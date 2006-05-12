Светлана Лобода: «Делать карьеру через постель – уже не актуально» (фото)

Тяжело. Заматываюсь, многое забываю. Хотя и веду уже и дневник, и график дел на каждый день составляю, но все равно некоторые моменты не успеваю проконтролировать. У меня в штате работают семь человек. Они всячески мне помогают. Каждый занимает какую-то должность, но все равно хочется за всем следить самой. Так что тяжело, но пока справляюсь.Я не вижу людей, которые могли бы со мной работать. Или я с ними… В силу многих причин. Главная – мне просто необходимо во всем активно участвовать. Так я привыкла с детства – всовывала нос везде: и в свои дела, и не в свои. Но мне нравится так жить! Я не могу заниматься чем-нибудь одним, например, как было в «ВИА Гре»: запись на студии, концерты, клипы… И все! Мне было неинтересно участвовать в светских мероприятиях в одном образе. Я хотела менять костюмы, придумывать образы, заниматься песнями. Без всего этого сложно оставаться по-настоящему творческим человеком. Мне однажды сказали: «Очень сложно быть менеджером и артистом в одном лице». Но ведь Костя Меладзе справляется. Думаю, я скоро тоже смогу все совмещать и чувствовать себя при этом свободным человеком.Когда я сейчас смотрю свои концерты, понимаю, что мои песни «Я забуду тебя», «Черный ангел» страшно любят девочки от 16 лет. Но моя сестричка, ей 13 лет, говорит, что все ее подружки слушают мои медленные песни. Но я работаю и для взрослых людей, которым до 50 лет. И им тоже нравится, они тоже танцуют. Моя аудитория – достаточно большая возрастная категория. Видимо, в моем творчестве каждый находит для себя что-то свое. Мы стремимся брать большие пространства и заполнять их.Еще с детства мечтала. У меня есть бабушка, которая занималась вокалом, долгое время пела в опере. Потом в ее жизни появился дедушка, покойный уже, который запретил ей заниматься сольной карьерой. Он был полковником и сказал, что она должна сидеть дома, иначе он не хочет такой жены. И она выбрала его и семейную жизнь. Сейчас об этом жалеет. И говорит, что все ее несбывшиеся планы сейчас воплощаю я. Всегда советует мне: «Прежде чем сделать выбор, тщательно взвесь и подумай, что для тебя важнее». Личная жизнь – личной жизнью. Но со временем, к сожалению, ты начинаешь ею пресыщаться, тебе становится скучно и неинтересно, все превращается в быт. Работа, самореализация – вот что важно для человека. Поэтому я пока и выбираю сцену.Рановато еще…С теплыми. «Экватор», где я проработала около пяти месяцев – это вообще что-то незабываемое. Последние два месяца мы работали бесплатно, на одном энтузиазме, денег не платили, поэтому мы ездили на метро, ели хот-доги. Жалко, что загубили такой проект. Я считаю, была не совсем правильная его реализация. Сильное финансирование, но неграмотное распределение денег на рекламу. Были очень дорогие билеты – люди не могли прийти. Мы понимали, это все закончится крахом. Но, несмотря ни на что, мы чувствовали себя счастливыми, потому что в коллективе была невероятная атмосфера. Два с половиной часа живого концерта приносили большую радость! Совмещение хореографии, вокала, актерского мастерства… Ты на сцене не просто певица, а актриса! Я играла дикарку Мирану. У меня был колдовской танец под дождем. Мой отец, по сценарию – вождь, вызывал гром, молнию, бурю. Я выходила танцевать и соблазняла Миклухо-Маклая, который попал ко мне на остров. И каждый раз, когда я танцевала, спотыкалась и падала, потому что было мокро на сцене. Ребята хихикали за сценой: «упадет – не упадет»… Было очень смешно. Мы все получали огромное удовольствие. Мюзикл – это здорово!С удовольствием согласилась бы. Но, к сожалению, гастрольный график сейчас очень плотный.Я бы подумала…Смешно. Я думаю, сейчас уже не то время. Это раньше «переспать» было в диковинку. А сейчас немножко другие правила игры. Мужчине уже неинтересно просто переспать с женщиной, ему нужно другое... Например, ее отдача в работе. Безусловно, продюсер – очень близкий человек, но ему совсем не обязательно спать с артистом. Он близок по-родственному, как брат или сестра. А женщин, желающих просто залезть в постель к любому продюсеру, очень много. Да и он при желании найдет тех, с кем можно удовлетворить физические потребности. Поэтому карьера через постель – уже не актуально.