Украинские звезды наторговали 139 тысяч баксов

Вообще-то, собрать звезд для участия в подобном проекте – не диво. Откровенно говоря, ради лишнего пиара, к тому же бесплатного, они на многое готовы. А вот найти достаточное количество богатеньких буратин, готовых выложить денежки за аляповатые статуи – вот где истинное чудо. Инициатором проекта Евгении Губской и Маргарите Сичкарь это удается. Может быть, подействовало то, что дамы намекнули: следующий год - Алой свиньи, а обзавевшись таким 200-килограммовым талисманом, его обладатель обеспечит себе стабильный доход. Во всяком случае, народу в «Арене» собралось полно. Вначале аукциона ведущие Юрий Горбунов и Дмитрий Оськин вышли на сцену с живым поросенком. Несчастное животное не ожидало такого многолюдного внимания к своей персоне, и «от счастья» обделалось. Хорошо, не на дорогой костюм Оськина. Живую свинью быстренько убрали с подиума и приступили к продаже гипсовых. Самой дешевой оказалась хрюшка Ольги Сумской, не смотря на то, что она (свинья, а не актриса) говорит на трех языках – украинском, русском и турецком. Ушла с молотка всего за тысячу у.е. Но надо признать, что тут дело не в падении популярности Роксоланы. Просто обычно в начале таких аукционов первые лоты всегда уходят дешевле: пока публика раскачается. За Сумской последовала очередь Виктюка. За пятачок с росписью Романа Григорьевича серьезно начал торговаться динамовец Владислав Ващук. Его супруга Маргарита Сичкарь предположила, что футболист, наверняка решил сменить профессию и хочет сыграть в спектакле «Служанки» прославленного режиссера. Горбунов же отговаривал Ващука выкладывать кругленькую сумму за свинку: «Ты хорошо подумай. А то с такой игрой «Динамо» скоро перестанут платить!» Тем не менее, футболист легко расстался с 2500 баксов. Остальные свинки пошли куда по более высокой цене. Рекорд установила скульптура от журнала «Gallery», которую доброхоты выкупили аж за 45 тысяч штук. Может, на них так подействовал интимный штрих – украшенное Swarovski свиное достоинство хряка. Всего за расписанных хрюшек удалось выручить 139 тысяч долларов. Все эти средства будут направлены в детские дома.