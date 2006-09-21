Алена Винницкая: «Я – стопроцентная, натуральная женщина и мечтаю о детях» (ФОТО)

Пока еще рано что-то конкретно говорить. Предположительно это будет формат агитационной работы – встречи, публичные выступления, пресс-конференции. Без концертов. К акции присоединятся также и гуманитарные институты, и различные фонды. Сейчас есть только рабочее название проекта – «Не меняй». В первую очередь речь идет не о повышении рождаемости, а о борьбе с венерическими заболеваниями, поэтому планируется сотрудничество и с Фондом «Анти-СПИД». Также мы хотим поднять проблему демографического спада в стране и всесторонней помощи со стороны государства молодым семьям. Время проекта – весна следующего года.Наверное, просто пришло время поучаствовать в социальной жизни страны. Я считаю, что все известные люди должны обращать внимание общественности к таким проблемам как СПИД, наркомания, демография. Необходимо показывать людям, что такое благотворительность, проблемы малоимущих, детей-сирот. Я выбрала такую тему, потому что об этом у нас в стране почему-то умалчивают. У нас же не говорят о том, что моральный уровень людей с каждым годом все падает и падает. Для людей перестали существовать какие-то вечные ценности. Люди не ценят ни друг друга, ни окружающий мир. У нас годами живут в браке, и годами изменяют друг другу. Зачем это надо?.. Не стоит тогда вообще создавать семьи. Будьте холостыми и одинокими, но не травмируйте души друг друга. И я, как человек, который двенадцать лет замужем, считаю, что в браке можно быть счастливой. Можно быть счастливым с одним человеком. От этого можно получать удовольствие. Я могу точно сказать, мне в браке абсолютно комфортно.Когда мы думали об этой акции в Украине, нам пришла идея расширить географию проекта и пригласить кого-то из известных людей. Сандра Баллок – одна из моих любимых актрис. Но в жизни у нее все наоборот – она долгое время не могла найти свою вторую половинку. Сейчас же Сандра замужем и получила кайф от семейной жизни, хочет детей. В ней проснулось природное женское начало – выйти замуж, иметь детей и быть счастливой в браке. Мне хочется показать нашей общественности, как это здорово. Тем более, что мы, украинцы, судя по последним исследованиям, вымирающая нация. И чем крепче у нас будут семьи, тем больше у нас будет детей.Как выяснилось, ее привлечь было несложно. Где-то три месяца велись переговоры. Но эта тема ее заинтересовала, и она ответила на наше письмо.Пока нет. Но, безусловно, будем привлекать к нашей акции еще людей. Я думаю, чем больше известных людей, тем лучше. Двери открыты для всех.Да, я как стопроцентная, натуральная женщина, мечтаю о детях. Я очень хочу детей, и надеюсь, что Господь мне подарит такую возможность. И меня это абсолютно не пугает. Если раньше я еще ставила себе определенные рамки, мол, еще рано, надо подождать, карьерный рост и т.д., то сейчас этих рамок для меня не существует. Я считаю, наоборот, рождение ребенка мне никак не повредит, а только поможет измениться, стать более женственной, испытать новые ощущения и откроет для меня какие-то новые грани в творчестве. В общем, я просто элементарно по-человечески хочу детей.Это, в принципе, очень благородно. Но не каждый человек может взять чужого ребенка и принять его как родного. Здорово, когда люди идут на такой серьезный шаг. Пока я нахожусь на том уровне, когда мне хочется сказать людям, чтобы семьи рожали своих детей. Ведь свои дети – это всегда свои дети. Тем более, речь идет о повышении рождаемости, увлечении населения Украины.О чем я в детстве только не мечтала!.. Разные были мечты. В самом раннем детстве очень хотела заниматься лошадьми. Хотела работать в цирке дрессировщицей. Потом хотела быть ветеринаром. В общем, интересовалась всем, что связано с животными. Затем я чуть подросла, и мечты изменились. Хотелось стать актрисой или балериной.Да, у меня две кошки. Я по-прежнему очень люблю животных.Не знаю. Просто в наших советских школах нас так учили. Дети были реально запуганы и боялись. Боялись фашистов, боялись атомной войны. Нам постоянно об этом рассказывали. Мне даже ночью снились страшные сны, связанные с фашистами. И об этом я писала поэмы. Вообще, я писала обо всем. Писала и о животных. Иногда писала для мамы, а иногда писала даже на заказ. Помню, в пионерском лагере ко мне подходили, и просили написать о собачке. Нет проблем – через полчаса о собачке стих готов.Нет-нет. Я никогда над этим не задумывалась. Просто я всегда была творческим ребенком, постоянно участвовала в самодеятельности. Дома устраивала театр для родителей с продажей билетов по две или по пять копеек.