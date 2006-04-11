Евгения Власова: «Люблю работать с диджеем Chief MC - он меня чувствует»

Конечно, помню. Такое не забывается никогда. Это был Дворец культуры «Украина». Перед тем, как объявили мое имя, я готова была уйти: настолько было страшно. Дрожали ноги, руки и вообще все, что могло дрожать. Но, тем не менее, я преодолела в себе тот огромный страх. Постепенно я научилась это чувство сдерживать.Волнение. Оно присутствует всегда, особенно перед выходом. Ну, а когда ты уже на сцене, волноваться перестаешь, и чувствуешь только любовь, счастье от общения со зрителем.Я всегда выкладываюсь в песне, но вместе с тем, и всегда прислушиваюсь к реакции зрителя. Что я ценю в своих выступлениях – это когда встречают хорошо, а провожают еще лучше. А если не отпускают со сцены – это вообще замечательно! Тогда я чувствую себя самым счастливым человеком. Ведь самое прекрасное, что есть в профессии артиста – аплодисменты и любовь зрителей.Не знаю… Я просто пою то, что мне нравится, что мне приходит в голову, попадает в душу. Специально не слушаю восточные песни. Да вообще, кстати, чужую музыку не слушаю. Свою тоже. Когда-то, до поступления в музучилище, я штудировала все альбомы популярных вокалисток – Мэрайя Кери, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Барбра Стрейзанд. В свое время я перепела все их хиты на академконцертах и госэкзамене.Разные люди. И Анжела Лисица, и Сергей Ермаков, и Диана Дорожкина. Иногда сама что-то придумываю.Многие думают, что после «Ветра надежды». Но у меня когда-то была песня на украинском языке «Не забувай». В то время был расцвет национального хит-парада «Территории А», где крутился этот клип. Сама я эту песню очень не любила – считала, что спела ее не так, как хотелось, да и клип не такой как надо. Но, тем не менее, людям понравилось. Однажды я выступала на Республиканском стадионе и услышала, как люди поют со мной хором. Сначала я подумала, что это эхо отражается. Но когда в «Мелораме» сказали, что «стадион пел вместе с начинающей певицей Евгенией Власовой», я поняла: вот она - популярность! Хотя многие заговорили обо мне только после «Ветра надежды». Правда, есть и такие, кто до сих пор не знает меня. И это нормально. Значит, мне есть куда стремиться.Да, конечно.Безусловно. А что, там не люди сидят?.. Самые обыкновенные люди, которые хотят видеть артиста и прекрасно его принимают. И я не чувствую, что нахожусь на корпоративной вечеринке – я даю свой концерт. Для артиста ценно, когда его приглашают на такие мероприятия. Как раз немногих туда приглашают.Ой, на эту тему я точно говорить не буду. Это не ко мне вопрос, поскольку о деньгах я принципиально не говорю.Конечно, хотелось. И такая возможность была два года назад. Но тогда я ждала ребенка. А то, что я наблюдаю в последнее время, мне не совсем нравится. Уже есть отобранные люди, на которых все работает… Становиться с ними в один ряд я не хочу. Я считаю, что очень многие вещи происходят нечестно. Для артиста, который имеет имя в своей стране и за рубежом, оскорбительно принимать участие в «таких» отборочных турах. Я не знаю, что за этим стоит, но однозначно - подход к конкурсу какой-то странный…У меня вообще ничего не рассчитано на коммерческий успех. Наверное, именно поэтому он и есть. Я вообще не понимаю этих просчетов. Просто нужно делать свою работу, то, что нравится людям и себе. А что касается ремиксов, я люблю работать с диджеем Chief MC, потому что он меня чувствует. Еще люблю стиль «гармонический транс». Мне очень нравится слушать свои песни в разных стилях, в разных аранжировках. Получается, песня всегда одна и та же, а вот одежда – разная.Смотря в чем. Вы знаете, в любых моментах могут быть трудности. Я долгое время занималась своими делами сама и начала замечать, что становлюсь больше продюсером, чем певицей. Это очень плохо для творческого человека. Поэтому мне совсем не тяжело работать с Димой, даже наоборот, очень легко. Он высококлассный профессионал, но творческий. Хоть и прагматичный, но любящий музыку, ведь он сам прекрасно поет. Но главное – он меня понимает.Мной вообще тяжело командовать. Многие пытались, но ни у кого это пока не получилось. Со мной можно только договориться методом обсуждения. Партнерские отношения я ценю. Сама не люблю командовать, и не люблю, когда командуют мной. Я – за полную демократию, ведь каждый человек – личность. Даже своего ребенка я уже воспитываю, как личность. Изначально Бог дал нам очень важную вещь – свободу выбора. Поэтому и я в доме, в своей личной жизни не командую. Обычно я просто говорю: «Я сказала!» (). Шучу, конечно…Его я выбрала еще до того, как забеременела. Собственно говоря, дуэт с Эндрю Дональдсом потому и отложился так надолго. Когда я узнала, что у меня будет ребенок, я стала думать только о будущем малыше. Потому что никто и ничто не может сравниться с таким явлением, как появление ребенка. Три года назад, в один прекрасный день мне поставили диск Эндрю, и музыка мне очень понравилась. Когда я задумывала проект, честно говоря, сомневалась, что из этого что-то выйдет. Сомневалась, что Эндрю согласиться приехать, послушает мои песни, что ему понравиться моя работа. Но ему понравилось, и он приехал. Все это совпало, а потом мой продюсер все взял в свои железные руки и успешно завершил начатое.