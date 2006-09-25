Колумбийский режиссер обещает поставить телехит не хуже «Кати Пушкаревой»

Кстати, и Катя, и Петя на самом деле родом из …Колумбии. Именно там были созданы два хитовых телесериала «Бетти-дурнушка» и «Педро эль Эскамосо». Первая превратилась в Пушкареву, а второй – в Великолепного. Картина про Петю сейчас вовсю снимается на киностудии имени Горького. Первые же серии украинские зрители уже смогли посмотреть. @@@ Для создания российского римейка о Кате в Москву приезжал колумбийский консультант Луис Оргуэлла. Именно он, но уже в качестве режиссера-постановщика, ставит и «Петю». - Держите! – реквизиторы торжественно вручают домработнице из сериала что-то, напоминающее мягкий пушистый ершик для унитаза. – Этот еще не играл. Модная вещь, абсолютно! Актриса берет ершик в руки и игриво проводит им по шее. Нет, конечно это не ершик. Это метелка такая для стряхивания пыли с особо ценных предметов. - Может, она укусит игриво этот предмет? – колумбийский режиссер Луис Оргуэлла полон идей. - Луис, этой штукой вообще-то пыль протирают, - терпеливо объясняет русский сорежиссер. – И было бы странно, если бы она начала ее покусывать… В это время новая звезда эпохи – Сергей Астахов – устроил скандал на площадке. Скандал был серьезным, с истерическими нотками в голосе, нервными шагами из стороны в сторону и размахиванием мужественных рук в сторону небес. - Я ей пять раз говорил! – страстно объяснял он подбежавшим к нему режиссерам. – Хотите, покажу, какой она мне вчера галстук подсунула?!!! Нельзя, ну нельзя такое надевать! Мне пришлось ехать в магазин и покупать там галстук. Самому! - Ты всю репетицию видел, Луис? – спрашивает у колумбийца сорежиссер. – Можно начинать? Луис утвердительно машет головой, и съемки начинаются. Колумбиец на съемочной площадке не теряет времени даром. Загорелого, стильно одетого и такого открытого колумбийца за что-то полюбили все девушки на киностудии. Не успеет режиссер поцеловаться с одной блондинкой, как к нему уже подбегает с объятьями брюнетка… Прошлые обитатели киностудии имени Горького отдали бы многое, чтобы обладать оборудованием у поселившейся здесь производительницы сериалов компании «ЛЕАН-М». Например, дорожная съемка. Абсолютную иллюзию интенсивного движения создают не только щитовые экраны, но и подпотолочный экран. - По сути дела, главный герой – это обманщик, авантюрист, - размышляет Луис. – Весь вопрос в том, что он делает это на благо людей, из искреннего стремления помочь людям. Так вот, в Колумбии Педро был… наглее, что ли? Он был большим авантюристом, чем наш Петя. В России главному герою мы приписали новые черты характера. Он стал раскаиваться за свои поступки, сожалеть о них. Мы все понемногу меняем. Некоторых героинь, которые в Колумбии вели себя более развязно, мы делаем немного скромнее. - Я закончил ВГИК во времена Советского Союза – вспоминает Луис. – Тогда люди были совершенно другими. И вы знаете, что: Петя своей искренностью и открытостью напоминает мне жителей Советского Союза! А сейчас я вернулся в Москву, и был шокирован. Как поменялась Москва! Как поменялись люди! Я первое время жил в центре, и там эти изменения особенно очевидны. Люди стали жить каждый для себя, все замкнулись, обособились… Мне кажется, только в российской деревне еще сохранились люди старого, «советского» типа. Я очень скучаю по тому времени…