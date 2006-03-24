Актер Богдан Бенюк:

«В первую очередь, человек обязательно должен сделать выбор, если он у него есть. И не считать это принудительной повинностью, потому что от него зависит судьба страны».

Выборы для простого украинца средних лет остались в памяти чем-то светлым-добрым-радостным. Энное количество лет назад, уж и не вспомню сколько – громкая музыка из репродуктора, которую слышно в радиусе километра от избирательного участка. Приветливые тетеньки из комиссии, которые чуть ли не хлебом-солью встречают всяк сюда входящего. Цветок всем восемнадцатилетним, кто впервые пришел голосовать. Ароматные запахи, раздающиеся из буфета, и… огромное чувство гордости за исполненный долг.

Парадокс, но иллюзия праздника осталась и сегодня. Хоть у многих и поменялось место жительства, жители маленьких городков перебрались в столицу, но – те же буфеты со свежевыпеченными пирожками, та же музыка. Разве что тетеньки из комиссии стали не такими улыбчивыми, но стараются держаться вежливо. Например, для малышей дошкольного возраста, выборы – забавное приключение, выделяющиеся из будничной череды дом-садик: интересно ведь бросить бумажку в большой прозрачный ящик. «Мама, а зачем люди это делают?», - спросила как-то моя маленькая дочь, когда впервые пришла со мной голосовать. Пытаясь доступным для нее языком объяснить, что к чему, и сама задумалась, а, действительно, зачем? Пытаемся верить в чудо, простите, в правду. А в чем правда?…

«Главред» решил спросить у народного артиста Украины Богдана Бенюка о том, что для него выборы.

Богдан Михайлович, помните ли вы свой первый поход на избирательный участок?

Нет, не помню.

А родители вас с собой брали?

Я тогда на участок приходил потому, что там выступал оркестр из районного центра, и концерт можно было посмотреть «на шару».

Буфеты, наверное, гостеприимно двери распахивали…

Конечно, буфеты были, плюс концерт. А это всегда детей привлекало. А еще, помню, говорили, что кто первый придет на участок голосовать за единый блок и за единственного кандидата, ха-ха, тогда других не было, тому давали шоколадку. И я всегда думал, кто же этот счастливчик?..

А в сознательном возрасте, когда помните себя голосующим?

Это помню. И вот почему. Я тогда был студентом театрального института, и на наш участок приходил голосовать режиссер Юрий Ильенко.

А вообще, вы - активный избиратель, или бывает, сачкуете?

Выборы для того и существуют, чтобы ты пришел и высказал свою позицию. Обязательно хожу голосовать. Но это не значит, конечно, что я ни свет, ни зоря иду, чтобы первым вкинуть бюллетень. Главное в этот день – чтобы ты сделал свой выбор.

Как вы думаете, люди идут голосовать искренне, или относятся к этому как к тяжкой повинности?

В первую очередь, человек, если есть выбор, должен этот выбор сделать обязательно. И не считать это принудительной повинностью, потому что от него зависит судьба страны. И всяких других вещей даже в голову допускать нельзя.

Вы много ездите по стране. Отличаются чем-то избиратели в разных уголках Украины?

Ничем, абсолютно. Люди по всей Украине одинаковые. Так же, как зритель в театре.

Отношение к избирателям со стороны политиков поменялось как-то за последние годы?

Нет. Скорее наоборот, поменялось отношение избирателей к политикам. Люди стали намного мудрее и на всякое «фуфло» не поддаются. И то, что сейчас творятся вещи, не принятые в нормальном мире…

Что вы имеете в виду?

Например, многие блоки провозглашают на востоке страны одни позиции, а на рекламных щитах на западе Украины тех же позиций уже почему-то нет… Получается, что они дурят избирателя. Такие вещи нельзя делать. Если ты вот такой, то будь добр, будь «вот таким» везде.

Вам или вашим знакомым предлагали когда-либо поработать в избирательной комиссии?

Нет. Правда, я в позапрошлом году, на президентских выборах, ездил в Мукачево с группой людей, проверяющих работу участков, был наблюдателем на одном из них.

Вы – четвертый в списке команды всеукраинского объединения «Свобода». Зачем вам это?

Начинается! Почему я решил идти, почему пришел, почему то, почему это… Уже поздно об этом спрашивать, до выборов осталось два дня. Я так решил, я сделал этот шаг.

Политика - так или иначе - проникла во все сферы нашей жизни…

А она не сейчас все захватила, а давно. Политика все время этим занимается. Сегодня никакой человек не может быть вне политики.

…и человек искусства в том числе?

А какая разница, чем человек занимается, кем он работает? Дояр он или санитар, или корреспондент. Вы же тоже не вне политики, потому что отстаиваете интересы того, кто вам «бабули» платит. Вот и все.

У нас работа такая – писать о политике…

Правильно, но писать о политике можно с разных точек зрения. Можно только с точки зрения тех, кто ее диктует – Абрамович, Рабинович, Бенюкович…

Ну, это ваше право так думать...