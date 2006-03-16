Дуэт «Алиби»: «Женатые мужчины для нас – табу!»

Вчера сестры Завальские проводили в одном из магазинчиков столичного торгового комплекса «Метроград» автограф-сессию, посвященную выходу нового альбома «Отражение души».
Полтора часа к Анне и Ангелине нельзя было подойти: поклонники и поклонницы подписывали диски, плакаты и календари. В кафе напротив дочек ждала мама. Альбина Завальская.
«Молодые девушки красивы по-своему»
Волнуетесь? – спрашиваю маму.
Мы не ожидали, что все так затянется. Девочки уже устали. Ребята подходят и подходят. Уже и песню с нашими девочками пели… Кстати, общаются очень плодотворно. Только что обсуждали, на какую из песен нового альбома стоит, в первую очередь, снять клип. Обоюдно решили, что это будут «Шаги на краю». Мы, кстати, думали раньше снять клип на песню «Твоя». Но прислушаемся к мнению наших друзей и поклонников. 22 марта начнутся съемки - тоже только что поклонники посоветовали.
Кто будет снимать?
Алан Бадоев. Он снимал клип на песню девочек - «Табу». Очень нравится с ним работать. Он контактный, очень лояльный, учитывает все пожелания, просьбы, принимает корректировки девочек по сюжету.
Вы как мама как относитесь к тому, что девочки снимаются в откровенных фотосессиях?
Не очень положительно. Было несколько таких фотосессий, они откровенные, но довольно корректные. Но девочки идут на это без особого желания. И это меня радует. Не с позиции ханжества. Молодые девушки красивы по-своему, если их фотограф правильно увидит и правильно покажет. Впрочем, мы давно поняли, что тело – это достоинство модели, которая выходит на подиум, и радует своим телом, нарядом, походкой. У дуэта «Алиби» изначально другая задача: радовать своим творчеством, своими песнями. Поэтому и не стремимся показывать тела. Кроме того, уверены, что даже фотосессия в закрытых платьях выглядит эротично и возбуждает мужскую фантазию. Мы в этом убедились после того, как вышел на экраны клип «Табу». У девочек там были довольно закрытые платья в стиле 30-х годов, но выглядело это удивительно сексуально!
Сцена много энергии у Ани и Алины отнимает?
Чаще они возвращаются домой после концерта с положительными эмоциями. Они обогащаются, идет некий взаимообмен энергиями. Положительные эмоции дочек, посланные в зал, возвращаются, как бумеранг хороший. Да, бывают тяжелые залы. Но в плане звука, каких-то архитектурных особенностей, а не публики. Вот, например, выступают девочки в ночном клубе, где много колон, зрителей всех не видно, а звук не позволяет побежать по всему залу. После таких концертов девочки приходят немножко огорченными, что не получилось выложиться на все 100%.
Как Вы их встречаете после концерта? Пирожками откармливаете?
Конечно! Мне по такому поводу всегда хочется что-то вкусненькое приготовить. Хотя на концертах, которые проходят в Киеве, стараюсь быть рядом с дочками. Помогу им за кулисами переодеться, благословлю на выступление и убегаю в зал. Сижу как зритель, смотрю, анализирую, ведь вечером девчонкам будет интересно узнать мое мнение о концерте. И я принимаю роль независимого эксперта и рассказываю, где было неправильное движение, например. Девчонки с удовольствием слушают и никогда не возмущаются. Я могу критиковать, потому, что я мама, а девчонки понимают, что это – честно и объективно. И никогда не хвалю их, если это незаслуженно.
Кто вы для них больше: мама, PR-директор или подруга?
Все вместе, в одном букете. К счастью, получилось так, что я филолог по образованию, а муж – музыкант. И мы шутим, что одна дочка папина (Алина пишет музыку), а другая дочка мамина (Аня пишет тексты). У Ани очень хорошая лирика. Взрослая. Эссе она пишет. Пока для себя, в стол. Читаю только я и Алина.
У девочек нетипичная для славян красота. Кто был у Вас в роду?
Говорят, по маминой линии в роду были греки. У мужа в родословной есть польские корни. В общем, намешано. Да и татаро-монголы, наверное, где-то по огороду там пробежали…
А фамилия вроде как украинская…
Да, муж исследовал, оказывается, она у нас от казаков. Когда разогнали Запорожскую Сич, мужчины вернулись в родные места. И вот в Черкасской области казаки сделали себе маленькую Сич, насыпали вал большой. И только с разрешения атамана брали женщин из соседних сел себе в жены, «за вал». Вот тогда род Завальских и начался.
«Они росли потрясающе послушными детьми»
До какого-то времени девчонки были очень похожи. Все даже думали, что они - близняшки. Почему решили сменить имидж Ани?
Алина от природы более темная, а у Ани светлые волосы с шатеновым отливом. Долгое время они были похожи – по внешности, по росту. А потом младшая Алина стала как-то выше, а Ане дизайнеры посоветовали чуть осветлить волосы, тогда карие глаза очень эффектно будут выделяться. Мы попробовали, понравилось. И очень хорошо, что мы ушли от имиджа похожести. Хотя у девочек и много общего, но ведь на самом деле они очень разные. И такой контраст в образах уместен.
Какими они были детьми?
Они были потрясающе послушными детьми. У меня с ними совершенно не было проблем.
Между сестрами такая разница маленькая! Трудно было их растить?
Да. В то время не было ни памперсов, ни нянек. Наши бабушки работали. Мы воспитывали детей вдвоем с мужем, и я три года была в хроническом декрете. Не выходя из первого, ушла во второй. Помню, когда Аня и Алина маленькими расшумятся-разбегаются, их очень быстро можно было унять книжкой интересной или рисунками. Единственное, что огорчало, пока девчонки росли, это когда они болели дуплетом. Помню, когда они уже пели в фольклорном коллективе «Струмочок», после возвращения из фольклорного фестиваля, проходившего в Турции, они заболели одновременно корью и свинкой. Ну, и переходный возраст мы тяжеловато перенесли. Я в частности. Вдруг почувствовала, что авторитеты и приоритеты меняются. Что уже к маме и папе меньше прислушиваются, больше между собой секретничают. И мне даже казалось, что я не нужна им. А потом все наладилось, и мы перешли в статус подружек, у нас секретов много общих. Я им свое рассказываю, как у нас было с папой, какие у нас были приключения в молодости, с кем я встречалась… И они мне рассказывают о своих привязанностях, о впечатлениях. Я очень рада, что мы дружим, и что я помогаю им в работе. Но это отнюдь не значит, что я не могу их отпустить, не могу перерезать эту условную пуповину. Просто так у нас сложилось и - все. Я все делаю незаметно, ненавязчиво, для того, чтобы им было легче и проще.
