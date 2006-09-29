На группу «t.A.Т.u.» подан иск в суд

Последние несколько лет группа «t.A.Т.u.» в основном давала концерты за рубежом. Лишь нынешней осенью «татушки» решили проехаться с гастролями по России. Однако долгожданный российский тур, не успев начаться, сразу вылился в безобразный скандал.

Сначала группа отменила несколько концертов на Дальнем Востоке. А потом и вовсе объявила о разрыве контракта с организаторами тура - компанией «Кремль-концерт». - Наша компания подписала с директором «t.A.Т.u.» Леонидом Шляховером контракт на проведение 22 концертов, - рассказал "Э-Г" руководитель концертного отдела «Кремль-концерт» Сергей Лавров. - Первый был запланирован 24 августа в Южно-Сахалинске. Но в этот день президент объявил траур в связи с катастрофой самолета «Пулковских авиалиний». Все концерты были отменены. Другие артисты отнеслись к этому с пониманием. Боря Моисеев, который в этот день должен был работать в Иркутске, без вопросов вернул мне все деньги. Так же поступил и Максим Галкин. И только группа «t.A.Т.u.» потребовала в полном объеме заплатить им гонорар 20 тысяч евро за Южно-Сахалинск. «Это ваши проблемы, что концерта не будет, - заявил Шляховер. - Мы готовы его отработать. Переносите его на любой другой день!» Но организатор из Южно-Сахалинска Николай Жаданов переносить концерт отказался. На него и так было продано мало билетов. А в случае переноса неминуемо начался бы возврат. И ничего, кроме дополнительных убытков, это ему бы не принесло. «В таком случае отменяйте все остальные концерты! - заявил Шляховер. - Пока не будет гонорара за Южно-Сахалинск, мы никуда не поедем». В других городах дела с продажей билетов обстояли не лучше. В Хабаровске было продано всего 500 билетов на стадион. А во Владивостоке - 400 билетов в цирк. Тем не менее местные организаторы были готовы проводить концерты. Но Шляховер упорно стоял на своем. В результате концерты в Хабаровске и Владивостоке тоже «слетели». Дальше по намеченному маршруту сборов не было вообще. В Ростове-на-Дону и Краснодаре продали всего по 100 билетов. - По условиям нашего контракта, в случае отмены хоть одного концерта мы должны были либо все равно заплатить за него деньги, либо отменять весь тур, - грустно продолжил Лавров. - Но в шоу-бизнесе иной раз случается такое, что никаким контрактом не предусмотришь. С группой «t.A.Т.u.» я работаю не в первый раз. Еще в те времена, когда они стоили 4 тысячи долларов, мы проехали с ними всю страну. Везде были аншлаги. И я никак не ожидал, что сейчас народ на них не пойдет. Цены на билеты по 200 - 300 рублей отпугнуть публику не могли. Возможно, причиной плохих сборов стали неудачные попытки сделать из «t.A.Т.u.» качественный музыкальный продукт. Девочки теперь поют живьем, но получается это у них из рук вон плохо. Музыканты начинают играть, а они то не успевают вовремя вступить, то не могут попасть в ноты. Ленка еще туда-сюда, а Юлька вообще петь не умеет. В итоге они направляют микрофоны в зал и полконцерта заставляют зрителей орать вместо себя. Раньше-то все шли на скандал, шли посмотреть живьем на этих эпатажных девочек, вокруг которых было столько шума. Никого не смущало, что они выступали под фонограмму. Люди отрывались, танцевали, и всем было хорошо. А сейчас скандала не стало. И ничего другого взамен группа предложить не смогла. - Самое обидное, что девки-то ни в чем не виноваты, - считает Сергей Лавров. - Я дружу с ними уже много лет. Уверяю вас, они, какие были, такие и остались - простые, открытые, без всякой звездной болезни. В гостиницах по-прежнему довольствуются одним номером на двоих. Сломался кондиционер в машине - не проблема. Надо дойти от гостиницы до площадки пешком - не проблема. Юлька - та вообще без комплексов. Например, этим летом в Сочи мы пошли с ней на пляж, и она, к всеобщему изумлению, решила искупаться топлесс. В тот момент, когда я помогал ей выходить из воды, как раз были сделаны известные фотографии. Да-да, я и был тем самым молодым человеком в оранжевых плавках, которого объявили новым любовником Юли. На самом деле, я, скорее, старый любовник… Мы с девчонками постоянно так зажигаем, когда где-нибудь пересекаемся. К ним у меня нет никаких претензий. Считаю, что проблема в их новых продюсерах. Они не умеют выстраивать ни тактику, ни стратегию развития группы. У них просто нет для этого опыта. Тот же Шляховер долгое жил в Германии. Начинал там барменом. Потом работал администратором у Миши Фридмана, который возит на гастроли в Германию наших звезд. Видимо, Шляховер, предчувствуя скорый крах группы, хочет сорвать за ее счет последний куш. Сейчас Шляховер, чтобы как-то спасти положение, пытается сам организовать тур по России. Он уже провел концерты в Самаре и Калининграде. На официальном сайте «t.A.Т.u.» www.tatu.ru сообщается, что они прошли с большим успехом. На самом деле в Самаре на стадионе, вмещающем 38 тысяч человек, им удалось собрать всего 2 тысячи зрителей, включая тех, кого пригласили бесплатно. Это при том, что последние три дня билеты на них продавались за полцены. В Калининграде они тоже выступали перед полупустым стадионом. Мы будем и дальше следить за ходом этого тура и размещать правдивую информацию о нем на сайте www.artkreml.ru. Но это еще не все. Шляховер утверждает, что за сорванные концерты на Дальнем Востоке они не получили от нас ни копейки. Это неправда. У меня есть его собственноручные расписки. По условиям контракта, помимо гонораров по 20 тысяч евро, которые они должны были получать за каждый концерт, перед началом тура мы выплачивали им «несгораемую» сумму 50 тысяч евро. Эти деньги собирались нами по частям с местных организаторов как предоплата и в итоге должны былы пойти в счет гонораров за последние концерты. В частности, Николай Жаданов из Южно-Сахалинска внес в этот «полтинник» 12,5 тысячи евро. И поскольку концерт отменился не по его вине, а в связи с форс-мажорными обстоятельствами, он теперь подает в суд на «t.A.Т.u.» с требованием эту сумму вернуть. Точнее говоря, формально он подает в суд на «Кремль-концерт». А мы - уже непосредственно на группу «t.A.Т.u.».