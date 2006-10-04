«Три мушкетера» возвращаются

Сейчас идет подготовительный период продолжения фильма о мушкетерах. Это будет третий фильм с участием Михаила Боярского (д’Артаньян), Игоря Старыгина (Арамис) и Валентина Смирнитского (Портос). На кинофестивале в Смоленске актеры, сыгравшие в культовой советской комедии «Д’Артаньян и три мушкетера», встретились, чтобы отпраздновать 30-летие начала съемок картины и объявить о том, что скоро они приступят к съемкам очередного продолжения. - Что это будет за фильм и как родилась идея? - спросили мы режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. - Идея родилась у Боярского, ему очень хотелось снять продолжение «Мушкетеров», и даже сами они написали какой-то синопсис и обратились ко мне. Но в их варианте картина заканчивалась смертью всей четверки, как и в романе Дюма. Я отказался от такой концепции, не хочу убивать любимых персонажей. И где-то около пяти лет я размышлял над тем, как удовлетворить желание моего главного героя и в то же самое время не изменить своим мыслям о бессмертии мушкетеров. Меня постоянно преследует мистический страх, если я кого-то из них в картине убью, то подобное может случиться и в жизни, потому что они уж больно похожи на своих героев. Например, во время съемок первого фильма на плече Маргариты Тереховой (Миледи) проступила настоящая лилия... И я придумал выход: фильм начинается с того, что мушкетеры погибают, оказываются на небесах и оттуда видят, как их дети ищут сокровища Мазарини, но терпят фиаско, и тогда д’Артаньян вымаливает у Бога, чтобы тот вернул им на 24 часа плоть и они спустились с небес на землю, чтобы помочь детям. И вот тут-то начинается «сумасшедший дом» мушкетеров и их детей, которые выходят повсюду победителями и возвращают награбленные и вывезенные из России деньги кардинала Мазарини. Фильм будет называться «Сокровища кардинала Мазарини, или Возвращение мушкетеров». Продюсер Дмитрий Проданов (в прошлом режиссер Театра Моссовета). Как нам стало известно, новая картина должна по размаху и подаче переплюнуть не менее известную «Матрицу». Вернувшиеся с того света мушкетеры будут обладать просто сверхчеловеческими возможностями - умением проходить сквозь стены и перемещаться во времени, даром ясновидения, немереной силой. - Кто и в каких ролях будет задействован? - Дал согласие сниматься Сергей Маковецкий. Равикович сыграет кардинала Мазарини, Алиса Фрейндлих - Анну Австрийскую, де Жюссака - Владимир Балон. У Балона недавно было желудочное кровотечение, он еле выкарабкался и вернулся к жизни. Должны были начать этой осенью, но пока произошла заминка с финансированием. Нашим проектом должен заняться Первый канал. Бюджет новых «Мушкетеров» - 5 млн. долларов. - А сами мушкетеры-то будут играть? - Конечно. Они мечтают об этом. Правда, отказался Вениамин Смехов (Атос), он живет в Америке, редко приезжает в Россию. А главными героями в новом фильме будут дети мушкетеров. Поскольку все вояки были, мягко говоря, блудливы, детей оказалось много. И некоторые из них поначалу даже воюют друг против друга. У Портоса детей двое, и один из них даже не знал, кто его отец. Д’Артаньян воспитал дочку, как мальчика. Жаклин стала Жаком и носит вместо изящных платьев мужские костюмы. Когда же она влюбится в Анри - сына Арамиса, - то всем признается, что она - девушка. Дочь Д’Артаньяна сыграет реальная дочка Михаила Боярского - Лиза. Возможно, и сына Сергея пригласим. Сыном Арамиса станет Антон Макарский. Приглашен также Андрей Соколов. - А кто сыграет Бога? Может, как у Эльдара Рязанова в фильме «Фантазии на тему Андерсена», Вячеслав Тихонов? - Я же не пародию снимаю. Никаких персонажей из потустороннего мира не будет, просто зрители увидят, как главные герои наблюдают откуда-то сверху. - Сколько серий планируете снять? - Восемь серий для телевидения и одну для проката. Музыку пишет Максим Дунаевский. Съемки пройдут в Париже и Лондоне, где, собственно, и происходят основные события. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА Телефильм режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера» вышел на экраны в 1978 году. Без малого тридцатилетний Михаил Боярский, сыгравший д'Артаньяна, а также Атос - Смехов, Портос - Смирнитский и Арамис - Старыгин моментально стали суперзвездами, а песни Максима Дунаевского - суперхитами. В 1992 году Юнгвальд-Хилькевич экранизировал продолжение романа Дюма: в картине «Мушкетеры 20 лет спустя» были задействованы те же актеры, но повторить феноменальный успех первых «Мушкетеров» не удалось. Через год Боярский и компания в третий раз появились на телеэкранах со шпагами в руках в фильме «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя», литературной основой для которого послужил «Виконт де Бражелон» - завершающая часть трилогии о похождениях д'Артаньяна. ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА Опять скрипит потертое седло Всегда уважала Вениамина Смехова. И его героя, который прекрасно знал, что именно является слишком мелким для графа Де ля Фер и слишком большим - для простого мушкетера на службе Его Величества. Узнав, что Смехов отказался участвовать в продолжении, я вздохнула с облегчением: мои нежные чувства к замечательному актеру, возникшие еще в детстве, теперь не подвергнутся такому страшному риску. Печально, знаете ли, вдруг перестать уважать благородного Атоса. В мировом кинематографе было предостаточно попыток попрыгать вокруг «Трех мушкетеров». Что только не делалось - и ДиКаприо привлекался в строй в качестве носителя железной маски, и Софи Марсо в мужских штанишках скакала на лошади, изображая дочку д'Артаньяна, но все кинематографические попытки в тысячный раз истоптать поле, на котором уже собрал три урожая гигант Дюма, оказались неудачными. Теперь по знакомому адресу к желанной земле шагает наша испытанная команда во главе с никогда не снимающим шляпу Боярским. Видимо, эпиграф произведения уже можно придумать - «А вдоль дороги мертвые со шпагами стоят». Сквозь стены ходят, во времени перемещаются, даром ясновидения обладают, с небес деткам своим помогают. И потертое седло опять скрипит, но это уже полтергейст. Слушайте, может, остановить безумие? Ну пока оно, безумие, еще находится в стадии кастинга? Мушкетеры, наблюдающие за отпрысками откуда-то сверху, - это, право, выходит за все рамки. А сюжет про Жака, который на деле Жаклин... Ну давайте лучше «Гусарскую балладу» пересмотрим. Последние годы мы живем под лозунгом «Повторенье - мать развлеченья». Телепрограммы тупо следуют западным образцам, сериалы из Колумбии, Штатов, Польши снабжаются русскими актерами, а кто-то делает многосерийный ремейк «Человека-амфибии». Безусловно, «Три мушкетера» Юнгвальд-Хилькевича для своего времени были фантастическим произведением. Его обаяние и сейчас срабатывает - пусть не шедевр, но так симпатично вновь увидеть славное кино с приятными с детства песнями... И вот - новый проект. Конечно, он не зачеркнет старый. Но как представлю ходящего сквозь стены Смирнитского, так накатывает на меня чувство страшного сомнения в качестве ожидающегося продукта. А уж как про «Матрицу» заговорили, так совсем страшно стало. Переплюнут, мол. Пять миллионов баксов бюджета - и вперед. Эти самые пять миллионов - денежки, конечно, не маленькие. Но давайте уж не бодаться с большими быками с такой копилкой в арсенале. Против чужой, более заполненной копилки можно сражаться лишь с помощью оригинальной идеи. Теперь перечитайте соседний текст и подумайте, есть ли таковая. А если смысл акции лишь в том, чтобы снова показать российскому телезрителю трех мушкетеров, то лучше бы просто повторить старый фильм. Ведь даже снятые вдогонку «Двадцать лет спустя» не оставили после себя в народе даже дохленькой цитаточки. Красавицы и кубки, счастливые клинки остались в ином измерении, где все еще были готовы «пора-пора-порадоваться».