@@@ У вас большая команда помощников?
У нас два директора, которые занимаются оргвопросами, в Москве тоже есть представитель: концерты часто - в ночных клубах Белокаменной. Продюсирует девчонок папа, Александр Андреевич, я – PR-директор и стилист. Но относительно одежды я советы даю лишь в том случае, когда дочки идут на вечеринку или покупают что-нибудь.
Кто девочкам визаж делает?
Первым визажистом у нас была Анжела Посохова. Девчонки у нее получили очень хорошую школу, и бывает, что красят себя сами. Но когда снимаем клипы или даем ответственные концерты, то помогают Светлана Рымакова, Татьяна Харькова, Марина Борщевская. А из стилистов плотно работали с Анжелой Посоховой в первых наших клипах, работали с Константином Кравцом. Он очень много сделал концертных костюмов, оригинальных платьев и корсетов. И с Олей Навроцкой сотрудничаем. Она нам и в покупках помогает. Знает, где какие новинки есть, в каких магазинах что лучше купить. В шопинге помогает.
Девчонки любят ходить по магазинам за обновками?
Шопинг-терапию у нас больше любит Алинка, Анечке по душе книжные магазины.
Судьбоносная буква
Дорого обходится семейному бюджету поддерживать имидж девочек?
Да, тратим больше, чем обычно люди тратят на свою одежду. Статус артиста этого требует… Гардероб приходится обновлять чаще, чем обычному человеку. И съемки, и фотосессии…
Очень часто «Алиби» фигурируют в рекламе кофе. Какова роль этих торговых марок в помощи коллективу?
Предприниматель, хозяин компании, помогает нам в съемке клипов. Ну, а мы им тоже помогаем… Трудно в нашем мире без поддержки.
Пиццерия «Алиби» возле станции метро «Харьковская» тоже имеет отношение к Вашей семье?
Да. Это, в своем роде, семейный бизнес. Мужу как-то посоветовали, поскольку он по знаку зодиака Дева, и знак земли, заниматься чем-то, связанным с землей, с хлебом. И ему это нравится. Правда, сам пиццу не ест, боится поправиться. Пиццерия – давний наш бизнес. Хотя он довольно скромный, но помогает развивать наш проект. Дуэт требует вложений. Это и запись дисков, и печатная продукция, и клипы, их ротация. А костюмы сценические и обувь? Ведь все необходимо в двойном количестве.
У девчонок разные размеры?
Да. Жаль, а то бы менялись…
У вас в семье много совпадений на букву «А»…
Да, поначалу было просто совпадение. Мы с мужем «совпали» в инициалах. Он Завальский Александр Андреевич, я была Репницкая Альбина Алексеевна. Когда вышла за Сашу замуж, то стала Завальской. Получились два З.А.А. Когда ждала ребенка, загадывали, что если девочка, назовем Аней, если мальчик – Антоном. И уже когда появилась на свет вторая девочка, Саша сказал, что хочет, чтобы ее тоже назвали на «А». Появилась Ангелина. Теперь у нас всех одинаковые инициалы: четыре З.А.А.
Но ведь и дуэт на «А»…
Это уже случайно получилось. Дима Климашенко как-то сказал, что у него есть хорошая мелодия, нужны слова. Девчонки сочинили текст. И мы записали песню «Алиби». Нас начали спрашивать, что за дуэт, как называется. Вот и решили назвать по названию первой песни. А потом увидели, что в названии зашифрованы имена девочек. А –Анна, ЛИ – Лина, а БИ – две.
«Наши песни воруют «пираты» и продают в России»
Не задумывались, в чем причина популярности дуэта: потому что Аня и Алина действительно трудолюбивы и заслужили эту славу, или потому, что в моде девичьи коллективы?
Я думаю, что одно вытекает из другого. То, что в фокусе сейчас много девичьих коллективов, наоборот, порождает конкуренцию. Выживет лучший. А популярность их – действительно результат долгого и упорного труда. Ведь очень давно мы начали. Девочки и развиваются, и им есть что сказать. Песни Ани и Алины, оказывается, вершат судьбы. Одна девочка написала «Алиби», что песня «Табу» помирила ее родителей, которые разошлись.
Популярность не мешает девочкам в повседневной жизни?
Нет. Наш украинский народ по менталитету скромный. Люди ненавязчивые, культурные. А уже во время концерта общение более активное.
В России «Алиби» тоже популярны?
Да, нас часто приглашают в Москву. А недавно наши друзья передали из Питера диск, на котором среди песен других исполнителей было несколько наших, причем из нового альбома. Как они туда попали – неизвестно. Мы провели небольшое расследование, но никаких зацепок так и не нашли. Поэтому пришли к выводу, что это воровство, но очень грамотно обставленное. Что самое интересное - не было указано, что дуэт из Украины. Просто «Алиби», и название песни.
Но ведь авторские права на песни вы защищаете? Неужели нельзя подать в суд на пиратов?
Да, у нас защищены права на все песни. А судиться… Понимаете, такая разница в законах между Украиной и Россией, что тяжба будет долгой, и не факт, что решится в нашу пользу… Да и заниматься, думаю, этим должны не группа или продюсер, а рекординговая компания, потому что ей не выгодно пиратство.
«Новый альбом – это коллаж наших чувств»
Альбина Алексеевна засуетилась: из магазинчика наконец-то вышли ее дочки. Веселые и раскрасневшиеся они подсели к нам за столик.
Как прошла автограф-сессия?
Алина: Очень здорово! Мы даже не ожидали, что все с таким весенним позитивом придут!
Аня: Не перестаем восхищаться поклонниками, которые вот такие симпатичные игрушки нам дарят (машет плюшевым мишкой). Все очень открытые, все поют.
Каждый ваш альбом – это этап в жизни. «Отражение души» – следствие чего?
Аня: Следствие того, что душа меняется, пребывает в движении, состоянии полета. Альбом очень разноплановый по музыкальным стилям. Тут есть и танцевальные композиции, и лирика глубокая, и экстрамодные сочетания ритмов танго с восточными напевами и ритмами r-n-b. Это все говорит о том, что душа разная, она многогранная.
Алина: Этот альбом – действительно отражение наших душ. Аня создавала тексты, я музыку. И все наши чувства, наши переживания, все мы в этом альбоме. Это коллаж из самых ярких воспоминаний и чувств, и мыслей, пережитых нами.
Аня: Есть еще один человек, без которого мы бы не смогли написать этот альбом. Это Михаил Некрасов, наш саунд-продюсер, аранжировщик и со-композитор.
