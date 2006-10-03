Во время выступления Глюкозы с неба посыпались баксы

3 октября 2006, 16:31

На одной скамье сидели: папуас с сосками, пронзенными кольцами; мужик в трусах, валенках и шапке-ушанке; невероятно женственный волк с подведенными глазками; растолстевшая Татьяна Ларина и пионер-переросток с забинтованными коленками.

Все они, раскрыв рот, смотрели, как двое «маленьких лебедей» ростом около двух метров плавно скользят по льду. {-1}В программе «Звезды на льду» наступил «юмористический» день. И артисты, утомившиеся от серьезных «па» за время бесконечных тренировок, наконец-то смогли подготовить номера повеселее. Выступив, пары не спешили уходить. Участники оставались возле плазменного телевизора для просмотра выступлений «конкурентов». Чтобы не терять времени, участники еще и обедали. Ягудин ел суши, Александр Маринин – мясо с картошкой, Башаров – тоже суши. Но все единодушно пользовались китайскими палочками. Марат Башаров, не расставаясь ни на минуту с длинными белыми ушами на голове (у него был номер под названием «Ну, погоди!»), снял с себя куртку, постелил ее на пол и приготовился «болеть». - Хвост не застуди! – кричал ему мужик в трусах (Валерий Сюткин). Башаров-зайка, ни на минуту не мог остаться спокойным. Он то натягивал свой маленький беленький заячий хвостик до уровня груди. Потом он складывал ручки вместе и делал «грызущие» движения передними зубами. «Маленький лебедь», на которого с таким вниманием смотрели участники шоу, тем временем вышел с катка, поиграл бицепсами и невозмутимо начал отжиматься от скамейки. Его накладные груди, как и легкомысленный белый веночек, лишь слегка подрагивали в такт мерным движениям «лебедя». Эта птица оказалась «залетной» - Владимир Беседин, чемпион мира по экстремальному катанию на коньках, приехал из Нью-Йорка специально ради шоу Первого канала. - Потрогайте мой пресс! – требовала за кулисами Ингеборга Дапкунайте. – Ну, смелее, не бойтесь! Потрогайте! Чувствуете, какой твердый?! Это я его во время тренировок накачала… Вы себе представить не можете, каких потрясающих результатов я уже добилась! Я, конечно, и раньше была в неплохой физической форме, но сейчас… Стала просто железной! Ингеборга действительно вытворяла чудовищные по физической нагрузке номера на льду. Причем делала она это под траурный похоронный марш. После того, как Дапкунайте вышла со сцены, коллеги ее приветствовали оглушительными аплодисментами. Башаров вскочил и пожал актрисе руку: - Ну, ты даешь! - Вы не представляете! – Ингеборга даже после сложнейшего танцевального номера была полна жизнерадостной энергии. – Я должна была держаться за лед одними пальцами… А он холодный! Да еще и мокрый, и все время таял под моими пальцами! Пришлось мне держаться за лед одними ногтями… - О! – изумлялся Тигран Кеосаян, с ног до головы оглядывая Ингеборгу. – Как, оказывается, коньки рост увеличивают… Что делал известный режиссер за кулисами «Звезд на льду», так и осталось неизвестным. Сам он говорит, что пришел встретиться со своими друзьями. Но так увлекся зрелищем, что остался с ними на весь день… Певица Глюкоза вприпрыжку бежала по коридору. Глаза ее украшали зеленые тени, губы были ярко-красного цвета. - Нога у меня не болит! – прокомментировала она свою недавнюю травму во время тренировки. – Если только к вечеру чуть-чуть ныть начинает… Номер Глюкозы «Золотая рыбка» наделал переполох. Во время ее выступления с неба посыпались баксы. И зрители, и участники от таких спецэффектов переполошились. А судьи даже стали путаться в оценках. Например, член жюри Алексей Немов ставил одну оценку, а компьютер выдавал почему-то другой результат. - Здесь не так важна техника, как деньги! – подытожил вдруг голос откуда из-под небес. Как выяснилось впоследствии, «Золотая рыбка» был прощальным номером певицы: она решила отказаться от участия в проекте. На льду ее заменит другая певица – Наталья Подольская. В это время по коридору прошел симпатичный брюнет в красных кроссовках. В руках у него было что-то вроде переносного продолговатого сейфа, в котором хранилась скрипка Страдивари за 4,5 миллиона долларов. Знаменитый инструмент, сделанный великим мастером, приехал в Россию вместе со скрипачом Эдвином Мартоном. Скрипка была презентована венгерскому артисту как приз за победу на одном из международных конкурсов с одним условием: ее всегда должен сопровождать охранник. Сторож, действительно, все время был рядом. Он не отходил ни на шаг от инструмента и пристально вглядывался во всех тех, кто находился в опасной близости от сейфа. Сам Эдвин был подозрительно расслаблен. На правах «своего» он зашел в гримерку к фигуристу Плющенко: - Жека! А, Жека! – обратился он к спортсмену. – Мы хоть что играть будем-то? Плющенко оторвал голову от монитора и рассмеялся: - Майкла Джексона! Скрипач и фигурист познакомились пять лет назад в Цюрихе во время ледового шоу. Они уже не раз выступали вдвоем и теперь решили показать свое выступление и россиянам. Это действительно впечатляет: стройный блондин, исполняющий пируэты на льду под аккомпанемент жгучего брюнета со скрипкой. Совместный номер Мартона и Плющенко обязательно покажут на Первом канале в одной из программ «Звезды на льду». Но в какой именно – пока секрет. Благодаря бдительной охране скрипка Страдивари осталась цела и невредима. А вот Эдвин… Покидая поле, скрипач споткнулся и упал. Да так неудачно, что врачи, приехавшие на вызов, констатировали: сильнейший ушиб поясницы. Что называется, доигрался…

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