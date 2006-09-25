Олег Пинчук и Сергей Поярков вымирают?

{-1}Однако рептилий там никто не обнаружил – ни живых, ни искусственных. Как оказалось, называя свой арт-проект «Динозавроманией» авторы имели в вину самих себя: мол, они тоже вымирающий вид. Ну судя по тому, сколько людей «заглянуло на огонек» к Пинчуку с Поярковым, - забвение им явно не грозит. Причем «коктейль» гостей получился многослойным: нардеп Юрий Ехануров и бывшая телеведущая Анжелика Рудницкая, экс-Мисс Киева Влада Литовченко и экс-Мисс Украина Наталья Швачко, политик Нестор Шуфрич и президент Украинской Недели Моды Ирина Данилевская, эпатажный Дмитрий Корчинский с супругой, модельер Сергей Ермаков, телеведущий с «плюсов» Юрий Макаров. Присутствующие с удовольствием рассматривали «грудастое» дерево из бронзы – дело рук Пинчука и рассуждали, как такое могло бы вырасти в природе. Не иначе как в результате генетической ошибки! Как, впрочем, и «неведомые зверушки» все того же автора: не поймешь, кто перед тобой – то ли Владимир Путин, скрещенный с крабом, то ли наоборот – ракообразное в результате каких-то манипуляций генетиков скрестилось с российским президентом. В общем, создатели голливудского ужастика «Муха» отдыхают! На почетном месте красовалось диковинное дерево Wollemi Pine – ровесник динозавров (не Пинчука с Поярковым, а настоящего Тираннозавра). Впрочем, растение оказалось довольно чахленьким, даже не понятно как оно дотянуло до наших дней. Кстати, эту доисторическую елку специально привез в Киев для этой выставки представитель австралийского национального парка. Не смотря на то, что таких деревьев сохранилось в природе всего около 100 экземпляров, «вазончик» стоит 2000 евро. Думаю, австралийцы продешевили. Например, пинчуковские произведения стоят от 6 до 20 тысяч. А ведь автор их еще может наделать ой-ой-ей!