Отражения ваших душ совпадают?
Аня: Безусловно! Мы даже звучим в одной тональности. Иначе мы просто не смогли бы писать песни гармонично настолько, насколько это у нас получается. Мы чувствуем друг друга без слов. Знаете, мы с Алиной – ментальные близнецы. У нас ментальный симбиоз.
Как вы об этом узнали?
Аня: Мы чувствовали это всегда, а недавно получили фактическое тому подтверждение. На одном сайте нашли программу, по которой можно вычислить, насколько люди совместимы – энергетически, духовно, ментально… По подсчетам получилось, что мы с Алиной – идеальная пара.
«Нас воспитывали, как близнецов»
И всегда были такой идеальной парой? Что, даже в детстве не ругались, не ссорились, подушками не дрались?
Алина: Нас воспитывали как близнецов. Я даже в школу пошла сразу во второй класс, чтобы быть вместе с Аней. И все время вместе. Нет, конечно, были споры. Как все дети мы и ругались, и дрались.
Аня: Я иногда шучу, что так дрались, что могли бы стать даже каратистами. В порыве могли разбить даже стекла, вазы дорогие. И, как все дети, получали от родителей «по полной программе». И в дальнейших конфликтах уже старались уходить подальше от бьющихся предметов, чтобы не было следов наших ссор.
Родители у вас строгие?
В один голос: Справедливые!
Аня: Они хорошие педагоги. Такими и должны быть настоящие родители. Умеют критиковать и похвалить, когда нужно.
В детстве не шлепали?
Аня: Ну, бывало…
Из-за парней вы между собой не дрались?
Аня: Были дебаты и даже ссоры: нам нравился один и тот же парень. Но до драк дело не доходило.
Алина: Скорее, парни из-за нас дрались.
Первая любовь, первые разочарования… насколько грустными были они у вас?
Аня: Это очень здорово, когда первая любовь – навсегда. Но это большая редкость. У меня первая и неразделенная любовь была в школе. И я была поражена тем, как молодой человек смог мне объяснить, что чувства невзаимные. При этом я не разочаровалась в мужчинах. Это было очень трогательно. Тогда родились и первые стихи.
Алина: Я, скорее, исключение из правил. У меня первая любовь не была несчастной. Может, это потому, что я – оптимист стопроцентный. И даже если были какие-то неудачи в чем-то, то я к этому относилась, как к жизненному опыту, никогда не впадала в депрессию.
Заняты ли сейчас ваши сердца?
Аня: Думаю, об этом в песнях сказано даже больше, чем нужно. Мы поем свои реальные истории. Вот, песня «Табу» рассказывает о том, что я хотела быть с молодым человеком, но не смогла по определенным причинам. Сейчас я свободна, потому что рассталась с ним. Не знаю, будет ли иметь эта история продолжение или нет. На данный момент я в таком весеннем ожидании, что ли.
Алина: Часто нас спрашивают, не собираемся ли мы замуж. Мягко ответим на этот вопрос: в принципе, потихонечку собираемся! Но еще не встретили тех людей, с кем бы хотелось прожить жизнь. Да, бой-френды есть. Но не более. К серьезному шагу еще не готовы.
«Поддерживаем себя в форме благодаря концертам»
Насколько вы экстремальны в жизни?
Алина: Я экстремальна процентов на 50-70…
Аня: А я на все 150-170%! Очень люблю острые ощущения. Это – не обязательно риск для жизни, а острые эмоции, впечатления. Например, путешествие в ночной пустыне верхом на лошади. Так было в Египте, на Синайском полуострове.
Алина: Больше похоже на романтику, а не экстрим…
Аня: Еще какой экстрим! Под тобой – дикое животное… Ну, практически дикое (смеется).
Алина: Ну да, оседлала мустанга!
Аня: Между прочим, очень бы хотелось! Я – охотник за новыми впечатлениями и ощущениями. Единственное, чего не делала – с парашютом не прыгала. А на параплане уже летала.
Алина: Да, с парашютом не прыгали. У нас другая крайность: погружение с аквалангом.
Недавно вы начали брать уроки экстремального вождения. Как успехи?
Алина: Мы уже практически заканчиваем обучение. Очень нравится!
Аня: Но останавливаться уже не собираемся. Очень нравится этот образ жизни, кайф от того, что ты за рулем, сливаешься с машиной, начинаешь чувствовать ее, ее габариты, скорость. Появляется что-то вроде физического единения с машиной. И даже в автосалоне теперь можешь выбирать свою машину интуитивно. Мы уже поняли, что наша с Алиной машина – Тойота Селико. Спортивная машинка. Она подходит и мне, и Алине идеально. А тренируемся мы в школе «Энергия движения» на спорткомплексе «Чайка» у Сергея Лукьянчука. Он настолько легко и просто объясняет, что невозможно не выполнить то, чему учит.
@@ Чему уже научились?
Аня: Мы начали заниматься в тот период, когда было много снега, поэтому отработали экстремальные развороты с применением ручного тормоза, заносы. Достаточно хорошо умеем выполнять на большой скорости змейку – разнесенную и прямую, причем проделываем эти упражнения даже задним ходом.
Как вы поддерживаете себя в форме?
Аня: Благодаря многочисленным концертам и активному образу жизни.
Алина: Сейчас начинаем посещать тренажерный зал. И даже находим для этого время.
Аня: До этого систематически тренироваться не получалось. Разве что хореографией занимались.
То есть с салонными процедурами вы тоже плотно пока не знакомы?
Аня: Ну, на уровне маникюра-педикюра.
Алина: В остальном - пока нет острой необходимости.
За питанием следите? Насколько оно у вас правильное?
Аня: За этим следит наша мама. Благодаря ей питание сбалансированное. На завтрак она обязательно готовит злаки, фрукты, зелень, овощи. Я раньше была мясоедкой. А сейчас меня больше привлекает рыба.
Алина: Да и пост сейчас. Не могу сказать, что мы его строго придерживаемся. Но без мяса обходимся. А я так вообще себя прекрасно чувствую, потому что больше люблю сыр и морепродукты. Мясо – это не для меня.
Чем вкусненьким вас балует мама?
Аня: Я обожаю, как она готовит. Особенно – украинскую кухню. Любое блюдо - вареники, борщ, голубцы.
Алина: А еще у нее обалденно получаются шпинат со сливками и фаршированный перец!
«Мы, в любом случае, занимались бы творчеством»
Если бы не вышли на сцену, то кем бы стали в жизни?
