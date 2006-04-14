Тенор Владимир Гришко:

«В день рождения Монсеррат Кабалье, 12 апреля я ей привез национальный рушнык, бутылку армянского коньяка и «украинский наркотик»… Я ей так и сказал: «Вот украинская марихуана».

20 апреля в Национальном дворце «Украина» состоится совместный концерт звезд оперной сцены Владимира Гришка и Монсеррат Кабалье. Это уже третий приезд испанской певицы в Киев и, скорее всего, последний. Нет, не потому что Украина Кабалье не нравится. Просто у нее очень плотный график и огромное количество работы. Но в Украине Примадонну всегда ждут, а два ее предыдущих выхода на столичную сцену зал встречал стоя.

Владимир Данилович, вы помните свою первую встречу с Монсеррат Кабалье?

Конечно. Сначала я вообще боялся к ней подойти. Вокруг нее был такой ореол славы, что он затмил бы любого певца.

Но все-таки вы подошли?

Да. Я включил все свое обаяние и очарование. И покорил Монсеррат Кабалье.

Чем же вы ее покорили?

Улыбкой. Настроением. Радостью. Ликованием. Комплиментами.

Она вас сразу запомнила?

Сразу. Меня не запомнить нельзя!

Вы знаете, какое впечатление сложилось у Примадонны мировой оперной сцены об Украине?

Она говорит, что мы – не россияне. Монсеррат Кабалье как-то мне сказала: «Вы совсем другие люди. Душевнее, теплее». Видимо климат у нас такой, что она провела аналогию с Испанией. Не то, что я хочу что-то сказать плохое о русском народе, нет. Но есть близкие народы и не очень. Среди испанцев и украинцев, например, часто можно встретить кареглазых и темноволосых.

Так же мнение об Украине у Монсеррат Кабалье поменялось и после Оранжевой революции. Она поздравила украинцев с выбранной дорогой к демократии, обрадовалась за нас. «Украинцы наконец-то ушли от тоталитарного режима», – сказала она. Кабалье очень симпатизирует нашему Президенту Виктору Ющенко и хочет видеть его вместе с женой Катериной на концерте 20 марта.

Как идет подготовка к концерту?

Монсеррат Кабалье много спрашивает меня об этом. Она сказала фразу, которая мне очень понравилась: «Мы не будем дарить творчество Монсеррат Кабалье и Владимира Гришка. Мы подарим шедевры». Но у меня в голове сейчас не только этот концерт. Под угрозой срыва фестиваль «Киевская Русь», на который согласился приехать дирижер Валерий Гергиев. Его хотят видеть на всех сценах мира. Украине он готов подарить целую неделю своего творчества. Но мы не можем найти часть денег на проведение «Киевской Руси».

Какой совет вы получили от Примадонны в процессе подготовки?

Выспаться и отдохнуть. Так что я за три дня до концерта, скорее всего, исчезну.

Можно узнать подробнее о самой программе концерта?

Мы бы не хотели раскрывать всех секретов. Единственное, скажу, что я очень просил Монсеррат Кабалье выучить произведение на украинском языке. И она мне пообещала. А когда Кабалье говорит: «Я выучу, Володя, хотя мне это сделать будет очень трудно!», она обязательно сделает это.

@@@ Монсеррат Кабалье очень пунктуальна. Когда она впервые выступала в Киеве, то уже за пять минут до начала концерта была за кулисами, готовясь к выходу. А наш народ не привык приходить вовремя – ползала еще «ужинали» в буфете. И надо же так уважать оркестр – ровно в назначенное время Монсеррат Кабалье вышла на сцену и сказала, что концерт задерживается по техническим причинам.

Кто будет дирижировать?

В концерте будет участвовать симфонический оркестр Национальной филармонии Украины, а руководить им будет один из лучших дирижеров мировой оперы Хосе Колладо.

Были ли какие-то особенные требования у Монсеррат Кабалье к организаторам концерта?

Знаете, чем больше артист, тем у него меньше требований. Они, как дети – полностью доверяют организаторам. Так что никакого лимузина к трапу самолета ей не надо. Единственное, что попросила – оркестровые ноты.

20 апреля – Чистый четверг. Вы специально выбирали эту дату?

Переговоры начались еще осенью. У Монсеррат Кабалье очень плотный график. Сначала она назвала дату в начале марта, но для нас она оказалась не очень удобной. Потом сказала, что 20 апреля. И мы подумали: «Хорошо. Это же Чистый четверг». Пусть в этот день будет праздник всем верующим – чистые голоса в Чистый четверг. Тем более, что Монсеррат Кабалье – тоже очень верующий человек.

У Монсеррат Кабалье 12 апреля был День рождения. Что вы подарили ей от Украины?

107 роз. Это такой огромный букет, весом, наверное, в десять килограмм. В аэропорту вся таможня расступалась. Я, кстати, очень рад, что купил цветы именно в Украине. В Испании таких длинных, красивых роз не найти. Так же я привез национальный рушнык, бутылку армянского коньяка и «украинский наркотик»… Я Монсеррат Кабалье так и сказал: «Вот украинская марихуана». Она очень удивилась и даже испугалась. Но потом я ей объяснил, что это сало. Тогда она пообещала, что обязательно порежет его, и подаст к праздничному столу.

У Примы оперной сцены есть какие-то приметы перед выходом на сцену?

Я думаю, она, как всегда, будет молиться, чтобы все прошло хорошо.