Украинские звезды сделают деньги на свиньях

Зарабатывать на парнокопытных (вернее, их скульптурах), предложила в прошлом году известный киевский ресторатор Маргарита Сичкарь, объявив так называемый Парад Свиней. Идея, правда, неновая. Уже много лет во всем мире проводится Парад коров: художники и знаменитости разрисовывают стеклопластиковые фигуры животных, которые выставляют в публичных местах на всеобщее обозрение, а после того, как ими все налюбовались вдоволь, продают с аукциона. Вырученные деньги, понятное дело, отдают в какой-нибудь благотворительный фонд. Чаще всего детский. Кстати, только швейцарцы, родоначальники парнокопытного парада, распорядились полученной суммой оригинально – потратили ее на поддержание местных фермеров, а заодно - и своего национального символа (вспомните корову Милку, олицетворяющую швейцарский шоколад). Почему наши предпочли корове свинью понятно. Ну, спрашивается, какое животное можно назвать нашим национальным символом? Правильно: жабу, которая душит, и свинью, дающую сало. Последняя, ясное дело, как-то поприличнее будет. В прошлом году разрисовывали свинок «кролики» Владимир Данилец и |Владимир Моисеенко, Таисия Повалий, Лилия Подкопаева, Верка Сердючка, группа «Виа ГРА», Ирина Билык и другие украинские звезды. Все скульптуры продали с аукциона. Получилась неплохая сумма – более 36 тысяч долларов. В этом году поучаствовать в проекте вызвались: Олег Блохин, Ольга Сумская, София Ротару, Ян Табачники и Татьяна Недельская, Роман Виктюк, Дмитрий Гордон, Владимир Гришко, Асия Ахат, Гарик Кричевский, Маша Ефросинина, Яна Клочкова, Антон Бабчук, Евгения Гапчинская, Слава Вакарчук. Всего распишут 17 парковых скульптур хрюшек и 28 сентября их выставят на продажу. Все полученные средства будут направлены в детские дома Украины.