Президент конкурса Мисс Европа Ксавье Кутюр: «Если украинки не побеждают на конкурсах красоты, значит, у жюри плохой вкус»

3 октября 2006, 12:58

Впервые за свою 60-летнюю историю один из самых престижных конкурсов красоты Мисс Европа будет проведен в Украине.

Право на проведение финала конкурса купил известный в Украине медиа-магнат и композитор Омар Арфуш, который, кстати, обещает, что опять же впервые в истории нашей страны кастинг красавиц состоится демократично. (Для информации: всех девушек в возрасте 16-26 лет, желающих принять участие в конкурсном отборе на Мисс Европа, приглашают 7 октября в 12:00 в «Альта-Центр»). Проверить, как проходит подготовка к финалу конкурса, в Киев приехал его президент Ксавье Кутюр.

- Вы много ездите по миру. Скажите, в каких странах живут самые красивые женщины?

- Если говорить об обычных людях, которых встречаешь на улицах, то я заметил, что очень много красивых девушек именно в Восточной Европе: в Украине, Венгрии, Чехии, а также в США и Бразилии.

- Что-то в этом списке нет Франции? Или у вас только Катрин Денев с Изабель Аджани красавицы?

{1-}- Нет, еще есть Софи Морсо! Как по мне, она еще красивее Аджани. Кстати, я уже несколько лет живу с украинкой.  Она дочь эмигрантов. Ее зовут Карина Сидорофф. Она будет в жюри конкурса.

- Скажите, если в Украине такие красивые женщины, почему наша страна никогда не побеждали на конкурсах? Кажется, наибольшее достижение – украинская девушка вошла в двадцатку Мисс Вселенная.

- Я думаю, то ли у жюри конкурсов плохой вкус, то ли ваши организаторы, направляющие туда девушек, не разбираются. Для меня тоже это загадка, почему я никогда не видел на конкурсах красивых девушек от Украины. На улицах ваших городов – их полно, а на подиуме - нет.  

- Занимаясь много лет конкурсами, вы не устали от женской красоты?

- От красоты нельзя устать. Правда, при одном условии: она должна быть как бы на расстоянии от тебя, не слишком близко. Тогда все хорошо. А вообще я очень люблю конкурсы красоты и вообще все эстетическое: произведения искусства, архитектуру.

- Конкурсы культивируют абсолютную красоту. Не кажется ли вам, что таким образом они вызывают комплексы в обычных женщинах, которые не дотягивают до каких-то канонов?

{-2}- Мне кажется, не следует воспринимать эти конкурсы как некую иерархию среди красивых женщин. Я, например, не настолько хорошо играю в теннис как чемпион мира в этом виде спорта. Но это же не запрещает мне получать удовольствие от игры! Женщины тоже не все ходят быть победительницами конкурса красоты.

- Да, но создаются стереотипы, как должна выглядеть женщина: длинноногая, стройная, с большой грудью и т.д.  С рекламы, журналов, конкурсов, подобных вашему, такие стереотипы вносятся в подсознание людей.  И женщинам, чтобы нравиться мужчинам, волей-неволей приходится, так сказать, соответствовать модным канонам.  

- Надеюсь, женщины думают не только о том, как бы понравиться мужчине! Да и мужчины в женщинах, кроме красоты, ценят и другие качества: они должны быть умными, хорошими матерями, женами. По вашей философии, все женщины должны быть красивыми, а все мужчины богатыми? Слава Богу, это не так, и, скажем, бедный мужчина может найти себе красивую женщину.

- В таком случае, какие качества, кроме красоты, ищите и цените в женщинах?

- Признаюсь, я скоро собираюсь в пятый раз жениться. Это значит, что и сам не могу найти ответ на ваш вопрос.

- Я знаю, вы не только занимаетесь конкурсом Мисс Европа, но и работает на телевидении и в кино. Как удается совмещать столько профессий?

- Ну, например, время в аэропортах и самолетах трачу с пользой: пишу сценарий к фильму. Это будет картине о великом французском драматурге Мольере. Существует гипотеза, будто на самом деле все его пьесы принадлежат перу другого человека. Много лет Мольер дружил с Корнеем (именно ему сейчас приписывают авторство знаменитых пьес). Потом они поссорились. И, действительно, стиль Мольера с того времени резко ухудшился. Так что, есть основания полагать, будто не он сам писал свои произведения.

- Работая над сценарием, вы отключаетесь мысленно от своих красавиц?

- Ну почему? Как же без красавиц! Мольер и Корней были влюблены в одну красавицу-маркизу. Без женщин никак нельзя.
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