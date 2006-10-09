Выбрана самая красивая украинка (ФОТО)

@@@ Откровенно говоря, организаторы мероприятия даже побаивались нашествия красоток на «Альта Центр», где происходил кастинг. (Ведь не секрет, что обычно «соревнуются» за корону только чьи-то протеже. Может, кстати, именно по этой причине, Украине до сих пор не удалось победить ни на одном международном конкурсе красоты). Однако все оказалось не так тяжко. Вернее, девушек попытать счастья пришло, действительно, много – почти сотня человек. Но большинство из них верно оценили свои данные. Хотя, конечно, не обошлось без слез разочарования. Кстати, совсем без «протеже» все-таки не обошлось. Продюсер Евгений Рыбчинский выставил на кастинг свою женушку. Барышня оказалась прелестной, но почему-то компетентное жюри ее все равно отвергло. Оценивали девчонок Мисс Украина-1995 Влада Литовченко, известный киевский издатель Джэд Сенден, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева, а также известный французский телеведущий Жан-Пьер Фуко. Возглавлял жюри Омар Арфуш. Победительница национального кастинга будет представлять Украину в финале конкурса «Мисс Европа», который состоится 27 октября во дворце «Украина». На этот праздник красивых тел ожидается большое количество звезд с мировым именем. Например, известный дизайнер Роберто Кавалли, который возглавит международное жюри.