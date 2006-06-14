Сашко Положинский: «Национальная идея в данных обстоятельствах не столь важна»

Для него все началось с «золотой осени» 96-го. Тогда на украинской сцене возникла новая группа с необычным названием «Тартак».

За все эти десять лет украинскому слушателю было подарено четыре украиноязычных альбома и сотни концертов. Сашко Положинский стал заметной личностью отечественного шоу-бизнеса. Молодой, амбициозный и… (держись, слабый пол!) неженатый. В свои 33 с хвостиком он любит повторять, что не живет прошлым и не тешит себя тем, что уже было. У него много идей и планов, которые ждут своей реализации.

Положинский – тот человек, который болеет Украиной и за Украину очень конкретно: делает, сколько может, чтобы «українську мову» любили и на западе, и на востоке страны, а украинцы ощущали себя действительно украинцами. До сих пор продолжается начатая летом прошлого года «Тартаком» и его друзьями акция «Не будь байдужим». Это - гражданская позиция молодых музыкантов. И ответ вызовам сегодняшнего дня.

«Разве не логично, что в Украине государственным языком должен быть только украинский?!»

Что вас заинтересовало на недавней встрече с вице-премьером Вячеславом Кириленко, где говорили о взаимодействии власти и общественности по развитию украинского языка?

Я услышал, как Виталий Кличко говорит по-украински. Меня это очень порадовало!

И это все?..

Нет, конечно. В кабинете господина Кириленко было много дельных и конструктивных разговоров. Почти со всеми я согласен.

А вы сами что-то предлагали?

Знаете, я так и не понял, к чему мы в результате этого разговора пришли. Мы внесли несколько, по-моему, неплохих предложений. Хотя и не конкретно Вячеславу Кириленко. Мы больше разговаривали друг с другом. В принципе, мне показалось, что в процессе мы говорили об одном, а как только беседа в кабинете закончилась, все сразу переключились на другую волну. Возможно, это мое субъективное впечатление. Ну, как-то все так активно «ломанулись» к журналистам. Мне кажется, что к журналистам надо идти, когда мы уже можем сказать: «вот мы это сделали». А пока мы еще ничего такого не сотворили, только поговорили. И идти рассказывать о нашей беседе нет смысла. Поэтому и в нашей с вами беседе я не вижу смысла говорить именно о встрече в кабинете у вице-премьера. Получается, мы только и говорим: сегодня о том, что было вчера, завтра – о том, что было сегодня... Будет результат – будем разговаривать!

Хорошо, а с чего, по-вашему, надо начинать «действия» по укреплению несколько пошатнувшегося статуса украинского языка?

Вопрос функционирования языка, украинского или какого-то другого, на территории Украины – это достаточно узкий вопрос. Это всего лишь составляющая государственной идеологии, которой сегодня фактически нет. Многие говорят о необходимости формирования украинской национальной идеи, но я думаю, что на самом деле национальная идея в данных обстоятельствах не столь важна. Более значима идея «державності», что, собственно говоря, подходит впритык к идее о государственной идеологии.

И что же вы вкладываете в эти понятия?

То есть, из чего состоит эта идея? Из патриотизма, гордости за свой народ, за свою страну, уважения к истории, культуре, наконец, к языку. Не только своему, но и к языкам всех народов, проживающих на территории Украины, хотя и с осознанием того, что какой-то один язык должен быть общим, чтобы мы все смогли понимать друг друга. Для этого нам, гражданам Украины, необходимо свободно владеть одним государственным языком – языком межнационального общения. И разве не логично, что в государстве Украина, таким языком должен быть украинский?.. К вопросу об идеологии можно отнести и воспитание не только молодого поколения, а вообще народа, формирование моральных ценностей. А это и вопрос отношения к земле, к природе, к окружающей среде и, конечно, к людям. Нельзя не вспомнить о соблюдении всеми нами законов, взаимоотношения между властью и народом. И вообще нельзя забывать о гражданской активности. Но это всего-навсего лишь составляющие государственной идеологии…

Но пока, к сожалению, она не ощущается…

Некоторые люди в Украине подсознательно надеялись, что вот такая проукраинская идеология, защищающая интересы всего украинского народа, появится после 2004 года. Надеялись: будет авторитетная, богатая страна и каждый гражданин будет чувствовать реальную опеку государства. Я думаю, в данном случае все чисто материальные преимущества должны идти после того, как появиться какая-то идея. Это тот случай, когда идея является первичной, а материя вторичной. Но это не значит, что материю мы должны откинуть вообще. Мне кажется, материальных итогов не будет до тех пор, пока мы не сформулируем четкую идеологическую платформу. Возможно, я ошибаюсь, но я это так вижу.

