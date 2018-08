Победители и номинанты MTV RMA'06 (ФОТО)

Белые лимузины, обязательные тельняшки, искрометные ведущие церемонии - «Чай вдвоем», Серега и Алиса Гребенщкова, специальный танец Тутты Ларсен под кодовым названием “Hips Don't Lie”, воссоединение Smash!!, жесткий разбор полетов от Comedy Club, лучшие песни года, исполненные вживую, и выступление главной рэп-мамы восточного и западного побережий Мисси Эллиотт - все это в «Ледовом»! MTV жжет! Победители MTV Russia Music Awards 2006: ЛУЧШЕЕ ВИДЕО - “All About Us” (t.A.T.u.) Номинанты: «Бриллианты» (ВИА ГРА), «До скорой встречи» (Звери), «Привет» (Юлия Савичева), «Серебро» (Дельфин). Номинация «Лучшее видео» является профессиональной и в ней не проводится зрительского голосования. Победитель в этой номинации называется по итогам голосования членов Экспертного Совета. ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА- Юлия Савичева Номинанты: Валерия, Глюкоза, Жанна Фриске, Массква ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ- Сергей Лазарев Номинанты: Валерий Меладзе, Дельфин, Дима Билан, Серега ЛУЧШАЯ ГРУППА - «Звери» Номинанты:t.A.T.u., Uma2rman, «ВИА ГРА», «Город 312» ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ - «Город 312» Номинанты: «Банд’Эрос», «Братья Грим», «Игра слов», «Куба» ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ АРТИСТ- Black Eyed Peas Номинанты: Depeche Mode, Gwen Stefani, Madonna, Shakira ЛУЧШИЙ ПОП-ПРОКЕТ - «ВИА ГРА» Номинанты: t.A.T.u., Uma2rman, Дима Билан, Юлия Савичева ЛУЧШИЙ РОК-ПРОЕКТ - Tokio Номинанты: «Братья Грим», «Город 312», «Звери», «Мумий Тролль» ЛУЧШИЙ ХИП-ХОП / РЭП / R’N’B ПРОЕКТ - Лигалайз Номинанты: «Банд’Эрос», «Игра слов», «Каста», Серега ЛУЧШИЙ РИНГТОН - «Улетаю» (A'Studio) Номинанты: “Hung Up” (Madonna), “My Humps” (Black Eyed Peas), «Если в сердце живет любовь» (Юлия Савичева), «Останусь» (Город 312) ЛУЧШАЯ КОМПОЗИЦИЯ- “Never Let You Go” (Дима Билан) b>Номинанты: “All About Us” (t.A.T.u.), «Вне зоны доступа» (Город 312), «Останусь» (Город 312), «Ресницы» (Братья Грим) АРТИСТ ГОДА - Дима Билан (второй год подряд!) Номинанты: t.A.T.u., Uma2rman, Валерий Меладзе, «Город 312». Победитель в номинации «Артист года» будет представлять Россию на Церемонии вручения наград MTV Europe Music Awards, которая пройдет в ноябре этого года в Копенгагене (Дания). Спецпризы MTV RMA’06: VH1 AWARD (Впервые на MTV RMA учрежден спецприз российского музыкального телеканала VH1) - Алена Свиридова. Ее клип «Розовый фламинго» до сих пор является образцом качества и таланта в жанре популярной музыки. «СВОБОДНЫЙ РАЗУМ» (Вручается лицам или организациям, чья деятельность устанавливает новые жизненные, профессиональные и социальные стандарты) - экипаж парусника «Крузенштерн». Команда только что вернулась из кругосветного плавания. «ЖИВИ!» (Вручается лицам или организациям, внесшим наибольший вклад в борьбу с распространением СПИДа и наркомании) - Влад Топалов. «ЛЕГЕНДА MTV» (Вручается группам и отдельным исполнителям, чье творчество оказало решающее влияние на формирование и развитие современной музыкальной культуры в России) - Андрей Макаревич.