Модному дому Оксаны Караванской стукнуло 10 годков

Спасибо, гостей не заставила к вечерним нарядам надевать коньки. Наверное, новая супруга Александра Пономарева хорошо бы смотрелась в них и в своей длиннополой шубе от Джанфранко Ферре! Увы, такого удовольствия модельерша не доставила своим поклонникам, а главное – журналистам, которые уж точно описали бы все неловкие па звезд. На лед вышли только два танцора из шоу-балета «Freedom», покоцали его чуть-чуть коньками, а дальше переобулись в тапочки, пардон, туфли и начали такое вытворять с девчонками-моделями! Не, вообще-то было прикольно. Недаром этот балет таскает с собой на гастроли в Москву Лолита Милявская. Но наряды-то в результате рассмотреть публике фактически не удалось! А шоу получилось хорошее…