Аня: Это точно было бы связано с творчеством, с публичностью, ораторским, организаторским искусством. А еще у меня было одно занятие, которым я занималась не в синхроне с Алиной. Это была художественная студия. Я хотела стать художником-мультипликатором. Но для такой профессии, мне, наверное, не хватит усидчивости. Еще хотела бить кинологом… Свои навыки по дрессировке я применяю на наших сторожевых собаках, что охраняют дом.
Алина: Я не хочу говорить «стала бы». Думаю, все-таки попробую совместить карьеру певицы и актрисы, и снимусь в фильме хорошем. Ну, а если не кино и не сцена, то, наверное, реализовала бы себя в художественной гимнастике. Или была бы хореографом по спортивно-бальным танцам. Говорят, у меня есть все данные для этого. И есть желание. Но музыка гораздо ближе.
Свое режиссерское образование уже удавалось применить на практике?
Алина: да, мы сами поставили концерт-презентацию диска «Отражение души».
И как находите свою работу?
Аня: Мы очень самокритичны всегда. Но по отзывам поняли, что достойны наивысшей оценки. Хотя, кое-что можно было сделать и получше…
Алина: Но ведь главное – начать, сделать первый шаг в чем-то новом. Правильно я говорю?
Аня: Да. И мы этот шаг сделали. Когда мы с Алиной учились в Академии, то поставили 3 спектакля практически собственными усилиями.
Тяжело петь песни-откровения?
Аня: Очень тяжело. Особенно в первый раз, представляя песню, ощущения такие, как будто зияешь открытой раной. А когда песня становится популярной, то становится общей, и личные чувства нивелируются, притупляются. А как только написал – это как свежая рана. Мне страшно было выставлять «Табу» на суд слушателей, потому что это было тайное, очень личное послание конкретному человеку. Но потом мы поняли, что эти чувства близки очень многим. Нам стало намного легче.
Человек, которому эти слова предназначались, услышал их, понял?
Аня: Да, он позвонил и сказал, что так больно ему еще никогда не было.
Алина: Самое интересное, что мой молодой человек тоже… понял и проникся, будто эта песня – ему.
Аня: Вот еще одно подтверждение тому, что мы - ментальные близнецы. Даже в любви у нас истории и сюжеты повторяются, совпадают до мелочей. Кроме того, что, конечно, мужчины разные…
«Из родительского гнездышка мы не спешим выпархивать»
Страх сцены вам знаком?
Аня: Это естественная для нас среда. Мы с 4-х лет на сцене и я не помню страха. Это было чем-то естественным: нам нравилось всегда выступать перед большим количеством людей и в доме, и на концерте. Помню, в детском саду мне дали роль Снегурочки. Это было очень престижно, и кастинг шел очень серьезный. А Дед Мороз был взрослым дядей, профессиональным актером. И я не придерживалась своей роли, а с выученным текстом импровизировала настолько легко и профессионально, что Дед Мороз был в шоке. И тогда уже было понятно, что сцена, общение с народом, публичность – это у нас в крови.
Первые гастроли помните? Как далеко пришлось уехать от дома?
Алина: это было в начале 90-х, мне тогда было лет 7. Мы улетели в Канаду и дали там 55 концертов. Это было в удовольствие, нас хорошо принимала украинская диаспора.
Аня: Сейчас вспоминаем ту поездку не как сложный гастрольный тур. Для нас это было что-то сказочное, другой, новый мир. Украина только становилась независимой, а мы вдруг очутились в сказке. Макдональдсы, зоопарки, аттракционы, супермаркеты, магазины, игрушки… Но уже тогда мы воспринимали себя как артисты, и это большая ответственность: дарить людям праздник.
Алина: В этом большая заслуга наших родителей. Они нас так воспитывали и так настраивали.
Во скольких странах были?
Аня: Честно говоря, не подсчитывали. Но есть еще много стран, где хочется побывать. Мечтаю поехать в Грузию, посетить Японию, Китай и Южную Африку.
Самое любимое место на земном шаре?
Аня: Город Киев и наш дом. Из родительского гнездышка мы не спешим выпархивать. Из городов нравится Прага, Дублин, Корк (это Ирландия) и Санкт-Петербург.
Алина: Я обожаю Италию.
У вас много друзей?
Аня: Путем длительной и тщательной селекции их немного – настоящих друзей. Приятелей да, много. Мы очень открытые, легко идем на контакт. Но надолго с нами остаются единицы.
«А мечты у нас разные»
Самые памятные для вас подарки?
Аня: Вообще их было много: от сертификата на право владения участком на Луне до корзины цветов – анютиных глазок в феврале. Я обожаю, когда мне дарят книги, люблю старинные вещи. Один из самых приятных подарков за последнее время, это сохранившаяся с XVII века небольшая медная коробочка с красивым узором, из старинного петербургского публичного дома. В этой коробочке хранился бальзам для губ.
Алина: А мне подарили кольцо с зеркальцем. Оттуда же, что и Анин презент. Но если честно, очень люблю, когда мне мужчины дарят духи. Потому что сама я люблю, чтобы мужчина сам выбрал для меня тот аромат, который ему нравится. А одним из самых нужных и полезных подарков был синтезатор, который мне подарил папа на день рожденья.
Что любите читать?
Аня: О, литература-а-а! Это вообще моя любимая тема. Наша мама филолог и с детства привила нам любовь к чтению. Очень много могу об этом говорить. Но последняя книга, которая меня поразила, это рассказ Кортасара «Граффити». Произведение небольшое, всего в три страницы, но оно полноценно, как вся наша жизнь. Этот рассказ – зеркальное отражение того, что я сейчас чувствую.
Алина: А мне сейчас нравится Чак Паланик. Я практически всего его перечитала. Но в принципе, вкусы у нас очень совпадают, и я прислушиваюсь к Ане в плане литературы.
Аня: А я – к Алине в плане музыки. Она формирует мой музыкальный вкус, отслеживает все новинки и вводит меня в курс дела. Правда, недавно я поступила опрометчиво - абсолютно без подсказки Алины послушала альбом группы «Расмус». Отличные там вещи. Это композиции в стиле рок.
Что для вас табу?
Алина: Женатые мужчины!
Аня: Да, они оказывают нам знаки внимания, но мы изначально себя от этого ограждаем, и проблем никогда не возникало.
Алина: Главное, мне кажется, не запрещать себе ничего, но и не делать того, что будет другим во вред и тебе. Это закон буддизма.
Мечта – одна на двоих, или у каждого своя?
Алина: Хоть мы и ментальные близнецы, но мечты у нас разные. Я мечтаю сыграть в кино.
Аня: А я – сделать выставку своих фотокартин. Я в последнее время не выпускаю фотоаппарат из рук и, кажется, что даже действительность воспринимаю покадрово.
