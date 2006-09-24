Моисеев: «Песню Повалий я скоро в Россию увезу и там хитом сделаю»

24 сентября 2006, 15:37

Когда артист узнал о присвоении ему звания заслуженного артиста, послал всех на три буквы. А потом хотел поблагодарить, что наградили не посмертно.

В жизни всенародного «крошки» Бориса Моисеева произошли кардинальные перемены: не так давно Владимир Путин, наконец – то, вспомнил: дескать, пора бы наградить, одного из самых «скромных» певцов отечественного террариума и присвоить ему звание заслуженного артиста РФ. Обещание свое президент выполнил. Вот только, виновник торжества на него никак не отреагировал: за свитой, говорят, не посылал, дворцов не заказывал. Для полного счастья «заслуженному» вполне хватает загородного дома с деревьями и цветочками, белоснежной кухни, в которой он иногда балует «себя любимого» драниками собственного приготовления… Живи, казалось бы, да радуйся! Но не тут – то было, классический вариант обеспеченной старости вряд ли устроил бы Моисеева, поэтому  развлечь себя он решил  написанием мемуаров…

- Борис, как чувствуете себя в новоиспеченном качестве заслуженного артиста России?

- Самое интересное, когда мне об этом сказали, от неожиданности, первое, что я сделал - послал на х…. Потом хотелось поблагодарить, что не посмертно. Надо мной ведь так часто шутят по телефону: то фабрику дали, то «Мерседес». Но сейчас я с уверенностью могу сказать -  жизнь прожита не зря! Кстати, пришлось собирать три подписи: генерального директора Кремля, Иосифа Давыдовича Кобзона и Нади Бабкиной. Но сам я по кабинетам не ходил и ничего не просил. Даже не знаю, где находится это министерство. Просто, наша власть сказала: слушай, парень, ты неплохо работаешь, иди и работай, дальше.

{1-} - При этом, вам всегда «везет» на скандалы: не так давно организаторы отказались внести ваше имя  в энциклопедию «Лучшие люди России». Консультационный совет мотивировал это тем,  что ваше  имя пока не дотягивает до имен таких «небожителей» как: Гурченко, Зыкина, Вишневская. Вы согласны с этим вердиктом или будете оспаривать данное решение?

Знаете, ко всему, что со мной в жизни происходит, я отношусь снисходительно. По-другому - не выжить! Ну, не сочли, так и не надо. Мне от этого еще лучше. Поклонников у меня по всему миру предостаточно – это уже о чем-то говорит? При чем здесь мнение какого-то ущербного совета? Да мне на него…

- Но с общественным мнением вам периодически все равно считаться приходится. Как вы, например: относитесь к нелицеприятной записи телефонного разговора, которая «гуляет» по Интернету? Вы там материте Киркорова. Говорят, поначалу, Филипп принял все за «чистую монету». Был ли у вас какой – то  разговор на эту тему и каковы его результаты?

Да нет, никаких объяснений между нами не было. Филипп меня даже ни о чем не спрашивал, мне кажется, он тоже не дурак и все понял сразу, только виду не подал. Для нашего бизнеса это абсолютно нормальные вещи. У меня так вообще, подобные ситуации ничего кроме смеха не вызывают. Я на черный пиар не ведусь.

- В вашем репертуаре появилась песня украинской певицы Таисии Повалий. Это дань вежливости или вам за это заплатили?

Какая вам разница? Мне ее заказали - я спел. Я эту песню скоро в Россию увезу и там хитом сделаю. Тая - признанная певица. Хотя близко мы не знакомы, но я видел ее пару раз вблизи: красивая тетка, хорошо себя содержит и правильно делает.

- Эпатировать публику у вас сегодня нет острой необходимости. Что же тогда заставило «признанного» взяться за мемуары?

Эта необходимость у меня есть всегда. Но на этот раз это субъективное и вполне осознанное решение. Сам не понимаю, но мне остро захотелось «выложить» свою душу на бумаге. Книжица будет о моей судьбе, людях, которые много для меня значат.  Расскажу о первых сексуальных связях, а почему нет? Это интересно! Не забуду о родной Беларуси. Украина и Россия тоже в долгу не останется. Завершу свое творение в декабре сего года, потому что уже договор с издательством «АСТ» подписал. А называться она будет «Птичка», в честь моей детской клички.  

- И сколько пришлось выложить издательству за такие откровения?

Денежки я уже получил, но эта сумма не впечатляет, но ведь я не ради денег решился! Мне есть, что рассказать: в моей жизни происходило много всего интересного - не соскучишься!

- Не так давно вы обзавелись новым загородным домом.  Есть ли там какие – то необычные дизайнерские особенности и удалось ли вам хотя бы частично воссоздать иллюзию «зимнего сада»?

Я строил этот дом три года и въехал в него в День Победы. Самое интересное – это ванная! Она у меня в форме сердца. Хотя, сердце - это вообще мой символ. Мне его даже из платины сделали и бриллиантами украсили. Но дело тут не в сердце, просто я – такой «распиздяй», который дико любит жизнь, людей и свою профессию. А что касается «зимнего сада», то это одно из моих самых несбыточных мечтаний. Конечно, я не мог обойтись без него. Было довольно сложно застеклить половину крыши, но я умышленно пошел на это. Сейчас мой «сад» еще не полностью обустроен, но со временем я планирую посадить сакуру, сирень, клен и даже рябину. Но самое главное, что в моем саду уже появились первые жители – попугаи.

- Говорят, животные очень похожи на своих хозяев. Научите ли вы их также красноречиво изъясняться?

Они уже страшно мне подражают. При чем я сам не понимаю, почему: ведь я ничего им не объяснял? Даже интонацию моего голоса имитируют. Но самое удивительное, несмотря на возраст, они уже всех посылают. Пришла тут как – то, ко мне одна тетка – очень серьезная и знаменитая. И мой Гоша, вместо приветствия ей говорит: «Иди ты срать!» Она жутко испугалась! Подумала, что это я ее туда отправляю. Но я все равно очень люблю своих ненаглядных пташек. Когда мне надоедают люди, я поднимаюсь к ним и подолгу с ними беседую. Иногда кажется, что эти молчаливые собеседники единственные, кто меня понимает. С ними я могу поразмышлять о смысле жизни. Странно, я много наработал – опыт, профессию, мне надо кому-то это отдать, а некому. Ведь деньги, значимость и харизму в гроб не заберешь.
- Самое время подумать о преемнике?

Перестань. Природа не должна иметь второго Моисеева. Пусть один  живет, процветает, доживает. Должны быть другие. Не надо одинаковости и клонированности.

- Говорят, залог долголетия и хорошего самочувствия у вас – постоянные диеты. Неужели, правда? Или очередной слух?
Глупости! Да, я просто не ем, чтобы не толстеть. Вот на гастролях у меня особый режим: алкоголя, наркотиков, секса, еды - нет. Хотя когда приезжаю на Украину, останавливаюсь у любого дома, захожу, и меня там поят, кормят… А дома могу иногда сделать для себя чисто русское блюдо – драники.

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