Это уже случайно получилось. Дима Климашенко как-то сказал, что у него есть хорошая мелодия, нужны слова. Девчонки сочинили текст. И мы записали песню «Алиби». Нас начали спрашивать, что за дуэт, как называется. Вот и решили назвать по названию первой песни. А потом увидели, что в названии зашифрованы имена девочек.–Анна,– Лина, а– две.Я думаю, что одно вытекает из другого. То, что в фокусе сейчас много девичьих коллективов, наоборот, порождает конкуренцию. Выживет лучший. А популярность их – действительно результат долгого и упорного труда. Ведь очень давно мы начали. Девочки и развиваются, и им есть что сказать. Песни Ани и Алины, оказывается, вершат судьбы. Одна девочка написала «Алиби», что песня «Табу» помирила ее родителей, которые разошлись.Нет. Наш украинский народ по менталитету скромный. Люди ненавязчивые, культурные. А уже во время концерта общение более активное.Да, нас часто приглашают в Москву. А недавно наши друзья передали из Питера диск, на котором среди песен других исполнителей было несколько наших, причем из нового альбома. Как они туда попали – неизвестно. Мы провели небольшое расследование, но никаких зацепок так и не нашли. Поэтому пришли к выводу, что это воровство, но очень грамотно обставленное. Что самое интересное - не было указано, что дуэт из Украины. Просто «Алиби», и название песни.Да, у нас защищены права на все песни. А судиться… Понимаете, такая разница в законах между Украиной и Россией, что тяжба будет долгой, и не факт, что решится в нашу пользу… Да и заниматься, думаю, этим должны не группа или продюсер, а рекординговая компания, потому что ей не выгодно пиратство.Альбина Алексеевна засуетилась: из магазинчика наконец-то вышли ее дочки. Веселые и раскрасневшиеся они подсели к нам за столик.Очень здорово! Мы даже не ожидали, что все с таким весенним позитивом придут!: Не перестаем восхищаться поклонниками, которые вот такие симпатичные игрушки нам дарят (машет плюшевым мишкой). Все очень открытые, все поют.Следствие того, что душа меняется, пребывает в движении, состоянии полета. Альбом очень разноплановый по музыкальным стилям. Тут есть и танцевальные композиции, и лирика глубокая, и экстрамодные сочетания ритмов танго с восточными напевами и ритмами r-n-b. Это все говорит о том, что душа разная, она многогранная.Этот альбом – действительно отражение наших душ. Аня создавала тексты, я музыку. И все наши чувства, наши переживания, все мы в этом альбоме. Это коллаж из самых ярких воспоминаний и чувств, и мыслей, пережитых нами.Есть еще один человек, без которого мы бы не смогли написать этот альбом. Это Михаил Некрасов, наш саунд-продюсер, аранжировщик и со-композитор.Безусловно! Мы даже звучим в одной тональности. Иначе мы просто не смогли бы писать песни гармонично настолько, насколько это у нас получается. Мы чувствуем друг друга без слов. Знаете, мы с Алиной – ментальные близнецы. У нас ментальный симбиоз.Мы чувствовали это всегда, а недавно получили фактическое тому подтверждение. На одном сайте нашли программу, по которой можно вычислить, насколько люди совместимы – энергетически, духовно, ментально… По подсчетам получилось, что мы с Алиной – идеальная пара.Нас воспитывали как близнецов. Я даже в школу пошла сразу во второй класс, чтобы быть вместе с Аней. И все время вместе. Нет, конечно, были споры. Как все дети мы и ругались, и дрались.Я иногда шучу, что так дрались, что могли бы стать даже каратистами. В порыве могли разбить даже стекла, вазы дорогие. И, как все дети, получали от родителей «по полной программе». И в дальнейших конфликтах уже старались уходить подальше от бьющихся предметов, чтобы не было следов наших ссор.Справедливые!Они хорошие педагоги. Такими и должны быть настоящие родители. Умеют критиковать и похвалить, когда нужно.Ну, бывало…Были дебаты и даже ссоры: нам нравился один и тот же парень. Но до драк дело не доходило.Скорее, парни из-за нас дрались.Это очень здорово, когда первая любовь – навсегда. Но это большая редкость. У меня первая и неразделенная любовь была в школе. И я была поражена тем, как молодой человек смог мне объяснить, что чувства невзаимные. При этом я не разочаровалась в мужчинах. Это было очень трогательно. Тогда родились и первые стихи.Я, скорее, исключение из правил. У меня первая любовь не была несчастной. Может, это потому, что я – оптимист стопроцентный. И даже если были какие-то неудачи в чем-то, то я к этому относилась, как к жизненному опыту, никогда не впадала в депрессию.Думаю, об этом в песнях сказано даже больше, чем нужно. Мы поем свои реальные истории. Вот, песня «Табу» рассказывает о том, что я хотела быть с молодым человеком, но не смогла по определенным причинам. Сейчас я свободна, потому что рассталась с ним. Не знаю, будет ли иметь эта история продолжение или нет. На данный момент я в таком весеннем ожидании, что ли.Часто нас спрашивают, не собираемся ли мы замуж. Мягко ответим на этот вопрос: в принципе, потихонечку собираемся! Но еще не встретили тех людей, с кем бы хотелось прожить жизнь. Да, бой-френды есть. Но не более. К серьезному шагу еще не готовы.Я экстремальна процентов на 50-70…А я на все 150-170%! Очень люблю острые ощущения. Это – не обязательно риск для жизни, а острые эмоции, впечатления. Например, путешествие в ночной пустыне верхом на лошади. Так было в Египте, на Синайском полуострове.Больше похоже на романтику, а не экстрим…Еще какой экстрим! Под тобой – дикое животное… Ну, практически дикое ().Ну да, оседлала мустанга!Между прочим, очень бы хотелось! Я – охотник за новыми впечатлениями и ощущениями. Единственное, чего не делала – с парашютом не прыгала. А на параплане уже летала.Да, с парашютом не прыгали. У нас другая крайность: погружение с аквалангом.Мы уже практически заканчиваем обучение. Очень нравится!Но останавливаться уже не собираемся. Очень нравится этот образ жизни, кайф от того, что ты за рулем, сливаешься с машиной, начинаешь чувствовать ее, ее габариты, скорость. Появляется что-то вроде физического единения с машиной. И даже в автосалоне теперь можешь выбирать свою машину интуитивно. Мы уже поняли, что наша с Алиной машина – Тойота Селико. Спортивная машинка. Она подходит и мне, и Алине идеально. А тренируемся мы в школе «Энергия движения» на спорткомплексе «Чайка» у Сергея Лукьянчука. Он настолько легко и просто объясняет, что невозможно не выполнить то, чему учит.@@Мы начали заниматься в тот период, когда было много снега, поэтому отработали экстремальные развороты с применением ручного тормоза, заносы. Достаточно хорошо умеем выполнять на большой скорости змейку – разнесенную и прямую, причем проделываем эти упражнения даже задним ходом.Благодаря многочисленным концертам и активному образу жизни.Сейчас начинаем посещать тренажерный зал. И даже находим для этого время.До этого систематически тренироваться не получалось. Разве что хореографией занимались.Ну, на уровне маникюра-педикюра.В остальном - пока нет острой необходимости.За этим следит наша мама. Благодаря ей питание сбалансированное. На завтрак она обязательно готовит злаки, фрукты, зелень, овощи. Я раньше была мясоедкой. А сейчас меня больше привлекает рыба.Да и пост сейчас. Не могу сказать, что мы его строго придерживаемся. Но без мяса обходимся. А я так вообще себя прекрасно чувствую, потому что больше люблю сыр и морепродукты. Мясо – это не для меня.Я обожаю, как она готовит. Особенно – украинскую кухню. Любое блюдо - вареники, борщ, голубцы.еще у нее обалденно получаются шпинат со сливками и фаршированный перец!Это точно было бы связано с творчеством, с публичностью, ораторским, организаторским искусством. А еще у меня было одно занятие, которым я занималась не в синхроне с Алиной. Это была художественная студия. Я хотела стать художником-мультипликатором. Но для такой профессии, мне, наверное, не хватит усидчивости. Еще хотела бить кинологом… Свои навыки по дрессировке я применяю на наших сторожевых собаках, что охраняют дом.Я не хочу говорить «стала бы». Думаю, все-таки попробую совместить карьеру певицы и актрисы, и снимусь в фильме хорошем. Ну, а если не кино и не сцена, то, наверное, реализовала бы себя в художественной гимнастике. Или была бы хореографом по спортивно-бальным танцам. Говорят, у меня есть все данные для этого. И есть желание. Но музыка гораздо ближе.да, мы сами поставили концерт-презентацию диска «Отражение души».Мы очень самокритичны всегда. Но по отзывам поняли, что достойны наивысшей оценки. Хотя, кое-что можно было сделать и получше…Но ведь главное – начать, сделать первый шаг в чем-то новом. Правильно я говорю?Да. И мы этот шаг сделали. Когда мы с Алиной учились в Академии, то поставили 3 спектакля практически собственными усилиями.Очень тяжело. Особенно в первый раз, представляя песню, ощущения такие, как будто зияешь открытой раной. А когда песня становится популярной, то становится общей, и личные чувства нивелируются, притупляются. А как только написал – это как свежая рана. Мне страшно было выставлять «Табу» на суд слушателей, потому что это было тайное, очень личное послание конкретному человеку. Но потом мы поняли, что эти чувства близки очень многим. Нам стало намного легче.