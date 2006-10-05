Украинские звезды раздавили колесами произведение искусства

В роле шоферов выступили: Гарик Кричевский, группы «Авиатор», «SMS», «Алиби» и другие не менее замечательные личности. На вечеринке в номинации «самая большая картина» установили рекорд Украины: все гости нарисовали огромную картину. А затем экс-бойфренд Яны Клачковой, автогонщик и телеведущий Алексей Мочанов проехался по сему произведению искусства на своей машине. Ну, чтобы еще красивше получилось.