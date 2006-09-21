Наташа Королева примерила свадебное платье не первой свежести. А Пугачева обжила диван Киркорова

Десятидневный марафон съемочного процесса подарил массу не забываемых курьезов. Удивлять избалованный телерынок с годами становится сложнее даже профессионалам. Ничего нового все равно не изобрести. Поэтому, действовать решили предельно просто: взяли старую идею, написали сценарий, нашли спонсора, смешали эстрадных «звезд» украинского и российского шоу-бизнеса и сняли. Вот собственно и все. Величина артистов, как известно, тоже имеет значение. В этом году на состав жаловаться не придется: Гурченко, Моисеев, Вайкуле, Николаев, Валерия, Повалий, Меладзе, Лорак, «Виагра», Сердючка, Киркоров. Удалось совместить даже мало совместимые вещи: снять Пугачеву и Ротару в одном проекте! По сюжету, у каждого артиста - своя роль или образ, в рамках, которой он и живет.

@@@ Украинские артисты в отличии от московских гостей, по мнению главного режиссера (кстати, специально нанятого «Интером» в Питере), одготовились посерьезнее.



Большие надежды возлагали на роль Снеурочки. Досталась она Андрею Данилко. Под глазом внучки Деда Мороза красовался огромный синяк – последствие «драки с медведем». По сюжету, Снегурочке придется вступить с ним в перепалку. К своей миссии, артист подготовился основательно: приехал на площадку за день до съемок; изучил декорации, высказал свои распоряжение режиссеру. Зато в момент репетиции, Андрей чувствовал себя на площадке старожилом: передвигал реквизит, давал уроки танцев собственному балету, показывая, какие па нужно делать. Единственная сложность, с которой столкнулась новоиспеченная Снегурочка – игра на баяне. Перед записью первого дубля, Андрей одел его вверх тормашками. Заметив оплошность, постановщики вовремя вернули инструмент в нужную позицию.



Затем балет Снегурочки вывел на сцену «медведя». Вернее, это разъяренный «зверь» гонял по съемочной площадке группу Сердючки. Наматывая круги вокруг сцены, Андрей так утомился, что потерял равновесие и упал на пол. Отснятым материалом Данилко остался доволен, и с радостью покинул телевизионную территорию. Таисии Повалий фантазировать не пришлось. На сцене она изображала саму себя. Исполнять старые шедевры, Тая не решилась, а новые еще не нашла - пришлось перепеть и перевести на русский всемирно известный хит Шер. Выступала певица в кружевном белом платье, которое учтиво намекало на отсутствующую талию. Не спасло даже глубокое декольте. Заботливый супруг Игорь Лихута, в этот вечер переквалифицировался: подрабатывал у супруги в должности фотографа.

На съемочную площадку иногда наведывались и политики. Петь не планировали, но записывать новогодние поздравления соглашались с удовольствием. Первым в окружении личного эскорта прибыл Нестор Шуфрич. Известный политик, наотрез отказался гримироваться: на косметику у Нестора Ивановича многолетняя аллергия. А вот, Наталья Витренко со своим заместителем на грим не жаловались. На съемку они привезли профессиональную фотоаппаратуру, чтобы качественно запечатлеть себя для потомков.

Ани Лорак с недавних пор стала подопечной Константина Меладзе, поэтому петь дуэтом Каролине разрешено только с одним мужчиной – Валерием Меладзе. Как два голубка, они прижимались друг к другу, изо всех сил изображая страсть близких отношений.

«Любительница» желтых тюльпанов Наташа Королева прибыла на «бал» прямо с самолета. Облачившись в свадебное платье не первой свежести, Наташа отправилась на площадку, где специально для нее придумали номер с качелями. На ногах певицы блестели золотистые туфельки. Дорогое приобретение Королева, сделала в одном из обувных магазинов по соседству с домом. Съемка в «Плейбое», по чистосердечному признанию певицы, оказалась банальным пиром. После номера, дойти до гримерной в своих драгоценных туфельках «русалка» была не в силах, поэтому с легкостью сменила их на домашние тапочки.

Вечно молодая Лайма Вайкле открыла свой выход последним шедевром «Поясочек теребя, я дарю себе тебя». Теребить Лайме, пришлось только длинную юбку цвета революции. Потом вокальные способности Вайкуле, «проверила» в компании двух кавалеров: Лихуты и Кричевского. Трио произвело впечатление не только песней, но и совместным поцелуем, который репетировали несколько раз.

Алла Пугачева завершала творческое мероприятие. В Киев звезда приехала поездом за день до начала съемок. По тем же делам рано утром, прилетел и Филипп Киркоров. Но, бывшие супруги за время пребывания в украинской столице, так ни разу и не встретились: Филипп жил в «Премьер – Паласе», Алла – в «Жемчужинах Днепра». Даже встречать на вокзале бывшую супругу, Филиппу показалось не разумным. Поэтому, сразу после решения всех деловых вопросов, он отчалил в Москву. Но и Алла страдать не стала…



К съемочному процессу, она отнеслась как к необходимости, за которую, по словам, приближенных, заплатили «по-царски». Ездит Пугачева, в последнее время, исключительно по предоплате. Может быть, поэтому на «работу» звезда особо не торопилась: задержалась «всего-то» на два часа.

Со сценическим костюмом изощряться не стали: выйти Алла решила в розовом балахоне, в котором приехала из Москвы. Воспылала ли любовью к этому цвету Алла Борисовна в отместку бывшему мужу или просто так, уже не разберешься. Но некоторые корректировки в костюм Примадонна все-таки внесла: сменила короткие полусапожки на высокие серебристые ботфорты. В срочном порядке, помощница Лена, (которая из личного повара переросла в должность директора) прямо на сцене и переобула артистку.

К vip-персоне вся съемочная команда отнеслась сверхпочтительно. Даже гримеры без приглашения на сцену не поднимались, а загримировать им посчастливилось только ручки Примадонны. Обошлись и без финального третьего дубля. Спела одну из новых песен, такую же грустную, как все последние. Над сценарием долго не изощрялись – импровизация для Пугачевой самое любимое дело.

Для номера на сцену вынесли небольшой диван, который специально привез из Москвы Филипп Киркоров. Диванчик, между прочим, успел «сняться» в одном из его последних видеоклипов. На нем то и восседала Алла в процессе съемок. Для того, чтобы не «утонуть» в огромной «жилплощади» Алла, привезла с собой небольшие подушечки, их тут же разложили на диване. После удачного завершения съемок, Алла отправилась в гримерную. Через какое-то время оттуда выбежала помощница и громко объявила: мол, Ее величество просит «пожрать». Тут же нашлись добровольцы, которых отправили в ближайший магазин «Велика кишеня», а все доставленное тут же погрузили в багажник лимузина, вероятно, с тем расчетом, что покушать звезде придется уже и в поезде «Киев – Москва».