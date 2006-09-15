Российские «звезды» о концерте Мадонны

15 сентября 2006, 20:34

Дима Билан: Ну, мой рояль на “Евровидении”, между прочим, был не менее креативной фишкой, чем иные из трюков Мадонны на концерте.

{1-}Еще мне показалось, что она собезьянничала с этим гражданским пафосом, заботой о детях, протестом против бедности в Африке и пр. То есть скопировала просто U-2 и других рок-авторитетов, которые давно и, как мне кажется, более искренне и серьезно занимаются этим в своем творчестве и общественной деятельности. А она просто решила запрыгнуть на подножку давно едущего без нее поезда. Это, наверное, Гай Ричи ей навнушал. ПОЧЕМУ УШЕЛ С ПОЛОВИНЫ КОНЦЕРТА... Очень было интересно, но я не мог больше там находиться. Помимо прочего, она оказалась чудовищной энергетической вампиршей. Вот у людей есть или позитивная, или отрицательная энергетика. Я смотрел на нее и просто кожей чувствовал, как она не дает, а, наоборот, высасывает энергию из зала. Я физически не мог там больше находиться. Приехал домой и свалился замертво. А сегодня весь день голова раскалывается. Думаю, она захватила с собой из Москвы и часть моей энергии. {2-}Борис Моисеев: Она меня покорила! Прежде всего тем, что она — правильный и в высшей степени профессиональный индустриальный поп-продукт. Это, знаешь, не жвачка из Польши, это — красивая, вкусная и настоящая жвачка из страны Америки. Не контрафакт, а оригинальный продукт. Красиво и правильно раскручен, закручен, одет и раздут. Мы-то думали, что она сейчас начнет там скакать, махать, трусы и жопу показывать. А она вела себя очень достойно и даже скромно. Возьми этот номер с крестом, из-за которого столько копий сломали и слюны извели. И что? Ничего! Супер! За мир, за свободу, за секс, за справедливость. Против бедности, лжи, унижений, болезней, нищеты, убийств, насилия. За достойную жизнь наших детей — черных, белых, желтых, зеленых, голубых… Не важно каких! Идеологически все правильно — не она распяла себя на кресте, а человечество, погрязшее в грехах и уничтожающее собственное будущее. А она страдает! Вот ее послание. В чем богохульство-то? Ну, крест… Ну, подняли ее на нем. А в “Хованщине” нет крестов? А в других спектаклях, а в кино нет крестов? Надо оценивать не форму, а содержание — зачем крест, почему? Церковные люди, которые сжигали портреты Мадонны, должны бы, как мне кажется, наоборот, сказать ей большое спасибо за воспитательную работу, за добро и веру, которые она пропагандирует гораздо эффективнее, чем псевдоправедные истерики… А нам, безусловно, страшно повезло, что мы ее увидели живьем и в шикарной форме, как творческой, так и физической. Бабе 48 лет! А такая ягодка, с такими ногами, с такими формами. Нашим, конечно, учиться и учиться. Деньги не только у нее есть. Надо уметь этими деньгами правильно распоряжаться. И она показала, как их правильно вкладывать и в свое тело, и в свое творчество. Это был урок всему нашему шоу-бизнесу. Была, конечно, небольшая просадка в концерте, где она изображала рокершу с гитарой. Тяжеловатая все-таки музыка, публика начала скучать. Но я понимаю, почему она это сделала, — ей надо было показать, что для нее нет творческих или стилистических рамок, что она универсальна и органична во всем, к чему решит прикоснуться своими мадоннистыми ручками и ножками. {3-}Николай Басков: Знаешь, у меня была одна мечта — доехать поскорее домой, поставить тазик с горячей водой и греть ноги. А концерт мне запомнился моим большим успехом в VIP-ложе. Если бы она не настолько долго задержала концерт, я бы тогда хотя бы дал меньше автографов. Народ кричал: “Шарманку” давай!” — а я им отвечал: “Не могу, ребята, это не моя касса”. У меня в субботу концерт с Монтсеррат Кабалье в Барселоне. Представляешь, если голос пропадет из-за Мадонны! Вот и грел всю ночь ноги в тазике… О НОМЕРЕ С КРЕСТОМ... Мне это понравилось. Потому что правильно было объяснено — на экранах шли титры об умирающих от СПИДа детях, о нищете, несправедливости современного мира, о страданиях, о болезнях. Мне понравилось, что это все сделано, продумано до мельчайших подробностей. Я не увидел в этой постановке никакого богохульства. Многие полагали увидеть Мадонну, которую знают лишь по хитам, а она оказалась в своем шоу гораздо глубже и многослойнее. {4-}Филипп Киркоров: Как же она мне напоминает Аллу! Алла тоже приезжает куда-нибудь и запирается у себя в номере, никуда не ходит, нигде не светится. Только на концерт и с концерта. А в городе — паника, смятение, ажиотаж. Все в напряжении. Что делает? Куда пойдет? Каждое шуршание за дверью ловят. Да, это общая участь великих женщин и актрис. У них даже энергетика очень схожая. Хотя к творчеству Мадонны я отношусь значительно спокойнее, здесь для меня выше Аллы нет никого

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