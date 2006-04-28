Дизайнер Александр Гапчук: «Платье из женских гигиенических прокладок вполне раскрывает тему Ван Гога»

В принципе, я не обращаю на это внимания и не требую, чтобы меня как-то называли. Единственное, по канонам, кутюрье – это звание, которое присуждается только единицам. Для того, чтобы называться кутюрье, надо войти в Палату высокой моды. Дизайнер – это человек, который создает новые проекты в каком-либо направлении. Модельер – это более узконаправленная специализация и, понятно, что человек работает с одеждой.Получается так.Ukrainian Fashion Week – это наш внутренний рынок, и здесь, в Украине, у моей торговой марки более конкретные цели и задачи. Но показ на внутреннем рынке всегда более ответственный – он свидетельствует о статусе фирмы. Приглашаются СМИ и гости. Они оценивают, насколько хороша коллекция, как соблюдены все нюансы. Так что, Украинская неделя моды – визитная карточка любого отечественного дизайнера. Ну, а она, в свою очередь, – залог для успешной работы на рынке. Ведь если не «выставляться» каждые полгода с коллекцией, то через какое-то время о тебе все забудут.Что касается Московской недели моды, то показы в российской столице для нас, в основном, имиджевые. Каждый сезон мы привозим новую коллекцию. И благодаря этому брэнд «Гапчук» в Москве уже достаточно известный. Показ освещают журналисты, а затем идет повтор коллекции в рамках Fashion Channel в течение двух месяцев.Это «step by step». Нужно сделать много шагов, чтобы пройти промежуточный этап. Есть уже десятилетиями установившиеся столицы моды – Париж, Милан, Лондон. Под эти города организованы специальные каналы, журналы, и целая индустрия, работающая на освещение всего происходящего. Я считаю, что надо давать моду именно из таких центров, и именно там надо выступать. Конечно, чтобы попасть на подиумы Милана или Парижа, надо пройти определенные этапы. В первую очередь, это связано с достаточно крупным финансированием.Верно. К этому моменту надо быть подготовленным, чтобы, когда появится шанс, на должном уровне представить хорошую и качественную коллекцию. Там уже сложился свой рынок и надо отдавать себе отчет, с чем ты выходишь на новый жизненный виток. Это может быть твоя мода, либо ты можешь кого-то копировать, за кем-то повторять. То есть, необходимо благоприятное сочетание многих факторов: индивидуального стиля, финансов, хорошей технической базы, чтобы показ был подтвержден массовым производством на Украине. Все это должно быть соразмерно. А пока в украинской моде нет ни производства, ни презентаций в очагах моды. Очень много всего необходимо сделать, но мы потихоньку приближаемся к цели. Может быть, не такими быстрыми, но уверенными шагами.Это платье не анонсировалось перед показом и во время показа. Мне кажется, 90% зрителей, увидевших наряд, так и не поняли, из чего он сделан.Моя мужская коллекция в духе работ Ван Гога, то есть в стиле импрессионизма, уже предполагала какие-то новые нестандартные ходы в показе. Имя этого художника не могло допустить традиционности в показе. И платьем невесты, как раз, я и хотел привнести какое-то отступление от темы. Во-первых, мужской показ закончился женским вечерним платьем. А, во-вторых, платье было создано из нестандартного материала – женских гигиенических прокладок. Все эти ходы, я считаю, вполне раскрыли тему Ван Гога. Но, в первую очередь, это был эксперимент. Я никогда не хотел, чтобы брэнд «Гапчук» закрепился как классический. Ведь что получается: вначале дизайнеры вносят какие-то инновации, со временем они перевоплощаются в классические, а потом становятся никому не интересными. Поэтому я всегда стараюсь уйти от каких-то канонов и стандартов. А показывать результаты поисков надо как раз на таких мероприятиях как Неделя моды. И не хотелось бы, чтобы Ukrainian Fashion Week становилась полностью коммерческим проектом – всегда должно быть место для экспериментов, неожиданных решений.Что касается реакции общественности, то я еще не до конца отследил, насколько отрицательные или положительные эмоции принесло мое платье. Я заранее был настроен на то, что некоторым людям идея понравится, а некоторые, наоборот, абсолютно не воспримут это. Но предугадать реакцию всех просто невозможно!