Ну, конечно же! Семья у нас была большая. Я и мой двоюродный брат делали чай, приглашали родителей, и кто что мог, то и показывал – стихи читали, песни пели. Я всегда пела, но никогда не занималась этим профессионально. С подружкой очень любили переодеваться в мамины платья, и с расческой в руках, как сейчас помню, пели под Аллу Борисовну Пугачеву.Мне кажется, что из нашего поколения реально редко кто хотел заниматься чем-то похожим. Нас по-иному воспитывали. Не было такого количества музыки в телевизоре. Сейчас каждый второй ребенок, каждая вторая девочка хочет быть либо моделью, либо певицей. Все хотят в шоу-бизнес, видеть себя на экране телевизора. У кого не спроси! К тому же, сейчас огромное количество модельных школ. Тогда такого не было. Нас по-другому готовили к жизни. Дети мечтали о других профессиях. У меня в классе все уже знали, кто и куда будет поступать после школы. Поэтому только к восемнадцати годам, когда я серьезно начала слушать музыку, можно сказать, стала настоящим меломаном, когда меня это по-настоящему увлекло, я поняла – это мое.Да, в общем-то, с него все и началось. Я была его поклонницей, очень серьезной.Вот как раз плакаты тогда вообще большой редкостью были. Из каких-то газет, журналов я могла вырезать фотографию. Но и этого было мало. Зато у меня были все пластинки, и песенник. Учила песни наизусть. С этого и началась игра на гитаре. Потом я уже и свои тексты стала писать. Начало что-то получатся.Со школьными друзьями мы не общаемся. У нас какой-то недружный класс был. Сразу же после выпуска организовывались еще встречи, но на них приходило пять-шесть человек. Никто к ним не проявлял интерес. На этом все закончилось. У меня осталась подруга-одноклассница, с которой я редко, но все же поддерживаю отношения. А институтские друзья – это уже совсем другое. К тому же, практически вся наша группа работает в шоу-бизнесе, кто-то – на телеканалах. Мы часто созваниваемся, и время от времени устраиваем встречи. Мы очень весело учились!Серьезно, наверное, с «ВИА ГРЫ». Первая моя группа была «Последний Носорог». И это было, конечно, все очень серьезно, для нас, –. – Но не было никакого профессионального и карьерного роста. Мы то и делали, что репетировали. Но у нас не было практически никаких выступлений. Мы были молоды и самоуверенны. Я пела на английском языке. Это были ужасные тексты – наш собственный перевод. Понятно, такое сложно продать. Или найти какого-то спонсора. И все это быстро закончилось. И только со времени «ВИА ГРЫ» я серьезна начала относится к тому, что, пение, наверное, моя профессия.Во мне, как и в любом другом человеке, много разных качеств. Не может быть только черное или только белое. Люди все многогранны. И творческие люди особенно подвержены настроению. На самом деле, многие люди, которые были обо мне вот такого мнения, при личном знакомстве кардинально меняли свою точку зрения. Во мне, наверное, даже не наверно, а точно, больше доброго. Я всегда стараюсь с пониманием относиться к людям. В отличие от многих, кто относятся ко мне без особого понимания. Что касается стервозности, это вообще для меня очень странно.Это только образ. Артисты же часто создают определенные образы. Конечно, там очень много моего, движения, например. Там, я бы сказала, моя натуральная резкость. Я могу кому-то очень резко ответить, и люди слегка пугаются. Но это я делаю не со зла. Я не озлобленный и не страшный человек, просто у меня вот такая черта характера.Да, достаточно ранимый.Да, фильм однозначно. Но это скорее не ранимость, а сентиментальность. Я стараюсь не смотреть все, что может у меня вызвать сильные переживания. Фильм а-ля «Белый Бим Черное ухо», вообще не для меня. Я даже не представляю, как такое можно показывать по телевизору. Мне кажется, что все, смотря этот фильм, обливаются слезами. А обидеть меня, естественно, можно, как и любого другого человека. Самое обидное – это глупые высказывания от людей, которые ничего не знают, а говорят просто так, вернее просто «ляпают» языком. Когда ты известный человек и ты все время на виду, о тебе всегда кто-то говорит, как хорошее, так и плохое. Обидно, когда ты сделал, например, какую-то работу, вложил в нее душу, реально старался, а потом слышишь какие-то абсолютно не профессиональные отзывы. Это, наверное, и есть самое обидное.Просто получается так, что все песни, которые я пишу, коммерческие. Я не специально так делаю. У меня нет такой задачи. Песни «Давай забудем все», «Рассвет», «Измученное сердце» написанные от души, в итоге стали хитами. Я никогда не ломаю голову над тем, как мне вот тут написать, чтобы это принесло прибыль.