Алина: А еще я мечтаю, чтобы Аня издала сборник своих стихотворений
Аня: Я пока с этим временю. Говорят, что хорошие стихи, как и вино, со временем становятся лучше. Посмотрим, что будет с моими стихами года через три. Пускай пройдут проверку временем.
«Молодые девушки красивы по-своему»
Волнуетесь? – спрашиваю маму.
Мы не ожидали, что все так затянется. Девочки уже устали. Ребята подходят и подходят. Уже и песню с нашими девочками пели… Кстати, общаются очень плодотворно. Только что обсуждали, на какую из песен нового альбома стоит, в первую очередь, снять клип. Обоюдно решили, что это будут «Шаги на краю». Мы, кстати, думали раньше снять клип на песню «Твоя». Но прислушаемся к мнению наших друзей и поклонников. 22 марта начнутся съемки - тоже только что поклонники посоветовали.
Кто будет снимать?
Алан Бадоев. Он снимал клип на песню девочек - «Табу». Очень нравится с ним работать. Он контактный, очень лояльный, учитывает все пожелания, просьбы, принимает корректировки девочек по сюжету.
Вы как мама как относитесь к тому, что девочки снимаются в откровенных фотосессиях?
Не очень положительно. Было несколько таких фотосессий, они откровенные, но довольно корректные. Но девочки идут на это без особого желания. И это меня радует. Не с позиции ханжества. Молодые девушки красивы по-своему, если их фотограф правильно увидит и правильно покажет. Впрочем, мы давно поняли, что тело – это достоинство модели, которая выходит на подиум, и радует своим телом, нарядом, походкой. У дуэта «Алиби» изначально другая задача: радовать своим творчеством, своими песнями. Поэтому и не стремимся показывать тела. Кроме того, уверены, что даже фотосессия в закрытых платьях выглядит эротично и возбуждает мужскую фантазию. Мы в этом убедились после того, как вышел на экраны клип «Табу». У девочек там были довольно закрытые платья в стиле 30-х годов, но выглядело это удивительно сексуально!
Сцена много энергии у Ани и Алины отнимает?
Чаще они возвращаются домой после концерта с положительными эмоциями. Они обогащаются, идет некий взаимообмен энергиями. Положительные эмоции дочек, посланные в зал, возвращаются, как бумеранг хороший. Да, бывают тяжелые залы. Но в плане звука, каких-то архитектурных особенностей, а не публики. Вот, например, выступают девочки в ночном клубе, где много колон, зрителей всех не видно, а звук не позволяет побежать по всему залу. После таких концертов девочки приходят немножко огорченными, что не получилось выложиться на все 100%.
Как Вы их встречаете после концерта? Пирожками откармливаете?
Конечно! Мне по такому поводу всегда хочется что-то вкусненькое приготовить. Хотя на концертах, которые проходят в Киеве, стараюсь быть рядом с дочками. Помогу им за кулисами переодеться, благословлю на выступление и убегаю в зал. Сижу как зритель, смотрю, анализирую, ведь вечером девчонкам будет интересно узнать мое мнение о концерте. И я принимаю роль независимого эксперта и рассказываю, где было неправильное движение, например. Девчонки с удовольствием слушают и никогда не возмущаются. Я могу критиковать, потому, что я мама, а девчонки понимают, что это – честно и объективно. И никогда не хвалю их, если это незаслуженно.
Кто вы для них больше: мама, PR-директор или подруга?
Все вместе, в одном букете. К счастью, получилось так, что я филолог по образованию, а муж – музыкант. И мы шутим, что одна дочка папина (Алина пишет музыку), а другая дочка мамина (Аня пишет тексты). У Ани очень хорошая лирика. Взрослая. Эссе она пишет. Пока для себя, в стол. Читаю только я и Алина.
У девочек нетипичная для славян красота. Кто был у Вас в роду?
Говорят, по маминой линии в роду были греки. У мужа в родословной есть польские корни. В общем, намешано. Да и татаро-монголы, наверное, где-то по огороду там пробежали…
А фамилия вроде как украинская…
Да, муж исследовал, оказывается, она у нас от казаков. Когда разогнали Запорожскую Сич, мужчины вернулись в родные места. И вот в Черкасской области казаки сделали себе маленькую Сич, насыпали вал большой. И только с разрешения атамана брали женщин из соседних сел себе в жены, «за вал». Вот тогда род Завальских и начался.
«Они росли потрясающе послушными детьми»
До какого-то времени девчонки были очень похожи. Все даже думали, что они - близняшки. Почему решили сменить имидж Ани?
Алина от природы более темная, а у Ани светлые волосы с шатеновым отливом. Долгое время они были похожи – по внешности, по росту. А потом младшая Алина стала как-то выше, а Ане дизайнеры посоветовали чуть осветлить волосы, тогда карие глаза очень эффектно будут выделяться. Мы попробовали, понравилось. И очень хорошо, что мы ушли от имиджа похожести. Хотя у девочек и много общего, но ведь на самом деле они очень разные. И такой контраст в образах уместен.
Какими они были детьми?
Они были потрясающе послушными детьми. У меня с ними совершенно не было проблем.
Между сестрами такая разница маленькая! Трудно было их растить?
Да. В то время не было ни памперсов, ни нянек. Наши бабушки работали. Мы воспитывали детей вдвоем с мужем, и я три года была в хроническом декрете. Не выходя из первого, ушла во второй. Помню, когда Аня и Алина маленькими расшумятся-разбегаются, их очень быстро можно было унять книжкой интересной или рисунками. Единственное, что огорчало, пока девчонки росли, это когда они болели дуплетом. Помню, когда они уже пели в фольклорном коллективе «Струмочок», после возвращения из фольклорного фестиваля, проходившего в Турции, они заболели одновременно корью и свинкой. Ну, и переходный возраст мы тяжеловато перенесли. Я в частности. Вдруг почувствовала, что авторитеты и приоритеты меняются. Что уже к маме и папе меньше прислушиваются, больше между собой секретничают. И мне даже казалось, что я не нужна им. А потом все наладилось, и мы перешли в статус подружек, у нас секретов много общих. Я им свое рассказываю, как у нас было с папой, какие у нас были приключения в молодости, с кем я встречалась… И они мне рассказывают о своих привязанностях, о впечатлениях. Я очень рада, что мы дружим, и что я помогаю им в работе. Но это отнюдь не значит, что я не могу их отпустить, не могу перерезать эту условную пуповину. Просто так у нас сложилось и - все. Я все делаю незаметно, ненавязчиво, для того, чтобы им было легче и проще.
@@@ У вас большая команда помощников?
