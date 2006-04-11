Евгения Власова: «Люблю работать с диджеем Chief MC - он меня чувствует»

Евгению Власову, несмотря на ее большой песенный стаж, не все в Украине знают. Но, как считает сама Женя, это - хорошо, поскольку есть к чему стремиться.
После некоторой паузы, связанной с рождением дочери, молодая украинская певица решила снова завоевывать новые сердца и дарить радость своим «старым» поклонникам. Недавно Евгения спела дуэтом с одним из солистов проекта «Enigma» Эндрю Дональдсом, а теперь работает и над новым альбомом.
@@@ «Эндрю Дональдса я выбрала еще до того, как забеременела»
Евгения, помните ли вы свое первое выступление на большой сцене?
Конечно, помню. Такое не забывается никогда. Это был Дворец культуры «Украина». Перед тем, как объявили мое имя, я готова была уйти: настолько было страшно. Дрожали ноги, руки и вообще все, что могло дрожать. Но, тем не менее, я преодолела в себе тот огромный страх. Постепенно я научилась это чувство сдерживать.
А что вы вообще чувствуете, когда выступаете перед большой аудиторией?
Волнение. Оно присутствует всегда, особенно перед выходом. Ну, а когда ты уже на сцене, волноваться перестаешь, и чувствуешь только любовь, счастье от общения со зрителем.
То есть реакция зала для вас важна. Вы следите за тем, как себя ведет зритель, или полностью растворяетесь в песне?
Я всегда выкладываюсь в песне, но вместе с тем, и всегда прислушиваюсь к реакции зрителя. Что я ценю в своих выступлениях – это когда встречают хорошо, а провожают еще лучше. А если не отпускают со сцены – это вообще замечательно! Тогда я чувствую себя самым счастливым человеком. Ведь самое прекрасное, что есть в профессии артиста – аплодисменты и любовь зрителей.
Говорят, в ваших песнях прослеживаются восточные мотивы…
Не знаю… Я просто пою то, что мне нравится, что мне приходит в голову, попадает в душу. Специально не слушаю восточные песни. Да вообще, кстати, чужую музыку не слушаю. Свою тоже. Когда-то, до поступления в музучилище, я штудировала все альбомы популярных вокалисток – Мэрайя Кери, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Барбра Стрейзанд. В свое время я перепела все их хиты на академконцертах и госэкзамене.
Кто вам шьет сценические костюмы?
Разные люди. И Анжела Лисица, и Сергей Ермаков, и Диана Дорожкина. Иногда сама что-то придумываю.
Можете вспомнить, после какой песни проснулись знаменитой?
Многие думают, что после «Ветра надежды». Но у меня когда-то была песня на украинском языке «Не забувай». В то время был расцвет национального хит-парада «Территории А», где крутился этот клип. Сама я эту песню очень не любила – считала, что спела ее не так, как хотелось, да и клип не такой как надо. Но, тем не менее, людям понравилось. Однажды я выступала на Республиканском стадионе и услышала, как люди поют со мной хором. Сначала я подумала, что это эхо отражается. Но когда в «Мелораме» сказали, что «стадион пел вместе с начинающей певицей Евгенией Власовой», я поняла: вот она - популярность! Хотя многие заговорили обо мне только после «Ветра надежды». Правда, есть и такие, кто до сих пор не знает меня. И это нормально. Значит, мне есть куда стремиться.
На корпоративные вечеринки вас приглашают работать?
Да, конечно.
И вы соглашаетесь?
Безусловно. А что, там не люди сидят?.. Самые обыкновенные люди, которые хотят видеть артиста и прекрасно его принимают. И я не чувствую, что нахожусь на корпоративной вечеринке – я даю свой концерт. Для артиста ценно, когда его приглашают на такие мероприятия. Как раз немногих туда приглашают.
Дорогая ли певица Евгения Власова?
Ой, на эту тему я точно говорить не буду. Это не ко мне вопрос, поскольку о деньгах я принципиально не говорю.
Вам никогда не хотелось поучаствовать в Евровидении?
Конечно, хотелось. И такая возможность была два года назад. Но тогда я ждала ребенка. А то, что я наблюдаю в последнее время, мне не совсем нравится. Уже есть отобранные люди, на которых все работает… Становиться с ними в один ряд я не хочу. Я считаю, что очень многие вещи происходят нечестно. Для артиста, который имеет имя в своей стране и за рубежом, оскорбительно принимать участие в «таких» отборочных турах. Я не знаю, что за этим стоит, но однозначно - подход к конкурсу какой-то странный…
Почему у вас много ремиксов? Это коммерчески более выгодно?