На тот момент…, да и на сегодня, мне кажется, что это все-таки был большой опыт. Причем положительный. Хотя первое время, особенно после того, что писала пресса, было очень сложно. Как это, девочка с улицы пришла, ушла… Было много сплетен, мы боролись с этим, как могли. Моя мама очень переживала, все принимала близко к сердцу. А я ее успокаивала, говорила: «Мама, потерпи, нужно время». Только сейчас мы добились, что людям абсолютно все равно, чем я занималась раньше. Они воспринимают меня как Светлану Лободу. Хотя частичка «ВИА Гры», некий хвостик, всегда будет за мной оставаться. Но это была моя жизнь, почему я должна от нее отказываться?@@Да, очень требовательный. Но в то же время, достаточно профессиональный.О человеке сложно судить – хороший он или плохой. Все люди, наверное, хорошие… Просто у кого-то есть какие-то принципы в жизни, кто-то между чем-то выбирает и кому-то что-то необходимо делать плохое, чтобы дальше существовать, выживать. Я никого не осуждаю. Мое жизненное правило: если что-то отторгается, то нужно его оставлять и идти дальше, не перебирать, не копаться. Ничего, кроме негатива это не приносит.При мне этого не было. Именно потому, что устают физически и морально, оттуда и уходят люди. К сожалению, коллектив не может создать такую атмосферу, чтобы люди чувствовали себя там комфортно. Плохое физическое состояние давит на голову, и у тебя невольно возникает депрессия. Всякие мелочи со временем накапливаются, и ты понимаешь, что это настоящий водоворот: если не ты, так завтра будет другая девушка, третья, четвертая. Абсолютно все равно, кто поет в группе. Есть люди, на которых все строится. Например, Костя, который руководит всем процессом. Это действительно гений! Он прав, когда говорит, что из любого непоющего человека сделает звезду, потому что у него есть для этого песни. А все артисты – обслуживающий персонал, как рядовые сотрудники на работе.Нет. С Надюшей мы сдружились еще в группе. После того, как я занялась сольной карьерой, мы редко виделись, только созванивались, потому что и я и она были постоянно в разъездах. А сейчас уже легче – в одном городе живем, на одни вечеринки ходим.Мы, когда еще в группе были, мечтали сделать что-нибудь совместное. Нам очень нравились клипы Джорджа Майкла. Даже были моменты, когда мы садились в самолет, вставляли по наушнику от одного плеера в уши и пели. Костюк кричал на нас: «Девочки, что вы творите! Не привлекайте такого внимания к себе!». А нам было так весело, мы заряжались музыкой! Часто после своих концертов мы с Надей просматривали концерты всемирно известных людей, всегда старались что-то из них взять, сделать постановки для своей группы. Но это не приветствовалось руководством «ВИА Гры», которое считало, что группа и так деньги приносит, зачем еще что-то выдумывать. А нам хотелось развиваться, хотелось творчества.На одну из песен мы придумали взять куски ткани, которые обволакивали бы нас. В другой раз предложили использовать в клипе стойки. Но нам сказали: «Девочки, не морочьте себе голову, работайте». Например, если мы говорили, что нужно заниматься вокалом, нам отказывали. Я-то закончила эстрадно-джазовое училище, пропела долгое время, и навыки у меня остаются. А вот девочки хотели заниматься вокалом, особенно Надя. Просила, чтобы с ней всегда был преподаватель. Но, к сожалению, руководители группы не могли его выделить, считали, что это дорого. Но когда зарабатываешь по 30 тысяч долларов за заказное мероприятие, практически ежедневно, это, согласитесь, выглядело несколько странно…Не знаю, пока не могу сказать. Мы и так долгое время думали, стоит ли снимать клип именно на эту песню – она лирическая и душевная. Эта любимая песня всех моих подружек. Они просили меня: «Сними, пожалуйста, клип, мы плачем, когда слушаем ее». Песня была написана в не лучший период моей жизни: я рассталась с любимым человеком, у меня была внутренняя травма. И весь этот трагизм я передался в песне. Но я все-таки позвонила Наде и спросила ее. Она сказала, что это невероятно красивая песня, самая любимая в альбоме, «я бы даже что-то с ней сделала». Например?.. «Ну, что-то совместное». И вот так, ночью, мы договорили, что будем снимать клип. Решили, какие образы у нас будут. Тем более пережито вместе много чего! К тому же мы понимаем друг друга с полуслова, нас слишком многое связывает.