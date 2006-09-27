Гарик Сукачев «Мечтает сыграть роль пенсионера»

На одном из своих недавних выступлений, полупьяный артист в порыве страсти ломал под собой стул, бросал в зал фирменную кепку, заводил публику с помощью «подсадных уток»… Впрочем, общаться с Игорем Ивановичем, так же как и смотреть на него, «сплошное удовольствие». - Гарик, после вашего экспрессивного выступления у меня возник всего один вопрос: «На каких антидепрессантах сидите»? Вы не удивили меня своей прямолинейностью. Мне, иногда и самому интересно, откуда взялось устойчивое мнение, будто Сукачев выступает пьяным, или под большим количеством наркотиков. Такое может придумать только душевнобольной. Я, так устал от этого, что в последнее время, даже не знаю, как мне реагировать на такую очевидную глупость. Мое поведение на сцене – всего лишь имидж, и совсем не обязательно, что я должен быть таким в жизни. Хотя в юности, действительно был горячим, драчливым, и вел себя вызывающе, но с возрастом, у каждого человека происходит переоценка жизненных ценностей. Так, что всему свое время. @@@ - Сигарета тоже элемент имиджа или жизненная необходимость? Почему это вас, так удивляет? Я ведь не играю роль на сцене, это же не театр. Каждый, по-своему, чувствует собственную музыку, вот и все! Мне трудно об этом судить. Вспомните, Маяковского, который очень любил попыхивать папироской во время публичных выступлений. Артисту на сцене дозволено все, что, он считает допустимым. Если же публика не способна это оценить - она выйдет из зала или отвернется. Все это было опробовано очень давно и не нами придумано. Просто для одних, подобный эпатаж — цель, а для других — лишь одно из средств добиться нужного эффекта. - А как относиться к вашему коньячку, который раньше стоял у вас прямо на сцене. Сейчас, вы решили заменить его минералкой? У вас большое воображение. Ознакомьтесь с моим техническим райдером, там четко все указано: на сцене у меня должна стоять минеральная вода и ничего другого. А в последнее время, я практически не употребляю спиртного, даже в жизни. - С трудом верится, что из бесшабашного Гарика, вы можете перевоплотиться в рационального Игоря Ивановича? Только самые близкие люди знают о моей сентиментальности. Иногда какая – то жизненная ситуации может растрогать меня до слез. Еще я очень люблю тишину и уединение. Где-то даже прочитал, что только дурак ищет общества, а умный - одиночества. В последнее время я стараюсь избегать шумных компаний. Я научился быть одиноким даже в обществе. - Вы, дебютировали в клипе Аллы Борисовны. Не хотите ответить ей тем же, и пригласить в свой клип? Нет, это была шутка, импровизация не более того. Мы разные не только в творчестве, поэтому, наши пути не пересекаются. - Вы - актер, музыкант теперь еще и режиссер. Какое из искусств вам ближе? Искусство в целом… Я не разделяю его на виды и жанры. Для меня это абсолютное понятие, несущее духовность. Никогда не ставил для себя каких-то рамок и приоритетов в творчестве. Не знаю, в каком качестве мне захочется выступить завтра, но через много лет я хотел бы попробовать себя в роли пенсионера. Быть пенсионером в нашей стране — тоже искусство. А музыка, честно говоря, хочется, чтобы поскорее мне надоела. Пока этого не произошло, но очень надеюсь, что рано или поздно это произойдет обязательно. В последнее время я увлекся кинематографом и очень этим доволен. - Вас не обижает мнение критиков? Ведь практически все признают вашу киношную профнепригодность. А я и не скрываю, что - дилетант. Мои родители не могли себе позволить дать мне серьезного образования, поэтому учила меня всему сама жизнь. Я встречал немало выдающихся людей, прилеплялся к ним как губка. Это и стало моим главным университетом. Мне очень хотелось, чтобы мои дети, получили достойное образование. И я очень рад, что могу обеспечить это своему сыну. - И чем радует папу взрослый сын Александр? Он учится на кинооператорском факультете, и в этом году оканчивает университет в Лондоне. В России бесспорно отличное фундаментальное образование. Но мы с женой решили, что если у нас есть возможность дать сыну образование заграницей, мы это сделаем. Сашка, талантлив - об этом говорят многие вещи. У него много моих черт - он волевой, упертый. Много читает с ним интересно поговорить. Я, только в 25 лет понял, чего хочу в жизни, а у него уже четкая жизненная позиция.