Нелли Уварова предпочитает одежду своей сестры (ФОТО)

3 августа 2006, 13:06

Кино закончилось. Зрительницы, глядя на свадебное платье Кати Пушкаревой, смахнули слезу умиления. Теперь о полюбившемся телесериале «Не родись красивой» будут напоминать только …модные бутики.

Компания «ZIMALETTO», превратившаяся из киношной в реальную, устроила показ своей первой коллекции под названием «Итальянка в заснеженной России». И очень скоро вещички этого популярного бренда можно будет приобрести в фирменных магазинах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. В пресс-релизе утверждалось, что презентация состоится в одном из старинных зданий Москвы. Здание, действительно, не новое: какой-то заброшенный завод, который последний рабочий покинул еще при свете «Прожектора перестройки». Но заводская проходная сохранилась. При ней, как положено, живет здоровенная дворняга. Псина с удивлением наблюдала на потревоживших ее покой дамочек в вечерних платьях. Те также недоумевали, озираясь по сторонам: «Нет! Не может быть показ мод здесь!» Очень даже может. Если подойти к делу творчески. Организаторы презентации даже поставили в туалетах новые унитазы, расписанные розовыми и голубыми цветами. А над рукомойниками повесили бронзово-хрустальные светильники «под старину». Заводской цех перегородили на две части. В импровизированном «фойе» накрыли столы для гостей. Угощения, впрочем, вызывали удивление: помидоры с огурцами, стручки болгарского перца красного, желтого и зеленого цветов. Очень живописно и полезно для здоровья. Но гости предпочитали выпивку, а к закуске поначалу не прикасались. Потом смели все со столов и, кажется, даже уволокли с собой в сумках по несколько килограммов овощей. Во второй половине цеха соорудили длиннющий черный подиум. Девушки-модели гренадерского роста огромными шагами промаршировали под музыку из киносериала. Дизайнеры не ошиблись, назвав свою коллекцию Итальянкой в заснеженной России. Только южная женщина, мерзнущая от русских холодов, но пытающаяся сохранять сексапильность, может так нелепо одеваться: вязанные варежки к почти прозрачным штанишкам и т.п. Завершил показ «женсовет», возглавляемый Катей Пушкаревой, выход которой на подиум сопровождался овациями. Для Нелли Уваровой модельеры «Zimaletto» сшили платье в серых тонах, отделанное кружевами, и очень напоминающее учительниц конца 19 века. Как назло, наряд не делал акцент на талию. А уж к ней-то было приковано внимание всех гостей презентации. Люди пытались определить, беременна или нет Уварова. Саму актрису, кажется, ажиотаж вокруг ее персоны нисколько не волновал. Она с улыбкой замороженной рыбы позировала перед фотокамерами, демонстрируя отсутствие брекетов на белых зубах, раздавала автографы и давала дежурные ответы на вопросы журналистов. Кстати, как оказалось, в жизни Нелл9и предпочитает носить одежду, сделанную для нее сестрой Еленой. Старшая Уварова – один из четырех дизайнеров, разработавший коллекцию для реальной компании «Zimaletto». Она единственная, кто работал в телесериале. Остальные же модельеры не имеют отношения к кино. Торговую марку «Zimaletto» придумал генеральный продюсер «Амедиа» Александр Акопов. Причем за полчаса. Требовалось название, похожее на итальянское, но при этом, чтобы все зрители сразу понимали: фирма – российская, а не какая-нибудь заморская. Фото: Пресс-служба Zimaletto

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