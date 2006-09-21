Диму Билана признали самым стильным певцом года

Больше всего организаторы премии опасались дождя, который мог бы испортить церемонию награждения ежегодной премии «Астра». А все из-за места проведения мероприятия: дело в том, чтобы подняться в Международный Дом музыки, нужно преодолеть больше сотни ступеней на открытом воздухе. Холода, установившиеся в Москве, были все-таки лучше, чем дождь. Гости стремительно взлетали по ступенькам, давали короткое интервью на входе и отправлялись в шатры. Там, слава Богу, организаторы предусмотрительно установили огромные отопительные батареи. Возле них звезды так отогревались, что даже приходилось охлаждаться с помощью ледяных алкогольных коктейлей. Стопки с водкой были установлены прямо на огромной ледяной глыбе, и водка тоже не страдала от соседства батарей. Поп-группа "Фабрика" отличилась общим стилем в одежде. Когда они стояли рядом, было понятно, что это "карандаши из одной коробочки". Одетые в диско-стиле, девушки сочетались друг с другом красными аксессуарами. Ира Тонева была в ярко-красных колготках, Саша Савельева в красных же лосинах, а у Сати Казановой в руках красовалась красная сумочка в виде туфельки. Премия «Астра» в виде немаленького колючего хрустального шара вручалась самым стальным людям в области фэшн-индустрии, фото, шоу-бизнеса, телевидения, кино и даже журналистики. Первую «Астру» получили самые стильные модели. - Быть моделью – непросто! – вздыхал ведущий шоу Иван Ургант. Он несколько раз за вечер срывал бурю оваций своими едкими остроумными репликами. – Надо обладать железной волей, чтобы держать себя в руках, знать несколько языков, чтобы общаться с дизайнерами, и обладать безупречной репутацией. Девушка, обладающая тремя такими выдающимися качествами, нашлась сразу. Это всемирно известная топ-модель Наталья Водянова. Правда, сама победительница на церемонию не приехала, а прислала вместо себя видеобращение, в котором мило поблагодарила жюри. Через видео к залу обратился еще один победитель. Виталий Вульф, которого признали самым стильным мужчиной на телевидении. Виталий Яковлевич открыл секрет своей элегантности: - Все мои пиджаки я покупаю в Париже или Риме, – сказал он. – Так что это их заслуга, а не моя! Я просто умею их носить! В самом экстравагантном наряде появился известный историк моды Александр Васильев. Он облачился в парчовую хламиду в восточном стиле, а на голову водрузил разукрашенную тюбетейку. - Вы бы не крестились в таком костюме! – сострил Ургант, когда Васильев попытался побожиться, что не знает победителя. Оксану Фандеру признали самой стильной актрисой. Она вбежала на сцену в сером длинном платье и начала долго оправдываться: - Я понимаю, что серый цвет – это модная тенденция… Но меня очень волнует, что забыла приколоть брошь. Дело в том, что брошь должна была «скреплять» чересчур глубокое декольте, а так все прелести невестки Олега Янковского оказались на виду. Самой стильной телеведущей назвали Тину Канделаки. Она, между прочим, обогнала таких известных модниц, как Ксения Собчак и Юля Высоцкая. Главным событием вечера стало появление Димы Билана с его подружкой-блондинкой. Дима появился не напрасно: ему вручили премию как самому стильному певцу. Завершающим аккордом «Астры» стало появление Ирины Алферовой. Ей вручили награду как «иконе стиля». Вручал награду актрисе Михаил Боярский. Сначала он отобрал у Алферовой сам приз. Это можно было понять, так как шарик весил несколько килограммов. Но через минуту Боярский с таким же энтузиастом отобрал у Алферовой еще один приз. - Водка? – только и успела удивиться актриса. Алферова тоже начала жаловаться со сцены, но очень кокетливо: - Ой, я одета во что попало! Я снимаюсь в нескольких фильмах сразу, и еще спектакли – так что совершенно нет времени думать о нарядах… Но самое ужасное, что я купила недавно несколько килограмм шоколадных ирисок, и все время их ем в дороге. Так что я уже поправилась на три килограмма! – вздыхала Ирина Алферова, поправляя роскошный бюст Москвы. А звезды тем временем продолжали работать, смешивая для гостей коктейли.