У меня вообще ничего не рассчитано на коммерческий успех. Наверное, именно поэтому он и есть. Я вообще не понимаю этих просчетов. Просто нужно делать свою работу, то, что нравится людям и себе. А что касается ремиксов, я люблю работать с диджеем Chief MC, потому что он меня чувствует. Еще люблю стиль «гармонический транс». Мне очень нравится слушать свои песни в разных стилях, в разных аранжировках. Получается, песня всегда одна и та же, а вот одежда – разная.
Говорят, Дмитрий Костюк – очень строгий продюсер. Трудно ли вам с ним работать?
Смотря в чем. Вы знаете, в любых моментах могут быть трудности. Я долгое время занималась своими делами сама и начала замечать, что становлюсь больше продюсером, чем певицей. Это очень плохо для творческого человека. Поэтому мне совсем не тяжело работать с Димой, даже наоборот, очень легко. Он высококлассный профессионал, но творческий. Хоть и прагматичный, но любящий музыку, ведь он сам прекрасно поет. Но главное – он меня понимает.
Нельзя сказать, что он на работе – стопроцентный командир?
Мной вообще тяжело командовать. Многие пытались, но ни у кого это пока не получилось. Со мной можно только договориться методом обсуждения. Партнерские отношения я ценю. Сама не люблю командовать, и не люблю, когда командуют мной. Я – за полную демократию, ведь каждый человек – личность. Даже своего ребенка я уже воспитываю, как личность. Изначально Бог дал нам очень важную вещь – свободу выбора. Поэтому и я в доме, в своей личной жизни не командую. Обычно я просто говорю: «Я сказала!» (смеется). Шучу, конечно…
Почему вы для своего первого «послеродового» дуэта выбрали кандидатуру одного из солистов проекта «Enigma» Эндрю Дональдса?
Его я выбрала еще до того, как забеременела. Собственно говоря, дуэт с Эндрю Дональдсом потому и отложился так надолго. Когда я узнала, что у меня будет ребенок, я стала думать только о будущем малыше. Потому что никто и ничто не может сравниться с таким явлением, как появление ребенка. Три года назад, в один прекрасный день мне поставили диск Эндрю, и музыка мне очень понравилась. Когда я задумывала проект, честно говоря, сомневалась, что из этого что-то выйдет. Сомневалась, что Эндрю согласиться приехать, послушает мои песни, что ему понравиться моя работа. Но ему понравилось, и он приехал. Все это совпало, а потом мой продюсер все взял в свои железные руки и успешно завершил начатое.
С кем бы вам хотелось еще спеть?
Ну, я не знаю, что вам сказать сейчас. Это очень ответственно – с кем-то петь в дуэте. Есть кое-какие мысли, но я бы не хотела их говорить вслух. Творчество – это когда каждый следующий день не похож на предыдущий. Однозначно, что-то еще будет интересное.
Вы имеете в виду свой новый альбом?
Там будут и песни моего собственного производства, и песни, сделанные совместно с диджеем Chief MC, и четыре песни, которые мы записали с Эндрю Дональдсом.
Когда можно ждать его выхода?
Это самый страшный вопрос. Вообще-то я хочу все успеть к концу весны, но если не получиться, то – осенью.
«Скорее рак на горе свиснет, чем я в повседневной жизни воспользуюсь косметикой»
У вас есть песня «Ветер надежды». А что для Евгении Власовой «ветер надежды»?
Сама жизнь. Во всех своих проявлениях. Когда происходит что-то не очень хорошее, когда происходит какая-то борьба с самой собой, когда я чего-то жду. Жизнь – такая, какая есть, нужно только учиться правильно на нее реагировать.
А хотели бы вы изменить в себе какие-то черты характера?
Наверное, только этим и занимаюсь. Я по знаку Зодиака Овен, поэтому могу иногда поупрямиться. Тогда приходиться себя ломать. Но когда кто-то хочет поломать меня, мне нравится, что срабатывает мое упрямство.
Что может вывести вас из себя?
