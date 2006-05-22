Диля, солист группы «НеДиля»:

22 мая 2006, 14:11

«Я думаю, что если мы войдем в Евросоюз, половина украинцев сбежит куда-нибудь сразу»

Почти два года назад Эдуард Приступа (Диля) ушел из группы «Танок на майдані Конго», где был вокалистом. Сразу же выпустил свой сольный альбом «Неділя», который разошелся более чем 20-тысячным тиражом. Наш разговор, можно сказать, состоялся совершенно случайно, так как номер телефона, по которому мы дозвонились к Диле, был дан нам как номер Фагота, нынешнего вокалиста «ТНМК». В результате мы пообщались и с одним, и с другим. Поразительно, но ответы в 90% совпали. Получается, что от перестановки слагаемых, сумма не поменялась?..
Почему ваша группа не выступала на праздновании дней Европы на Майдане?
Потому что это выгодно некоторым структурам, которые сказали нам, мол, на всех площадок не хватит, а кушать хочется всем, поэтому есть своего рода такая конкуренция. Конечно, с «Кардиганс» мы пока конкурировать не можем.
Назовите, пожалуйста, эти «структуры»…
Не хочу называть конкретные имена, потому что это мои личные наблюдения, и мне не хотелось бы выносить их на всеобщее обсуждение.
Но если бы вас пригласили, то согласились бы?
Если бы совпала такая дата, и мы могли оставить свой всеукраинский тур в поддержку нашего нового альбома «Трохи теплих слів», мы бы с удовольствием выступили.
Считаете ли вы Украину европейской страной?
Не в том дело, считать ее европейской или неевропейской… Мне бы просто хотелось считать Украину – украинской страной, настоящей.
В чем это должно выражаться?
Я хочу, чтобы европейские журналисты спрашивали музыкантов группы «Колд-плей»: «Ребята, а вы не хотели бы, чтобы ваша страна была такой, как Украина?». Вот это, я считаю, было бы неплохим достижением. Думаю, многие, у кого Украина ассоциируется – с хорошей стороны - только с Кличко, сказали бы: «Да нет, не хотим, не надо. Это СПИД, это всепоглощающее пиратство»…
Вы гастролируете по европейским странам. Чем отличается отношение к музыкантам там и здесь?
Какого-то кардинально другого отношения как к музыкантам, нет. Просто там сама сфера обслуживания, сервис на элементарном уровне немного другой. Я не имею в виду пятизвездочный отель «Редиссон» для супербогатых людей, где официант боится тебе что-либо сказать, потому что вдруг ты – сын какого-то миллиардера, или внучатый племянник хозяина отеля. Когда, элементарно, ты покупаешь гамбургер на улице, к тебе как человеку относятся по-другому. Ты дышишь по-другому, ты чувствуешь себя по-другому. Ты идешь по улице и, встречая полицейского – улыбаешься. К сожалению, в нашей стране, если ты идешь вечером по переулку и встречаешь милиционера, тебе почему-то хочется куда-то убежать…
Как вы считаете, что изменится в Украине, если она войдет в ЕС?
Я думаю, мало войти в Европейский Союз для больших изменений. Для того, чтобы измениться, нужно, прежде всего, найти самих себя и научить подрастающее поколение гордиться своей страной. Нужно найти те мотивы, которые будут действительно национальными, за которые не стыдно будет сказать: «Да, я украинец, завидуйте мне». Должно измениться сознание. А просто войти в Евросоюз… Конечно, можно. Можно войти в ЕС и продолжать выбрасывать пластиковые бутылки из окон автомобиля, загаживать свои же леса, в которых отдыхаешь, пластиковыми стаканчиками и бумажками, но при этом быть крутыми украинцами в Евросоюзе. Я думаю, что если мы войдем в Евросоюз, половина украинцев сбежит куда-нибудь сразу.
Какая ваша любимая европейская страна?
Я очень люблю Голландию – там красиво, тюльпаны. Люди любят чистоту. А еще мне нравится Австрия, Италия, Испания, Бельгия, Дания, Франция, особенно Париж. Вот Балканские страны как-то не очень.
А где хотели бы жить?
В принципе, пока мне хорошо живется в Украине, в Киеве. А потусоваться, побыть подольше, где-то с полгода, то, например, в Париже. Посмотреть на клубное музыкальное движение. Я не имею в виду кислотные «гуцалки», а те клубы, где играют живые музыкальные коллективы – вот это было бы интересно. Хотелось бы посмотреть, что происходит в других странах в этом плане, как все развивается, побывать на разных музыкальных фестивалях.
А какое ваше любимое «заграничное» блюдо и напиток?
По-моему, у нас сейчас в каждом третьем ресторане можно отведать что-то «заморское». А за границей очень люблю бельгийское пиво «Лефф» и понравились, забыл, как они правильно называются, кажется, моллюски. Очень вкусно. Я не знаю, как их готовят, но мне удавалось выскребать их - правда, не очень аккуратно - из ракушки вилкой на тарелку и кушать…
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