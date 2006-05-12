Алена Мозговая, директор ТО «Музыкальных и развлекательных программ» НТКУ:

12 мая 2006, 14:09

«Победу Тины Кароль можно было предсказать – для этого не нужно быть Вангой»

Уже с понедельника внимание всей Европы будет устремлено в Афины: там стартует песенный конкурс «Евровидение». Представительница Украины Тина Кароль уже два дня в столице Греции репетирует свое выступление. А тем временем на родине полным ходом идет подготовка к прямой трансляции конкурсных перипетий. За всем этим процессом следит Алена Мозговая, человек, который вот уже четвертый год в гуще событий «Евровидения».
Алена, что изменилось в подготовке украинских исполнителей к песенному конкурсу за эти четыре года?
Время идет, все меняется. Каждый раз все происходит по-новому. За четыре года разные люди представили Украину на «Евровидении». И у каждого из них свой взгляд на то, как это должно быть.
Перемены происходят в лучшую или худшую сторону?
Не могу сказать, что все время становится только лучше. Опять же, по-разному. Разные исполнители, разные личности, разные песни, разные шоу.
А что Вы можете сказать о самом проекте «Ти – зірка!» и о процессе отбора?
Отбор был очень серьезным. Мы не играли в детский сад. Все участники, которые уже были отобраны после всех региональных прослушиваний, очень серьезно относились к проекту, к организаторам. А мы, в свою очередь, серьезно относились к конкурсантам. И каждый из нас пытался сделать максимум, что может. Конечно, были какие-то ошибки. Но ведь не ошибается тот, кто ничего не делает! В целом, отбор был очень интересный. И каждый из участников мне лично сказал, что за время проекта «Ти – зірка!» он вырос в профессиональном плане. Кроме этого, ребята вынесли из конкурса много полезных уроков. Ведь жить в одном доме, когда это не просто общение, а сосуществование сильных личностей, со своим видением мира – это очень сложно. Приспособиться друг к другу, при этом, оставаясь самим собой и работая над своими лучшими качествами – это большой опыт, который сложно получить в реальной жизни. Но из той модели ситуации, которая была, они вынесли многое для себя.
Вы еще не устали от «Евровидения»?
Честно говоря, устала…Был очень тяжелый проект. Это завязано на эмоциональных, психологических и технологических проблемах. И потом – огромное внимание средств массовой информации, внимание отдельных людей, которое иногда, кроме негатива, ничего не несло…Ведь есть критика, а есть конструктивная критика. Конечно же, я, как и каждый нормальный человек прислушивалась к советам. Но иногда замечания к проекту вырастали на почве каких-то личных неудовлетворенных амбиций или просто негативных личных отношений, и все перерастало в очередной скандал, который на самом деле не имеет никаких оснований. И это мешало работать и, конечно же, оставило определенный осадок.
Победа в конкурсе Тины Кароль – это случайность или закономерность?
Ей сыграла на руку победа в «Новой волне». Мы не предполагали, что кто-то придет из известных, ведь условия конкурса были достаточно жесткие. Не каждый артист сможет отменить концерты и гастроли! А Тина выполняла все условия, которые ставились перед участниками проекта. А то, что она более «раскрученная» исполнительница, конечно же, сыграло ей на руку. В конце концов, Тина очень целеустремленная, и шаг за шагом шла к этому. Она действительно очень хотела поехать на конкурс. Ее победа закономерна и заслужена.
Если бы не было Тины, то кто мог победить в проекте?
Думаю, в финал бы вышли трое: Кирилл Туриченко, Владимир Ткаченко и Ирина Розенфельд. Борьба была бы очень жесткой. Ведь во время конкурса они постоянно лидировали, согласно результатам голосования. И, честно говоря, даже не знаю, кто бы из них победил. Если победу Тины можно было предсказать – для этого не нужно быть Вангой, – то в раскладе этой троицы что-то предвидеть просто нереально.
Как сейчас сложились судьбы конкурсантов?
Они отнюдь не новички на эстраде. Некоторые ребята учатся в эстрадно-цирковом колледже. У Кирилла, например, большой опыт работы в одесском Театре музыкальной комедии. Он пел там в мюзиклах. А после конкурса шестеро ребят подписали контракты с рекординговыми компаниями.
Вы не интересовались, как проходят отборочные конкурсы в других странах?
По-разному проходят. Во Франции, например, отбор чем-то похож на смесь «Фабрики звезд» и «Народного артиста». Есть страны, где проходит внутренний отбор, когда на телевиденье решают, какой исполнитель едет, и - все. Впрочем, так было и у нас с Александром Пономаревым и с Русланой. Бывает, что сначала пишут «выигрышную» песню, а потом уже ищут под нее исполнителя. Вариантов миллионы. А формат «Ти – зірка» мы «одолжили» у Ирландии.
Какой отбор, на Ваш взгляд, самый демократичный?
Я считаю, что для того чтобы отбор был демократичным, форму конкурса необходимо каждый год менять. Почему-то в нашей стране внимание сконцентрировано именно вокруг отбора, и артист не может сконцентрироваться непосредственно на подготовке. На нее остается мало времени из-за участия в конкурсе. При условиях того же внутреннего отбора с артистом больше работают, песни меняют. Кроме того, остается время на промо-туры по Европе. У каждого отбора есть свои плюсы и минусы.
Как Вы оцениваете подготовку Тины Кароль и ее шансы на победу?
У нее было мало времени на подготовку. Надеюсь, что это не сыграет ключевой роли, все будет хорошо. Я знаю, что готова и она, и все, что касается постановки шоу. Она готова петь и заряжать своей энергией аудиторию.
Говорят, песня Тины, с которой она выйдет на сцену в Афинах, несколько изменилась. Почему?
Был переписан текст. Его переделал ди-джей Паша: он более перфектно знает английский язык. В прежнем тексте были стилистические и грамматические недоработки. Смысл и задумки остались, но песню немножко модернизировали: добавили инструментов, каких-то «вкусностей», немножко поменяли ритм-секцию. Теперь песня больше «качает». Кстати, она лидирует в рейтингах радиостанций и музыкальных телеканалов.
Вы знакомы с песнями конкурентов Тины на «Евровидении»?
Да, нескольких я слушала. Но не хочу сейчас об этом говорить. Хочу 18 мая сесть и в прямом эфире все посмотреть. Тина прослушала все песни. И знает, с кем ей предстоит соревноваться.
Алена, почему Вы не полетели в Афины?
Ведь мы здесь тоже должны работать! Организация прямого эфира требует определенных усилий. Кроме того, сейчас надо организовывать резервное жюри, которому придется выставлять баллы участникам, если вдруг не придут данные о том, как голосовала наша страна.
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