Несколько лет назад все украинское было модным. Сейчас эта волна ушла?..

Тому есть масса объективных и субъективных причин. И дело вовсе не в том, модно все украинское или не модно. Тогда было много людей, которые, может, впервые почувствовали себя украинцами, с той позиции, что мы - народ, у нас свое государство, и жизнь в нем надо всеми силами изменять к лучшему. Это подняло просто фантастическую волну веры, надежды, позитива. Но все это дошло до какой-то критической точки, и через какую-то паузу мы осознали, что власть, на которую надеялись миллионы украинцев, не стала настолько эффективной и готовой к изменениям жизни в Украине. Это с одной стороны.

С другой – усилилось внутренне давление и на власть, и на народ со стороны политиков, оказавшихся за бортом нынешней власти. Эти политики очень удачно использовали каждую ошибку действующей власти, каждую трещинку или раскол в среде провластных сил. Каждый ошибочный шаг, каждую слабую ситуацию они использовали для того, чтобы вбить людям маленький гвоздик в мозг: «А, вы все-таки ошиблись!».

А с третьей стороны, на обстановку в Украине влияют внешние силы. Россия усилила атаку на Украину - не только информационную, но и экономическую. Таким образом, то разочарование, которое стало появляться в глазах людей, попало в очень выгодную почву и расцвело. Поэтому сейчас огромное количество людей стало равнодушным. И высказывание «нічого не знаю, моя хата з краю» снова стало актуальным.

Получается, нами легко манипулировать?

Это наша беда. Причем, манипулировать можно, используя разные специальные технологии. Эти спекуляции и манипуляции изменяют воображаемую систему ценностей. Например, возьмем выборы в Верховную Раду. Партия Регионов искренне пообещала улучшение жизни уже сегодня. Они взяли большинство в парламенте. И сейчас пытаются свою ответственность за то, что улучшение жизни уже сегодня не наступает, перенести на БЮТ, «Нашу Украину» и социалистов, которые никак не могут создать коалицию... Регионалы говорили: «Выберете нас, и мы вам гарантируем лучшую жизнь уже сегодня». Их выбрали два месяца назад. А жизнь до сих пор лучше не стала. Пока что они только пытаются переложить ответственность на другие политические силы, но поскольку люди не совсем глупые и понимают, что тут дело в другом, регионалы смещают акценты…

Догадываюсь, что речь сейчас пойдет о русском языке…

Да, они уже забыли, что обещали улучшить жизнь, но с легкостью вспоминают, что обещали ввести русский язык. Это же намного проще!

Намного проще поднять огромную волну, бурю или ураган, спекулируя вопросом русского языка. Правда?.. Поэтому, мол, ясно почему ситуация складывается именно так, а не иначе. Людям, говорят, что они плохо живут из-за того, что Украина подружилась с НАТО, а всех заставляют говорить по-украински. Государство повышает цены на коммунальные услуги, потому что мы не дружим с Россией; умирает мясо-молочная промышленность, потому что мы, опять же, не дружим с Россией, и сотни тысяч тон продукции не находят рынка сбыта, экспорт падает, а страна беднеет. И еще что-что, и еще…

Короче говоря, есть много тем и вопросов, которыми можно спекулировать, не прилагая абсолютно никаких усилий. При этом реально что-то сделать никто не может или не хочет. Говорить и подстрекать намного проще, нежели что-то создавать.

Почему так происходит с украинцами?

И не только с нами… Просто есть какие-то исторические предпосылки, возможно, ментальные особенности. К подобным манипуляциям обращаются во многих государствах. Другое дело, в странах, где граждане социально защищены, уровень жизни выше, больше внешних атрибутов благополучия и огромные традиции функционирования некой системы власти, к подобным манипуляциям прибегать намного сложнее. Хотя, в принципе, мы постоянно становимся свидетелями каких-то социальных катаклизмов в той же Франции, Германии или Канаде. И опять-таки надо вспомнить о внешнем влиянии со стороны России, которая давно контролирует практически все информационное пространство бывшего Союза. Это мы можем наблюдать и на примере Грузии.

Что вы имеете в виду?

Вот недавно я смотрел выпуск новостей на одном из российских каналов. На экране показывали сюжет, как грузинская власть организовала в честь Дня независимости военный парад, как было все хорошо организовано, как все отлично одеты, сообщили, сколько денег на это все потратили. И после этого показывают сюжет: детский дом для больных детей, в котором они почти умирают с голода, потому что власть о них не заботиться. Обычная информационная спекуляция! Я уверен, что таких детских домов в России не меньше, чем в Грузии, и далеко не вся Россия цветет и пахнет. Но россияне этого не показывают. А если и признают, то одно с другим не ставят рядом: отдельно - парады, отдельно – голодные дети…

Например, в России очень любят праздновать 9 мая. Это замечательно! День Победы они празднуют очень пышно, но никто из них не рассказывает, как эти ветераны, которых они собирают раз в год, дают им подарки, награждают, устраивают концерты, живут целый год, когда праздники заканчиваются… И точно такие же методы влияния, как для Грузии, приготовлены для Украины.

