Тайны развода Анастасии Заворотнюк

22 сентября 2006, 14:20

Еще несколько месяцев назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» не уставала рассказывать журналистам о своей счастливой семейной жизни, называя мужа Дмитрия СТРЮКОВА надежным «плечом» и верной опорой.

Незадолго до Нового, 2006-го года в интервью Настя делилась радужными планами - поехать вместе с мужем отдохнуть в теплые края. Однако с середины прошлой зимы стала просачиваться информация, что в семье суперстар наметился разлад. А буквально на днях Настя открыто заявила о том, что больше не живет с мужем, но о причинах развода предпочла не распространяться. Нам стало известно, что на это у актрисы есть весомые причины. С началом «Моей прекрасной няни» в семью Заворотнюк пришла пора испытаний. Съемочный день начинался в 8.30 утра, чтобы попасть на другой конец Москвы, Анастасии приходилось вставать около семи и затем работать по 16 часов, часто без выходных. Когда же случались выходные, она была занята фотосессиями для журналов и многочисленными интервью. Заниматься домом и детьми у актрисы не было ни малейшей возможности, все заботы упали на плечи Дмитрия. Он каждое утро отвозил жену на съемки и частенько вечером ее забирал. «Мой муж терпит все мои нагрузки», - откровенничала звезда. {1-}Но потом в семье начались трения: Дмитрий переживал, что дети слишком мало времени проводят с матерью, чувствовал, что жена к нему охладела. Тогда же появились слухи о начинающемся романе между Анастасией и Сергеем Жигуновым. В съемочной группе постоянно судачили по поводу их страстных «репетиционных» поцелуев. Мама Заворотнюк, Валентина Борисовна, рассказала нам, что супруги даже официально разводились. Но потом опять пошли в загс и расписались. Казалось, что семейный кризис преодолен. Поэтому заявление Насти, что она еще в апреле окончательно рассталась с Дмитрием, вызвало изумление у ее поклонников. Что же такое могло случиться в семье, чтобы люди, прожившие вместе 12 лет, имеющие двух любимых детей, не могли больше сосуществовать под одной крышей? Истину приоткрыла наша читательница, которая по стечению обстоятельств оказалась рядом со звездным семейством на отдыхе. Прочитав интервью Заворотнюк, где та поведала о разводе, она позвонила в редакцию и рассказала шокирующие вещи. Арестовали в одних шортах В начале января в съемках «Няни» образовалась пауза, и Анастасия с мужем наконец-то смогли выбраться отдохнуть в Арабские Эмираты. Но буквально через пару дней на мобильный Анастасии позвонили из Москвы (наша читательница уверена, что это был Сергей Жигунов) и сообщили, что она должна срочно вернуться в Москву. На глазах обалдевшего супруга Настя послушно бросилась собирать вещи. Дмитрий стал ее уговаривать остаться, ведь они с таким трудом выкроили время для отдыха, но она и слушать ничего не хотела. Когда раздался новый звонок, Дмитрий взял трубку и… послал собеседника по-мужски. О том, что случилось позже, можно только догадываться. Постояльцы отеля слышали крики, по всем признакам в номере разгорелся нешуточный скандал. В результате Стрюкова в одних шортах «загребли» в полицию. - Я, конечно, не знаю, - говорит наша читательница, назвавшаяся Галиной, - сама ли Настя вызвала полицию, или это сделали сотрудники отеля, но за мужа Заворотнюк не вступилась. А ведь наверняка знала, какие в Эмиратах жесткие законы, его могли и посадить. В полицейском участке его допрашивали, несколько часов продержали, составили протокол. Когда Дмитрий вернулся в отель, Анастасия заказала два отдельных такси - не захотела ехать в аэропорт в одном с ним авто. Понятно, что после такого ни о каком примирении и речи быть не может. - Зазвездилась она, решила найти себе более именитого супруга, а о детях не думает, - пригвоздила «прекрасную няню» наша читательница. - Мужа ее бывшего мне искренне жалко. Видно, не нашлось в свое время умного человека, который посоветовал бы ему не жениться на актрисе. Как нам стало известно из окружения Заворотнюк, с тех пор Анастасия не разрешает мужу встречаться с детьми. Два месяца назад звезда выехала из квартиры на Новочеремушкинской улице и вселилась в новые апартаменты, купленные целиком на собственные деньги. Дмитрий Стрюков какое-то время жил на своей даче в Малаховке, а сейчас, по слухам, снимает квартиру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять