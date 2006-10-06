В показе новой коллекции Жана-Поля Готье приняла участие модель весом 132 кг

Знаменитый кутюрье, который отмечает 30-летний юбилей своей творческой работы в мире моды, представил в Париже новую коллекцию "Весна-Лето 2007". Готье нарушил и другие каноны. Так, на том же показе одежду от Готье представляла манекенщица в возрасте около 50 лет, а мужскую одежду демонстрировали исключительно длинноволосые юноши с обильным макияжем. {1-}Споры о приемлемом весе манекенщиц и влиянии стандартов в области модельного бизнеса на здоровье молодых девушек не утихают в мире моды на протяжении нескольких месяцев. Так, недавно в Мадриде уже запретили слишком худым моделям принимать участие в показах, эту меру поддержали и в Милане. На открывшейся 18 сентября традиционной Неделе высокой моды в Лондоне также были слышны отголоски скандала. Критика со стороны правительственных чиновников и модельных агентств вынудила организатора Недели - Совет британской моды - отменить намечавшуюся традиционную фотосессию перед открытием Недели. В скандал вмешалась министр культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Тесса Джоуэлл. По ее словам, пропагандируемый индустрией моды образ "худой модели с ненормальным весом заставляет молодых девушек голодать", поскольку они хотят выглядеть как эти манекенщицы. Шеф британского модельного агентства Storm Сара Дукас также заявила, что девушки не должны морить себя голодом, чтобы демонстрировать одежду. Модели "должны хорошо питаться, заниматься физкультурой и вести нормальный образ жизни", - говорит она. Против использования "нулевых моделей" высказалась и автор "поттерианы" британская писательница Джоан Роулинг. Обрушившись на "модельный мир, состоящий из кожи и костей", она заявила о том, что не хотела бы, чтобы ее дочь росла бы как "пустоголовый, помешанный на диете клон". Международное движение за "красоту и здоровье на показах мод" активизировало свои усилия после смерти в минувшем месяце от недоедания 22-летней модели из Латинской Америки Лизель Рамос. Несмотря на общемировые тенденции в модельном бизнесе, Париж от такого подхода отмежевался, и для показа весенне-летних коллекций на 2007 год большинство дизайнеров выбрали худых моделей, утверждая, что нет никакой связи между идеалами красоты высокой моды и анорексией девушек-подростков. {2-}"Мы не видим "моделей", страдающих анорексией. Если девушка-модель худая, то она худая по своей природной конституции", - объяснил немецкий модельер Карл Лагерфельд, который для своего показа в Париже отобрал особенно худых девушек. Лагерфельд уточнил, что, если уж говорить о проблеме, то, по его мнению, во многих странах стало слишком много полных людей, и Франция не является исключением. Проверка BMI Как сообщает NEWSru Israel, две недели назад ведущие модельные агентства Израиля получили официальное письмо от дирекций крупных компаний. В этом письме такие фирмы, как "Штраус Элит", банк "Апоалим", Супер Фарм, "Кастро", "Ли Купер", известный парикмахер Шуки Зикри и другие обязались задействовать в своих рекламных кампаниях только тех манекенщиц, которые прошли специальную проверку у диетолога, доказывающую, что они не слишком худые. Проверка BMI (body mass index) распространена во всем мире. Именно эту проверку и должны будут пройти израильские манекенщицы прежде, чем им будет позволено принять участие в рекламных кампаниях. В процессе этой проверки выводится средняя величина физических данных человека. За основу берутся следующие показатели: рост, вес, пол и возраст. Итоговый результат покажет, имеет ли манекенщица недостаточный, нормальный или избыточный вес. Согласно BMI, модель ростом 1,70 должна иметь вес не меньше 53,5 килограмма, манекенщица ростом 1,80 должна весить не меньше 60-ти килограмм. Девушки невысокого роста (1,65) для участия в рекламных кампаниях должны иметь минимальный вес 50,4 килограмма. В мире моды новая тенденция - использовать в качестве моделей обычных женщин Между тем, в мире моды есть и новая тенденция - все больше производителей в рекламных кампаниях своего товара делают ставку на образ "человека с улицы". Чтобы достучатся до покупателей они идут на риск и отказываются от стереотипов подтянутых форм в пользу знакомой по жизни "поплывшей" фигуры. В их числе фирма Nike, которая представила в прошлом году рекламную кампанию новой линии спортивной одежды. Один из флеш-роликов начинался восклицанием "У меня большой зад!", после чего следовало его гигантское изображение. Другой рекламный слоган гласил: "У меня широкие бедра". Также в прошлом году вышла реклама Dove Firming, в которой задействованы шесть упитанных женщин в нижнем белье. Ни одну из них назвать моделью нельзя: их размеры варьируются от 40-го до 48-го. По словам экспертов, сейчас рекламщики отступают от устоявшихся решений в знак признания того, что "женщины представляют собой большинство потребителей и покупают большую часть продукции". Одной из причин перемены политики рекламы является то, что по телевидению все чаще показывают "реальную жизнь". Nike была не единственной в 90-е годы, кто поставил под сомнение стереотипы женского образа в рекламе. В 1997 году Body Shop привлек всеобщее внимание своей кампанией под слоганом "Люби свое тело", демонстрирующей Руби, пластиковую куклу с рубенсовскими формами. На постерах и на страницах газет полная неги Руби возлежала на диване. Подпись под картинкой гласила: "На топ-моделей не похожи три миллиона женщин. Похожи от силы восемь женщин". В 1997 году нью-йоркский клуб Advertising Women учредил премию, которая вручается за представление в рекламе женщин в реалистичной манере, без стереотипов. Среди лауреатов помимо Nike фигурируют Adidas, Avon, Gatorade, John Hancock и Reebok.