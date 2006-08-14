Красавица Инна Цимбалюк: «Я хочу чувствовать себя слабой...»

Украину на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году рекламировала Инна Цимбалюк, 21-летняя буковинка. Чтобы поговорить о нелегкой жизни «простой украинской модели» мы с Инной встретились сразу после ее возвращения на родину. Ресторанчик на свежем воздухе. Перед красавицей – свежевыжатый сок из клубники и…пирожное «Наполеон». На мой недоуменный взгляд девушка улыбнулась, иногда, мол, я могу себе такое позволить. По улицам спешили куда-то люди, мчали машины… А у этой девушки, как мне показалось, своя жизнь и свои измерения…

@@@ «В детстве я была пухленьким пупсиком с икс-образными ножками»

Инна, вы с самого детства были хорошенькой или расцвели позже?

Я всегда была лидером везде, начиная с садика. Старостой класса в школе, правда, меня не назначали, но лидером была. Отношения у меня складывались больше с мальчиками – я была очень боевая. Но никогда не мечтала быть красавицей. Занималась спортом, и у меня были совсем другие планы. Я мечтала стать тренером по художественной гимнастике, очень любила учить детей. Несмотря на то, что сама была еще ребенком, младших уже наставляла. Однажды, когда мне было тринадцать лет, моя тетя сказала, что у нее есть телефон одного киевского фотографа и можно поехать сделать себе первое портфолио. С фотографом вообще отдельная история. Как потом оказалось, он не снимал профессиональное портфолио, потому что был простым журналистом. Но мы ему очень долго-долго названивали, а он думал, что над ним просто подшучивают его друзья. А потом все-таки сделал мне портфолио, сказал, что я неплохо держу себя перед камерой, и посоветовал отнести фотографии в модельное агентство. Наверное, с тех пор и началось мое восхождение. После съемок я вернулась в Черновцы и приняла участие в конкурсе «Мисс Западная Украина-98». Там я получила свою первую награду – приз зрительских симпатий.

Сколько вам тогда было лет?

Тринадцать. Это было даже немножко нечестно, потому что в конкурсах можно участвовать с 14 лет, а мне только через месяц исполнялось 14. Потом я часто приезжала в Киев. Буквально каждую неделю мы с папой ездили на кастинги. Когда девочки узнавали, что я ради одного кастинга проезжала столько километров, удивлялись, зачем мне такие жертвы. График был просто сумасшедший. Например, мне вечером могли позвонить и сказать, что завтра в Киеве в 12.00 кастинг. И вот я с мокрой головой, потому что у меня такие специфические волосы – их нельзя сушить феном, зимой или летом, не имеет значения, сажусь в машину на заднее сидение и сплю. Утром в Киеве кастинги, а затем, в зависимости от того, отбирали или не отбирали, обратно домой. Получалось, в школе я пропускала только один день. Потихоньку у меня завязывались отношения с агентством «Карин». Влада Литовченко вела меня с самого начала, можно даже сказать, она меня вырастила в модельном бизнесе.

Школьные учителя не относились критически к вашей работе моделью?

Нет, они меня понимали и поддерживали во всем. Точно так же, как сейчас в университете. Не знаю, почему, но я вызывала симпатии учителей, наверное, не зря получала призы зрительских симпатий. Они видели, что я не просто прогуливаю, а стараюсь добиться определенных результатов. Кстати, школу я закончила с одной четверкой. В Черновцах меня до сих пор любят, до сих пор звонят из местных газет. Вот и недавно звонили, наговорили кучу комплиментов, чувствуется, что они искренне болели за меня.

У вас изначально была цель стать Мисс Вселенная?

В модельный бизнес с определенной целью вообще идти сложно – он очень непредсказуем. Ко всему нужно относиться очень спокойно. И, наверное, то, что я воспринимала все спокойно, не расстраивалась и не радовалась очень сильно, привело меня к тому, что я сейчас имею. Мои школьные друзья говоря - мой характер не поменялся, разве что в лучшую сторону. Я считаю, мое место на «Мисс Вселенная» – это, в первую очередь, большой результат для меня самой. Это совпадение многих жизненных факторов: ситуации, момента, удачи.

Получается, в вашем случае решающую роль сыграла больше удача?

