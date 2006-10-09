Украинцев призывают размножаться! Некоторые согласились… (ФОТО)

Для начала объявили всеукраинскую акцию, к которой пригласили присоединиться всех, кто в ближайшее время собирается поучаствовать в увеличении народонаселения. И в течение месяца записалось около 16 тысяч будущих мамаш: весной их всех ожидает розыгрыш призов, среди которых даже квартира в родном городе. Среди участниц, например, оказалась и экс-гимнастка Лиля Подкапаева. Она, разумеется, не рассчитывает получить в приз подгузники или даже жилплощадь, просто придает «звездности» акции. По словам организаторов, идею поддержал и Юрий Павленко. Только не понятно: личным примером или в качестве «молодежного министра». Всех звездных участников недавно пригласили на детский утренник в клуб «Фаберже». Писатель-фантаст Сергей Дьяченко пришел с 11-летней дочерью Настей. Девочка удивительно похожа на свою мать. Татьяна Недельская привела только двух своих отпрысков – Пашу и Мишу. Самого младшенького оставили дома. Известный дизайнер причесок Вячеслав Дюденко пришел с сыном и супругой Ириной. Однако мальчик явно был велик для детского утренника, и потому все семейство быстро ретировалось. Подруга экс-участника группы «Океан Эльзы» Павла Гудимова Валерия Бородина (кстати, инициатор детской акции) пока не имеет ребенка. Потому попросила поносить на руках чужого. Украинская участница конкурса «Мисс Вселенная» Инна Цымбалюк также пока не обзавелась собственным чадом. Но решила присоединиться к мероприятию: она пообещала подарить детскую коляску ребенку, который появится на свет в ближайшее время в ее родном городе Черновцы.