У нас два директора, которые занимаются оргвопросами, в Москве тоже есть представитель: концерты часто - в ночных клубах Белокаменной. Продюсирует девчонок папа, Александр Андреевич, я – PR-директор и стилист. Но относительно одежды я советы даю лишь в том случае, когда дочки идут на вечеринку или покупают что-нибудь.
Кто девочкам визаж делает?
Первым визажистом у нас была Анжела Посохова. Девчонки у нее получили очень хорошую школу, и бывает, что красят себя сами. Но когда снимаем клипы или даем ответственные концерты, то помогают Светлана Рымакова, Татьяна Харькова, Марина Борщевская. А из стилистов плотно работали с Анжелой Посоховой в первых наших клипах, работали с Константином Кравцом. Он очень много сделал концертных костюмов, оригинальных платьев и корсетов. И с Олей Навроцкой сотрудничаем. Она нам и в покупках помогает. Знает, где какие новинки есть, в каких магазинах что лучше купить. В шопинге помогает.
Девчонки любят ходить по магазинам за обновками?
Шопинг-терапию у нас больше любит Алинка, Анечке по душе книжные магазины.
Судьбоносная буква
Дорого обходится семейному бюджету поддерживать имидж девочек?
Да, тратим больше, чем обычно люди тратят на свою одежду. Статус артиста этого требует… Гардероб приходится обновлять чаще, чем обычному человеку. И съемки, и фотосессии…
Очень часто «Алиби» фигурируют в рекламе кофе. Какова роль этих торговых марок в помощи коллективу?
Предприниматель, хозяин компании, помогает нам в съемке клипов. Ну, а мы им тоже помогаем… Трудно в нашем мире без поддержки.
Пиццерия «Алиби» возле станции метро «Харьковская» тоже имеет отношение к Вашей семье?
Да. Это, в своем роде, семейный бизнес. Мужу как-то посоветовали, поскольку он по знаку зодиака Дева, и знак земли, заниматься чем-то, связанным с землей, с хлебом. И ему это нравится. Правда, сам пиццу не ест, боится поправиться. Пиццерия – давний наш бизнес. Хотя он довольно скромный, но помогает развивать наш проект. Дуэт требует вложений. Это и запись дисков, и печатная продукция, и клипы, их ротация. А костюмы сценические и обувь? Ведь все необходимо в двойном количестве.
У девчонок разные размеры?
Да. Жаль, а то бы менялись…
У вас в семье много совпадений на букву «А»…
Да, поначалу было просто совпадение. Мы с мужем «совпали» в инициалах. Он Завальский Александр Андреевич, я была Репницкая Альбина Алексеевна. Когда вышла за Сашу замуж, то стала Завальской. Получились два З.А.А. Когда ждала ребенка, загадывали, что если девочка, назовем Аней, если мальчик – Антоном. И уже когда появилась на свет вторая девочка, Саша сказал, что хочет, чтобы ее тоже назвали на «А». Появилась Ангелина. Теперь у нас всех одинаковые инициалы: четыре З.А.А.
Но ведь и дуэт на «А»…
Это уже случайно получилось. Дима Климашенко как-то сказал, что у него есть хорошая мелодия, нужны слова. Девчонки сочинили текст. И мы записали песню «Алиби». Нас начали спрашивать, что за дуэт, как называется. Вот и решили назвать по названию первой песни. А потом увидели, что в названии зашифрованы имена девочек. А –Анна, ЛИ – Лина, а БИ – две.
«Наши песни воруют «пираты» и продают в России»
Не задумывались, в чем причина популярности дуэта: потому что Аня и Алина действительно трудолюбивы и заслужили эту славу, или потому, что в моде девичьи коллективы?
Я думаю, что одно вытекает из другого. То, что в фокусе сейчас много девичьих коллективов, наоборот, порождает конкуренцию. Выживет лучший. А популярность их – действительно результат долгого и упорного труда. Ведь очень давно мы начали. Девочки и развиваются, и им есть что сказать. Песни Ани и Алины, оказывается, вершат судьбы. Одна девочка написала «Алиби», что песня «Табу» помирила ее родителей, которые разошлись.
Популярность не мешает девочкам в повседневной жизни?
Нет. Наш украинский народ по менталитету скромный. Люди ненавязчивые, культурные. А уже во время концерта общение более активное.
В России «Алиби» тоже популярны?
Да, нас часто приглашают в Москву. А недавно наши друзья передали из Питера диск, на котором среди песен других исполнителей было несколько наших, причем из нового альбома. Как они туда попали – неизвестно. Мы провели небольшое расследование, но никаких зацепок так и не нашли. Поэтому пришли к выводу, что это воровство, но очень грамотно обставленное. Что самое интересное - не было указано, что дуэт из Украины. Просто «Алиби», и название песни.
Но ведь авторские права на песни вы защищаете? Неужели нельзя подать в суд на пиратов?
Да, у нас защищены права на все песни. А судиться… Понимаете, такая разница в законах между Украиной и Россией, что тяжба будет долгой, и не факт, что решится в нашу пользу… Да и заниматься, думаю, этим должны не группа или продюсер, а рекординговая компания, потому что ей не выгодно пиратство.
«Новый альбом – это коллаж наших чувств»
Альбина Алексеевна засуетилась: из магазинчика наконец-то вышли ее дочки. Веселые и раскрасневшиеся они подсели к нам за столик.
Как прошла автограф-сессия?
Алина: Очень здорово! Мы даже не ожидали, что все с таким весенним позитивом придут!
Аня: Не перестаем восхищаться поклонниками, которые вот такие симпатичные игрушки нам дарят (машет плюшевым мишкой). Все очень открытые, все поют.
Каждый ваш альбом – это этап в жизни. «Отражение души» – следствие чего?
Аня: Следствие того, что душа меняется, пребывает в движении, состоянии полета. Альбом очень разноплановый по музыкальным стилям. Тут есть и танцевальные композиции, и лирика глубокая, и экстрамодные сочетания ритмов танго с восточными напевами и ритмами r-n-b. Это все говорит о том, что душа разная, она многогранная.
Алина: Этот альбом – действительно отражение наших душ. Аня создавала тексты, я музыку. И все наши чувства, наши переживания, все мы в этом альбоме. Это коллаж из самых ярких воспоминаний и чувств, и мыслей, пережитых нами.
Аня: Есть еще один человек, без которого мы бы не смогли написать этот альбом. Это Михаил Некрасов, наш саунд-продюсер, аранжировщик и со-композитор.
Отражения ваших душ совпадают?
Аня: Безусловно! Мы даже звучим в одной тональности. Иначе мы просто не смогли бы писать песни гармонично настолько, насколько это у нас получается. Мы чувствуем друг друга без слов. Знаете, мы с Алиной – ментальные близнецы. У нас ментальный симбиоз.
