Королева разделась на съемках нового видео (ФОТО)

26 сентября 2006, 13:23

Наташа Королева снялась в своем новом клипе «Кристалл мечты» обнаженной. Сколько заплатила Николаеву за данный шедевр ювелирная марка - неизвестно, но спеть песенку и выдать порновидео Королевой посчастливилось на деньги все той же фирмы.

Снимать решили в украинской столице. Руководил творческим процессом питерский режиссер Александр Игудин. Прославился он не так давно: новогодним проектом «Карнавальная ночь». {-2} По сюжету, Наташа сидит в одиночестве на кровати и страдает по своему любимому. В ее девичьей комнате воссоздали иллюзию декадентского уголка: свечи в канделябрах, золотой умывальник, алые розы в вазе, а за окном безнадежно льет дождь… Словом, жизнь не удалась, все ужасно!!! Традиционный сценарий безответной любви. Но не тут – то было. Разбавить женские страдания режиссер решил эротическими сценам Чтобы не тратиться на услуги стилистов и фотографов, на вакантные места, Наташа пригласила всю украинскую родню. В первой части Королева предстала в декольтированном платье зеленого цвета, которое, ради такого случая, взяли на прокат у самого Юдашкина. Чудное платьишко оказалось мало Королевой … всего на три размера. А все потому, - объяснила Наташа -, что ни у кого нет таких больших сисек, как у меня. Сзади его даже не удалось застегнуть на молнию – пришлось воспользоваться булавками и иголками. Данное обстоятельство несколько обеспокоило красавицу, и она все время переживала, чтобы из глубокого декольте не вывалились ее чудесные «подсолнухи»: «Как там мои сиськи? - периодически интересовалась Королева у окружающих. «А ты следи, чтобы сосок не видно было»,- давала дельные советы родственница, а по совместительству и директор Наташи – Марина. Мне нужны «ахи» и «вздохи» – кричал режиссер. «Так что теперь, сиськами в камеру поворачиваться?» Услышав положительный ответ, Королева начала сексуально гладить грудь, томно играть взглядом, и так увлеклась творческим процессом, что ее пришлось останавливать: «Нателлочка, не в буквальном же смысле»,- ласково говорил Игудин. Простота и прямолинейность «звезды» порой весьма удивляла окружающих, например: Королева сама выстояла огромную очередь, чтобы сделать себе чашечку кофе, а сидеть в перерывах артистке пришлось на корточках - все свободные были заняты ненаглядными родственниками. Во второй части, Наташа показала себя «во всей красе». Переодевшись в еще более откровенное платье, стоя перед зеркалом, она начала медленно раздевается: оголила грудь и только потом приступила к самому интересному – расстегиванию всего остального. Присутствие на съемочной площадке огромного количества людей нисколько не смутило певицу, вероятно, школа мужа положительным образом повлияла на приоритеты Королевой. {4-}В минуты «эротических фантазий», когда стоять Наташе приходилось полностью обнаженной, она терпеливо ждала, когда к ней подбежит очередная родственница и набросит на нее пиджак. «Какая же у нее жопа! Ты – Богиня!», - восхищенно декламировала директор Марина. «Самое обидное, что потом все обязательно напишут, что за меня снималась дублерша, а ведь я все делала сама», - сокрушалась Королева. Когда режиссер, наконец – то объявил, что самый интересный дубль снят, Наташа шаловливо повертела попой, натянула платье и побежала смотреть рабочий материал. Увидев запись, она закричала: «Это же полный «пиздец»!» В это время часть родственников решила отметить завершение самой ответственной части съемок: прямо на площадке они накрыли импровизированную поляну с настоящей украинской горилкой и закуской. А виновницу торжества, по всей видимости, отсутствие нижнего белья нисколько не смутило, и она не стала бежать в гримерную одеваться, а с большим удовольствием присоединилась к веселой компании. Завершились съемки уже на рассвете. Полученным результатом Королева осталась довольна и сразу укатила в Москву.

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