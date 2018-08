Дима Билан отлупил ведущую МТВ (ФОТО)

Такое шоу телеканал МТВ проводит в Санкт-Петербурге впервые. Обычно московские звезды ленятся выехать даже за пределы МКАД. Но МТВ отказать никто из них не смог. И пришлось всей музыкальной московской тусовке - в полном составе - выехать в Ледовый дворец.

Почему именно Санкт- Петербург? Соведущие шоу Russian Music Awards Павел «Снежок» Воля и Гарик Мартиросян ответили со сцены так:

- Потому что здесь родился Трахтенберг, Ксения Собчак и Сергей Шнуров!

Несмотря на такую «хулиганскую» родословную, все питерские зрители вели себя чрезвычайно прилично. Фанаты подходили к Ледовому дворцу за несколько часов до начала красной ковровой дорожки. Фанатов, вернее, фанаток, делились по принадлежности: «билановские» (болевшие за певца Диму Билана) и лазаревские (болевшие, соответственно, за Сережу Лазарева).

Многие опасались, что противостояние фанаток будет напоминать женскую разновидность борьбы «свиней и коней», то есть болельщиков футбольных команд «Спартака» и «ЦСКА». Но девушки вели себя с достоинством, хотя порой и заглушали своими криками ведущих.

Питерская церемония, пожалуй, была самой стильной за три года существования премии. «Революционно-морской» стиль Russian Music Awards присутствовал во всем. Ведущий Александр Анатольевич был в длинном кожаном плаще. Соведущая Тутта Ларсен – в длиннополом сюртуке, напоминающем одежду «вырожденческой интеллигенции» с красными бархатными туфлями.

- Меня долго не хотели подпускать к лимузину! – жаловался Сергей Лазарев. – Охранники не узнавали. А я рвался изо всех сил. Потому что надеялся покататься. Не зря же дворец - ледовый! Я в последнее время сильно увлекся катанием на коньках. Я пришел, а льда-то здесь нет! – и певец разочарованно развел руками.

Организаторы постарались утешить певца. И сделали это по-своему, вручив Лазареву приз в виде матрешки как лучшему исполнителю года. Билан в зале тут же сделал огорченное лицо. Ведь ожидалось, что эта премия достанется именно ему.

- Я наконец-то чувствую себя как полноценный артист! – признавался в это время Лазарев со сцены.

Прозвучало это признание в унисон словам Юли Савичевой, которая стала лучшей исполнительницей.

- Я стала взрослее! – заявила певица.

Дима Билан ждал своей очереди за призами дольше всех. Ему пришлось пропустить вперед другого «смэшевца» Влада Топалова. Певцу неожиданно вручили приз как борцу за СПИДОМ.

И во время номинации «Лучший поп-проект года» Дима Билан остался сидеть на месте. Зато на сцену поднялась группа «Виа Гра». Получив награду, девушки радостно сообщили, что за все благодарят Константина Меладзе, и менять свой состав в ближайшее время не собираются. После того, как приз за лучший рингтон и лучшее видео ушли группе «А-студио» и «Тату» соответственно, «билановские» фанаты стали волноваться не на шутку. Может, они зря так громко кричали?

И может, зря Дима Билан явился на церемонию на коне? Причем в прямом смысле этого слова?

Дима действительно игнорировал скучные лимузины и прискакал к Ледовому дворцу на горячем жеребце. Злые языки тут же начали шептаться, что на певца неизгладимое впечатление оставила Мадонна. Ведь и сам певец, и его продюсер Яна Рудковская были одеты в жокейские наряды. Точно в таких же щеголяла Мадонна во время самых первых минут своего шоу «Confessions on the dance floor». Подруга Билана Яна не забыла взять с собой даже жокейский хлыст. Точь-в-точь такой же, как и у мировой звезды.

С этим хлыстом вышел конфуз. Всех гостей, отшагавших по красной ковровой дорожке, отправляли в маленький закуток позади сцены. Там ведущая МТВ на фоне матросок брала у звезд интервью. Кто хвалил главного спонсора церемонии – обувную компанию, кто распинался в любви к самому каналу МТВ. А Дима Билан выделился снова.

Певец выхватил из рук своей подруги хлыст, и ни с того ни с сего отхлестал ведущую прямо на глазах у изумленных организаторов! Хорошо, что сделал он это довольно ласково и игриво, но ведущая МТВ еще долго не могла прийти в себя от изумления.

«Билановские» фанатки все-таки не зря болели за своего кумира. Дима поднимался на сцену целых два раз – за «матрешкой» за лучшую композицию и как «лучший артист года». Это можно назвать победой – потому что лучший артист России поедет в Данию выступать за Россию во время церемонии European Music Awards.

Но певца быстро опустили на землю. Большинство питерцев, купивших билет на церемонию, не стали дожидаться выступления Билана. Время было уже позднее, метро закрывалось, мосты тоже должны были вот-вот развести. И зрители рванули домой. Поэтому Дима исполнял свою знаменитую песню «Never Never let you go» при почти пустом зале.

А потом вся толпа московских артистов рванула отдыхать на вечеринку после церемонии. Говорили, что в SKY BAR заглянет сама Мисси Эллиот. Знаменитая американская певица, исполняющая песни в стиле R`n`B была специальным гостем на церемонии МТВ. Но вместо обещанных четырех композиций американка спела только одну. Потому что концерт задержался, но никого ждать Мисси была не намерена.

Но москвичи и питерцы отлично повеселились вместе и без Мисси. Виски лилось рекой, салаты и горячие закуски буквально испарялись на глазах. Группа «Город 312», которых тоже без преувеличения можно назвать триумфаторами (шесть номинаций, и одна «матрешка» за «Лучший дебют»), приехала одной из первых. У ребят было всего несколько минут, чтобы быстренько перекусить. Они тут же должны были ехать на своем автобусе на новый концерт. Солистка группы Ая ела исключительно китайскими палочками. Она рассказала, что приучилась к китайской еде еще в Киргизии, и отказываться от старых привычек не собирается.

От Макаревича, которому вручили награду как «Легенде МТВ», не отходила Алена Свиридова. Можно сказать, она даже преследовала его по пятам. Но певец был с женой Натальей, и поэтому под ближайшим благовидным предлогом покинул Свиридову. Макаревичу явно было комфортнее со своим сыном Иваном. Вместе с ним певец отправился к барной стойке – добывать себе водку. После того, как водка была получена, певец отправился в сторонку. Чтобы выпить рюмашку-другую в компании с сыном. Иван, к счастью, не пил.

Фото: MTV Россия