Саша Николаенко: Мне неоднократно предлагали сняться для «Playboy»

Я никогда не решала, достойна я либо нет.Когда я училась еще в школе, был осенний бал, и выбирали пары от старших классов. Тогда выбрали меня. Это был мой первый своеобразный конкурс. Затем, в 15 лет я пошла в модельную школу. Но это тоже не моя инициатива – когда у меня была первая фотосессия, фотограф сделал мне портфолио, посмотрел и сказал, что оно достаточно удачное. А через время он сообщил, что отправил мои фотографии на конкурс. Конкурс тогда проходил в Одессе – моем родном городе. Он назывался «Мисс «Теленеделя». Тогда читатели могли голосовать и выбрать двенадцать участниц. Мне было приятно, что хотя я в этом конкурсе и не выиграла, но заняла почетный титул вице-мисс. Но теперь, когда конкурс проводят в Одессе, организаторы говорят, что победительницей конкурса была я. Это мне лестно. Но на самом деле я не победила. И так все началось. Потом меня пригласили поучаствовать в кастинге на конкурс «Мисс Одесса». А это своего рода цепочка – когда ты выигрываешь один конкурс, ты хочешь или нет, но должна поехать на другой.@@@Саша Николаенко победительница конкурсов «Мисс Украина-2001», «Мисс Американская мечта-2001», «Мисс Туризм Интернационал-2002», финалистка «Мисс Мира-2001» и участница «Мисс Вселенная-2004».100% уверенности никогда не было!.. И ее, наверное, до сих пор нет. Если бы я сейчас выходила на сцену для участия в конкурсе, да, конечно, я бы себя уверенней чувствовала. Но это только потому, что и возраст другой, и опыта больше. Но уверенным невозможно быть никогда и не в чем, тем более на конкурсах красоты – каждый конкурс очень субъективный. То, что я объясняю девочкам в своем проекте «Стань Мисс Вселенная», что все это - достаточно относительно. Безусловно, каноны красоты есть, но они нигде же не прописаны. Кто сказал, что это – красиво, а это – нет? Попробуй, оспорь. Сколько людей, столько мнений. Точно так и в гимнастике есть определенные спорные вопросы в судействе в этом виде спорта. Но тем ни менее, поскольку очень много желающих девушек участвовать в конкурсах красоты, такие конкурсы имеют право на жизнь, значит, это кому-то нужно, это привлекает внимание. Конкурсы красоты – это, прежде всего, шоу. И их огромное количество. Если их все перечислять, то их, наверное, более семидесяти. Но серьезных конкурсов только два – «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Этим конкурсам уже более пятидесяти лет. Все остальное – пародия. И не всегда удачная.Хотите спросить, не считали ли меня гадким утенком?Такого не было. Я вспоминаю, на меня обращали внимание с самого детства. Бывало, идем с мамой куда-то, даже если в поликлинику меня вели, маме всегда делали кучу комплиментов. Мы ехали в трамвае и нам говорили: «Ой, какая девочка!». Мама даже боялась, чтобы не сглазили. И в детских садиках мне всегда доставались роли Золушки, Снегурочки… Но на этом никто в семье не акцентировал внимание. Я об этом не задумывалась. Все шло само собой…Он у меня до сих пор есть. Когда я выхожу на сцену на любом мероприятии - я нервничаю так, что меня колотит. И чем дальше, тем хуже. Потому что чем больше людей, которые когда-то поверили в тебя, ты переживаешь за то, чтобы их не разочаровать, ты понимаешь, что от тебя требуют большего, нежели от какой-то начинающей модели. Со временем, можно сказать, уровень ответственности вырастает. Волнения для меня – своего рода знак. Если я не нервничаю, значит, что-то будет не так. А если я волнуюсь, значит, все заканчивается хорошо.Вот вы не верите… Но если вернутся в свое детство, когда я была Золушкой, мама мне пошила красивое платье и я должна была спеть песню. И когда вышла, я так тихо пела, почти шептала с перепугу. Вот так я боялась! Но все люди через это проходят. А потом был эффект камеры, сцена, публика. И чем больше ты с этим сталкиваешься, тем со временем становится легче.