Андрей Макаревич: «Я могу водку пить даже в трусах. Она не требует от меня специальной формы одежды»

Когда занялся кулинарной программой, ни у кого не возникло сомнений: хорошо готовит, пальчики оближешь. А около года назад у Макаревича прорезался очередной талант – писательский. Конечно же, по своему обыкновению он взялся за тему, которую досконально знает – алкогольные напитки. Его книжка так и называется: «Занимательная наркология». Написал, правда, не сам, а в соавторстве с врачом-наркологом Марком Гарбером, который своими научными экскурсами в глубь алкогольной темы придавал солидности вино-водочным байкам Макаревича. Книга вышла в свет еще осенью прошлого года, и весь тираж был скуплен на корню поклонниками «Машины времени». Видимо, такой ажиотаж подтолкнул к созданию нового произведения – водки. Над ее названием никто долго не мучался: конечно же, «Смак»! Новый напиток пока «издается» малым литражом. Даже в Москве он продается лишь в нескольких ночных клубах. Ну, то есть вещь довольно элитарная. Вот Андрей Макаревич и решил расширить круг ее почитателей. Вместе со своим соавтором Марком Гарбером и известным музыкальным критиком Артемием Троицким они сообразили на троих презентацию водки …на закрытии Первого международного московского книжного фестиваля. Представьте себе такую наглость: во дворе Центрального дома художников прямо на сцене накрыт стол. Помидорчики, огурчики, лучок, колбаса, сало и, разумеется, целая батарея бутылок. Три мужика выпивают и рассуждают на околоводочные темы, а на них смотрят посетители книжного фестиваля «глазами жадными, но добрыми», как заметил сам инициатор попойки Андрей Макаревич. Правда, старый рокер с собутыльниками оказались людьми не скупыми – щедро наливали и зрителям, отчего глаза у последних становились добрее и добрее, а охрана фестиваля начинала все больше волноваться. - Андрей, вы обратили внимание, что мы все трое не сговариваясь оделись на мероприятие по парадному? - заметил Троицкий. - Наверное, это неспроста. Я, например, обычно веду себя в зависимости от наряда. Поэтому не могу пить водку в раззявленном дачно-спортивном виде, всяких там тапочках, шортах и «трениках». Потому, что знаю: если сяду за стол в такой одежде, напьюсь ужасно. И это будет некрасиво. Если уж напиваться, то нужно постараться выглядеть галантным джентльменом. - А я могу водку пить даже в трусах, - парировал Макаревич. - Она не требует от меня специальной формы одежды. Потом друзья выяснили, что самое важное в выпивке – это «правильный» интервал между первой и второй рюмкой. - В результате многолетних экспериментов, - сознался Макаревич, - я пришел к выводу, что пауза должна быть от 60 до 140 секунд. Ибо самое счастливое состояние, которое способна вызвать водка,– это то, что возникает между второй и третьей рюмкой. К сожалению, это состояние крайне непрочно. Потому, что за третьей всегда следует четвертая. Но промежуток между второй и третьей не сравнится ни с чем. Это момент абсолютной гармонии с миром, природой и окружающими тебя людьми. - А я ощущаю эту гармонию обычно перед первой рюмкой, - заметил Троицкий. Тут с комментарием вступил доктор: - А это уже симптом. Если перед первой. Симптом легкового перевозбуждения перед применением алкоголя. - Это признак алкоголизма или хронической абстиненции (воздержание от употребления спиртных напитков – авт.)? – испугался Троицкий. - Признак правильного отношения к продукту, - уточнил врач-нарколог. - Следует помнить, что алкоголь в больших количествах вреден, - рассуждал Андрей Макаревич, наливая очередную рюмку. - Только какое это количество – неизвестно. Все сугубо индивидуально. Сейчас медицина утверждает, будто алкоголь в малых дозах даже полезен. Правда, дозы эти оскорбительно малы. Говорят, при подготовке к полету на орбиту нашим космонавтам предлагалось выпивать ежедневно по 12 граммов коньяка. Космонавты просили устроить им неделю трезвости, чтобы потом один раз можно было посидеть по-человечески. Врачи не разрешали. Доктор, вы могли бы порекомендовать дозу, которая шла бы человеку не во вред, а несла радость жизни? - Это исключительно зависит от радости жизни, - ответил доктор. – Потому, что