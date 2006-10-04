Филипп Киркоров: «В разводе с Пугачевой я сам виноват»

Он привык все делать с размахом: петь лучшее, жить с Великой, шокировать и ругаться так, чтобы вся страна знала. Роль «серой мышки» – не его стихия. Этой осенью Киркоров собирается объехать с новым шоу 22 города Украины.

- Вы уже двадцать лет на сцене. Не пугает эта цифра?



- Никому не говорите об этом! Я только начинаю! Разве не видно: молодой, энергичный, красивый, в конце концов! Ну, а если честно, с годами я перестал замечать свой возраст. Слава дана мне не случайно, и я постоянно это доказываю. Не сижу, как многим кажется, на диване и не думаю: «Ах, какая я звезда!”. У некоторых даже впечатление создается, что я безмерно самовлюблен. Хотя артист просто обязан следить за собой, дорого одеваться: на него смотрят люди, берут пример. Все это часть профессии!



{-1}- Вы довольно часто бываете в Киеве. Успели подружиться с украинскими коллегами?



- С Украиной меня многое связывает. Мне импонирует ваша культура. Из артистов тепло отношусь к Тае Повалий – стопроцентная женщина, талантливая певица. Ирина Билык - удивительно тонкий человек, мне интересно то, что она делает. Я уже молчу про Данилко. Мы с Андреем сильно схожи по духу. А с Натальей Могилевской - так и вообще, у нас общая песня.



- Еще до брака с Пугачевой вы были достаточно известным артистом. Как думаете, пробиться легче было тогда или сейчас?



- Тогда все было не так: существовали программы, в которых юное дарование могло бесплатно себя показать. Например, «Шире Круг» - замечательная программа. А сегодня все изменилось. Начинающему артисту начать свой творческий путь с одной программы практически невозможно: потеряешься в потоке каналов и постоянно меняющихся ток-шоу. Надо договориться, проплатить эфиры. Существует уже своеобразная коррупция!



- Но даже через такие непреодолимые крепости вам удалось «вывести в люди» Стоцкую, Бодянского. Значит, ситуация еще не так безнадежна?



- Это совсем другое дело. Настя рождена для сцены! Когда я впервые увидел ее в 2002 году в театре, сразу пригласил на главную роль в "Чикаго". А потом все помнят ее блестящую победу в Юрмале, которая принесла ей популярность. Сейчас Настя состоялась как личность и стала достойным представителем нашего жанра. А Саша Бодянский всю жизнь мечтал петь, и не заметить этого было невозможно. Учитывая его трудоспособность, думаю, его ждет интересная артистическая судьба.



- Признайтесь, кто сделал первый шаг к вашему с Аллой Борисовной разводу?



- Я сам во всем виноват: обещал сделать ее счастливой, подарить все свое внимание, но мне приходилось жертвовать и, порой, эгоистично отдавать себя сцене, репетициям, друзьям, постоянным вечеринкам, которые и отдалили меня от семейной жизни. А когда мы вдруг поняли, что стали чужими – решили просто расстаться. Честными надо быть до конца. Хотя ближе, чем Алла, в моей жизни никого нет, и не будет.



- Но такой видный мужчина, как вы, просто не имеет право быть одиноким. Неужели вы исключаете в своей жизни повторный брак?

К сожалению, порадовать вас в этом вопросе не могу. Я всегда буду верным рыцарем только одной женщины! А вообще, влюблен я только в музыку, поэтому всегда буду одиноким! Поделиться душой и сердцем я могу только со зрителями! Жаль, что понял это я только сейчас!



- После знаменитой пресс-конференции в вашей жизни сплошные перемены: говорят, у вас произошла серьезная переоценка жизненных ценностей, да и отношения людей к вам стало несколько иным. Чувствуете разницу?



- Да нет. Кто любил, надеюсь, своего отношения ко мне не изменили, а кто приходил из обывательского интереса - посмотреть - они и дальше будут приходить. Алла Борисовна, например, всегда говорила, что артист может состояться только тогда, когда к нему есть интерес как к личности. А мне так и вообще скрывать нечего - я всю жизнь: как жил, так и пел. А переоценка ценностей у меня произошла, когда я остановился, задумался, вспомнил все, что было со мной, и понял, что слишком часто рассчитывал на самого себя и свои силы, иногда, кстати, их переоценивал, а этого, как показала жизнь, делать не нужно. Но когда я ошибался и совершал ошибки, знал, что за мою преданную любовь к профессии, зрители многое смогут мне простить. И судя по тому, что на мои концерты ходят, покупают пластинки, заказывают песни на радио и на телевидении – значит, еще любят.



- Со стороны вы производите впечатление человека, к которому просто так не подойдешь. Может ли Филипп Киркоров выбрать себе друзей, скажем, среди обычных людей?



- А я по–вашему, дружу только с людьми царских кровей? Просто публичному человеку крайне сложно обрести настоящего друга: многие общаются с тобой только из корыстных побуждений, а с годами доверять становится еще сложнее. Лично я друзей не выбираю - это не бижутерия, которую можно подобрать. Друзья даются судьбой! Я встречал на своём жизненном пути много благодарных и счастливых людей, которые оказывались рядом в минуты горести и радости.



- У вас всегда очень дорогие и красивые вещи. Вы одеваетесь у нас или предпочитаете ездить за границу?



- У меня нет острой необходимости ездить за вещами на запад, все есть в Москве, Киеве. Можно отследить модные тенденции будущих сезонов: прийти на показ и заказать все, что понравилось. Тем более, выбор такой - глаза разбегаются.



Концерты Филиппа Киркорова состоятся в Киеве 19 и 20 октября во ДК «Украина»

