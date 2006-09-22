Катя Пушкарева лишилась очков, а Ольга Ломоносова теперь всех боится

22 сентября 2006, 13:18

В мировом кинематографе давно существует такая практика - после выхода особо удачной картины снимать «фильм о фильме».

Так что продюсеры компании «АМЕДИА» велосипеда не изобрели, выпустив на днях в продажу диск «Оставайся сама собой!», - о производстве самого популярного российского сериала последних лет «Не родись красивой». На презентации главными гостями стали звезды телехита. Девушки из «женсовета» дисциплинированно приехали в клуб в 17.00 - за два часа до начала вечеринки, а вот главную звезду - Нелли Уварову ждали долго. Появилась она в районе восьми. Муж Сергей Пикалов ждал супругу на улице, взволнованно меряя шагами тротуар и постоянно названивая по телефону: «Нелли, ты где? Только тебя ждем!» Начинать шоу без Нелли было никак нельзя - одним из гвоздей вечера должен был стать розыгрыш приза - очков Кати Пушкаревой. Предполагалось, что раритет вручит счастливчику исполнительница главной роли, однако Уварова слиняла с презентации, не дождавшись лотереи. Села за руль (супруг закрывал ее телом от папарацци), кивнула Пикалову на заднее сиденье и, лихо вырулив со стоянки, исчезла в ночи.
@@@ Создавалось впечатление, что актриса весь вечер была сильно не в духе. Войдя в здание клуба, она продефилировала под ручку с мужем в зал, не обращая внимания на мольбы фотографов: «Нелли, позвольте снять вас у плаката! Обернитесь!» Все тщетно. Звезда не остановилась, лишь на ходу мрачно зыркнула через плечо и буквально приморозила взглядом, в котором ясно читалось: «Как же вы все меня все достали!» В зале Нелли тут же окружили фанаты: она раздавала автографы, механически улыбалась, но, отойдя в сторонку, пожаловалась коллегам: - После сериала люди со мной уже не знакомятся. Без церемоний подходят и говорят: «Нелли, а вот мы хотели спросить…» Это в лучшем случае. Чаще бывает так: «Катя, здрасьте. Как дела?» Это так странно…
Штаны для Амуры
В отличие от своей предводительницы, весь «женсовет» вкупе с Юлианой и Викой Клочковой пребывал в эйфории от всенародного обожания. Как призналась Юля Куварзина (Татьяна): «Лично я удивлена, что нас помнят и любят».

На расспросы о том, как изменилась их жизнь после сериала, актрисы дружно признавались, что теперь предложений новых ролей у них навалом. К примеру, Наталья Рычкова (Юлиана) на днях начинает сниматься в Питере на студии «Панорама» - в детективном 12-серийном телефильме «Эра Стрельца».
- Играю там главную злодейку, - поделилась актриса. - В конце меня посадят в тюрьму.
Анна Димова (Амура) играет главную роль в художественной картине «Трасса М-7».
- Моя героиня - современная женщина. Модная, стильная, немного стервозная, - рассказала Аня. - После «Не родись красивой» я не приобрела ни квартиры, ни машины, зато выкупила некоторые костюмы моей Амуры. В частности, ее великолепные цветные штаны. Но поскольку по ним меня узнают на улице, они сейчас заброшены навеки. Жаль. Люблю эффектные вещи, в которых я не потеряюсь в толпе.
@@ Машина для Жданова
Как всегда приветлива и мила была Юлия Такшина. С энтузиазмом она сообщила, что работы у нее теперь - завались. Только что снялась в полнометражной картине «А вы ему кто?». А сейчас играет в сериале «Человек без пистолета» режиссера Сергея Черных, где в главной роли - Григорий Антипенко.
- У меня, правда, роль небольшая, но хорошая - играю женщину-мечту главного героя, - застенчиво призналась Юля. - На днях запускается еще один полнометражный проект режиссера Юрия Музыка - «100 долларов в час». Что принес мне сериал «Не родись красивой» в плане материальном? Мы купили… вернее, Гриша купил себе машину.
На фоне веселящейся публики Ольга Ломоносова смотрелась несчастной и потерянной. На вопрос о том, что дал ей сериал, актриса неожиданно призналась, что научилась… бояться людей. Видимо, имея в виду настырных журналистов. Актриса весь вечер пряталась в уголке, прикрывая полами пиджака шестимесячный животик.
- Оля, как ты? - хлопотала вокруг красавицы ее агент, она же бывшая однокурсница. - Нормально. Правда, нормально, - устало улыбалась подруге Ломоносова.
P.S. Кому же все-таки достались очки от Пушкаревой? В лотерее участвовали все присутствующие - журналисты, фанаты, актеры. А выиграла раритет сотрудница «АМЕДИА» - видимо, не захотели очочки уходить из родной компании.



* * * «НЕКРАСИВАЯ» В ЦИФРАХ * Каждую серию смотрели в среднем семь миллионов телезрителей.
* 300 человек составляли съемочную группу.
* В фильме 26 главных персонажей и 312 эпизодических.
* Было использовано 10 тысяч костюмов.
* Пять с половиной тонн бумаги ушло на сценарий.
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