Конечно, совпадение и удача. Если мне попадалась какая-то работа, то, естественно, я ей отдавалась. Но идти на кастинг и сильно там стараться – невозможно. Ты либо нравишься, либо нет. Невозможно определить, какой характер у девушки, насколько она трудоспособная. Многие западные агентства ошибаются при выборе девушки, она приезжает за границу и не работает, не приносит никакой прибыли. Я очень люблю фотосъемки, показы. Но за границу никогда не ездила работать как модель.

Что, не приглашали?

Нет, приглашения были: в Японию, во Францию. Но я не поехала. Мне не интересно. Сейчас есть интересное предложение из Америки.

Там же моделям платят больше, чем у нас?

Во-первых, когда приглашали, я была еще школьницей, и родители не очень хотели меня отпускать. Да и я не хотела куда-то ехать надолго, терять это время здесь… Я все равно собираюсь жить в Украине, в Киеве, делать свою карьеру здесь. Неизвестно, как повернется судьба, но я хочу жить здесь. Зачем куда-то уезжать, если я здесь могу общаться с людьми, налаживать новые связи. Пока я довольна в Киеве.

С 13 лет кастинги, конкурсы, звания. Вы не считаете, что были лишены детства?

В принципе, я была лишена детства и как спортсменка, потому что серьезно относилась к своим тренировкам. После школы буквально час-два делала домашнее задание, а потом бежала на тренировку. Самым большим наказанием было, когда родители не пускали на тренировку. Я говорила: «Как? Тренер будет меня ругать за пропуск!». Поэтому все вечера были проведены в зале. Но я абсолютно не жалуюсь на свое детство, оно было очень счастливым. Были какие-то свои уроки, благодаря которым я стараюсь не повторять ошибок прошлого. У меня было хорошее детство, и я бы с удовольствием в него вернулась.

То есть свое будущее вы видели именно спортивным?

Да. На художественной гимнастике я была просто «помешана». Но не жалею, что у меня не было мальчишек, посиделок с гитарами и все такое. Но у меня была довольно веселая и хорошая жизнь в школе. Я люблю своих одноклассников, и я благодарна родителям, что они меня не переводили из одной школы в другую, что с первого по одиннадцатый класс я училась с одними и теми же ребятами. Думаю, это тоже сыграло определенную роль в становлении личности. В художественной гимнастике был женский коллектив, со своими сплетнями, интригами, который тоже научил меня очень многому. Если меня спросят, хочу ли я свою дочь отдать на художественную гимнастику, то я обеими руками «за». Спорт помог сформировать хорошую фигуру. Когда меня мама первый раз привела в спортзал, то тренер на меня посмотрела и вздохнула: «И вы хотите ее нам отдать, точно?» Мне было лет пять, и я была таким маленьким пухленьким пупсиком с икс-образными ножками. Но благодаря гимнастике, оказалось, что на конкурсе «Мисс Вселенная» у меня была одна из самых красивых фигур из 86-ти участниц.

«Девушек в первой десятке на сцене называли «Танцовщицы на красном ковре»

До участия в проекте «Стань Мисс Вселенная» вы с Сашей Николаенко были знакомы?

Нет. Конечно, я знала Сашу, но в жизни мы никогда не встречались.

Подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» началась еще здесь?

Да. В принципе, на «Мисс Украина-Вселенная» я попала случайно. В некоторой степени я была разочарована в конкурсах и считала, что их «переросла». Но когда объявили о кастинге, агентство «Карин» в массовом порядке отправило из своей базы данных всех девочек-моделей на телеканал «Интер». Изначально всех подавших заявки было две с половиной тысячи участниц. Потом из них отобрали двести пятьдесят. Я попала в это число. На кастинг из этих двухсот пятидесяти я пришла самой первой. Саша потом в шутку говорила, что конкурс можно было не продолжать… Участие в проекте «Стань Мисс Вселенная» хорошо подготовило к конкурсу «Мисс Вселенная». Это была маленькая копия того, что происходит там. Между девочками была конкуренция, ведь нужно было жить вместе достаточно долго. Я делала себе какие-то маленькие заметки обо всем. Потом, когда я стала «Мисс Украина-Вселенная», началась очень серьезная подготовка. Мы буквально каждый день с Сашей обсуждали мельчайшие детали. Из собственного опыта Саша рассказывала, как там все происходит, каких людей я могу там встретить. Она чуть ли не показывала фотографии всех, кто там будет работать.

