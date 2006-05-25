Модель Наталья Окунская: «У меня было очень трудное детство» (фото)

Это сплоченность. Это история совместная. Семья – это когда люди любят и уважают друг друга, когда есть взаимопорядочность. Но кроме этого, лично для меня важно чувствовать, что это – семья. Ведь бывает, что вроде существует семья, а если заглянуть каждому в душу, то каждый – одинок в такой семье. Я, например, не чувствую себя одинокой. У меня есть дети. И как бы тяжело не было, приходишь домой, а они выбегают, обнимают, и понимаешь, что жизнь сложилась!Троих точно хотела с самого начала. Я сама росла в семье и, наверное, именно поэтому мне хотелось иметь много детей. Потому что когда дети растут в большом коллективе, они немножко по-другому воспринимают жизнь.@@@Да, у меня было очень трудное детство. И достаточно тяжелый период жизни лет до 30-ти. Уже после 8-го класса я вынуждена была перейти в вечернюю школу и пойти работать на завод. Моя деятельность была связана с радиоэлектроникой, микросхемами. Я проработала там 5 лет. Собственно, вот это – вечерня школа и завод – и было самым тяжелым. Да и жили не в очень обеспеченной семье. А потом… Потом – как у всех: дети родились один за другим. Ну, это такие трудности, обыденные. То, через что все проходят. Не могу сказать, что какие-то проблемы были.Нет. На первого ребенка я мужа еле уговорила, о рождении второго фактически поставила перед фактом. А когда я захотела третьего ребенка, мой муж наотрез отказался. А я очень хотела дочку. Наши представления о семье не совпали.Если бы это было так, то мы бы до сих пор были вместе. Разногласия, впрочем, бывают у всех. Но есть разные степени терпимости. У нас были разногласия, несовместимые с понятием «семья».Да, почти 12 лет… Той связующей нитью, что последнее время удерживала семью, была уже не любовь, а, скорее, уважение. Дети держали. А потом в какой-то момент я поняла, что сохранять уже нечего.Достаточно легко. У меня довольно сознательные и понятливые дети получились. Им достаточно раз объяснить, чтобы они все поняли. Поэтому быстро осознали, что больше так жить нельзя. У мужа были довольно сильные трения с детьми. И сыновья фактически сами предложили уйти. --Мне было 23 года, и я не до конца осознала, что я стала матерью. Я до конца не понимала, что такое материнство. Только спустя месяц поняла, что это мой ребенок. А до того мне довольно тяжело было свыкнуться с мыслью, что появился человек, который рядом на всю жизнь, который – твоя частичка, как продолжение. А со вторым ребенком все было намного проще. Хотя, впрочем, порой себя ловлю на мысли что до сих пор иногда не верю, что это мои дети. Я их воспринимаю, как … друзей. Когда они собираются втроем, то ощущаю, какие они взрослые, самостоятельные. Личности, одним словом.Больше все-таки мама. Причем, очень жесткая.Детей если распускать, то и результат будет не совсем правильный. Я считаю, что их нельзя баловать, им нельзя давать спуску. Да, я их безумно люблю, но при этом стараюсь быть справедливой. У меня дети совершенно неизбалованные, очень скромные и тихие. Мне никто никогда не жаловался, что они неуправляемые. Я слежу за учебой, слежу за их поведением. Это мальчики. И мне, к сожалению, достаточно долго пришлось их воспитывать одной. А воспитать настоящих мужчин без мужской руки практически невозможно. Поэтому пришлось сначала взрастить в себе мужчину. Надо признаться, что мне потом это мешало в личной жизни.Да, в самую простую школу. Дочка – в самый обычный садик. Я категорически против модных дорогих лицеев и школ. И достаточно скептически отношусь даже к контингенту в этих заведениях. Ведь не секрет, что между детьми там соревнование: у кого что круче. Это ломает детям психику конкретно. А у моих сыновей одежды дорогой априори не было. Я категорически против брэндовых вещей для детей. Только потому, чтобы потом не кричать: «не лазь, порвешь, поломаешь!». Мы покупаем одежду в обычных магазинах и на рынке.Скорее всего, оно было… естественным. Да, будучи разведенной, с двумя детьми на руках принять решение родить третьего ребенка, было довольно сложно. Но молодой человек, с которым я тогда встречалась, настоял на том, чтобы я ребенка оставила. Что я, собственно, и сделала. И ни разу об этом не пожалела. Ведь я достаточно долго хотела дочку.