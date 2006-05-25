Модель Наталья Окунская: «У меня было очень трудное детство» (фото)

Наталью Окунскую многие знают как бывшую жену известного баскетболиста, успешную фотомодель, а нынче - еще и спутницу жизни модного адвоката Сергея Власенко.
Сама же Наташа, считает, что она первым делом - мама. Домохозяйка, которая светский успех положила на алтарь семейного счастья. Она не скрывает, что для нее сейчас важно одно занятие: она хочет работать лишь ЖЕНОЙ и МАТЕРЬЮ. «С первым мужем у меня были разногласия, не совместимые со словом «семья»» Наташа, какой смысл вы вкладываете в слово «семья»? Это сплоченность. Это история совместная. Семья – это когда люди любят и уважают друг друга, когда есть взаимопорядочность. Но кроме этого, лично для меня важно чувствовать, что это – семья. Ведь бывает, что вроде существует семья, а если заглянуть каждому в душу, то каждый – одинок в такой семье. Я, например, не чувствую себя одинокой. У меня есть дети. И как бы тяжело не было, приходишь домой, а они выбегают, обнимают, и понимаешь, что жизнь сложилась! Когда только планировали создать семью, о скольких детях мечтали? Троих точно хотела с самого начала. Я сама росла в семье и, наверное, именно поэтому мне хотелось иметь много детей. Потому что когда дети растут в большом коллективе, они немножко по-другому воспринимают жизнь. Правда, что у вас было трудное детство? @@@ Да, у меня было очень трудное детство. И достаточно тяжелый период жизни лет до 30-ти. Уже после 8-го класса я вынуждена была перейти в вечернюю школу и пойти работать на завод. Моя деятельность была связана с радиоэлектроникой, микросхемами. Я проработала там 5 лет. Собственно, вот это – вечерня школа и завод – и было самым тяжелым. Да и жили не в очень обеспеченной семье. А потом… Потом – как у всех: дети родились один за другим. Ну, это такие трудности, обыденные. То, через что все проходят. Не могу сказать, что какие-то проблемы были. Когда вышли замуж, ваши мечты о большой семье совпали с планами мужа? Нет. На первого ребенка я мужа еле уговорила, о рождении второго фактически поставила перед фактом. А когда я захотела третьего ребенка, мой муж наотрез отказался. А я очень хотела дочку. Наши представления о семье не совпали. А остальные взгляды совпадали? Если бы это было так, то мы бы до сих пор были вместе. Разногласия, впрочем, бывают у всех. Но есть разные степени терпимости. У нас были разногласия, несовместимые с понятием «семья». Тем не менее, вы прожили вместе довольно длительное время… Да, почти 12 лет… Той связующей нитью, что последнее время удерживала семью, была уже не любовь, а, скорее, уважение. Дети держали. А потом в какой-то момент я поняла, что сохранять уже нечего. Как сыновья пережили развод? Достаточно легко. У меня довольно сознательные и понятливые дети получились. Им достаточно раз объяснить, чтобы они все поняли. Поэтому быстро осознали, что больше так жить нельзя. У мужа были довольно сильные трения с детьми. И сыновья фактически сами предложили уйти. -- «Детей воспринимаю, как друзей» Помните рождение первого сына? Какие чувства тогда испытали? Мне было 23 года, и я не до конца осознала, что я стала матерью. Я до конца не понимала, что такое материнство. Только спустя месяц поняла, что это мой ребенок. А до того мне довольно тяжело было свыкнуться с мыслью, что появился человек, который рядом на всю жизнь, который – твоя частичка, как продолжение. А со вторым ребенком все было намного проще. Хотя, впрочем, порой себя ловлю на мысли что до сих пор иногда не верю, что это мои дети. Я их воспринимаю, как … друзей. Когда они собираются втроем, то ощущаю, какие они взрослые, самостоятельные. Личности, одним словом. Вы для них больше кто – мама или подруга? Больше все-таки мама. Причем, очень жесткая. А в чем же эта жесткость заключается? Детей если распускать, то и результат будет не совсем правильный. Я считаю, что их нельзя баловать, им нельзя давать спуску. Да, я их безумно люблю, но при этом стараюсь быть справедливой. У меня дети совершенно неизбалованные, очень скромные и тихие. Мне никто никогда не жаловался, что они неуправляемые. Я слежу за учебой, слежу за их поведением. Это мальчики. И мне, к сожалению, достаточно долго пришлось их воспитывать одной. А воспитать настоящих мужчин без мужской руки практически невозможно. Поэтому пришлось сначала взрастить в себе мужчину. Надо признаться, что мне потом это мешало в личной жизни. Мальчики ходят в обычную школу? Да, в самую простую школу. Дочка – в самый обычный садик. Я категорически против модных дорогих лицеев и школ. И достаточно скептически отношусь даже к контингенту в этих заведениях. Ведь не секрет, что между детьми там соревнование: у кого что круче. Это ломает детям психику конкретно. А у моих сыновей одежды дорогой априори не было. Я категорически против брэндовых вещей для детей. Только потому, чтобы потом не кричать: «не лазь, порвешь, поломаешь!». Мы покупаем одежду в обычных магазинах и на рынке. Решение родить дочку после того, как вы развелись с мужем, было взвешенным или спонтанным? Скорее всего, оно