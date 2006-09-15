Украинский дизайнер Андре Тан подвинул Шанель и Унгаро в Париже

А когда он появился в проекте Нового канала «Жертва моды», тех и вовсе жаба задавила. Наверное, после сообщения о том, что он первым из украинцев открыл свой бутик в самом сердце столицы моды Парижа, завистники должны пойти застрелиться. @@@ «Главред» поинтересовался у Андре Тана, как ему удалось добраться аж до Франции. «Очень просто! – сказал дизайнер. - Я приехал со своим портфолио в Париж. Но мне не поверили, что я украинский дизайнер, а на фото – наши отечественные девочки-модели. Мне говорили: «Не может быть! Все это делалось в Париже!» На самом деле в столице моды нужна свежая кровь. Интересно новое имя. А тем более, из страны, где, как они думают, все еще по Крещатику бродят медведи. На самом деле мой отдел находится в мультибрендовом бутике Jey Store на улице Георга V. Это очень хорошее место, рядом с Елисейскими полями. Недалеко находятся также бутики Унгаро, Шанель и других всемирноизвестных брендов». Покорять Париж Андре Тан начал еще прошлой весной. Тогда сообщение о том, что на его показе побывал сын Алена Делона Этони, журналисты восприняли с недоверием. (Поверили, только когда им Делона-младшего продемонстрировали на Неделе моды в Киеве). В парижском бутике Тана продается та же коллекция, что и в киевском. Правда, французским модницам приходится платить в несколько раз больше. Например, юбка-гофре там стоит 1050 евро. Для сравнения: в Киеве майка от Андре Тана с портретом Юлии Тимошенко продается за 800 гривен. Но не смотря на дороговизну, всю коллекцию в Париже размели. До распродажи ничего не дошло. Кстати, в основном покупали …наши бывшие соотечественники.