Сначала мы думали, что Надя будет похожа на меня, с длинными волосами. Получились бы два соответствующих образа. А тут – на тебе, она подстриглась. «Ну ладно, – сказала я, – будешь коротко стриженая, этакая Жанна д’Арк. Что ж поделаешь…». И мне кажется, Наде стрижка идет, она стала очень женственной и грациозной.Мы знали, что это произойдет и были к этому готовы. Знаете, я когда-то была в Индии и видела, как там люди относятся друг к другу: мужчины с мужчинами, женщины с женщинами ходят за руки, нежно обнимаются. Но нет даже намека на лесбийскую или гомосексуальную любовь. Там есть любовь к человечеству, ко всему живому. Ведь мы, будучи детьми, тоже бегали за руки с подружками, целовали друг друга. Почему эти отношения нельзя передать во взрослом возрасте?.. Да, у нас с Надей присутствует невероятная нежность друг к другу! Но какая любовь? Вы что?! Мы такие (!) женщины, нам бы настоящих мужчин… Нет, ни в коем случае о лесбийской любви мы не говорим, а говорим о чувствах, нежности, переживаниях.Мудрым и целеустремленным. Он должен с пониманием относиться к моей работе, к тому, что из-за нее ко мне наблюдается повышенное внимание со стороны мужчин. Мужчина должен воспринимать это как некую игру: «да, моя женщина привлекает так много внимания, потому что она – артистка». А так многие проблемы возникают именно из-за непонимания со стороны мужчин. Но ведь это на самом деле игра, где у меня определенная роль. Люди, которые меня знают – могут сказать, что в жизни я немного другой человек.Скорее, внутреннее состояние. В жизни я очень эмоциональный человек. Люди, которые работают со мной, знают, что если я пришла в офис с плохим настроением, то могу спорить и выяснять отношения, но уже через секунду попрошу прощения, признаю, что была не права. Так и на сцене. Говорят, я похожа на какой-то ураган, который все сносит на своем пути. Так что песни зависят от настроения. Если сегодня оно лирическое –получается «Черный ангел», а завтра сумасшедшая «Черно-белая зима» – танцевальный ремикс.@@@Уже нет. Мой директор говорит, что когда мы будем брать Запад, мы там та-акое покажем... А я ему отвечаю: «Мы уже все показали». Мы все время ищем какую-то грань. Кстати, я не снимаюсь обнаженной. Когда-то я пришла к Александру Мордереру делать фотосессию, сняв «верх», прикрыла грудь рукой. На что он воскликнул: «Ты с ума сошла? У тебя же такие клипы (!), ты что, стесняешься?». Да, простите, я стесняюсь. Клипы – это работа, где я позирую, живу какими-то определенными эмоциями какое-то время. Но в душе я достаточно стеснительный человек. Могу вас уверить - дальше раздеваться мы не будем, постараемся удивить другими вещами.Эмоции. То ли хорошие, то ли плохие. Часто, бывает, печалюсь без причины. Понимаю, что все хорошо в жизни, все налажено, все идет своим чередом, но почему-то становится грустно.Нет, скорее - разная. Все зависит от обстоятельств. Но, в основном, я с оптимизмом смотрю на жизнь. Потому что понимаю, что бы ни делалось, какие бы препятствия не возникали на моем пути - это для того, чтобы шагать дальше, чтобы ставить новые цели и добиваться их. Меня многие не любят, говорят, что я очень вызывающая. Но я себя такой не считаю, потому что воспринимаю себя по-другому. А образы, которые мы рисуем – это просто определенные акценты, которые потом аукиваются. И все для того, чтобы без конца затем спрашивали: «Почему здесь она такая, а здесь – совсем другая?» Такой вопрос должны все время задавать себе люди, слушающие мои песни. Если я буду одинакова, я буду неинтересна. Вот сейчас, например, осваиваю жонглирование. Я люблю постоянно удивлять аудиторию.Да, и на Запад, и в Россию. Вот как раз 26 мая едем на большой концерт на канал ОРТ, где будет вечер памяти Микаэла Таривердиева. Мы сделали невероятно модную аранжировку песни «Хочу у зеркала…». И когда отослали организаторам, они сказали: «Хотим, хотим эту Свету Лободу». Сейчас будем придумывать какой-то хореографический номер к этому выступлению. Но раз так получается, значит - в России есть заинтересованные люди. И с Божьей помощью мы тоже чего-то добьемся.Невероятно люблю Ленни Кравитца, собираюсь на его концерт. Не знаю, могу ли я мечтать о том, чтобы исполнить с ним когда-то что-то, но я думаю, что любая мечта сбывается, если этого очень хочешь.