…как должна стоять, как повернуться?

Да, буквально все. Первую репетицию проводит известный хореограф, и нужно проявить себя по максимуму, показать, как хорошо ты двигаешься, ведь именно он выстраивает первую линию. Благодаря занятиям гимнастикой я хорошо двигалась и поэтому на презентационном выходе меня поставили в первую линию.

А от кого зависит, в какой линии ты стоишь?

Вот от этого хореографа и зависит. Он расставляет. Понятно, что каждый день, в любой ситуации, я должна была выглядеть на все сто процентов. Были случаи, когда нам говорили, мол, девочки, сегодня у нас закрытая репетиция, и вы можете приходить ненакрашенными, непричесанными, в любой обуви и одежде. Но Саша предупреждала: «Быть готовой нужно каждый миг. В любой момент может напроситься какой-то репортер и снять нас «во всей красе». Или может зайти какой-то член жюри, которого вы не узнаете».

Кто-то помогал с макияжем, прической?

Никто. В том-то и дело, что все нужно было делать самостоятельно, об этом нас предупреждали заранее. Это было одним из основных условий конкурса. Было презентационное шоу, на которое тоже продавались билеты. Сидела в зале публика, и нам сказали, что будет отбираться двадцатка и чуть позже объявят, кто в нее попал, а кто нет. Перед началом этого конкурса нам сказали, чтобы мы сами привели себя в порядок, накрасились, причесались и, еще без публики в зале, прошлись перед жюри по одной. Вот в этот-то момент было очень хорошо видно, кто может себя привести в порядок, а кто нет. После этой проходки начиналось шоу, у нас еще было полчаса времени, когда специалисты все-таки помогали девочкам. Ведь для телевизионной версии нельзя позволить, чтобы какая-либо участница выглядела плохо… Однако жюри себе сделало соответствующую отметку. Вот почему иногда для зрителей непонятно, почему выбрали эту девочку, а не ту.

Что влияет на победу?

Многое зависит, сколько страна вложила денег в девочку. Я считаю, что для Украины мой результат очень важен, потому что до этого за 55 лет существования конкурса наша страна не получала ни одного звания и не входила даже в двадцатку. Например, в той же Пуэрто-Рико подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная» – это целая национальная программа, финансируемая государством. Там есть специальные школы, где готовят девочек в течение нескольких лет. Делают им там пластические операции. Девушку полностью подгоняют под международные стандарты красоты. Такой серьезный подход и дает свои результаты.

То, что я попала в двадцатку – яркий пример того, что Украина в этом году действительно подошла серьезно к подготовке конкурса. Мы не могли сразу попасть в десятку или пятерку. Но это был первый год, когда жюри увидело, что Украина в этом году – молодец, она постаралась, и решило ее отметить. Я думаю, победа – это не чудо, а кропотливый трудоемкий процесс.

Раньше об Украине, кроме Чернобыля и Андрея Шевченко, ничего в Америке не говорили. А что сейчас знают о нашей стране?

«Оранжевую» революцию, конечно, знают. Знают, что это красивая страна. Я встречала людей, которые слышали об Украине от своих украинских родственников и друзей. Многие, особенно люди старшего возраста, говорили, что хотят приехать к нам, ведь у них принято путешествовать в пожилом возрасте.

Где вы с ними общались?

По программе конкурса у нас проходили разные мероприятия, на которых было много разных гостей американцев. Встречи с мэром Лос-Анджелеса, аукцион национальных подарков.

Девушки-участницы об Украине много знают?

Естественно, европейки знают больше. А вообще, все знают в меру своей образованности. Конечно, были и такие, кто спрашивал: «А где это?».

Нет ли коррупции в жюри? Например, можно ли хореографу дать взятку, чтобы он поставил какую-то девушку в первый ряд?

Я думаю, что это нереально, там все настолько очевидно: как ты двигаешься, какая у тебя пластика… Девушек в первой десятке называли «Танцовщицы на красном ковре» – VIP-танцовщицы. Они, действительно, должны были быть лучшими, ведь на них равнялись все остальные девушки. Танцевать нужно абсолютно синхронно. Когда танцует масса – одна-две могут ошибиться, и это будет незаметно, но если десять привлекающих на себя внимание – все надо делать идеально.

Вы упоминали о пластических операциях, которые делают девочки. Разве они не запрещены?