Я считаю, что ни одного мужчину в жизни женщины нельзя назвать ошибкой. Они появляются в определенное время – когда мы их выбираем. И каждый чему-то учит - в хорошем смысле. То есть, мы приобретаем какой-то опыт в этих отношениях. Я не жалею о связи ни с первым мужем, ни с этим мужчиной. Одному я благодарна за двоих мальчиков, а другому – за девочку.Достаточно долго, примерно полгода… Решение познакомить его с детьми вынашивалось довольно долго, потому что я три года прожила одна, без никого, и для меня было очень важно понять, что это – по-настоящему. Понять, насколько мне это важно и нужно, насколько это стабильно. Тех мужчин, которые просто пытались за мной ухаживать, я никогда не знакомила с детьми.Нет. Мальчики не воспринимали его достаточно долго. А Машка к нему присматривалась некоторое время. Но Сергей в то время не жил у меня, а только приходил. И постепенно дочка так привыкла к нему, что сейчас они – не разлей вода. С мальчишками контакт он наладил позже. И то это случилось потому, что я в некоторых воспитательных моментах не могла справиться с сыновьями и попросила помочь Сергея. Он мне не отказал.Они до сих пор иногда возмущаются по этому поводу. И я как-то подняла этот вопрос на семейном совете, что мужчина должен уделять мальчикам больше внимания. Поэтому в последнее время Сережа больше ими занимается. Воспитывает. Иногда даже очень крепко… Но я в этом плане как раз на стороне Сергея, потому что мужского слова моим мальчикам долго не хватало.Они очень хорошие дети, очень понимающие. Мне кажется, я довольно ясно объяснила, что Сережа тот человек, которого я люблю. Да, первое время они меня спрашивали, не расстанусь ли я с ним, как с папой. Ответила, что от этого никто не застрахован, и мне бы безумно хотелось, чтобы эта любовь была навсегда.Пока нет. Слишком маленький у нас семейный стаж. Мы эти традиции только закладываем. Например, суббота и воскресенье для меня с Сергеем исключительно семейные дни. Все это время мы проводим исключительно все вместе. Придумываем себе культурную программу: ходим в парки, зоопарк, в кино. Или просто сидим дома, пьем чай и играем в «Монополию».Любовь и жесткость - как это не парадоксально звучит. Я безумно люблю своих детей, но при этом стараюсь эту любовь дозировать.Думаю, что нет. Тем не менее, это довольно спорный вопрос. Иногда отчим намного лучше родного отца. Одно могу сказать, в моем доме с появлением Сергея все стало намного проще: дети его слушают, он для них – авторитет. Родить и воспитать троих детей – довольно большой труд, который отнимает и красоту, и здоровье. Тем не менее, вы не только сумели уйти от образа изможденной проблемами многодетной матери, но сниматься для обложек глянцевых журналов… На самом деле, поверьте мне, я иногда выгляжу не так красиво… А красоту навожу, скажем, по надобности. В обыденной жизни меня даже на улице не узнают. Я люблю простую одежду: свитера да джинсы. Каждый день выглядеть «как с обложки» просто невозможно. Но когда приходится выйти в свет, мне очень легко привести себя в порядок. Я не иду в салоны косметические, не заказываю дорогих нарядов. Все решаю сама и максимум за полчаса до любой презентации или вечеринки. Я занимаюсь своим внешним видом сама: макияж и прическу делать умею! Нет личных стилистов-визажистов.Да. Мне помогает одна женщина, поскольку самой содержать такую огромную квартиру в порядке, детьми заниматься, да еще и мужу уделять время, мне сложно. Причем, она одинаково хорошо умеет и по хозяйству помочь, и за детьми присмотреть, когда надо. Но, тем не менее, я всегда с удовольствием сама готовлю.Да, планирую. В самом ближайшем времени. Я бы родила столько, сколько хотел бы мой молодой человек. Но, к сожалению, и у него взгляды на большую семью не совсем совпадают с моими. Но я не боюсь. Где трое, там место и четвертому, и пятому. Я понимаю многодетных матерей: после трех детей уже не считаешь, сколько их. Ребятня растет вместе, друг друга воспитывают.Это любовь. Надо любить детей, любить мужа. Когда любишь по-настоящему, то эта формула становится очевидной сама по себе.