Каждый конкурс мне что-то дал – возможность выступать на другом конкурсе, подарил прекрасных друзей, перспективы в работе… Выделить какой-то определенный конкурс трудно… Но, наверное, самое крупное достижение – выход в десятку конкурса «Мисс мира» в 2001 году в Южной Африке и победа на конкурсе «Мисс Американская мечта». После второго конкурса жизнь моя во многом поменялась. Все мелкие конкурсы – школа. Но иногда я задумывалась, почему сразу нельзя поехать на крупный конкурс, зачем так усложнять путь…Не важно, в какой список тебя записывают: в 100 самых сексуальных или в 100 самых не сексуальных…? {-3} Я не оговорилась. Потому что, в любом случае, если тебя записывают куда-либо, значит, тебя обсуждают, значит, ты интересна. Ты можешь вызывать положительные или отрицательные эмоции. Любой рейтинг, любое награждение, любые номинации – это всегда приятно. Тем более, если спорят, достойна она этого или нет. И это не может не вдохновлять. Это не дает останавливаться. А если никто ничего не говорит – ты никому не интересна. Кстати, журнал FHM – одна из моих первых обложек. И мне приятно находится в их списке, среди достойных женщин. Хотя, возможно, я не со всем согласна – имею в виду, кто оказался на каком месте. Я не о себе говорю - о звездах мирового уровня. Но это опрос читателей…Ничего бы не делала. Это тоже мнение, которое имеет право на жизнь. Я такой человек - если меня критикуют, я не обижаюсь. Если не захочу, меня невозможно обидеть. Но мне еще никто никогда ничего плохого не говорил в глаза. Хотя иногда я в душе понимаю, что не всегда люди откровенны. Если я понимаю, что говорю с компетентным человеком, который не имеет на меня какой-то личной обиды, критику принимаю. Но бывают люди, если у них в жизни что-то не заладится, они могут и тебе говорить, что все плохо – для них это своего рода разрядка. Такова психология человека. Всегда надо прислушиваться к грамотной критике. Но если это нездоровые замечания, лучше пропустить. Ты же не будешь бить себя в грудь и кричать, что все сказанное – неправда. Доказывать надо своими поступками. Посмотрите, кто только не критикует звезд первой величины! Но если бы не это – не было бы работы у журнальных критиков. И это часть публичной жизни.Когда девушки не получают заветную корону, которую так сильно желали, они часто говорят, что виноваты члены жюри, которые засудили, недооценили. Почему-то никто не ищет причин в самой себе. Это печально и необъективно. Для меня было очень полезно побывать в роли жюри на конкурсе «Мисс Вселенная», тем более, что еще год назад я стояла на сцене в числе участниц. Я много поняла, что делала не так, почему был такой результат. С одной стороны – это опыт, с другой – сложно брать на себя такую ответственность, решать чью-то судьбу. Я очень серьезно к этому отношусь. После того, как я побывала членом жюри, поняла, какая должна быть Мисс Вселенная, на что обращают внимание, как надо готовить девушку, чтобы ее заметили. Потому что можно подготовить так, что у нас в стране она будет казаться красавицей №1, а, приехав на конкурс, сольется с общей массой.{4-}Теперь я знаю, какова специфика этого конкурса. Есть многие нюансы, на которые обращает внимание жюри, но которые, по правилам подписанного мной контракта, не могу разглашать. Однако никто же не запрещает этими знаниями пользоваться! Нам выдавали папки с информацией о конкурсантках и четкими рекомендациями, на что мы должны обращать внимание. Но, опять же, срабатывает субъективный фактор. Я, как член жюри, вижу на сцене девушку, и она мне кого-то напоминает, мне что-то о ней говорили. Воспоминания и слухи могут быть положительными или отрицательными. Соответственно, у меня к ней на подсознательном уровне (я ведь человека первый раз вижу!) будет складываться отношение. Поэтому я стараюсь следовать правилу: не суди о человеке с чьих-то слов. Много было случаев, когда мнения не совпадали. Надеяться надо на себя и только после того, как ты увидишь, почувствуешь, поймешь, можно что-то решать. Но на результаты таких конкурсов может влиять все, что угодно, например, настроение, или то, что кто-то не любит блондинок, кто-то – брюнеток. Но все равно – это конкурс и здесь всегда присутствует элемент везения. Было очень много примеров, когда девушка проигрывала конкурс, а потом становилась звездой мирового масштаба. Например, Ванесса Вильямс или Холли Бери не выиграли в свое время престижные конкурсы, но, тем не менее, стали звездами мировой величины. И наоборот – многие девушки становились «Мисс Вселенной» и о них все забывали. Кто-то может свой успех использовать с умом, а кто-то – нет.