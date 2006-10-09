Влада Литовченко научилась управлять вертолетом

На недавнем открытии столичного бутика 26-летнего модельера Евгения Фененко, который выбрал бывшую жену президента "Киевстара" своей музой, Влада призналась, что научилась управлять вертолетом! Причем освоила это рискованное дел не теоретически, а сделала несколько кругов над Москвой, где успела поучаствовать в ток-шоу Лолиты Милявской "Без комплексов" и открытии элитного салона красоты "Высший свет". Презентацию "Высшего света" организовал один из бывших питомцев агентства "Карин" Дмитрий Мирошниченко, муж популярной певицы Алены Свиридовой. Кстати, модель Литовченко и известный политик и модница Александра Кужель были на празднике подающего надежды EF (его наряд выбрала Маша Ефросинина для новой программы "Звездный дуэт") в юбках одинакового фасона – а ля тюльпан. Только Влада выбрала одежку у юного протеже Жени Фененко (см. фото), а бывший нардеп и глава госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, ныне руководитель аналитического центра Александра Владимировна прикупила в одном из модных магазинов Вены – на одном этаже "низ" в дымчато-серых розах по темно-сиревому фону, на другом – фиолетовые трикотажную кофточку и жакет. Кроме вышеуказанных дам, новый бутик посетили также дизайнер Елена Голец, группа «Домино», певец Лери Винн, президент объединения «Текстиль-Контакта» Александр Соколовский, Андрей Джеджула. Поскольку коллекция адресована представительницам прекрасного пола. То именно дамы оценивали дизайнерские изыски модельера. Тут же шла бойкая примерка понравившихся нарядов – шубок из стриженой шиншиллы и норки, жаккардовых жакетов и пиджаков, украшенных стразами и паетками. Для примерки вечерних нарядов со стразами Сваровски момент был не слишком подходящий (слишком душно), но многие представительницы прекрасного пола выразили желание иметь эти вещи в своем гардеробе. После официальной церемонии гости плавно переместились в ресторан «Дежавю», где последовало продолжение не только банкета, но и полноценный показ всей коллекции, который открывали и закрывали великолепные номера балета «А-6».