Да, он позвонил и сказал, что так больно ему еще никогда не было.Самое интересное, что мой молодой человек тоже… понял и проникся, будто эта песня – ему.Вот еще одно подтверждение тому, что мы - ментальные близнецы. Даже в любви у нас истории и сюжеты повторяются, совпадают до мелочей. Кроме того, что, конечно, мужчины разные…: Это естественная для нас среда. Мы с 4-х лет на сцене и я не помню страха. Это было чем-то естественным: нам нравилось всегда выступать перед большим количеством людей и в доме, и на концерте. Помню, в детском саду мне дали роль Снегурочки. Это было очень престижно, и кастинг шел очень серьезный. А Дед Мороз был взрослым дядей, профессиональным актером. И я не придерживалась своей роли, а с выученным текстом импровизировала настолько легко и профессионально, что Дед Мороз был в шоке. И тогда уже было понятно, что сцена, общение с народом, публичность – это у нас в крови.это было в начале 90-х, мне тогда было лет 7. Мы улетели в Канаду и дали там 55 концертов. Это было в удовольствие, нас хорошо принимала украинская диаспора.Сейчас вспоминаем ту поездку не как сложный гастрольный тур. Для нас это было что-то сказочное, другой, новый мир. Украина только становилась независимой, а мы вдруг очутились в сказке. Макдональдсы, зоопарки, аттракционы, супермаркеты, магазины, игрушки… Но уже тогда мы воспринимали себя как артисты, и это большая ответственность: дарить людям праздник.В этом большая заслуга наших родителей. Они нас так воспитывали и так настраивали.Честно говоря, не подсчитывали. Но есть еще много стран, где хочется побывать. Мечтаю поехать в Грузию, посетить Японию, Китай и Южную Африку.Город Киев и наш дом. Из родительского гнездышка мы не спешим выпархивать. Из городов нравится Прага, Дублин, Корк (это Ирландия) и Санкт-Петербург.Я обожаю Италию.Путем длительной и тщательной селекции их немного – настоящих друзей. Приятелей да, много. Мы очень открытые, легко идем на контакт. Но надолго с нами остаются единицы.: Вообще их было много: от сертификата на право владения участком на Луне до корзины цветов – анютиных глазок в феврале. Я обожаю, когда мне дарят книги, люблю старинные вещи. Один из самых приятных подарков за последнее время, это сохранившаяся с XVII века небольшая медная коробочка с красивым узором, из старинного петербургского публичного дома. В этой коробочке хранился бальзам для губ.А мне подарили кольцо с зеркальцем. Оттуда же, что и Анин презент. Но если честно, очень люблю, когда мне мужчины дарят духи. Потому что сама я люблю, чтобы мужчина сам выбрал для меня тот аромат, который ему нравится. А одним из самых нужных и полезных подарков был синтезатор, который мне подарил папа на день рожденья.О, литература-а-а! Это вообще моя любимая тема. Наша мама филолог и с детства привила нам любовь к чтению. Очень много могу об этом говорить. Но последняя книга, которая меня поразила, это рассказ Кортасара «Граффити». Произведение небольшое, всего в три страницы, но оно полноценно, как вся наша жизнь. Этот рассказ – зеркальное отражение того, что я сейчас чувствую.А мне сейчас нравится Чак Паланик. Я практически всего его перечитала. Но в принципе, вкусы у нас очень совпадают, и я прислушиваюсь к Ане в плане литературы.А я – к Алине в плане музыки. Она формирует мой музыкальный вкус, отслеживает все новинки и вводит меня в курс дела. Правда, недавно я поступила опрометчиво - абсолютно без подсказки Алины послушала альбом группы «Расмус». Отличные там вещи. Это композиции в стиле рок.Женатые мужчины!Да, они оказывают нам знаки внимания, но мы изначально себя от этого ограждаем, и проблем никогда не возникало.Главное, мне кажется, не запрещать себе ничего, но и не делать того, что будет другим во вред и тебе. Это закон буддизма.Хоть мы и ментальные близнецы, но мечты у нас разные. Я мечтаю сыграть в кино.А я – сделать выставку своих фотокартин. Я в последнее время не выпускаю фотоаппарат из рук и, кажется, что даже действительность воспринимаю покадрово.А еще я мечтаю, чтобы Аня издала сборник своих стихотворенийЯ пока с этим временю. Говорят, что хорошие стихи, как и вино, со временем становятся лучше. Посмотрим, что будет с моими стихами года через три. Пускай пройдут проверку временем.