Абсолютно. Многие даже не скрывают этого. Саша мне рассказывала, что в прошлом году, когда она была в жюри конкурса, то недоумевала, можно ли судить искусственную красоту и натуральную. Думаю, если бы пластические операции были запрещены, все равно бы девушки тайно их делали, а говорили, что они родились с такой внешностью.

Тогда получается, что это ненастоящий конкурс? Девушки с естественной, натуральной красотой оцениваются наравне с искусственными красавицами.

Да, но таковы правила конкурса.

Несмотря на демократичное отношение к «слепленным» красавицам, сохранились какие-то общие требования к росту, весу, объемам? Или просто есть допустимые рамки?

Да. Например, многие говорили, что моего роста недостаточно, чтобы попасть на конкурс. Однако победительница еще ниже меня! В принципе, рост не играет абсолютно никакого значения, там смотрят на пропорции. Конкурс настолько субъективен… Это просто шоу, праздник.

А цвет волос участниц, натуральный или нет, тоже не играет роли?

Там ничего не играет роли. У многих девушек были наращенные волосы, но это никого не смущало. Главное – общая картинка.

Кто пишет вопросы для конкурсанток, и как определяют, кому какой зададут ведущие?

В этом году финалисткам задавали по два вопроса. Первый – по анкетным данным. Мы все что-то про себя писали, про семью, хобби, мечты. Такие вопросы считаются легкими. А другие вопросы придумывали мы сами. Каждой девушке до начала конкурса дали задание написать по пять любых вопросов.

Самые коварные?

Да любые, но такие, на которые нет стандартных ответов. Можешь отвечать все, что хочешь. Я, например, придумала один из вопросов: «Назови самую значительную вещь для тебя из самых незначительных для всех окружающих?» То есть, услышав его на сцене, можно и не сориентироваться сразу.

Если бы такой вопрос попался вам, как бы вы на него ответили?

Это моя любимая кукла из детства, с которой у меня связаны самые приятные и теплые воспоминания.

У каждого народа есть свои каноны красоты. То, что в африканских странах считается красивым, в европейских – наоборот. Как же можно оценивать всех одинаково?

Действительно, это очень сложно. В первую очередь, повторюсь, конкурс – красивое шоу. Многие девушки, которые приехали за победой – это было видно по их подготовке, не попали даже в двадцатку. Каково им возвращаться домой, когда вся страна на них надеялась? Они настолько серьезно переживали по поводу своего проигрыша, что восклицали: «Боже мой, что же нам будет дома?».

Но они же не виноваты, что не понравились кому-то…

В том-то и дело, что тут никто не виноват. Конкурс – очень субъективное мероприятие. В Интернете я попала в десятку самых обсуждаемых девушек на конкурсе, не столько из-за того, что я такая хорошая, а потому, что на мне ленточка с надписью «Украина», а не «Инна Цимбалюк». Ведь конкурс – это в первую очередь, реклама стране. И естественно, с каждым годом туда нужно отправлять девушек ярче и ярче.

Инна, вам не кажется, что многие участницы очень похожи друг на друга?

Да, особенно американки. Они такие броские, яркие… Но иногда устаешь от этой красоты – девочки какие-то неестественные, выдрессированные. Мне, например, тяжело общаться с такими людьми. Но я - другая, я выделялась яркостью, потому что несу какую-то славянскую красоту, что-то такое необычное, привлекающее внимание. И в той аудитории, которая поддерживала латиноамериканок, американок, филиппинок и особенно мексиканок, я смогла сорвать свои овации. Это был просто эликсир на душу, после такого ты понимаешь, ради чего ты выходишь на сцену. Такие мгновения дают огромный заряд позитивных эмоций.

Люди даже с многолетним «сценическим» стажем говорят, что перед выходом на сцену волнуются, потому что не знают, как их встретит публика...

Вот не знаю, я абсолютно не волновалась. Мы за кулисами кричали, верещали, заводили себя, чтобы было хорошее настроение, потому что сказывалась усталость, ведь выходили мы на сцену в своем амплуа уже второй или третий раз - было презентационное шоу, идентичное финалу, генеральная репетиция в одежде, и сам финал. Поэтому волноваться особо некогда было, все шло как по заезженной пластинке…

Вам кто-то говорил, что у вас не совсем украинская внешность?