всегда существует дилемма: пить - вредно, не пить – скучно. В такой приятной компании не обошлось без конфликта. Артемий Троицкий почему-то не стал пить водку «Смак», а предпочитал свою, привезенную из Лондона. Не смотря на то, что напиток продается только в Англии, производится он где-то на Ладоге и называется «Иван Грозный». - Вообще-то, водка не мой любимый напиток – признался Троицкий. – Я люблю текилу. А водка - безвкусный напиток… - О! Ты не прав! – перебил друга Макаревич. – Самая вкусная водка – та, что наименее противна. Водка вкусна своей закуской. Это единственный напиток, который нехорошо пить без закуски, как делают иностранцы, прихлебывая ее со льдом - даже выглядит чудовищно. - А какая идеальная закуска под водку? – спросил Троицкий у автора «Занимательной наркологии». - Черная икра. Когда перед тобой ставят целый тазик икры… Я, правда, своими глазами такого никогда не видел, но читал у Шаляпина. Наверное, это вкусно. Замечательная закуска под водку – черный хлеб. Лично я люблю Бородинский. Причем им можно даже занюхать рюмочку, настолько он богат и отлично пахнет. Очень хорошо сало. Особенно если к нему есть хрен или горчица. Хороша селедка, но она должна быть правильной: не очень соленой, крепенькой и жирной. Замечательно летом закусить водку зеленым лучком. Причем обязательно, чтобы вот эта пимпачка у него была белая, - Макаревич взял лук в руки. - Некоторые хозяйки обрезают. Дуры! Это нельзя обрезать. Вот этим надо макать в крупную соль. Лук замечательно гасит водку, особенно если она не очень хорошая. Потом друзья начали выяснять, под какую музыку им лучше пьется. Троицкий признался, что к музыке относится слишком серьезно. Недаром же все-таки музыкальный критик! То есть, он либо пьет, либо слушает. Но иногда в процессе «водочного общения» может поставить записи «Битлз». Макаревич же сознался, что в группе «Машина времени» есть давняя традиция – рокеры обязательно поднимают тост за битлов. Но при этом саму музыку «Битлз» включают где-то после четвертой бутылки, «когда уже совсем хорошо, и хочется вернуться к истокам». - А знаешь, я тоже не люблю, когда музыка мешает общению, – продолжал Андрей Макаревич. - Она ведь не может быть просто фоном. Музыку нужно слушать, а для общения нужна тишина, чтобы глядеть друг другу в глаза и слышать своего собеседника. И тем не менее, когда ты сидишь на терраске летом и наливается первая рюмочка, а солнце еще не село… Еще комар не полетел, тепло и очень красиво… Однажды в таком вот состоянии я с ужасом понял, что под первую рюмку мне хочется включить музыку, которую в принципе не люблю. То есть, при других обстоятельствах никогда не стану ее слушать. Но в вышеуказанном состоянии она, видимо, цепляет какие-то мои детские струны. В этот момент звукорежиссер включает принесенную Макаревичем запись. И Владимир Трошин поет: «А годы летят, наши годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад»... За полтора часа публичной попойки выяснилось, что русская водка открывает в людях экстрасенсорные способности. Андрей Макаревич предложил провести такой эксперимент: «Соберитесь с друзьями в пасмурный день. Сядьте, подумайте про солнце, выпейте за него. И я вам гарантирую – через десять минут солнце выглянет из-за туч. Этот эксперимент я несколько раз проделывал на спор и всегда выигрывал». Выяснилось также, что лучшим собутыльником лидер «Машины времени» считает Бориса Гребенщикова.: «Потому, что он понимает толк в этом деле. И всегда остается в высоких сферах, даже если будет пить одеколон». А напоследок Макаревич поделился несколькими способами, как после пьянки привести себя в порядок: - За час до застолья можно выпить таблетку аспирина. Это, конечно, не очень полезно для здоровья, но помогает. Перед сном очень помогает активированный уголь в большом количестве. И ни в коем случае не рекомендую опохмеляться. Ленин утверждал, что для того, чтобы правильно опохмелиться, нужно выпить ровно столько, сколько было выпито накануне. Мысль смелая, но спорная. Автор другой мысли мне неизвестен, но сама мысль представляется мне более верной и звучит так: «Неправильно организованное похмелье служит причиной длительного запоя».