На международном уровне - да. У нас – нет. Для наших девушек – это слишком дорогое удовольствие. Когда я была членом жюри, спросила, как я должна оценивать девушку с подкорректированной внешностью, ведь есть же природная красота, а есть приобретенная. Тот ответ, который я услышала, мне очень понравился: если у тебя есть платье, но оно на тебе не сидит, ты его подгоняешь под себя так, как тебе это удобно, никто запретить же не может. Поэтому мы не могли судить девушек за то, что у нее переделано лицо. Это личное дело каждого человека. А мы можем оценивать только определенный результат. Раньше, когда я участвовала в конкурсах, вокруг девушки говорили, что ради титула «Мисс Вселенная» они перенесли столько операций. И я их не обвиняю. Я бы им премию выдала: «за мужество». Сделать пластическую операцию – это большой стресс – физический и психологический. Это серьезный риск. Тяжелый послеоперационный период. Не секрет, что некоторые операции заканчиваются неудачно. А девушки ради результата идут на жертвы. Снимаю перед ними шляпу – для достижения цели они делают все, что могут. Пластическая хирургия – это не секрет. Не надо боятся об этом говорить. Особенно раньше многие отрицали факт операций. Но это же нормально – как сходить к врачу.{-5}Я уже была знакома с пластическими хирургами и не понаслышке, а лично. Я была их клиенткой в 15 лет – у меня была травма губы. Несколько раз переделывали операции. Но это были вынужденные меры. Я знаю, что послеоперационный период был очень тяжелый. Теперь я думаю, пошла бы я на подобное по доброй воле. И понимаю, что нет. Слишком тяжело для моего организма.В Америке можно встретить много женщин, которым за 80 лет, с явными признаками пластической хирургии. И это смотрится уж слишком неестественно. Ты думаешь, это, наверное, некрасиво. Но если взглянуть в глаза этим дамам – понимаешь, они счастливы, потому что остаются женщинами, а не превращаются в бабушек. Прекрасно же, когда горят глаза, когда женщина порхает. Хуже каждый день думать, какая морщинка ее не устраивает. И сейчас я не знаю, в каком я буду состоянии, когда мне будет 40, 50, 60 лет… Это пока я молодая, могу говорить, мне ничего не надо. Почему многим актрисам, которые до сих пор считаются секс символами, тяжело смериться с возрастом? С этим психологически тяжело справиться. В результате 90% из них обращаются к пластическим хирургам. Может, и я не буду исключением.Брюнетки. 80% победительниц – не блондинки. На конкурсе «Мисс Вселенная-2006» выступят 88 участниц. Когда на сцену будет выходит брюнетка, перед многотысячным залом она будет смотреться более выгодно - ярче, эффектнее, нежели блондинка, которая должна делать яркий макияж, чтобы ее черты лица хоть как-то были заметны. Это эффект сцены. В жизни, возможно, блондинка была бы ярче. Тем не менее, наша Инна - русая, у нее свои натуральные кудряшки, которые, я думаю, сразу же привлекают внимание. И если на сцене будут все брюнетки, и только одна блондинка, понятно, на нее точно обратят внимание.Больше европейский образ. Раньше популярностью пользовался латиноамериканский тип – Венесуэла, Коста-Рика. Да, они все равно остаются очень яркими и красивыми. С ними тяжело соревноваться. Могу сказать точно одно - в моде красивые, ухоженные, уверенные в себе женщины.Лучше на подобное не обращать внимание. Но в моей жизни было несколько случаев, которые задевали, и я была вынуждена отвечать. Как бы пошла на поводу. Но при этом дала повод обсуждать все это дальше. Но если ты не захочешь, никто тебя не обидит. Если прислушиваться ко всем мнениям всех недоброжелателей, то можно сойти с ума. К сожалению, современные люди достаточно агрессивные и бороться с эти не стоит – можно навредить себе. Все зависит от темы, насколько она примитивна.Я не терплю вмешательства в мою личную жизнь. Когда эта сторона закрыта, и я ее никогда не афиширую, и близкие люди ограждены от психологических стрессов, тогда на все я реагирую спокойно. Иногда даже интересно послушать сумасшедшие слухи о себе. Надо быть выше завистливых людей!Первый раз, когда я встретилась с Нельсоном Манделой, не верила своим глазам. Для меня это была легендарная личность. А тут выпал шанс просто постоять с ним рядом, пожать руку. Для меня это было фантастикой. Я ему еще вручила книгу об Украине, потом он пошел танцевать… Тогда это меня поразило. Но чем больше твой жизненный опыт, тем больше интересных людей, с которыми ты общаешься. И я, наверное, избалована такими встречами. Не скажу, что меня кто-то так поразил, что «аж не могу». Но раньше при встрече с какой-то известной личностью, первое, что хотелось сделать, взять фотоаппарат и сфотографироваться.