«Парфюмер»: волшебные ароматы в мире попкорна

С каким рвением хладнокровный убийца выкачивал ароматы из тел убитых девушек, с таким же маниакальным упорством режиссер «дистиллирует» сущность романа Зюскинда (Patrick Süskind) и переводит ее в кинематографический эквивалент. Экранизация бестселлера – это всегда очень сложно: одни компоненты в ходе «дистилляции» безвозвратно теряются, но зато другие становятся еще более яркими и выразительными. Франция, XVIII век. Бог лишил Жана-Батиста Гренуя многого: матери, крыши над головой, денег и красивой внешности. Но взамен молодому юноше был дан великий дар – сверхъестественное обоняние, которое позволяло ему различать и запоминать самые тонкие и неуловимые ароматы. Он не только чувствует запахи цветов и тухлой рыбы, но может уловить запах битого стекла, холодной воды и даже аромат человеческих чувств. Вскоре парень устраивается работать в лавку знаменитого парфюмера и быстро добивается уважения со стороны хозяина – благодаря таланту Гренуя, способного придумывать самые сногсшибательные ароматы для духов, парфюмерная лавка начинает пользоваться большим успехом в округе. Но однажды парня постигает откровение - он понимает, что нашел то единственное, что не издает запаха. Это его тело. И тогда он решает самостоятельно придумать для себя аромат, однако для того, чтобы его сделать, необходим особый ингредиент – запах юных девушек. И ради этого ингредиента Гренуй способен на все что угодно – в том числе, и на серию убийств. 20 лет ожидания экранизации этой книги оправдали себя. Остается лишь предполагать, какими бы вышли варианты Кубрика, Скорцезе или Формана, однако можно однозначно заявить, что Тыквер справился с задачей на твердую пятерку. Наверное, это одна из самых адекватных экранизаций литературных произведений последнего времени. В содержательном плане режиссер не стал отклоняться от книги и практически без изменений перенес ее на экран. Существенно сокращены или убраны лишь эпизоды, в которых отсутствует действие (к примеру, отшельническая жизнь Гренуя в горах), а небольшие отступления от книги сделаны крайне осторожно. Сюжет, безусловно, хорош, однако тем, кто читал книгу до просмотра, в определенный момент станет скучно. Зато на зрителей, не знакомых с оригиналом, история монстра с божественным талантом произведет должное впечатление. По своей сути «Парфюмер» - это большая метафора, собирательный портрет художника, который ради искусства готов пойти на любые жертвы. И пусть голос за кадром утверждает, что Гренуй делает это из ненависти или наоборот – большой любви к людям. На самом деле он просто обречен подчиняться воле своего таланта. Великий дар рвется наружу и заполняет собой все помыслы и желания того, кто им обладает. Здесь точки зрения писателя и режиссера сильно расходятся. Если Зюскинд в своей книге пытался вызвать крайнюю антипатию к Жану-Батисту Греную, показать колоссальную разницу между чудесными духами, которые он создает, и мерзкой сущностью их автора, то Тыквер делает все, чтобы вызвать сострадание к своему герою. В его понимании этого человека всего лишила жестокая судьба - выбросила на грязный парижский базар, на котором он едва не умер, задыхаясь в зловонии помойки, где его оставила жестокая мать. А затем он окончательно угробил свое здоровье, обрабатывая козлиные шкуры под присмотром бессердечного хозяина. Потому у него отсутствуют все моральные и этические нормы, а единственными жизненными ориентиром являются таланти творческая энергия. Связав себе руки в содержательном плане, режиссер обрел свободу в визуальной стороне фильма. Здесь ему нет равных – все свои усилия Том Тыквер направил на то, чтобы воссоздать то новое измерение, которое открывает книга Зюскинда каждому читателю. Это измерение запахов и ароматов. Роль парфюмеров взяли на себя оператор и композитор. Игра света, различные сочетания теней и полутеней, музыкальные акценты – все это работает на то, чтобы зритель физически стал ощущать те чудесные ароматы, которые издают предметы на экране. Жаль, но это удается далеко не всегда - псевдоблагоухание перебивается запахом попкорна, которым наполняется зал с первых минут просмотра. Таковы реалии уже не XVIII, а нашего, XXI века.