Как вы об этом узнали?
Аня: Мы чувствовали это всегда, а недавно получили фактическое тому подтверждение. На одном сайте нашли программу, по которой можно вычислить, насколько люди совместимы – энергетически, духовно, ментально… По подсчетам получилось, что мы с Алиной – идеальная пара.
«Нас воспитывали, как близнецов»
И всегда были такой идеальной парой? Что, даже в детстве не ругались, не ссорились, подушками не дрались?
Алина: Нас воспитывали как близнецов. Я даже в школу пошла сразу во второй класс, чтобы быть вместе с Аней. И все время вместе. Нет, конечно, были споры. Как все дети мы и ругались, и дрались.
Аня: Я иногда шучу, что так дрались, что могли бы стать даже каратистами. В порыве могли разбить даже стекла, вазы дорогие. И, как все дети, получали от родителей «по полной программе». И в дальнейших конфликтах уже старались уходить подальше от бьющихся предметов, чтобы не было следов наших ссор.
Родители у вас строгие?
В один голос: Справедливые!
Аня: Они хорошие педагоги. Такими и должны быть настоящие родители. Умеют критиковать и похвалить, когда нужно.
В детстве не шлепали?
Аня: Ну, бывало…
Из-за парней вы между собой не дрались?
Аня: Были дебаты и даже ссоры: нам нравился один и тот же парень. Но до драк дело не доходило.
Алина: Скорее, парни из-за нас дрались.
Первая любовь, первые разочарования… насколько грустными были они у вас?
Аня: Это очень здорово, когда первая любовь – навсегда. Но это большая редкость. У меня первая и неразделенная любовь была в школе. И я была поражена тем, как молодой человек смог мне объяснить, что чувства невзаимные. При этом я не разочаровалась в мужчинах. Это было очень трогательно. Тогда родились и первые стихи.
Алина: Я, скорее, исключение из правил. У меня первая любовь не была несчастной. Может, это потому, что я – оптимист стопроцентный. И даже если были какие-то неудачи в чем-то, то я к этому относилась, как к жизненному опыту, никогда не впадала в депрессию.
Заняты ли сейчас ваши сердца?
Аня: Думаю, об этом в песнях сказано даже больше, чем нужно. Мы поем свои реальные истории. Вот, песня «Табу» рассказывает о том, что я хотела быть с молодым человеком, но не смогла по определенным причинам. Сейчас я свободна, потому что рассталась с ним. Не знаю, будет ли иметь эта история продолжение или нет. На данный момент я в таком весеннем ожидании, что ли.
Алина: Часто нас спрашивают, не собираемся ли мы замуж. Мягко ответим на этот вопрос: в принципе, потихонечку собираемся! Но еще не встретили тех людей, с кем бы хотелось прожить жизнь. Да, бой-френды есть. Но не более. К серьезному шагу еще не готовы.
«Поддерживаем себя в форме благодаря концертам»
Насколько вы экстремальны в жизни?
Алина: Я экстремальна процентов на 50-70…
Аня: А я на все 150-170%! Очень люблю острые ощущения. Это – не обязательно риск для жизни, а острые эмоции, впечатления. Например, путешествие в ночной пустыне верхом на лошади. Так было в Египте, на Синайском полуострове.
Алина: Больше похоже на романтику, а не экстрим…
Аня: Еще какой экстрим! Под тобой – дикое животное… Ну, практически дикое (смеется).
Алина: Ну да, оседлала мустанга!
Аня: Между прочим, очень бы хотелось! Я – охотник за новыми впечатлениями и ощущениями. Единственное, чего не делала – с парашютом не прыгала. А на параплане уже летала.
Алина: Да, с парашютом не прыгали. У нас другая крайность: погружение с аквалангом.
Недавно вы начали брать уроки экстремального вождения. Как успехи?
Алина: Мы уже практически заканчиваем обучение. Очень нравится!
Аня: Но останавливаться уже не собираемся. Очень нравится этот образ жизни, кайф от того, что ты за рулем, сливаешься с машиной, начинаешь чувствовать ее, ее габариты, скорость. Появляется что-то вроде физического единения с машиной. И даже в автосалоне теперь можешь выбирать свою машину интуитивно. Мы уже поняли, что наша с Алиной машина – Тойота Селико. Спортивная машинка. Она подходит и мне, и Алине идеально. А тренируемся мы в школе «Энергия движения» на спорткомплексе «Чайка» у Сергея Лукьянчука. Он настолько легко и просто объясняет, что невозможно не выполнить то, чему учит.
@@ Чему уже научились?
Аня: Мы начали заниматься в тот период, когда было много снега, поэтому отработали экстремальные развороты с применением ручного тормоза, заносы. Достаточно хорошо умеем выполнять на большой скорости змейку – разнесенную и прямую, причем проделываем эти упражнения даже задним ходом.
Как вы поддерживаете себя в форме?
Аня: Благодаря многочисленным концертам и активному образу жизни.
Алина: Сейчас начинаем посещать тренажерный зал. И даже находим для этого время.
Аня: До этого систематически тренироваться не получалось. Разве что хореографией занимались.
То есть с салонными процедурами вы тоже плотно пока не знакомы?
Аня: Ну, на уровне маникюра-педикюра.
Алина: В остальном - пока нет острой необходимости.
За питанием следите? Насколько оно у вас правильное?
Аня: За этим следит наша мама. Благодаря ей питание сбалансированное. На завтрак она обязательно готовит злаки, фрукты, зелень, овощи. Я раньше была мясоедкой. А сейчас меня больше привлекает рыба.
Алина: Да и пост сейчас. Не могу сказать, что мы его строго придерживаемся. Но без мяса обходимся. А я так вообще себя прекрасно чувствую, потому что больше люблю сыр и морепродукты. Мясо – это не для меня.
Чем вкусненьким вас балует мама?
Аня: Я обожаю, как она готовит. Особенно – украинскую кухню. Любое блюдо - вареники, борщ, голубцы.
Алина: А еще у нее обалденно получаются шпинат со сливками и фаршированный перец!
«Мы, в любом случае, занимались бы творчеством»
Если бы не вышли на сцену, то кем бы стали в жизни?
Аня: Это точно было бы связано с творчеством, с публичностью, ораторским, организаторским искусством. А еще у меня было одно занятие, которым я занималась не в синхроне с Алиной. Это была художественная студия. Я хотела стать художником-мультипликатором. Но для такой профессии, мне, наверное, не хватит усидчивости. Еще хотела бить кинологом… Свои навыки по дрессировке я применяю на наших сторожевых собаках, что охраняют дом.