… Недавно я была в одном закрытом ресторане для персон из разряда VIP в Beverly Hills. Пришла, села, заказала, разговариваю, а напротив стоит столик. И почему я обратила на сидящего за ним мужчину – он был в таком ресторане в таких ужасных кроссовках. Поднимаю глаза вверх. Думаю, наверное, какой-то достаточно стильный молодой человек, но в кроссовках явно «не для этого заведения». Но потом перевожу взгляд и вижу своего любимого актера… Я всегда себя контролирую… Но тогда у меня глаза так широко раскрылись, что это не могли заметить мои собеседники. Передо мной сидел Аль Пачино! И я как раз не взяла с собой ни телефон, ни фотоаппарат... С другой стороны – не удобно, человек ужинает. Такие сумасшедшие мысли приходят, наверное, только тогда, когда тебе очень-очень нравится человек. Я от удивления даже сказала на весь зал: «Аль Пачино!». На что актер мило отреагировал: повернулся к нам и поздоровался. Ситуация вышла, конечно, смешная, но у меня появилось это детское чувство: побежать и взять фотоаппарат.А в остальном… Я рада, что знакома, могу общаться или быть представлена разным интересным людям. Многие проживают жизнь и видят своих любимчиков только на экране телевизоров. Для меня каждое знакомство значимо, всегда о нем хочется рассказать. С печалью и радостью, как я рассказывала маме, что я сидела напротив Аль Пачино и не смогла с ним сфотографироваться. Это были настоящие эмоции! Оказывается, иногда полезно ходить в рестораны.И не один раз предлагали. И не один раз я отказывалась. Хотя очень многие девчонки снимаются – модели, актрисы... У каждого своя степень раскрепощенности. Может быть, когда мне будет 35 лет, я и захочу сняться в этом журнале. Сейчас у меня другая психология. Я представляю, как мои родные будут листать этот журнал, как им будет неприятно. Я человек, в личностном плане, очень закрытый. Считаю, что женщина более красива в белье. Но я ни в коем случаи не осуждаю тех, кто может гордиться свои телом, и это не означает, что у меня плохое тело. Я могу сниматься в красивом белье, и будет видно все мое тело. И, на мой взгляд, это более эстетично и сексуально.. Но не доверяю настолько людям, чтобы оголиться. Не могу переступить через себя. Если говорить об американском «Playboy», то там были определенные условия, как они хотели меня видеть. А для нашего журнала предлагали сняться еще для первого номера. Но я думаю, что у нас в Украине очень много достойных девушек, которые могут сниматься для обложек подобных журналов. Я этого не совсем достойна.{8-}Еще восемь лет назад. И пока все у нас хорошо. Конечно, идеальных людей не бывает… Так же, как и идеальных мужчин. Чем больше живешь с человеком, тем больше его узнаешь, но если ты понимаешь, что ты счастлива, не надо бегать и искать кого-то еще. Такое чувство бывает раз в жизни. И это надо уметь переживать. Когда встречаешь свою вторую половинку, у тебя даже не возникает мысли, что на его месте мог бы быть кто-то другой.Прекрасно, что у меня есть возможность путешествовать. Ведь неизвестно, как сложится жизнь завтра. А вдруг мне завтра визу не откроют, либо не будет денег на билет, а я и этого не исключаю. У меня в жизни были разные ситуации, были и тяжелые времена. Жизнь – это черные и белые полосы. В юности у меня не было переходного периода – можно сказать, я сразу же повзрослела. И это меня многому научило. У меня не было времени начинать курить, пить… У меня не было времени таким образом самоутверждаться. И это меня от многого уберегло. Не бывает худа без добра и добра без худа. Я не исключаю, что когда-то я не смогу ездить на машине, и вернусь в автобус. Возможно, изначально это будет психологически тяжело… Я и так стараюсь, чтобы никогда не сносило крышу оттого, что я не могу надеть простые джинсы, а не D&G. Если что-то подобное появляется, я всегда ставлю себя на место. Это очень опасное явление. Нельзя быть привязанным к вещам. У человека должно быть ровно столько, сколько он может с собой унести. Все, что нажили, мы с собой не заберем. Все так относительно. Поэтому надо жить сегодняшним днем.