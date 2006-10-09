Известный историк моды Александр Васильев: «В Европе с первого взгляда можно отличить, приличная девушка или гулящая. Не то, что в Украине»

{-1}Александр Васильев, известный историк моды и коллекционер, автор бестселлеров "Красота в изгнании", "Европейская мода. Три века", "Русская мода. 150 лет в фотографиях", заглянул в Киеве на пару дней, чтобы провести мастер-классы в рамках рамках выставки "Пространство. Винтаж" – фестиваля декораторов, который четвертый год проводит журнал "Архидея".



Александр лукавит, когда говорит, что хотел бы жить во Флоренции в XVI веке при дворе Медичи, заниматься интригами, отравительством и пить свежий апельсиновый сок. На самом деле он хочет того, что делает, отыскивая на блошиных рынках старинные платья и камеи, обучая жен миллионеров хорошему вкусу на семинарах, которые он проводит то на Босфоре, то в Венеции.



Васильев разделяет страсть к винтажу с Кейт Мосс, Ренатой Литвиновой и Натальей Водяновой и не боится секонд хенда. Потому что возрастом и пройдя через многие руки, вещь приобретает историю и особый шарм.



- Кто, по- вашему, самый стильный из звезд на постсоветском пространстве?



- Рината Литвинова, Людмила Гурченко, из мужчин – Максим Галкин. Хорошо, что не спрашиваете, о том, что сейчас модно. Обычно я отвечаю: для женщин – ходить с голым животом, носить накладные ногти и высокие каблуки, красится в блондинку и выглядеть вульгарно. Для мужчин – иметь пивной живот, пить пиво, ходить в сауну, изменять жене. А если серьезно, поменьше вульгарности – силикона в груди, ботокса в губах, акрила на ногтях, голого живота. В Украине, как и в России, сейчас одинаково одеваются и приличные дамы, и женщины легкого поведения, а в Европе с первого взгляда можно отличить, приличная девушка или гулящая...



- А еще, заметьте, я не спрашиваю о голубой мафии в моде.



- Одни мужчины женщин раздевают, а другие одевают. Те, кто предпочитает женщин, в моде не работают. Джон Гальяно, например, всегда меряет свою одежду на себя.



{2-}- Но не секрет что моду на моделей с фигурами мальчиков-подростков пропагандируют кутюрье-геи. Вы в одном из интервью назвали модельный стандарт женской фигуры 90-60-90 фашизмом...



- Меня больше всего раздражает, что эти стандарты придумали мужчины. Сами, значит, могут ходить с большим животом, сопеть, пить пиво – только потому, что их на 20 миллионов меньше!



- Не будем о грустном... Говорят, Майя Плисецкая подарила вам множество своих платьев?



- И Наталья Фатеева тоже. А сейчас готовлюсь принять наряды Лидии Смирновой и Людмилы Гурченко. А дочь Клары Лучко уже отдала мамины платья от Карла Лагерфельда, Прада и других модных домов. Теперь очередь за туфельками и шляпками, которые Клара Степановна обожала.



Кстати, я держу свою коллекцию, недавно оцененную в два миллиона евро, в специальном хранилище в окрестностях Парижа, где текстилю и коже не страшны перепады температуры, влажности, пыль и личинки моли.



- А почему вы не позволили Николь Кидман сняться в вашем платье в фильме "Русские иммиграции в Шанхае"?



- Она же могла все испортить, ведь все актрисы потеют, простите за такую физиологическую подробность. Почему я должен дать какой-то актрисульке, сегодняшнего дня, слава которой быстротечна. Никогда в жизни! Как я могу дать такие ценности, которые должны остаться потомкам. Иногда я ношу броши, перстни из своей коллекции, но не текстиль...