Очень многое. Хотя нужно хорошо потрудиться, чтобы это произошло. Например, если «доводит» меня кто-то своими поступками, я очень терпеливо реагирую, а потом резко исчезаю из жизни человека, который меня «достал». Что это может быть?.. Я не люблю, когда мне врут. Ведь тем, что говорят неправду прямо в глаза, унижают. Я не люблю так называемой лживой искренности: человек как будто хороший, приятный, а оказывается, что он просто понимает, каким можно и нужно быть в определенный период, чтобы добиться чего-то своего. Я это чувствую и отстраняюсь от таких людей. Не люблю завистливых. Многие говорят, что женщины очень завистливы. Это неправда. Зависть – это общечеловеческое качество, которое не распространяется только на женщин или только на мужчин. Но «иммунитет» к зависти в себе моет воспитать любой. Я, например, если вижу чью-то успешность, понимаю, что это то, к чему стоит стремиться. И завистью себя не унижаю. У каждого есть выбор – быть таким или не быть.
Женя, как вы считаете, где чаще изменяют – в личной жизни или в шоу-бизнесе?
На самом деле, все нужно уметь строить. Можно все построить так, и шоу-бизнес в том числе, чтобы не допускать многих неприятных вещей. Конечно, застраховать себя ни от чего нельзя, но есть какие-то догмы, которые нельзя переступать. Стараться постоянно все держать под контролем – свою жизнь, бизнес. Но от этого сильно устаешь. Поэтому нужно уметь расслабляться.
Подскажите рецептик…
Я, например, уезжаю на природу. Только там могу расслабиться и понять, что в жизни происходит не так.
Куда вы чаще всего уезжаете?
Вы знаете, не люблю я ездить за границу. Хотя и считаю себя человеком планеты Земля, люблю отдыхать на родине – в Украине. Я очень люблю нашу природу. Чтобы расслабиться, мне достаточно трех сосен и ручейка.
А за политической жизнью страны вы следите?
Не только слежу как гражданка Украины, но и участвую. Ходила на выборы, голосовала, стояла в двух очередях.
А вам не предлагали поработать на выборах как артистке?
Да, у меня были приглашения от нескольких команд, которые сегодня победили. За одну команду – Юлии Тимошенко – я выступала, за другую – рука не поднялась. Сработали, наверное, какие-то человеческие принципы. Хотя, можно было поступить, как многие другие. Говорят же, что артисты зарабатывают на елках и на выборах. Но я не тот человек, который зарабатывает на выборах. Как раз от больших денег я отказалась.
Вы в жизни такая же, как в клипах?
Нет, обычно я хожу почти без косметики, в джинсах. У меня стерто понятие «накраситься», почувствовать праздник. Благодаря моей профессии, многие вещи исчезли из моей жизни. Краситься – это для меня работа. Идти на какой-то праздник, тусовку – это тоже работа. Скорее рак на горе свиснет, чем я в повседневной жизни воспользуюсь косметикой.
Как вы поддерживаете свою физическую форму?
Вот это я люблю. Обожаю спорт – шейпинг, пилатес. Гастрольный график мешает регулярным занятиям, но я стараюсь устроить какие-то спортминутки. Еще очень люблю ходить в бассейн.
«Чаще я полагаюсь на собственную интуицию, но к советам Ниночкиного папы тоже прислушиваюсь»
Что изменилось в вашей жизни после рождения дочки?
Все. Я до рождения Ниночки была очень «горячая»: на все происходящее очень бурно реагировала, сама себе устраивала кучу проблем. Ведь внутри человека происходит много разных проблем, начиная от физических, заканчивая моральными. Когда родилась Нина, я поняла, что для меня приоритет в этой жизни. Я стараюсь не нервничать, успокаиваю себя, зная, что должна воспитать хорошего, полноценного, здорового ребенка, чтобы мои нервы не сказывались на ней.
А вы Нину балуете или воспитываете в строгости?
Балую постоянно. Если в процентах, то в 98% я ее балую, а 2% остается на воспитание. Но иногда подключаю и строгость, но такую, какую можно «применить» к ребенку, которому год и восемь месяцев. Однозначно, нужно стараться постоянно держать баланс.
В воспитательных моментах с Ниночкой, последнее слово за кем остается – за папой или за мамой?
За обоими. Конечно же, мама для ребенка – это все. Хотя девочки больше любят папу. Вот смотрю на своих, и иногда немножко внутренне становится как-то некомфортно.