Мне такого не говорил никто.

«Если твои округлости смотрятся красиво и сексуально, то почему бы и нет?»

Где вы так хорошо выучили английский язык?

В школе, я училась в гимназии с английским уклоном. И, естественно, перед отъездом готовилась: повторяла, проговаривала какие-то определенные темы, тексты. Из всех финалисток только американка вышла на сцену без переводчика. Но к таким странам, как, например, Пуэрто-Рико, откуда победительница родом, всегда приковано внимание, они не нуждаются в привлечении лишнего внимания, поэтому могут позволить себе не говорить на английском. А участницы из Украины, к сожалению, себе этого позволить не могут. Нам нужно еще работать и работать…

Жизнь модели и красавицы связана с особого рода лишениями. Вы ограничиваете себя в чем-то?

Я не могу сказать, что я себя ограничиваю. Но понимаю, если бы набрала парочку лишних килограммов, то пришлось бы чуть-чуть себя ограничить…

Диеты, разгрузочные дни…

Нет, нет. Ем все, что хочу. Но в определенных количествах. Бывает, могу наесться та-а-ак, что вздохнуть некуда…

Какой у вас вес, если не секрет?

Сейчас – пятьдесят килограммов, но перед отъездом на конкурс было 48. Я была вообще вот такая, как мизинчик, мне даже нужно было поправиться. Вот до финала я как раз чуть-чуть поправилась, и на сцене выглядела хорошо.

Участница должна весить определенное количество килограммов, или может быть пухленькой?

Да, никаких ограничений нет. Скорее, чем женственнее фигура, тем лучше. Главное –пропорции. Если твои округлости смотрятся красиво и сексуально, то почему бы и нет?

Состав жюри меняется каждый год?

Да, ежегодно.

Саша Николаенко дружит с Трампом, разве она не могла замолвить за вас словечко, чтобы вы в десятку попали?

Как говорит Саша, мистер Трамп выделил меня и девушку из Швейцарии. Но конкурс «Мисс Вселенная» – абсолютно честный и там все решают только члены жюри.

Вы разочарованы, что не победили? Плакали, наверное?

Нет, потому что я абсолютно не считаю себя побежденной. Когда позвонила родителям и рассказала о финале, то заплакала, но это было скорее от усталости, но никак не от обиды… Мы с Сашей остались очень довольны моим выступлением, потому что я проложила путь следующей участнице.

На конкурсе вы хронически недосыпали. Приходилось ли как-то подбадривать себя искусственно, например, кофе?

Нет. Я очень собралась за эти три недели. Я понимала, что жалеть себя никак нельзя… Это дома, когда мне не нужно никуда вставать, я выключаю будильник и сплю дальше, а там я себе не могла такого позволить. Дома я могу сказать: «Ах, какая я несчастная, что просыпаюсь в семь утра!» В Лос-Анжелесе я вставала в три часа ночи и даже не думала, какая «бедная и нечастная». Иногда даже маме запрещала звонить. Она, например, позвонит и спрашивает: «Как у тебя дела, что ты делаешь?» А я рассказываю, что проснулась в три часа ночи. И тогда мама начинает: «Моя девочка…». У меня сразу комок в горле. Я понимала, что такой конкурс бывает один раз в жизни, и я этот период должна прожить так, чтобы потом не сожалеть ни о чем. И я действительно сделала максимально все, что от меня зависело. Я с каждым днем выглядела все лучше и лучше, а к финалу расцвела.

Как-никак, но на внешности сказывается усталость. Не приходилось ли вам маскировать синяки под глазами, чтобы выглядеть лучше?

Нет, все-таки в молодости усталость не так явно проявляется…

Почему вы были так уверены в своем организме, ведь он, несмотря на собранность и силу воли может отказать в любой момент.

В этом плане, я, тьфу-тьфу, надежный человек. Да и спортивная закалка пригодилась

Вот, кстати, еще одна причина, почему нужно проводить подобные подготовительные конкурсы у нас – проверить человека на прочность. Потому что на девочек, на меня, в частности, все влияло: и перемена климата, и перемена еды. Американская пища отличается от нашей вкусной еды.

У них невкусная?

