Тайны развода Анастасии Заворотнюк

Еще несколько месяцев назад звезда сериала «Моя прекрасная няня» не уставала рассказывать журналистам о своей счастливой семейной жизни, называя мужа Дмитрия СТРЮКОВА надежным «плечом» и верной опорой.

Незадолго до Нового, 2006-го года в интервью Настя делилась радужными планами - поехать вместе с мужем отдохнуть в теплые края. Однако с середины прошлой зимы стала просачиваться информация, что в семье суперстар наметился разлад. А буквально на днях Настя открыто заявила о том, что больше не живет с мужем, но о причинах развода предпочла не распространяться. Нам стало известно, что на это у актрисы есть весомые причины. С началом «Моей прекрасной няни» в семью Заворотнюк пришла пора испытаний. Съемочный день начинался в 8.30 утра, чтобы попасть на другой конец Москвы, Анастасии приходилось вставать около семи и затем работать по 16 часов, часто без выходных. Когда же случались выходные, она была занята фотосессиями для журналов и многочисленными интервью. Заниматься домом и детьми у актрисы не было ни малейшей возможности, все заботы упали на плечи Дмитрия. Он каждое утро отвозил жену на съемки и частенько вечером ее забирал. «Мой муж терпит все мои нагрузки», - откровенничала звезда. {1-}Но потом в семье начались трения: Дмитрий переживал, что дети слишком мало времени проводят с матерью, чувствовал, что жена к нему охладела. Тогда же появились слухи о начинающемся романе между Анастасией и Сергеем Жигуновым. В съемочной группе постоянно судачили по поводу их страстных «репетиционных» поцелуев. Мама Заворотнюк, Валентина Борисовна, рассказала нам, что супруги даже официально разводились. Но потом опять пошли в загс и расписались. Казалось, что семейный кризис преодолен. Поэтому заявление Насти, что она еще в апреле окончательно рассталась с Дмитрием, вызвало изумление у ее поклонников. Что же такое могло случиться в семье, чтобы люди, прожившие вместе 12 лет, имеющие двух любимых детей, не могли больше сосуществовать под одной крышей? Истину приоткрыла наша читательница, которая по стечению обстоятельств оказалась рядом со звездным семейством на отдыхе. Прочитав интервью Заворотнюк, где та поведала о разводе, она позвонила в редакцию и рассказала шокирующие вещи. Арестовали в одних шортах В начале января в съемках «Няни» образовалась пауза, и Анастасия с мужем наконец-то смогли выбраться отдохнуть в Арабские Эмираты. Но буквально через пару дней на мобильный Анастасии позвонили из Москвы (наша читательница уверена, что это был Сергей Жигунов) и сообщили, что она должна срочно вернуться в Москву. На глазах обалдевшего супруга Настя послушно бросилась собирать вещи. Дмитрий стал ее уговаривать остаться, ведь они с таким трудом выкроили время для отдыха, но она и слушать ничего не хотела. Когда раздался новый звонок, Дмитрий взял трубку и… послал собеседника по-мужски. О том, что случилось позже, можно только догадываться. Постояльцы отеля слышали крики, по всем признакам в номере разгорелся нешуточный скандал. В результате Стрюкова в одних шортах «загребли» в полицию. - Я, конечно, не знаю, - говорит наша читательница, назвавшаяся Галиной, - сама ли Настя вызвала полицию, или это сделали сотрудники отеля, но за мужа Заворотнюк не вступилась. А ведь наверняка знала, какие в Эмиратах жесткие законы, его могли и посадить. В полицейском участке его допрашивали, несколько часов продержали, составили протокол. Когда Дмитрий вернулся в отель, Анастасия заказала два отдельных такси - не захотела ехать в аэропорт в одном с ним авто. Понятно, что после такого ни о каком примирении и речи быть не может. - Зазвездилась она, решила найти себе более именитого супруга, а о детях не думает, - пригвоздила «прекрасную няню» наша читательница. - Мужа ее бывшего мне искренне жалко. Видно, не нашлось в свое время умного человека, который посоветовал бы ему не жениться на актрисе. Как нам стало известно из окружения Заворотнюк, с тех пор Анастасия не разрешает мужу встречаться с детьми. Два месяца назад звезда выехала из квартиры на Новочеремушкинской улице и вселилась в новые апартаменты, купленные целиком на собственные деньги. Дмитрий Стрюков какое-то время жил на своей даче в Малаховке, а сейчас, по слухам, снимает квартиру.