Вы знаете, в основном, мои друзья не из сферы шоу-бизнеса. Разве что Юра Горбунов и Надюша Грановская. Со всеми остальными лишь пересекаемся, общаемся по работе. Просто все очень заморочены своими делами, у всех много работы. Когда говорят, что дружат с артистами – это неправда, никто с ними не дружит. Настоящим артистам, которые занимаются своим развитием, нет времени на дружбу.Я была на некоторых отборочных турах. Знаю Тину Кароль, мы с ней работали в мюзикле. Только там все ее называли Таня Либерман. И вдруг – на тебе, когда услышали псевдоним, смеялись. У нее очень хорошие голосовые данные, но я считаю, что было еще много достойных конкурентов, которые тоже могли победить и поехать на этот конкурс от Украины. И тот факт, что всем было известно заранее, кто победит, угнетает. Но что делать, видимо есть определенная концепция конкурса, которая кому-то нужна. На самом деле, мне плохо верится, что она сможет что-то взять в Афинах с этой песней. Но я знаю, Тина много работала. Думаю, за нее все будут болеть, и я желаю ей только победы.Да, как и спортивная езда. Я очень люблю свою машину, называю ее «моя девочка».«Мерседес-брабус» 500-й. Хотела, чтобы рычала, когда ее завожу. Сейчас вот собираюсь идти на стрит-рейсинг, потому что это очень интересно. А путешествия… Я стараюсь после каждого значительного события в своей жизни устроить себе маленький отдых, уезжаю на три-четыре дня. Вот недавно была в Бразилии, на Амазонке, в джунглях. Это что-то невероятное! Мы жили в бунгало над водой, к нам прилетали огромные попугаи невероятных расцветок, мы ездили на ловлю крокодилов. Когда кушали в ресторане, у нас обезьяны выхватывали еду прямо из тарелок! Мы ловили пираний, купались с розовыми дельфинами. Я привезла оттуда 800 фотографий! Это безумно красиво и интересно. Радуешься каждому мгновению! А потом мы поехали на карнавал в Рио-де-Жанейро. Ничего красивее в жизни я не видела! Это такие костюмы, такой энтузиазм в глазах у людей! Они так играют, танцуют и поют, что ты понимаешь – жизнь великолепна, нет никаких проблем, а все, что возникает в твоей жизни – это так мелочно и незначительно…Вот теперь стала Бразилия, а еще Япония. Я приезжала туда как раз тогда, когда цвела сакура – красотища! Япония – это какой-то фантастический мир, похожий на космос. Люди там очень приветливые, доброжелательные, порядочные. Настолько открыты и положительно настроены. Я люблю таких людей, у которых по-доброму сверкают глаза, которые желают тебе добра, ты сразу заряжаешься этими хорошими эмоциями и понимаешь, что тебе больше ничего не страшно.Андреевский спуск. А еще – перед Киево-Печерской Лаврой есть пятачок со смотровой площадкой, откуда можно увидеть весь город. Я заезжаю туда, когда мне грустно, включаю музыку и смотрю на небо. Еще нравится чайный китайский клуб на бульваре Дружбы народов, там очень уютно и спокойно.Я люблю этот город, потому что он очень теплый. Каждый раз, когда я приезжаю из Москвы, понимаю, как я люблю Киев. В Москве невероятное движение, суматоха, все озабочены зарабатыванием денег, никакие душевные тонкости никого не волнуют. Мне некомфортно жить в такой суматохе, творить не хочется.Париж и Лондон. Париж – своим романтизмом, а Лондон – тем, что там большое количество всевозможных развлекательно-познавательных мероприятий: мюзиклы, джазовые концерты.Да, обязательно. После Японии полюбила суши. Хотя и понимаю, что в нашей стране не очень полезно есть суши. Украинские суши от японских очень отличаются. Помню, когда только приехала из Японии, ела на завтрак, обед и ужин только суши.Деруны. Люблю борщ. Я ведь сама готовлю, но в последнее время все некогда. Меня в свое время бабушка научила готовить. Я все умею – и вареники, и деруны. У меня до сих пор стоят разные кулинарные книжки. И когда я придумывала что-нибудь «эдакое», мама смеялась: «Вот молодец какая, может тебе кулинаром стать, а не певицей?»Да, шью.Да все умею делать. У меня папа очень талантливый человек, у него золотые руки. Вот недавно у меня в квартире выключатель поломался, я начала чинить, и сама не знаю как, починила. Открыла крышку, позвонила папе, и он мне рассказал, какие штуки как крутить. В принципе, по дому справляюсь, и понимаю, что в этом мужчина мне не нужен…