Нет. И потом, сон, естественно. Из-за всего этого у многих участниц проявлялись хронические болезни. Например, у одной девушки проявилась анемия. Она говорила, что до этого, у нее всего один раз в жизни был приступ анемии. А за период конкурса случилось аж три приступа! У одних раскалывалась голова, у других кого-то организм не принимал еду. Все шмыгали носом: на улице жара, а во всех помещениях кондиционеры работали на максимуме, потому что американцы так привыкли. Девушки сидели с синими губами. Несмотря на то, что перед поездкой у меня все было продумано, единственное, чего не учла – это теплые вещи. Я думала, что еду в жару, а оказалось, что нужна хоть какая-то кофта с длинным рукавом и теплые носки.

В повседневной жизни часто пользуетесь косметикой?

Я стараюсь выглядеть свежо. Кстати, после «Мисс Вселенная-2006» я изменилась немного в этом плане. Раньше я не всегда красилась, часто просто ленилась просыпаться раньше, чтобы привести себя в порядок, а сейчас понимаю, что усилия того стоят. Ведь неизвестно, что с тобой сегодня случится, а ты выглядишь плохо. Поэтому нужно всегда выглядеть хорошо.

@@ «У меня с детства золотое сочетание: пиво с соленой рыбой»

Конкурс принес вам популярность. Поступили уже какие-то предложения о работе?

Да, там, в Америке, мною заинтересовался один из самых популярных фотографов, который работает с голливудскими звездами. В Украине тоже поступило несколько предложений поработать на телевидении, даже в кино пригласили сняться!

Как вы видите свое будущее в профессиональном плане? Чем хотели бы заниматься?

Многие отмечают, что у меня очень хорошие шансы в модельном бизнесе. Но я считаю, что вошла уже в тот возраст, когда нужно искать себя немножко в другом.

Например?..

Вот телевидение, это уже более высокий уровень. Модельный бизнес хорош как старт в общении с творческими людьми.

На телевидении вы себя видите в роли ведущей?

Да, у меня уже есть практика в этом плане, поэтому, я думаю, что буду продолжать дальше в этой области.

А как насчет авторской программы?

Возможно. Если получится, попробую себя в роли ведущей своей личной программы.

В Университете культуры вы учитесь на каком факультете?

Менеджер международного туризма.

А по специальности не хотите работать?

Не исключено, что моя телевизионная программа будет связана с туризмом.

Многие оценивали вашу работу на телевидении достаточно критически. Вы как к этому относитесь?

Я тоже к себе достаточно самокритична. Я знаю, где я была не совсем профессиональна. Я же только начинаю, только учусь. Не судите меня строго, у меня еще вся жизнь впереди. Я хочу развиваться, я буду расти, буду учиться, и думаю, что все у меня получится.

Профессия красавицы не очень долговечна, лет до тридцати и все…

Конечно. Думаю, что даже до тридцати тянуть не надо, потому что может быть уже поздно. Поэтому именно сейчас нужно ловить момент и искать что-то другое.

В салоны красоты, наверное, часто ходите…

Хожу в спортзал. К сожалению, у меня этим летом не получилось покататься верхом. Иногда я себя балую массажами, какими-то релаксирующими процедурами.

Дома маски для лица делаете, или все такое только в салонах?

Считаю, что часто финансово не оправдывается все делать в салоне. Я иногда экономлю, и что-то делаю у себя дома и не стыжусь этого.

Многие модели часто говорят, что работа модели – это очень тяжелый изнурительный труд. Почему же многие девочки так туда стремятся?

Мне нравится заниматься модельным бизнесом – он дает мне очень много возможностей. Я общаюсь с разными интересными людьми, в конце концов, благодаря ему я попала на конкурс «Мисс Украина Вселенная», а затем и на телевидение. Если бы я просто была студенткой Института менеджмента и бизнеса, не думаю, что у меня хватило бы смелости пойти на телевидение. Каждый человек занимается тем, что он хочет делать. И каждый чувствует свои силы, возможности в работе, которую выбрал для себя. Однажды, еще школьницей, я себя пробовала даже в театре. Я ходила на репетиции с Анатолием Хостикоевым, с Бенюком: параллельно репетировала с Викторией Спесивцевой роль Дездемоны.

Я имела в виду другое, если работа модели – это такой адский труд, то зачем же вы туда идете, если так тяжело?

Разве я такое говорила? Единственное, что я могла сказать, что на самом конкурсе действительно было тяжело из-за сумасшедшего графика. А быть моделью в Киеве не тяжело. Мне это нравится, я получаю от этого удовольствие. И лишняя фотосъемка для меня – это масса впечатлений. Ради хорошей, красивой фотографии, я готова на многое: в купальнике фотографироваться в снегу, или влезать в какое-то болото…

Если ваша дочь захочет стать моделью, вы ей разрешите?

Да, безусловно. Многие говорили моим родителям: «Куда вы ее отдаете?! Там такой мир, все страшно, грязно…». В первую очередь мне нужно будет воспитать свою дочь так, чтобы мы доверяли друг другу. Чтобы у нас не было никаких секретов. Как делали мои родители, они меня изначально во всем поддерживали, а я от них ничего не скрывала.

Если бы была возможность повернуть время вспять и начать все сначала, существуют ли такие моменты, которые вы бы исправили или вычеркнули из своей жизни?

Я вообще стараюсь жить так, чтобы не допускать ошибок. А если какие-то и случаются, то воспринимаю их как уроки.

У красивых женщин должны быть повышенные требования к мужчинам. У вас они есть?

Наверное, да.

Красивая женщина может позволить себе быть капризной…

Нет, нет. В таком случае я не считаю себя красивой. У меня к мужчине требования простые, как к человеку. Мне хочется, чтобы рядом со мной был человек, которому я доверяю, который смог бы стать моей семьей. Я понимаю, что родители не вечны, и я должна выбрать такого человека, с которым смогу жить, которому буду доверять до конца своей жизни.

Внешность и деньги играют при этом роль?

Естественно, но это не главное. Я не смогу жить с человеком, с которым не найду общий язык, которому не смогу прийти домой и поплакаться. Я хочу себя чувствовать слабой рядом с таким человеком.

Если ваш избранник будет против вашего занятия модельным бизнесом, а скажет вам сидеть дома, заниматься семьей и детьми, пойдете на такие жертвы?

Для меня семья очень важна. И если мне когда-то придется выбирать между карьерой и семьей, конечно, я выберу последнее. В то же время я считаю, что человек, с которым я буду жить, не должен мне делать таких ультиматумов. А вообще, мое восхищение вызывают те мужчины, которые превозносят свою женщину, которые дают ей цвести и пахнуть.

Вы можете назвать таких?

Скажем так, я знаю такого человека. Но посмотрим, как будет в дальнейшем.

Это ваш парень?

Посмотрим. Я не знаю, время покажет. Это мой друг.

Вы общаетесь со многими людьми, многие на вас смотрят. Есть ли у вас какой-то талисман, оберег, который защищает вас от негативной энергии, исходящей от людей?

Я слышала, что кучерявые волосы дают силу, защищающую человека, может, поэтому я не поддаюсь сглазу. Еще у меня есть крестик крещеный и, естественно, я верю в Бога.

У вас, перед тем, как выйти на сцену, существуют ли какие-то приметы?

Перед важными событиями, да и просто каждый день, перед выходом из дому, я говорю молитву, которую научила меня бабушка: «Святой угодник Николай, у порога помоги мне в дороге и во всех моих делах».

Если черная кошка дорогу перебежит, переходите на другую сторону?

Я держусь за пуговицу, но кошек очень люблю.

Как вы относитесь к курению и алкоголю?

К курению крайне негативно. А пиво пью. У меня с детства золотое сочетание: пиво с соленой рыбой.

Дома вы себе сами готовите?

Я не могу сказать, что я себе готовлю.

Что, даже борщ не варите?

Нет, борщ себе точно не готовлю.

А как на счет побаловать себя?

Лично себя – никогда.

Ограничиваетесь бутербродиком?

Стараюсь, конечно, здоровую пищу есть: йогурты, творог, фрукты, овощи. Яичницу могу себе утром поджарить. А когда дома мама, то, конечно, она меня балует: она у меня очень много всякого вкусного готовит. Если у меня есть настроение, то я могу приготовить для кого-то. Или, когда у меня вообще нечем заняться, то я могу покулинарничать. Но это было всего два раза в моей жизни.

А в свободное время вы чем занимаетесь?

Кроме спорта, очень люблю природу. Сейчас, после нашего интервью, думаю забрать родителей и съездить с ними куда-то на озеро. Я очень соскучилась за нашей природой, хочу просто посидеть, задумавшись, на берегу, погулять по лесу.