С руководством этой фабрики я общаюсь уже лет пять. Но это были исключительно дружеские контакты. А деловое сотрудничество – своеобразный эксперимент, который или перерастет в бизнес, или не перерастет. Директор фабрики выступил инициатором. Самой же фабрике было интересно поучаствовать в таком мероприятии, потому как подобные предприятия, как правило, не участвуют в выставках, они производят массовую одежду. Но и мне интересно такое сотрудничество, потому что это отличается от работы, к которой я привык.Тяжело найти такие слова. А может, их и нет… Есть какие-то ориентиры, которые идут от меня, и которым я всегда следую. Есть некий стиль «от Гапчука». Я стараюсь его придерживаться и делать все, чтобы он был востребованным. Что же касается моей моды, я делаю то, что чувствую и к этому прибавляю профессионализм команды, которая со мной работает.Я думаю, что она всегда присутствует. Зависть – это все-таки человеческое качество. Я могу восхищаться коллекциями своих однокашников, «собратьев по ремеслу». И если коллекция какого-то дизайнера действительно стоящая, я об этом непременно скажу. Могу сделать выводы, что кто-то в этом сезоне прибавил, или реализовал грандиозный проект. Это ведь всегда стимул.Честно говоря, у нас это не принято. В мировой практике есть случаи, когда дизайнеры друг другу ставят палки в колеса, ведут нечестную конкуренцию. У нас в Украине пока такой конкуренции нет. Мы, дизайнеры, всегда находим общий язык, даже если по каким-то человеческим качествам не совсем подходим друг другу. Что касается зависти… Если могу оценить - у кого коллекция удалась лучше, то это характеризует меня только с положительной стороны. И это же является стимулом для меня – в будущем работать интереснее.Не скажу насчет дизайнеров, но научить кое-чему могу. Сейчас я тесно сотрудничаю с Институтом культуры. Студенты 3-4 курсов проходили у меня практику и активно помогали в создании последней коллекции. К тому же, еще я факультативно преподаю в институте. Ведь часто бывает, что студентам, после окончания обучения, с началом практической работы, институтские знания становятся невостребованными. В то же время, есть множество примеров, когда человек сам научился конструированию, технике рисунка и пошива и был более продуктивен и интересен, чем люди, которые в течение пяти лет сидели в институте. Я считаю, что моя задача – давать практические знания студентам, не забывая при этом о грамотной теории. Я пытаюсь приспосабливать их к жизни, рассказываю, как их знания применять на практике, как создать коллекцию, продать ее.Когда я вижу человека в своей одежде, испытываю чувство страха. Потому что, одежда мировых торговых марок, которую мы привыкли видеть – это работа тысячного коллектива, в масштабах фабрик, контролей качества. Когда же человек одевается в мою одежду, я понимаю, что это одежда, которую мы делаем сами, коллективом из 10 человек. Поэтому всегда есть чувство ответственности, чувство сомнения. И когда я вижу какую-то свою вещь, то у меня возникает миллион вопросов. Удобно ли этому человеку?.. Как он выглядит со стороны?.. Как эта вещь носится?.. Как она сидит по фигуре?.. Обращают ли на нее внимание окружающие?..Известно, что мировым торговым маркам порядка 50 лет. То есть, чтобы стать такими, брэнды должны пройти какие-то этапы. И здесь речь идет о европейском рынке, очень больших деньгах и инвестициях. Это совсем другие масштабы. А у нас сейчас нет правильного бизнеса. Как нет и правильной подачи. Поэтому, сказать, что есть какая-то грань, нельзя. Разговор об этом вообще не идет. У меня есть общая цель, какие-то промежуточные этапы, и я просто делаю маленькие шаги в нужном направлении. Но, даже когда это будет достигнуто, все равно появятся какие-то другие высоты, которые надо брать. Взять, к примеру, Вячеслава Зайцева. Он многого добился, и все равно находит себя в творчестве, делает какие-то показы. Ведь даже если человек самореализовался, он должен найти другие сферы, в которых он может чему-то поучиться и достичь новых высот.Когда я выбирал свою профессию, а это было в достаточно зрелом возрасте – мне было 22 года, я хотел, чтобы дело, которым я буду заниматься, было одновременно и хобби, и приносило деньги. Считаю, что сделал правильный выбор.