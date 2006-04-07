Президент агентства моделей Влада Литовченко (ФОТО):

Сразу хочется ответить, что красота. Но, проанализировав свои состояния, понимаешь, что есть проблемы со здоровьем, понимаешь, что есть дискомфорт. Поэтому между красотой и здоровьем необходимо ставить знак равенства: одно без другого невозможно.Я не вижу той тонкой грани между этими величинами. Нельзя быть красивым, если в душе дискомфорт, если у тебя есть зависть, злость. Негатив разрушает. И какой бы красивую физическую оболочку человек не имел, негативные черты характера будут отображаться на внешности. Это очень взаимосвязанные вещи. Обе величины важны и значимы.Моя работа связана с постоянными стрессами, конфликтными ситуациями, и, наверное, я была бы плохим руководителем и плохой хозяйкой своего бизнеса, если бы во внутреннем моем мире был беспорядок и дискомфорт. Я отношусь к разряду тех женщин, для которых быть счастливой, быть гармоничной, уметь сочетать абсолютно все – просто необходимость. Карьера, дети, личная жизнь, успех… Я пытаюсь объять необъятное. И когда это мне не удается, и есть пробелы в каких-то сферах, я испытываю дискомфорт.Мне необходимо побыть одной, чтобы принять правильное решение и успокоить себя. Необходимо прийти к пониманию той или иной ситуации, того или иного поступка. То есть происходит внутренняя работа над собой. Я люблю ходить в храмы – это тоже уединение, но уединение души с Богом. Такой внутренний разговор. Кроме этого огромное счастье, огромную радость дарят мне дети. Вот буквально позавчера одолело ужасное настроение тотального катастрофизма, а вечером вместе с дочерью Кристиной пошла на мероприятие, где она была одним из действующих персонажей. И наблюдая, какая умница моя дочка, я снова вернулась в тонус. Это меня одухотворило. Поэтому считаю, что лучше всякого самоанализа меня восстанавливает такая гордость за детей.Еще лет пять назад я бегала по больницам: время от времени одолевали простудные заболевания, напоминали о себе хронические заболевания, сказывались последствия плохой экологии. Но сейчас я знаю свои проблемы и умею самостоятельно их устранять. Пользуюсь методами традиционной медицины, единственное, что отдаю предпочтение не сильным препаратам, а мягким гомеопатическим средствам.Я родилась и выросла за городом, но по складу своей души и по настроению – я горожанка. Тем более, что я живу в таком районе, где рядом парк и стоит перейти дорогу, чтобы оказаться совсем в другом мире. А в целом - в городе я с недавних пор начала ощущать, насколько грязный воздух.Все почему-то считают, что у меня есть чудотворная диета. На самом деле, никаких «пищевых секретов» у меня нет, наверное, потому, что пока не сталкивалась с проблемами лишнего веса. Организм сам регулирует, как ему лучше, и впредь, когда приходится питаться интенсивно, он в какой-то момент говорит «стоп» и я стараюсь обходиться низкокалорийными или кисломолочными продуктами. Любая проблема лишнего веса – это, прежде всего, психологические сбои. Считать каждую калорию и количество поступившего в организм жира – это уже перебор. Если в каком-то весе чувствуешь себя комфортно, то, наверное, не стоит истязать организм. В каждом из нас – свои генетические задатки. И если предрасположен к полноте, то быть худышкой – это титанический и зачастую неоправданный труд.Недавно пришла к выводу, что если часто питаюсь в ресторанах, то начинаются проблемы с пищеварением. Поэтому стараюсь питаться нормальной, здоровой домашней пищей. Ем и мясо, и рыбу, и овощи. Стараюсь не есть после 8-9 часов вечера. А если в это время очень хочется кушать, то спасаюсь йогуртами, сухофруктами и орехами.Ну, не совсем табу… Я просто не люблю всевозможных соусов, майонезов, большого количества жиров, понимая, как они вредны для здоровья.Главное в красоте – это системность и поддержка. Я сторонник двух интенсивных программ в течение года для тела и для лица. А в промежутках – поддержка и закрепление приобретенного результата.В замечательных! Уже 6 лет усиленно и интенсивно занимаюсь в фитнес-центре. У меня 4 раза в неделю тренировки силовые и один день посвящаю аэробике и восточным танцам. Без спорта я бы, наверное, не ощущала себя так уверенно и красиво. Поэтому тренировки – неотъемлемая часть моей жизни, это придает и силу, и выносливость, и определенный тонус. Женщину, которая занимается спортом, всегда видно: она подтянута, имеет хорошую осанку.У них хорошие гены и пока нет необходимости. Сейчас они занимаются танцами.Мой организм мне сам подсказывает, что мне надо на определенном этапе: остаться наедине со своими мыслями или куда-то выехать. Поэтому отдыхаю как на далеких курортах, так и лежа с книгой на диване дома, отключив все телефоны.В идеале, это сочетание того и другого. Люблю походить по магазинам (но без фанатизма!), посмотреть достопримечательности. И если это страна или город, которые посещаю впервые, то стараюсь накануне ознакомиться с историей и особенностями, и потом отправляюсь на экскурсию. При этом обязательно договариваюсь о сопровождении гида.Одно время я отрицала возможность съемки для журналов подобного формата, но в данном случае почувствовала, что готова к такой фотосессии. И внутренне приняла такое решение, и физически: той формой, в которой я нахожусь в данный момент.Я профессионал, и смотрю на эту съемку глазами профессионала. Если бы это было плохо или неэстетично, я бы никогда этого не сделала или не пустила в печать. Поэтому тот результат, который есть, я считаю, предметом своей гордости. Я бы хотела, чтобы эта съемка побудила женщин и девушек к уходу за собой, к занятиям спортом, чтобы выглядеть также безупречно. Независимо от возраста и количества детей.Здоровье – это, прежде всего гармония и цельность личностная, это хорошее настроение, умение избавляться от стрессов, это доброжелательный настрой к людям и состояние вечной влюбленности. Придерживаясь этих принципов, вы будете ошеломлены результатом. Будут решены многие проблемы, отступят болезни и уйдет депрессия.