Ну, я не знаю, что вам сказать сейчас. Это очень ответственно – с кем-то петь в дуэте. Есть кое-какие мысли, но я бы не хотела их говорить вслух. Творчество – это когда каждый следующий день не похож на предыдущий. Однозначно, что-то еще будет интересное.Там будут и песни моего собственного производства, и песни, сделанные совместно с диджеем Chief MC, и четыре песни, которые мы записали с Эндрю Дональдсом.Это самый страшный вопрос. Вообще-то я хочу все успеть к концу весны, но если не получиться, то – осенью.Сама жизнь. Во всех своих проявлениях. Когда происходит что-то не очень хорошее, когда происходит какая-то борьба с самой собой, когда я чего-то жду. Жизнь – такая, какая есть, нужно только учиться правильно на нее реагировать.Наверное, только этим и занимаюсь. Я по знаку Зодиака Овен, поэтому могу иногда поупрямиться. Тогда приходиться себя ломать. Но когда кто-то хочет поломать меня, мне нравится, что срабатывает мое упрямство.Очень многое. Хотя нужно хорошо потрудиться, чтобы это произошло. Например, если «доводит» меня кто-то своими поступками, я очень терпеливо реагирую, а потом резко исчезаю из жизни человека, который меня «достал». Что это может быть?.. Я не люблю, когда мне врут. Ведь тем, что говорят неправду прямо в глаза, унижают. Я не люблю так называемой лживой искренности: человек как будто хороший, приятный, а оказывается, что он просто понимает, каким можно и нужно быть в определенный период, чтобы добиться чего-то своего. Я это чувствую и отстраняюсь от таких людей. Не люблю завистливых. Многие говорят, что женщины очень завистливы. Это неправда. Зависть – это общечеловеческое качество, которое не распространяется только на женщин или только на мужчин. Но «иммунитет» к зависти в себе моет воспитать любой. Я, например, если вижу чью-то успешность, понимаю, что это то, к чему стоит стремиться. И завистью себя не унижаю. У каждого есть выбор – быть таким или не быть.На самом деле, все нужно уметь строить. Можно все построить так, и шоу-бизнес в том числе, чтобы не допускать многих неприятных вещей. Конечно, застраховать себя ни от чего нельзя, но есть какие-то догмы, которые нельзя переступать. Стараться постоянно все держать под контролем – свою жизнь, бизнес. Но от этого сильно устаешь. Поэтому нужно уметь расслабляться.Я, например, уезжаю на природу. Только там могу расслабиться и понять, что в жизни происходит не так.Вы знаете, не люблю я ездить за границу. Хотя и считаю себя человеком планеты Земля, люблю отдыхать на родине – в Украине. Я очень люблю нашу природу. Чтобы расслабиться, мне достаточно трех сосен и ручейка.Не только слежу как гражданка Украины, но и участвую. Ходила на выборы, голосовала, стояла в двух очередях.Да, у меня были приглашения от нескольких команд, которые сегодня победили. За одну команду – Юлии Тимошенко – я выступала, за другую – рука не поднялась. Сработали, наверное, какие-то человеческие принципы. Хотя, можно было поступить, как многие другие. Говорят же, что артисты зарабатывают на елках и на выборах. Но я не тот человек, который зарабатывает на выборах. Как раз от больших денег я отказалась.Нет, обычно я хожу почти без косметики, в джинсах. У меня стерто понятие «накраситься», почувствовать праздник. Благодаря моей профессии, многие вещи исчезли из моей жизни. Краситься – это для меня работа. Идти на какой-то праздник, тусовку – это тоже работа. Скорее рак на горе свиснет, чем я в повседневной жизни воспользуюсь косметикой.Вот это я люблю. Обожаю спорт – шейпинг, пилатес. Гастрольный график мешает регулярным занятиям, но я стараюсь устроить какие-то спортминутки. Еще очень люблю ходить в бассейн.Все. Я до рождения Ниночки была очень «горячая»: на все происходящее очень бурно реагировала, сама себе устраивала кучу проблем. Ведь внутри человека происходит много разных проблем, начиная от физических, заканчивая моральными. Когда родилась Нина, я поняла, что для меня приоритет в этой жизни. Я стараюсь не нервничать, успокаиваю себя, зная, что должна воспитать хорошего, полноценного, здорового ребенка, чтобы мои нервы не сказывались на ней.Балую постоянно. Если в процентах, то в 98% я ее балую, а 2% остается на воспитание. Но иногда подключаю и строгость, но такую, какую можно «применить» к ребенку, которому год и восемь месяцев. Однозначно, нужно стараться постоянно держать баланс.За обоими. Конечно же, мама для ребенка – это все. Хотя девочки больше любят папу. Вот смотрю на своих, и иногда немножко внутренне становится как-то некомфортно.Наверное… Хотя, скорее это интерес. Ведь все мое свободное время посвящается дочке, мужа практически дома нет. Но когда он появляется в доме – все: мамы для Нины практически не существует. Мама всегда лучше чувствует, что для ребенка лучше и важнее, я имею в виду – хорошая мама, которая любит своего ребенка. Чаще я полагаюсь на собственную интуицию, но к советам Ниночкиного папы тоже прислушиваюсь.