Я в целом не очень много пишу. Я пишу практически в притык. Все песни, которые пишутся, попадают в альбом. Безусловно, есть и недописанные. Например, куплет и припев есть, а второго куплета пока нет. Они у меня лежат-лежат, потом достаю и дописываю. И снова в альбом. Иногда после «прослушки» альбома, говорят: «а вот это совсем не коммерческая песня». А что значит коммерческая или некоммерческая? Песня – она и есть песня. Она либо нравится, либо нет. Главное, она живет и ее кто-то слушает. Например, нашим фанам нравятся песни из альбома «Куклы», которые, на мой взгляд, ну абсолютно не коммерческие. Они пишут, почему мы не делаем клип на песню «Вера в любовь». Песни, как люди - они просто живут своей жизнью. Ведь нельзя же сказать, этот человек плохой и его надо куда-то выслать или застрелить, потому что он кому-то не нравится.Это вся моя жизнь. Без музыки я себя просто не представляю. Даже, если, не дай Бог, так случится, что я не буду на сцене, я в любом случае буду с музыкой!Мне кажется, что для творчества все темы хороши. Ведь творчество должно быть многогранным. По крайней мере, хочу не опускаться до примитива. Мне кажется, что мои тексты всегда были со смыслом.Музыкальные?.. Пока нет. В альбоме есть «Порізала пальчики» – украинская народная песня. И все. Поскольку я пою свои собственные песни, то на данном этапе я не могу написать текст на украинском языке, который бы удовлетворял меня на все 100%. Пока я еще не думаю на украинском. Надеюсь, что пройдет еще какое-то время, и я что-то таки выдам и на государственном языке. Однако, мне абсолютно все равно, на каком языке песня. Главное, чтобы был хороший текст. Я слушаю любую музыку, и на украинском, и на русском, и на английском, и на французском, и на молдавском… У меня критерий один: нравится.Есть мечта спеть с моей одной из любимых детских датских групп. Я очень надеюсь, что рано или поздно, это произойдет. И это наверняка будет совершенно не коммерческий проект. «Ви ай ви» в нашей стране практически неизвестна. О ней знают лишь какие-то единицы, настоящие меломаны. Соответственно и слушатели в Дании обо мне ничего не слышали. Но если бы нам удалось сделать совместную песню, я была бы счастлива.Ой, сложновато. Это не всегда получается совмещать. Но у меня есть мама, которая всегда мне по дому помогает.Готовлю, но это бывает ну оооооо-очень редко. Иногда мне дико чего-то хочется, и я понимаю, что ни в одном ресторане мне этого не сделают. И я иду и готовлю с удовольствием. Потом же все это быстро съедается. Например, хочу отбивнушек из телятины. А ни в одном ресторане таких, как мне надо, не приготовят. Я всего по чуть-чуть умею готовить. И борщ, и курицу…Если у меня есть вдохновение, то я могу стать у плиты и потрудиться. Конечно же, это бывает не часто. Мне даже жалко, ведь пропадают продукты: я что-то приготовлю, мы уезжаем, а возвращаемся – все это уже надо выбрасывать. Просто жаль своих усилий.Нет. Просто я к сладкому очень равнодушна. Видимо, переела тортиков в детстве. Мне сладкого никогда не запрещали. И все эти пирожки, булочки… Моя мама очень много пекла сладостей. И паски, и крученики с маком, и струдели… Но сейчас, почему-то, я все это не люблю. Не люблю шоколад. А многие без него просто жить не могут. Из всех сладостей я очень люблю чернослив и курагу в шоколаде.Диетой нет. Просто в целом я не много ем. Конечно, я не мучаю себя голодом, но если ем, но какими-то небольшими порциями. И, безусловно, же спорт. Ведь просто одна диета не поможет. Ты, благодаря диете, можешь сбросить вес, но форму-то она не придаст, мышцы не подтянет.Да, но не регулярно. Если не хожу в спортзал, то делаю упражнения дома. У меня есть гантели. В принципе, я и в спортзале занимаюсь со своим весом. Я хожу на групповые занятия – силовые нагрузки. И все это же я могу делать и дома – качать пресс, приседать с гантелями, отжиматься. Для меня это доступно и в домашних условиях.Мне кажется, что идеальная фигура – это какое-то глупое понятие, которое многих женщин просто загоняет в угол, заставляет их страдать и впадать в депрессию. Кто-то придумал какие-то каноны, и большинство женщин считают себя неполноценными, потому что они не такие, как Кайли Миноуг или Наоми Кемпбел. У нас есть придуманные эталоны красоты, и женщины начинают подгонять себя под них. Но это же не повод. Все женщины хороши! Хороши высокие и маленькие, блондинки и брюнетки… Мужчины любят разных женщин! Я знаю мужчину, которому не нравится большая грудь, ему нравятся женщины с маленькой грудью и с короткой стрижкой – такой мальчиковый типаж. Также я знаю мужчин, которым хотят, чтобы их женщина была «в теле». И я в формате этого мужчины просто не котируюсь, и не затрагиваю никакие струны. Ведь главное же не запускать себя, быть ухоженной, и поддерживать себя все время в тонусе.