Ревнуете…
Наверное… Хотя, скорее это интерес. Ведь все мое свободное время посвящается дочке, мужа практически дома нет. Но когда он появляется в доме – все: мамы для Нины практически не существует. Мама всегда лучше чувствует, что для ребенка лучше и важнее, я имею в виду – хорошая мама, которая любит своего ребенка. Чаще я полагаюсь на собственную интуицию, но к советам Ниночкиного папы тоже прислушиваюсь.
@@@ «Эндрю Дональдса я выбрала еще до того, как забеременела»
Евгения, помните ли вы свое первое выступление на большой сцене?
Конечно, помню. Такое не забывается никогда. Это был Дворец культуры «Украина». Перед тем, как объявили мое имя, я готова была уйти: настолько было страшно. Дрожали ноги, руки и вообще все, что могло дрожать. Но, тем не менее, я преодолела в себе тот огромный страх. Постепенно я научилась это чувство сдерживать.
А что вы вообще чувствуете, когда выступаете перед большой аудиторией?
Волнение. Оно присутствует всегда, особенно перед выходом. Ну, а когда ты уже на сцене, волноваться перестаешь, и чувствуешь только любовь, счастье от общения со зрителем.
То есть реакция зала для вас важна. Вы следите за тем, как себя ведет зритель, или полностью растворяетесь в песне?
Я всегда выкладываюсь в песне, но вместе с тем, и всегда прислушиваюсь к реакции зрителя. Что я ценю в своих выступлениях – это когда встречают хорошо, а провожают еще лучше. А если не отпускают со сцены – это вообще замечательно! Тогда я чувствую себя самым счастливым человеком. Ведь самое прекрасное, что есть в профессии артиста – аплодисменты и любовь зрителей.
Говорят, в ваших песнях прослеживаются восточные мотивы…
Не знаю… Я просто пою то, что мне нравится, что мне приходит в голову, попадает в душу. Специально не слушаю восточные песни. Да вообще, кстати, чужую музыку не слушаю. Свою тоже. Когда-то, до поступления в музучилище, я штудировала все альбомы популярных вокалисток – Мэрайя Кери, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Барбра Стрейзанд. В свое время я перепела все их хиты на академконцертах и госэкзамене.
Кто вам шьет сценические костюмы?
Разные люди. И Анжела Лисица, и Сергей Ермаков, и Диана Дорожкина. Иногда сама что-то придумываю.
Можете вспомнить, после какой песни проснулись знаменитой?
Многие думают, что после «Ветра надежды». Но у меня когда-то была песня на украинском языке «Не забувай». В то время был расцвет национального хит-парада «Территории А», где крутился этот клип. Сама я эту песню очень не любила – считала, что спела ее не так, как хотелось, да и клип не такой как надо. Но, тем не менее, людям понравилось. Однажды я выступала на Республиканском стадионе и услышала, как люди поют со мной хором. Сначала я подумала, что это эхо отражается. Но когда в «Мелораме» сказали, что «стадион пел вместе с начинающей певицей Евгенией Власовой», я поняла: вот она - популярность! Хотя многие заговорили обо мне только после «Ветра надежды». Правда, есть и такие, кто до сих пор не знает меня. И это нормально. Значит, мне есть куда стремиться.
На корпоративные вечеринки вас приглашают работать?
Да, конечно.
И вы соглашаетесь?
Безусловно. А что, там не люди сидят?.. Самые обыкновенные люди, которые хотят видеть артиста и прекрасно его принимают. И я не чувствую, что нахожусь на корпоративной вечеринке – я даю свой концерт. Для артиста ценно, когда его приглашают на такие мероприятия. Как раз немногих туда приглашают.
Дорогая ли певица Евгения Власова?
Ой, на эту тему я точно говорить не буду. Это не ко мне вопрос, поскольку о деньгах я принципиально не говорю.
Вам никогда не хотелось поучаствовать в Евровидении?
Конечно, хотелось. И такая возможность была два года назад. Но тогда я ждала ребенка. А то, что я наблюдаю в последнее время, мне не совсем нравится. Уже есть отобранные люди, на которых все работает… Становиться с ними в один ряд я не хочу. Я считаю, что очень многие вещи происходят нечестно. Для артиста, который имеет имя в своей стране и за рубежом, оскорбительно принимать участие в «таких» отборочных турах. Я не знаю, что за этим стоит, но однозначно - подход к конкурсу какой-то странный…
Почему у вас много ремиксов? Это коммерчески более выгодно?