было… естественным. Да, будучи разведенной, с двумя детьми на руках принять решение родить третьего ребенка, было довольно сложно. Но молодой человек, с которым я тогда встречалась, настоял на том, чтобы я ребенка оставила. Что я, собственно, и сделала. И ни разу об этом не пожалела. Ведь я достаточно долго хотела дочку. А связь с отцом Машеньки не считаете ошибкой? Я считаю, что ни одного мужчину в жизни женщины нельзя назвать ошибкой. Они появляются в определенное время – когда мы их выбираем. И каждый чему-то учит - в хорошем смысле. То есть, мы приобретаем какой-то опыт в этих отношениях. Я не жалею о связи ни с первым мужем, ни с этим мужчиной. Одному я благодарна за двоих мальчиков, а другому – за девочку. «Я довольно ясно объяснила детям, что Сережа - тот человек, которого я люблю» Когда в вашей жизни появился Сергей Власенко, вы долго решались, прежде, чем его в дом привести? Достаточно долго, примерно полгода… Решение познакомить его с детьми вынашивалось довольно долго, потому что я три года прожила одна, без никого, и для меня было очень важно понять, что это – по-настоящему. Понять, насколько мне это важно и нужно, насколько это стабильно. Тех мужчин, которые просто пытались за мной ухаживать, я никогда не знакомила с детьми. Как отнеслись к мужчине в доме дети? Они восприняли его сразу, как вашего мужа? Нет. Мальчики не воспринимали его достаточно долго. А Машка к нему присматривалась некоторое время. Но Сергей в то время не жил у меня, а только приходил. И постепенно дочка так привыкла к нему, что сейчас они – не разлей вода. С мальчишками контакт он наладил позже. И то это случилось потому, что я в некоторых воспитательных моментах не могла справиться с сыновьями и попросила помочь Сергея. Он мне не отказал. А как мальчишки отнеслись к тому, что фактически чужой дядя их жизни учит? Они до сих пор иногда возмущаются по этому поводу. И я как-то подняла этот вопрос на семейном совете, что мужчина должен уделять мальчикам больше внимания. Поэтому в последнее время Сережа больше ими занимается. Воспитывает. Иногда даже очень крепко… Но я в этом плане как раз на стороне Сергея, потому что мужского слова моим мальчикам долго не хватало. Сыновья за это на не в обиде, не говорят, что вы их предали? Они очень хорошие дети, очень понимающие. Мне кажется, я довольно ясно объяснила, что Сережа тот человек, которого я люблю. Да, первое время они меня спрашивали, не расстанусь ли я с ним, как с папой. Ответила, что от этого никто не застрахован, и мне бы безумно хотелось, чтобы эта любовь была навсегда. «Где трое детей, там место и четвертому, и пятому» Есть у вас семейные традиции? Пока нет. Слишком маленький у нас семейный стаж. Мы эти традиции только закладываем. Например, суббота и воскресенье для меня с Сергеем исключительно семейные дни. Все это время мы проводим исключительно все вместе. Придумываем себе культурную программу: ходим в парки, зоопарк, в кино. Или просто сидим дома, пьем чай и играем в «Монополию». А что вы считаете главным в воспитании? Любовь и жесткость - как это не парадоксально звучит. Я безумно люблю своих детей, но при этом стараюсь эту любовь дозировать. Можно ли в неполной семье дать полноценное воспитание детям? Думаю, что нет. Тем не менее, это довольно спорный вопрос. Иногда отчим намного лучше родного отца. Одно могу сказать, в моем доме с появлением Сергея все стало намного проще: дети его слушают, он для них – авторитет. Родить и воспитать троих детей – довольно большой труд, который отнимает и красоту, и здоровье. Тем не менее, вы не только сумели уйти от образа изможденной проблемами многодетной матери, но сниматься для обложек глянцевых журналов… На самом деле, поверьте мне, я иногда выгляжу не так красиво… А красоту навожу, скажем, по надобности. В обыденной жизни меня даже на улице не узнают. Я люблю простую одежду: свитера да джинсы. Каждый день выглядеть «как с обложки» просто невозможно. Но когда приходится выйти в свет, мне очень легко привести себя в порядок. Я не иду в салоны косметические, не заказываю дорогих нарядов. Все решаю сама и максимум за полчаса до любой презентации или вечеринки. Я занимаюсь своим внешним видом сама: макияж и прическу делать умею! Нет личных стилистов-визажистов. А в работе по дому вам кто-то помогает? Да. Мне помогает одна женщина, поскольку самой содержать такую огромную квартиру в порядке, детьми заниматься, да еще и мужу уделять время, мне сложно. Причем, она одинаково хорошо умеет и по хозяйству помочь, и за детьми присмотреть, когда надо. Но, тем не менее, я всегда с удовольствием сама готовлю. Наташа, может, вы планируете родить еще одного ребенка? Да, планирую. В самом ближайшем времени. Я бы родила столько, сколько хотел бы мой молодой человек. Но, к сожалению, и у него взгляды на большую семью не совсем совпадают с моими. Но я не боюсь. Где трое, там место и четвертому, и пятому. Я понимаю многодетных матерей: после трех детей уже не считаешь, сколько их. Ребятня растет вместе, друг друга воспитывают. А вы для себя уже вывели формулу семейного счастья? Это любовь. Надо любить детей, любить мужа. Когда любишь по-настоящему, то эта формула становится очевидной сама по себе.