Хотя она и забирает у меня много времени, но я получаю радость от работы. Я не прихожу сюда, как на каторгу, потому что мне интересно. Ведь, работа многогранна и я не просто творческий человек. Я человек, занимающийся многими другими вопросами, например, продвижением марки, которую представляю. Помимо того, что дизайнер, я должен быть еще администратором, брэнд-менеджером, маркетологом. Постоянно решаю целый комплекс не связанных с творчеством задач.Да, бывает, перерабатываешься, и происходит «отравление» работой. Поэтому я предпочитаю уехать куда-нибудь на неделю, чтобы отдохнуть, все забыть и - с новыми силами вернуться обратно.Да. На выходных стараюсь полностью сменить обстановку. Но больше всего мне нравится отдых у моря. Я сам одессит и стараюсь летом, в сезон, ехать к своему морю или выезжать за границу в теплые страны. Для меня отдых, прежде всего, связан со спокойствием и морской обстановкой.Мне нравится дизайн. А если бы не сложилось с моделированием, я мог бы работать в другом направлении – дизайне интерьеров, архитектуре. Я получил разные специальности, так что в чем-то я бы обязательно себя нашел. Хотя, честно говоря, я не анализировал, чем бы я еще хотел заниматься. Я об этом просто не думаю, потому что мне это не интересно. Я занимаюсь своим делом и стараюсь выкладываться на все 100%.Да, у меня даже есть эти эскизы. Мне тогда было лет 12-13. У меня мама была швеей, и я рисовал эскизы, чтобы она делала мне какие-то вещи.Природа. Я тот человек, который не выбирает себе какой-то определенный объект, а черпает вдохновение из всего, что окружает. Это может быть и погода. Если она не тоскливая – у меня хорошее настроение. В этом году из-за затяжной зимы у меня было состояние подавленности, депрессии… Еще я стараюсь получать удовольствие от общения с людьми, от жизни. Что-то отдаю жизни, что-то получаю взамен. А таких вот буквальных объектов вдохновения, как Мона Лиза Боттичелли или что-нибудь еще, у меня нет. Мир постоянно меняется, а вместе с ним меняются и объекты вдохновения.Не только может, но и должен. У меня есть жена и двухлетний сын. Но я бы расценивал их не как источник вдохновения, а как некий тыл, точку отсчета в моей работе. Это то, что помогает в любой ситуации. Здесь немного другое отношение.В космос от Гапчука полетели бы мужская куртка или рубашка. Думаю, что в них наиболее прослеживается мой стиль, индивидуальность, которая может быть узнаваемой для окружающего мира.50 на 50. У меня есть вещи, кем-то подаренные, либо приобретенные мной, а есть те, что индивидуально для меня пошиты. Кроме того, некоторые вещи я забираю для себя с показов. Так что, можно сказать, что я одеваюсь от Гапчука. Но если у других дизайнеров есть какие-то интересные вещи, я их тоже приобретаю. И вообще, мне кажется, что мода идет к тому, что на одном человеке могут совмещаться разные марки, и одеваться полностью от одного дизайнера не всегда интересно. Интересно, когда смешиваются разные дизайнерские ходы.От Гапчука я ношу аксессуары – мои любимые пояса. Сейчас начал носить джинсы, сорочки. Пока джинсовой линией не занимался, то джинсы покупал. Еще у меня много трикотажных вещей от Гапчука, классические костюмы, все куртки. В целом, у меня в гардеробе не слишком яркие повседневные вещи, которые не связаны с деловым стилем.Буду говорить о мужской моде. Если кто-то выбирает джинсы, то они в этом сезоне без особых аппликаций, более ровного цвета. Хотя штаны могут быть и яркие, необычные… Но, в целом, они должны быть качественными, без излишеств, хорошо сидеть на фигуре. Мужские брюки – более зауженные и короткие. Пиджаки – однобортные и двубортные, на одну и две пуговицы.Что касается цветов, то летом преобладают, естественно, светлые тона. Актуальными мужскими цветами в этом сезоне стали серый, светлый антрацит, синий и его оттенки. Черный этим летом не столь популярен. Для смелых мужчин я предлагаю - и это заявил в коллекции - фиолетовый, салатовый, желтый и его оттенки. Золотой цвет может быть лишь акцентом. А по фактуре актуальны мятые ткани. Но хорошо отутюженные, отлично сидящие костюмы в этом сезоне так же на пике популярности.