У меня вообще ничего не рассчитано на коммерческий успех. Наверное, именно поэтому он и есть. Я вообще не понимаю этих просчетов. Просто нужно делать свою работу, то, что нравится людям и себе. А что касается ремиксов, я люблю работать с диджеем Chief MC, потому что он меня чувствует. Еще люблю стиль «гармонический транс». Мне очень нравится слушать свои песни в разных стилях, в разных аранжировках. Получается, песня всегда одна и та же, а вот одежда – разная.
Говорят, Дмитрий Костюк – очень строгий продюсер. Трудно ли вам с ним работать?
Смотря в чем. Вы знаете, в любых моментах могут быть трудности. Я долгое время занималась своими делами сама и начала замечать, что становлюсь больше продюсером, чем певицей. Это очень плохо для творческого человека. Поэтому мне совсем не тяжело работать с Димой, даже наоборот, очень легко. Он высококлассный профессионал, но творческий. Хоть и прагматичный, но любящий музыку, ведь он сам прекрасно поет. Но главное – он меня понимает.
Нельзя сказать, что он на работе – стопроцентный командир?
Мной вообще тяжело командовать. Многие пытались, но ни у кого это пока не получилось. Со мной можно только договориться методом обсуждения. Партнерские отношения я ценю. Сама не люблю командовать, и не люблю, когда командуют мной. Я – за полную демократию, ведь каждый человек – личность. Даже своего ребенка я уже воспитываю, как личность. Изначально Бог дал нам очень важную вещь – свободу выбора. Поэтому и я в доме, в своей личной жизни не командую. Обычно я просто говорю: «Я сказала!» (смеется). Шучу, конечно…
Почему вы для своего первого «послеродового» дуэта выбрали кандидатуру одного из солистов проекта «Enigma» Эндрю Дональдса?
Его я выбрала еще до того, как забеременела. Собственно говоря, дуэт с Эндрю Дональдсом потому и отложился так надолго. Когда я узнала, что у меня будет ребенок, я стала думать только о будущем малыше. Потому что никто и ничто не может сравниться с таким явлением, как появление ребенка. Три года назад, в один прекрасный день мне поставили диск Эндрю, и музыка мне очень понравилась. Когда я задумывала проект, честно говоря, сомневалась, что из этого что-то выйдет. Сомневалась, что Эндрю согласиться приехать, послушает мои песни, что ему понравиться моя работа. Но ему понравилось, и он приехал. Все это совпало, а потом мой продюсер все взял в свои железные руки и успешно завершил начатое.
С кем бы вам хотелось еще спеть?
Ну, я не знаю, что вам сказать сейчас. Это очень ответственно – с кем-то петь в дуэте. Есть кое-какие мысли, но я бы не хотела их говорить вслух. Творчество – это когда каждый следующий день не похож на предыдущий. Однозначно, что-то еще будет интересное.
Вы имеете в виду свой новый альбом?
Там будут и песни моего собственного производства, и песни, сделанные совместно с диджеем Chief MC, и четыре песни, которые мы записали с Эндрю Дональдсом.
Когда можно ждать его выхода?
Это самый страшный вопрос. Вообще-то я хочу все успеть к концу весны, но если не получиться, то – осенью.
«Скорее рак на горе свиснет, чем я в повседневной жизни воспользуюсь косметикой»
У вас есть песня «Ветер надежды». А что для Евгении Власовой «ветер надежды»?
Сама жизнь. Во всех своих проявлениях. Когда происходит что-то не очень хорошее, когда происходит какая-то борьба с самой собой, когда я чего-то жду. Жизнь – такая, какая есть, нужно только учиться правильно на нее реагировать.
А хотели бы вы изменить в себе какие-то черты характера?
Наверное, только этим и занимаюсь. Я по знаку Зодиака Овен, поэтому могу иногда поупрямиться. Тогда приходиться себя ломать. Но когда кто-то хочет поломать меня, мне нравится, что срабатывает мое упрямство.
Что может вывести вас из себя?