Иван Малкович принципиально на территории Украины не издает книг на русском языке. Вы тоже принципиально поете только на украинском?

Принципиально – это не совсем верно. Я естественно пою на украинском.

А если бы вам предложили петь на русском, и это было бы финансово выгодно?

А мне предлагали. Но зачем?.. И если бы предложили петь на китайском или еще на каком-то другом? Мой родной язык – украинский. Я пишу тексты на украинском, думаю по-украински, общаюсь на украинском. Почему я должен петь на каком-то другом языке? Этого я понять не могу. В свое время предлагали. И я отказался. Возможно, отказался принципиально. Если бы во мне родился текст на русском, я бы спел. Но поскольку у меня тексты «не пишутся» на русском, а только на украинском, то говорить: «Вот вы, ребята, хотите стать популярными? Тогда пойте на русском» - это, как минимум, неуважение ко мне как к украинцу. Я так воспринимаю.

Политика и музыка – совместимые вещи? Сейчас много музыкантов идут в политику, зачем?

Считаю, политикой должны заниматься профессиональные политики. Хотя профессиональным политиком может стать кто угодно – музыкант, художник, писатель, военный, бизнесмен… Если человек чувствует необходимость приносить людям и своему государству пользу своей политической деятельностью, если человек считает себя к этому готовым, тогда логично, что такой человек идет в политику, оставляя все свои прошлые дела. Но эти все «дела» действительно должны остаться в прошлом. Если речь идет о музыканте, писателе или художнике, это может перерасти в разряд хобби. Заниматься же параллельно политикой и бизнесом – невозможно.

Но вам же лично предлагали идти в политику? И тогда как раз стартовала ваша акция «Не будь байдужим».

Акция «Не будь байдужим» продолжается и сейчас. Ее мы стараемся делать своими силами. Это логическое следствие состояния Украины летом прошлого года. Собственно, тогда наша акция и возникла. Мы увидели, что изменения в стране происходят условно и далеко не так масштабно, как ожидали люди. Народ разуверился, махнул на все рукой, а процесс русификации продолжается, и ментальность украинцев остается постколониальной. Поэтому мы придумали такой необычный метод борьбы со всем, что нам так не нравится. Возможно, это не очень эффективно, но оно есть.

Пойди я в политику - был бы вынужден оставить «Тартак», телевидение, другие проекты. Я к этому пока не готов.

Значит, это решение неокончательно?

В жизни возможно все. Никто не знает, что ждет человека . Он не способен узнать, что будет через день-два, станет он политиком или кем-то еще. Правда, иногда удается угадать! Но для этого надо быть пророкам, а пророков, к несчастью или счастью, не так уж много.

«Если твоя работа приносит «кайф», тогда и процесс идет гораздо легче»

В 2006 исполняется десять лет, как была создана группа «Тартак». Вы собираетесь как-то это отпраздновать?

Ох, уж эти все празднования… Была бы возможность их организовать! Если нам удастся что-то интересное придумать и реализовать, то праздник будет. Если нет, значит – нет. В любом случае, мы запланировали к десятилетнему юбилею выпустить пятый альбом. И если нам это удастся, а, я думаю - у нас получится, это и будет лучшим вариантом празднования. Возможно, запланируем и шоу-программу, специальную акцию, тур, фестиваль. Получится – хорошо! Не получится - не беда. Главное, чтобы процесс не останавливался, чтобы мы продолжали создавать новые песни, петь на концертах, и чтобы были люди, которым все это было нужно.

За эти десять лет трудно ли было выжить на сцене?

Трудно все. В жизни просто ничего не дается. Не думаю, что очень много людей достигают определенного уровня или успеха легко, не прикладывая усилий. Очень многое зависит от отношения к тому, что ты делаешь. Если твоя работа, ее результаты идут в «кайф», если тебе самому это все приносит удовольствие, тогда и процесс идет намного легче. Это вполне понятно. Если тебе нравится копать картошку, то ты копаешь намного легче, чем тот, кому не нравится это делать.

Правду говорят, что когда создавалась группа, вы несколько часов просидели со словарем в поисках подходящего названия?

Мне нужно было найти название для коллектива. Без названия он существовать не мог. И я вынужден был довести это дело до конца, если уже взялся.