Я знаю, вы сами водите машину. Вы – примерный водитель?

Скорее, своеобразный. Я, тьфу-тьфу, вожу нормально. Иногда люблю скорость, но только на трассах, конечно. Вообще, воспринимаю вождение как какую-то игру, например, ту же пробку я воспринимаю как приключение. Где бы пролезть, помахать кому-то, улыбнуться, чтобы пропустили. Короче, не расстраиваюсь по поводу пробок.

Книги читать любите?

Люблю, но не художественную литературу, а познавательную. Не научную, а именно такую мотивационную литературу. Например, «Как стать миллионером». Я читала книги Дональда Трампа. И естественно мне было интересно познакомиться с ним лично. Еще люблю читать философскую литературу. Дейл Карнеги меня очень заинтересовал, иногда его перечитываю, это очень полезно для жизни.

А женские журналы вы читаете?

Редко. Я их не читаю, иногда просто просматриваю, листая.

Но телевизор смотрите?

В последнее время я настолько устаю, что дома я даже не включаю ничего, у меня даже нет желания. Я прошу родителей сделать мне максимальную тишину, потому что хочется отдохнуть от всего, что было в течение дня.

С кем из известных украинцев вы дружите?

За последние полгода я познакомилась с очень многими людьми. Самые близкие люди – это Саша Николаенко и Алексей Дивеев-Церковный. А еще общаюсь с Виталиком Козловским. Я недавно познакомилась с Ириной Билык – своеобразная женщина, мне она симпатична. Да, еще Аня Седокова. Я не хочу никого обидеть, потому что очень много тех людей, с которыми мне приятно общаться.

Вам приписывают роман с Дивеевым-Церковным?

Нет, нет. Это только приписывают. Мы просто дружим. Насколько мне известно, его сердце тоже занято.

Что бы вы хотели пожелать девушке, которая будет представлять в следующем году Украину?

Побольше сил. Самоуверенности и удачи.

Вы будете принимать участие в ее подготовке?

Конечно, я буду ее поддерживать. Новый отборочный тур начинается уже в ноябре. Сначала Саша будет отбирать претенденток. Потом, естественно, мы будем их готовить.

Вы считаете себя красавицей или у вас есть претензии к собственной внешности?

Я считаю, что не могу быть красавицей для всех. Но я довольна, что у меня есть такая внешность, я благодарна Богу, что с помощью своей внешности я могу добиваться чего-то большего в своей жизни: учиться, работать и даже иногда нести радость людям.

Есть известные женщины, которые вам нравятся, на кого бы вам, может, хотелось бы быть похожей?

Их очень много и я не хочу называть кого-то конкретно. Но у меня никогда не было кумиров. Нужно самому быть личностью и развиваться как личность. Безусловно, есть люди, которыми я восхищаюсь, у которых я учусь чему-то, набираюсь у них опыта. Но они для меня не кумиры. Над кроватью у меня не висело ни одного портрета – ни мальчика, ни девочки, ни мужчины, ни женщины. Вот мне нравится Кайли Миноуг, ее образ. Но, опять же, я не могу судить о ней как о человеке, потому что не знакома с ней. Еще мне нравится Анжелина Джоли, потому что она очень разноплановая.

А идеал какой-то мужской красоты у вас есть?

Я считаю, что некрасивых мужчин не бывает. Для мужчины главное – быть мужчиной. Когда от него пышет мужской энергией, когда чувствуешь в нем силу, уверенность, защиту, даже пусть он не красавец, женщина тает. Конечно, какие-то определенные требования к внешности есть, но я не хочу их называть, чтобы никого не обидеть. Например, для меня, естественно, важна фигура.

Вам нравятся высокие или…?

Я считаю, что в паре мужчина должен быть выше ростом. Но это все настолько условно... Когда люди друг друга находят, то это нужно ценить и беречь.

Нет ли у вас такого, что вы придумали какой-то образ идеального мужчины и постоянно его ищете? Или своего единственного вы почувствуете сразу, интуитивно?

Да, пойму сразу, специально искать не буду. Я верю в предназначение: например, если двое людей в каком-то определенном месте скажут друг другу какие-то важные слова, а в этот момент пойдет дождь – то это благословение свыше. Но это нужно уметь чувствовать. Безусловно, быть богатым духовно, важнее, чем быть богатым материально.