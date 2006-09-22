Катя Пушкарева лишилась очков, а Ольга Ломоносова теперь всех боится

Девушки из «женсовета» дисциплинированно приехали в клуб в 17.00 - за два часа до начала вечеринки, а вот главную звезду -ждали долго. Появилась она в районе восьми. Муж Сергей Пикалов ждал супругу на улице, взволнованно меряя шагами тротуар и постоянно названивая по телефону: «Нелли, ты где? Только тебя ждем!» Начинать шоу без Нелли было никак нельзя - одним из гвоздей вечера должен был стать розыгрыш приза - очков Кати Пушкаревой. Предполагалось, что раритет вручит счастливчику исполнительница главной роли, однако Уварова слиняла с презентации, не дождавшись лотереи. Села за руль (супруг закрывал ее телом от папарацци), кивнула Пикалову на заднее сиденье и, лихо вырулив со стоянки, исчезла в ночи.@@@Создавалось впечатление, что актриса весь вечер была сильно не в духе. Войдя в здание клуба, она продефилировала под ручку с мужем в зал, не обращая внимания на мольбы фотографов: «Нелли, позвольте снять вас у плаката! Обернитесь!» Все тщетно. Звезда не остановилась, лишь на ходу мрачно зыркнула через плечо и буквально приморозила взглядом, в котором ясно читалось: «Как же вы все меня все достали!» В зале Нелли тут же окружили фанаты: она раздавала автографы, механически улыбалась, но, отойдя в сторонку, пожаловалась коллегам: - После сериала люди со мной уже не знакомятся. Без церемоний подходят и говорят: «Нелли, а вот мы хотели спросить…» Это в лучшем случае. Чаще бывает так: «Катя, здрасьте. Как дела?» Это так странно…В отличие от своей предводительницы, весь «женсовет» вкупе с Юлианой и Викой Клочковой пребывал в эйфории от всенародного обожания. Как призналась(Татьяна): «Лично я удивлена, что нас помнят и любят».На расспросы о том, как изменилась их жизнь после сериала, актрисы дружно признавались, что теперь предложений новых ролей у них навалом. К примеру,(Юлиана) на днях начинает сниматься в Питере на студии «Панорама» - в детективном 12-серийном телефильме «Эра Стрельца».- Играю там главную злодейку, - поделилась актриса. - В конце меня посадят в тюрьму.(Амура) играет главную роль в художественной картине «Трасса М-7».- Моя героиня - современная женщина. Модная, стильная, немного стервозная, - рассказала Аня. - После «Не родись красивой» я не приобрела ни квартиры, ни машины, зато выкупила некоторые костюмы моей Амуры. В частности, ее великолепные цветные штаны. Но поскольку по ним меня узнают на улице, они сейчас заброшены навеки. Жаль. Люблю эффектные вещи, в которых я не потеряюсь в толпе.@@Как всегда приветлива и мила была. С энтузиазмом она сообщила, что работы у нее теперь - завались. Только что снялась в полнометражной картине «А вы ему кто?». А сейчас играет в сериале «Человек без пистолета» режиссера Сергея Черных, где в главной роли - Григорий Антипенко.- У меня, правда, роль небольшая, но хорошая - играю женщину-мечту главного героя, - застенчиво призналась Юля. - На днях запускается еще один полнометражный проект режиссера Юрия Музыка - «100 долларов в час». Что принес мне сериал «Не родись красивой» в плане материальном? Мы купили… вернее, Гриша купил себе машину.На фоне веселящейся публикисмотрелась несчастной и потерянной. На вопрос о том, что дал ей сериал, актриса неожиданно призналась, что научилась… бояться людей. Видимо, имея в виду настырных журналистов. Актриса весь вечер пряталась в уголке, прикрывая полами пиджака шестимесячный животик.P.S. Кому же все-таки достались очки от Пушкаревой? В лотерее участвовали все присутствующие - журналисты, фанаты, актеры. А выиграла раритет сотрудница «АМЕДИА» - видимо, не захотели очочки уходить из родной компании.* * ** Каждую серию смотрели в среднем семь миллионов телезрителей.* 300 человек составляли съемочную группу.* В фильме 26 главных персонажей и 312 эпизодических.* Было использовано 10 тысяч костюмов.* Пять с половиной тонн бумаги ушло на сценарий.