Вы всегда такой настырный?

Я вообще не люблю браться за какое-либо дело и его не заканчивать, я могу отложить его в долгий ящик, но, рано или поздно, к нему все равно вернусь. Я из тех людей, которые то ли вообще не обещают, то ли будут делать пока не получат желаемый результат. Поэтому логично, что я сначала старался найти название для группы, потом старался, чтобы она была создана и существовала. Признаюсь: сначала «Тартака» не планировался как серьезный проект. Это было частью моего хобби. Я старался найти возможность зарабатывать себе на жизнь, и параллельно заниматься тем, что нравилось. Только со временем я понял, что это можно успешно совмещать.

«Поиски любви – это неправильные поиски. Искать можно грибы в лесу»

А вы всегда находите то, что ищите?

Не всегда. Я могу, например, влюбится в Мадонну и всю жизнь искать возможность сказать ей о своей любви. Но даже при огромном желании, если мне удастся сесть на самолет, узнать, где она живет, меня банально могут к ней не пустить ее охранники. И сколько бы я сил не прикладывал, их все равно может оказаться не достаточно, чтобы я к ней попал. Такие вещи всегда зависят от обстоятельств, людей, времени. Поэтому, иногда, когда не находишь желаемого, вынужден признавать: «Не нашлось».

А девушку своего сердца нашли?

А я ее не ищу. Зачем специально искать девушку своего сердца?..

Значит, она вас нашла?

Думаю, она тоже меня не ищет… Поиски любви – это какие-то неправильные поиски. Искать можно грибы в лесу, возможность заработать деньги, туристическую поездку в Карпаты… Но искать любовь? Это что-то недосягаемое… для понимания.

Но вы же влюбляетесь?

Вообще-то, бывает…

И до сих пор неженаты, хотя подпадаете под характеристику «завидного жениха»…

Ну, не очень завидного… У меня сложный характер. Я раздражительный. Привык говорить то, что я думаю, высказывать недовольство, если оно есть. Хотя некоторые люди и высказывание удовлетворения воспринимают не очень хорошо. Еще мне тяжело быть в постоянном контакте с одними и теми ж людьми, не отдыхая от них. Мне трудно находиться в помещение с человеком, если я занимаюсь своим делом. Есть очень много таких вещей, которые не способствуют моему совместному существованию с другими людьми, в том же числе и с женщиной.

Но это же быт. А как быть с чувствами?

Это не просто быт. Это совместная жизнь каждый день.

А кто же вам носки стирает?

Неизменная помощница – стиральная машинка. Закидываю, включаю программу…

Недавно, 28 мая, у вас был день рождения. Как прошел пиковый 33-й год?

33 прошли абсолютно безболезненно. Наоборот, очень весело, динамично, энергично. Мои 33 года были очень удачным периодом моей жизни. Многое удалось. Получил много позитива. Создал, реализовал… Был создан проект с «Гуляйгородом», записанный и выпущенный альбом. Наконец-то было отснято на канале М1 шестнадцать выпусков программы «Свежая кровь». Это мой первый авторский проект, моя идея, моя реализация. И пусть не все вышло на том уровне, на котором я планировал, но программа получилась удачной, думаю, для ее участников в первую очередь. Многие из участников «Свежой крови» получили пользу от участия в программе. Также, за этот год мы поездили с концертами, побывали там, где никогда не были. Например, впервые выступили в Чернигове, Черновцах… В Варшаве. И можно еще вспоминать, вспоминать и вспоминать… И тешить себя тем, что уже произошло. Но пройденное я хотел бы оставлять в прошлом. Возможно, где-то, когда-то на отдыхе с друзьями мы будем что-то обсуждать, вспоминать под настроение. Но жить прошлым мне неинтересно. Я живу сегодняшним днем, с небольшим прицелом на завтра.

Про вас часто говорят «начитанный человек»...

Да, я люблю почитать. Правда, читаю по возможности. Как правило, перед сном. Иногда могу читать несколько книг одновременно. Чаще всего, когда обрабатываю какую-то информационную литературу. И для того, чтобы не перегружать себя одной и той же информацией, вношу некое разнообразие – могу одновременно читать историческую книгу, научно-познавательную и художественную. Причем художественная в данном случае играет роль определенного релаксатора.

А вообще я для себя не выбираю: это я точно читаю, а это нет. Бывает, книга случайно попадает в руки, бывает, что-то рекомендуют, иногда же сам ищу нужную мне литературу. Очень редко, когда я не дочитываю книгу. Могу читать ее очень долго, буквально годами, параллельно прочитывая множество других книг. Но недочитанными оставлять не люблю.