Очень многое. Хотя нужно хорошо потрудиться, чтобы это произошло. Например, если «доводит» меня кто-то своими поступками, я очень терпеливо реагирую, а потом резко исчезаю из жизни человека, который меня «достал». Что это может быть?.. Я не люблю, когда мне врут. Ведь тем, что говорят неправду прямо в глаза, унижают. Я не люблю так называемой лживой искренности: человек как будто хороший, приятный, а оказывается, что он просто понимает, каким можно и нужно быть в определенный период, чтобы добиться чего-то своего. Я это чувствую и отстраняюсь от таких людей. Не люблю завистливых. Многие говорят, что женщины очень завистливы. Это неправда. Зависть – это общечеловеческое качество, которое не распространяется только на женщин или только на мужчин. Но «иммунитет» к зависти в себе моет воспитать любой. Я, например, если вижу чью-то успешность, понимаю, что это то, к чему стоит стремиться. И завистью себя не унижаю. У каждого есть выбор – быть таким или не быть.
Женя, как вы считаете, где чаще изменяют – в личной жизни или в шоу-бизнесе?
На самом деле, все нужно уметь строить. Можно все построить так, и шоу-бизнес в том числе, чтобы не допускать многих неприятных вещей. Конечно, застраховать себя ни от чего нельзя, но есть какие-то догмы, которые нельзя переступать. Стараться постоянно все держать под контролем – свою жизнь, бизнес. Но от этого сильно устаешь. Поэтому нужно уметь расслабляться.
Подскажите рецептик…
Я, например, уезжаю на природу. Только там могу расслабиться и понять, что в жизни происходит не так.
Куда вы чаще всего уезжаете?
Вы знаете, не люблю я ездить за границу. Хотя и считаю себя человеком планеты Земля, люблю отдыхать на родине – в Украине. Я очень люблю нашу природу. Чтобы расслабиться, мне достаточно трех сосен и ручейка.
А за политической жизнью страны вы следите?
Не только слежу как гражданка Украины, но и участвую. Ходила на выборы, голосовала, стояла в двух очередях.
А вам не предлагали поработать на выборах как артистке?
Да, у меня были приглашения от нескольких команд, которые сегодня победили. За одну команду – Юлии Тимошенко – я выступала, за другую – рука не поднялась. Сработали, наверное, какие-то человеческие принципы. Хотя, можно было поступить, как многие другие. Говорят же, что артисты зарабатывают на елках и на выборах. Но я не тот человек, который зарабатывает на выборах. Как раз от больших денег я отказалась.
Вы в жизни такая же, как в клипах?
Нет, обычно я хожу почти без косметики, в джинсах. У меня стерто понятие «накраситься», почувствовать праздник. Благодаря моей профессии, многие вещи исчезли из моей жизни. Краситься – это для меня работа. Идти на какой-то праздник, тусовку – это тоже работа. Скорее рак на горе свиснет, чем я в повседневной жизни воспользуюсь косметикой.
Как вы поддерживаете свою физическую форму?
Вот это я люблю. Обожаю спорт – шейпинг, пилатес. Гастрольный график мешает регулярным занятиям, но я стараюсь устроить какие-то спортминутки. Еще очень люблю ходить в бассейн.
«Чаще я полагаюсь на собственную интуицию, но к советам Ниночкиного папы тоже прислушиваюсь»
Что изменилось в вашей жизни после рождения дочки?
Все. Я до рождения Ниночки была очень «горячая»: на все происходящее очень бурно реагировала, сама себе устраивала кучу проблем. Ведь внутри человека происходит много разных проблем, начиная от физических, заканчивая моральными. Когда родилась Нина, я поняла, что для меня приоритет в этой жизни. Я стараюсь не нервничать, успокаиваю себя, зная, что должна воспитать хорошего, полноценного, здорового ребенка, чтобы мои нервы не сказывались на ней.
А вы Нину балуете или воспитываете в строгости?
Балую постоянно. Если в процентах, то в 98% я ее балую, а 2% остается на воспитание. Но иногда подключаю и строгость, но такую, какую можно «применить» к ребенку, которому год и восемь месяцев. Однозначно, нужно стараться постоянно держать баланс.
В воспитательных моментах с Ниночкой, последнее слово за кем остается – за папой или за мамой?
За обоими. Конечно же, мама для ребенка – это все. Хотя девочки больше любят папу. Вот смотрю на своих, и иногда немножко внутренне становится как-то некомфортно.
Ревнуете…
Наверное… Хотя, скорее это интерес. Ведь все мое свободное время посвящается дочке, мужа практически дома нет. Но когда он появляется в доме – все: мамы для Нины практически не существует. Мама всегда лучше чувствует, что для ребенка лучше и важнее, я имею в виду – хорошая мама, которая любит своего ребенка. Чаще я полагаюсь на собственную интуицию, но к советам Ниночкиного папы тоже прислушиваюсь.