Алина: Я не хочу говорить «стала бы». Думаю, все-таки попробую совместить карьеру певицы и актрисы, и снимусь в фильме хорошем. Ну, а если не кино и не сцена, то, наверное, реализовала бы себя в художественной гимнастике. Или была бы хореографом по спортивно-бальным танцам. Говорят, у меня есть все данные для этого. И есть желание. Но музыка гораздо ближе.
Свое режиссерское образование уже удавалось применить на практике?
Алина: да, мы сами поставили концерт-презентацию диска «Отражение души».
И как находите свою работу?
Аня: Мы очень самокритичны всегда. Но по отзывам поняли, что достойны наивысшей оценки. Хотя, кое-что можно было сделать и получше…
Алина: Но ведь главное – начать, сделать первый шаг в чем-то новом. Правильно я говорю?
Аня: Да. И мы этот шаг сделали. Когда мы с Алиной учились в Академии, то поставили 3 спектакля практически собственными усилиями.
Тяжело петь песни-откровения?
Аня: Очень тяжело. Особенно в первый раз, представляя песню, ощущения такие, как будто зияешь открытой раной. А когда песня становится популярной, то становится общей, и личные чувства нивелируются, притупляются. А как только написал – это как свежая рана. Мне страшно было выставлять «Табу» на суд слушателей, потому что это было тайное, очень личное послание конкретному человеку. Но потом мы поняли, что эти чувства близки очень многим. Нам стало намного легче.
Человек, которому эти слова предназначались, услышал их, понял?
Аня: Да, он позвонил и сказал, что так больно ему еще никогда не было.
Алина: Самое интересное, что мой молодой человек тоже… понял и проникся, будто эта песня – ему.
Аня: Вот еще одно подтверждение тому, что мы - ментальные близнецы. Даже в любви у нас истории и сюжеты повторяются, совпадают до мелочей. Кроме того, что, конечно, мужчины разные…
«Из родительского гнездышка мы не спешим выпархивать»
Страх сцены вам знаком?
Аня: Это естественная для нас среда. Мы с 4-х лет на сцене и я не помню страха. Это было чем-то естественным: нам нравилось всегда выступать перед большим количеством людей и в доме, и на концерте. Помню, в детском саду мне дали роль Снегурочки. Это было очень престижно, и кастинг шел очень серьезный. А Дед Мороз был взрослым дядей, профессиональным актером. И я не придерживалась своей роли, а с выученным текстом импровизировала настолько легко и профессионально, что Дед Мороз был в шоке. И тогда уже было понятно, что сцена, общение с народом, публичность – это у нас в крови.
Первые гастроли помните? Как далеко пришлось уехать от дома?
Алина: это было в начале 90-х, мне тогда было лет 7. Мы улетели в Канаду и дали там 55 концертов. Это было в удовольствие, нас хорошо принимала украинская диаспора.
Аня: Сейчас вспоминаем ту поездку не как сложный гастрольный тур. Для нас это было что-то сказочное, другой, новый мир. Украина только становилась независимой, а мы вдруг очутились в сказке. Макдональдсы, зоопарки, аттракционы, супермаркеты, магазины, игрушки… Но уже тогда мы воспринимали себя как артисты, и это большая ответственность: дарить людям праздник.
Алина: В этом большая заслуга наших родителей. Они нас так воспитывали и так настраивали.
Во скольких странах были?
Аня: Честно говоря, не подсчитывали. Но есть еще много стран, где хочется побывать. Мечтаю поехать в Грузию, посетить Японию, Китай и Южную Африку.
Самое любимое место на земном шаре?
Аня: Город Киев и наш дом. Из родительского гнездышка мы не спешим выпархивать. Из городов нравится Прага, Дублин, Корк (это Ирландия) и Санкт-Петербург.
Алина: Я обожаю Италию.
У вас много друзей?
Аня: Путем длительной и тщательной селекции их немного – настоящих друзей. Приятелей да, много. Мы очень открытые, легко идем на контакт. Но надолго с нами остаются единицы.
«А мечты у нас разные»
Самые памятные для вас подарки?
Аня: Вообще их было много: от сертификата на право владения участком на Луне до корзины цветов – анютиных глазок в феврале. Я обожаю, когда мне дарят книги, люблю старинные вещи. Один из самых приятных подарков за последнее время, это сохранившаяся с XVII века небольшая медная коробочка с красивым узором, из старинного петербургского публичного дома. В этой коробочке хранился бальзам для губ.
Алина: А мне подарили кольцо с зеркальцем. Оттуда же, что и Анин презент. Но если честно, очень люблю, когда мне мужчины дарят духи. Потому что сама я люблю, чтобы мужчина сам выбрал для меня тот аромат, который ему нравится. А одним из самых нужных и полезных подарков был синтезатор, который мне подарил папа на день рожденья.
Что любите читать?
Аня: О, литература-а-а! Это вообще моя любимая тема. Наша мама филолог и с детства привила нам любовь к чтению. Очень много могу об этом говорить. Но последняя книга, которая меня поразила, это рассказ Кортасара «Граффити». Произведение небольшое, всего в три страницы, но оно полноценно, как вся наша жизнь. Этот рассказ – зеркальное отражение того, что я сейчас чувствую.
Алина: А мне сейчас нравится Чак Паланик. Я практически всего его перечитала. Но в принципе, вкусы у нас очень совпадают, и я прислушиваюсь к Ане в плане литературы.
Аня: А я – к Алине в плане музыки. Она формирует мой музыкальный вкус, отслеживает все новинки и вводит меня в курс дела. Правда, недавно я поступила опрометчиво - абсолютно без подсказки Алины послушала альбом группы «Расмус». Отличные там вещи. Это композиции в стиле рок.
Что для вас табу?
Алина: Женатые мужчины!
Аня: Да, они оказывают нам знаки внимания, но мы изначально себя от этого ограждаем, и проблем никогда не возникало.
Алина: Главное, мне кажется, не запрещать себе ничего, но и не делать того, что будет другим во вред и тебе. Это закон буддизма.
Мечта – одна на двоих, или у каждого своя?
Алина: Хоть мы и ментальные близнецы, но мечты у нас разные. Я мечтаю сыграть в кино.
Аня: А я – сделать выставку своих фотокартин. Я в последнее время не выпускаю фотоаппарат из рук и, кажется, что даже действительность воспринимаю покадрово.
Алина: А еще я мечтаю, чтобы Аня издала сборник своих стихотворений
Аня: Я пока с этим временю. Говорят, что хорошие стихи, как и вино, со временем становятся лучше. Посмотрим, что будет с моими стихами года через три. Пускай пройдут проверку временем.