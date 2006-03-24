Актер Богдан Бенюк:

24 марта 2006, 13:58

«В первую очередь, человек обязательно должен сделать выбор, если он у него есть. И не считать это принудительной повинностью, потому что от него зависит судьба страны».

Выборы для простого украинца средних лет остались в памяти чем-то светлым-добрым-радостным. Энное количество лет назад, уж и не вспомню сколько – громкая музыка из репродуктора, которую слышно в радиусе километра от избирательного участка. Приветливые тетеньки из комиссии, которые чуть ли не хлебом-солью встречают всяк сюда входящего. Цветок всем восемнадцатилетним, кто впервые пришел голосовать. Ароматные запахи, раздающиеся из буфета, и… огромное чувство гордости за исполненный долг.
Парадокс, но иллюзия праздника осталась и сегодня. Хоть у многих и поменялось место жительства, жители маленьких городков перебрались в столицу, но – те же буфеты со свежевыпеченными пирожками, та же музыка. Разве что тетеньки из комиссии стали не такими улыбчивыми, но стараются держаться вежливо. Например, для малышей дошкольного возраста, выборы – забавное приключение, выделяющиеся из будничной череды дом-садик: интересно ведь бросить бумажку в большой прозрачный ящик. «Мама, а зачем люди это делают?», - спросила как-то моя маленькая дочь, когда впервые пришла со мной голосовать. Пытаясь доступным для нее языком объяснить, что к чему, и сама задумалась, а, действительно, зачем? Пытаемся верить в чудо, простите, в правду. А в чем правда?…
«Главред» решил спросить у народного артиста Украины Богдана Бенюка о том, что для него выборы.
Богдан Михайлович, помните ли вы свой первый поход на избирательный участок?
Нет, не помню.
А родители вас с собой брали?
Я тогда на участок приходил потому, что там выступал оркестр из районного центра, и концерт можно было посмотреть «на шару».
Буфеты, наверное, гостеприимно двери распахивали…
Конечно, буфеты были, плюс концерт. А это всегда детей привлекало. А еще, помню, говорили, что кто первый придет на участок голосовать за единый блок и за единственного кандидата, ха-ха, тогда других не было, тому давали шоколадку. И я всегда думал, кто же этот счастливчик?..
А в сознательном возрасте, когда помните себя голосующим?
Это помню. И вот почему. Я тогда был студентом театрального института, и на наш участок приходил голосовать режиссер Юрий Ильенко.
А вообще, вы - активный избиратель, или бывает, сачкуете?
Выборы для того и существуют, чтобы ты пришел и высказал свою позицию. Обязательно хожу голосовать. Но это не значит, конечно, что я ни свет, ни зоря иду, чтобы первым вкинуть бюллетень. Главное в этот день – чтобы ты сделал свой выбор.
Как вы думаете, люди идут голосовать искренне, или относятся к этому как к тяжкой повинности?
В первую очередь, человек, если есть выбор, должен этот выбор сделать обязательно. И не считать это принудительной повинностью, потому что от него зависит судьба страны. И всяких других вещей даже в голову допускать нельзя.
Вы много ездите по стране. Отличаются чем-то избиратели в разных уголках Украины?
Ничем, абсолютно. Люди по всей Украине одинаковые. Так же, как зритель в театре.
Отношение к избирателям со стороны политиков поменялось как-то за последние годы?
Нет. Скорее наоборот, поменялось отношение избирателей к политикам. Люди стали намного мудрее и на всякое «фуфло» не поддаются. И то, что сейчас творятся вещи, не принятые в нормальном мире…
Что вы имеете в виду?
Например, многие блоки провозглашают на востоке страны одни позиции, а на рекламных щитах на западе Украины тех же позиций уже почему-то нет… Получается, что они дурят избирателя. Такие вещи нельзя делать. Если ты вот такой, то будь добр, будь «вот таким» везде.
Вам или вашим знакомым предлагали когда-либо поработать в избирательной комиссии?
Нет. Правда, я в позапрошлом году, на президентских выборах, ездил в Мукачево с группой людей, проверяющих работу участков, был наблюдателем на одном из них.
Вы – четвертый в списке команды всеукраинского объединения «Свобода». Зачем вам это?
Начинается! Почему я решил идти, почему пришел, почему то, почему это… Уже поздно об этом спрашивать, до выборов осталось два дня. Я так решил, я сделал этот шаг.
Политика - так или иначе - проникла во все сферы нашей жизни…
А она не сейчас все захватила, а давно. Политика все время этим занимается. Сегодня никакой человек не может быть вне политики.
…и человек искусства в том числе?
А какая разница, чем человек занимается, кем он работает? Дояр он или санитар, или корреспондент. Вы же тоже не вне политики, потому что отстаиваете интересы того, кто вам «бабули» платит. Вот и все.
У нас работа такая – писать о политике…
Правильно, но писать о политике можно с разных точек зрения. Можно только с точки зрения тех, кто ее диктует – Абрамович, Рабинович, Бенюкович…
Ну, это ваше право так думать...
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять