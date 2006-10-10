Максим Галкин: «Я начинаю вживаться в образ мужа»

Но им так и не удалось выяснить кто он на самом деле: скромный юноша, интеллектуальный очкарик, кудрявый зубастик или баловень судьбы? Не так давно, ко всем перечисленным титулам добавился самый гениальный – муж Пугачевой. - Максим, уже на протяжении года все ждут от вас подробностей. Думаю, не удивитесь, если я спрошу прямо. Ваш брак с Аллой Борисовной действительно состоялся?

- Меня так часто об этом спрашивают, что я даже начинаю вживаться в образ мужа. Алла стала моим самым настоящим другом, особенно дорогим, после потери моих родителей. Она просто удивительный человек. И ее образ совершенно не соответствует тому, который придумала ей желтая пресса.

- И в какую сторону изменило вас такое родство?

- Только в лучшую. Алла не смогла повлиять только на мой упрямый характер. Я пришел к выводу, что перенять жизненный и профессиональный опыт всегда можно, но измениться под чьим-либо влиянием - невозможно! Хотя кто знает, если бы я встретил Аллу еще в архинежном возрасте, возможно, стал бы совершенно другим.

– Не знаю, как с характером, но запросы к организаторам у вас выросли сразу в несколько раз. Можно подробнее?

- Хотите узнать подробности моего райдера? Я над ним активно работаю. Посудите сами, зачем мне размениваться на мелочи? Если я останавливаюсь в лучшей гостинице города, кушаю вкусную еду и работаю в удобной гримерной – у меня не может быть плохого настроения. Поэтому в этом я себя не ограничиваю. Если приходится лететь самолетом, то выбираю только первый класс. Поезд только СВ. Машина, в которой я передвигаюсь по городу, тоже должна быть представительского класса. Комфорт для меня – превыше всего. Вот лимузин с красной дорожкой - уже излишество.

- Что ж так?

- Вы за меня не переживайте, с этим у меня все в порядке. Но к деньгам у меня очень прохладное отношение. Мы ведь живем не ради них. Когда они появляются, я не задумываясь начинаю их тратить. Они дают мне колоссальную свободу и радость, ведь я могу не экономить, собственно говоря, для этого они мне и нужны.

– Только ленивый не написал о строительстве вашего загородного «дворца». Вы строите его на свои кровные или Алла Борисовна помогает?



- Это вы газеток начитались? Я могу много всего хотеть и планировать, но это совсем не значит, что это реальность! Строительство никакое я пока не веду. (Тут Максим слукавил. Известно, что в подмосковной деревне Грязь, строится дом Максима Галкина. Проект охраняется вооруженными омоновцами. Для полной конфиденциальности по требованию заказчика, у строителей отобрали мобильные телефоны. Осведомленные источники утверждают, что участок в 40 соток обошелся его хозяину примерно в 600 000 долларов. Контролировать процесс часто приезжает и Алла Борисовна, которая наверняка вложила туда свою долю. Сдача объекта запланирована на октябрь этого года. STARS).



- А правда, что на эксклюзивных правах приближенного, только вам позволено обращаться к царской персоне на «ты»?

- Да, это правда. Причем Алла сама настояла на том, чтобы я обращался к ней на «ты». Особенно раньше, когда мы появлялись на публике, я долго пытался оставаться на "вы", но потом все равно сваливался на «ты». Выглядело это глупо, и я решил оставить все как есть. Но иногда переклинит, и я все равно могу, сказать ей «вы».

- Извините за нескромность, но если Вы действительно просто друзья, почему так часто остаетесь у Аллы Борисовны на ночь?

- Вы все время пытаетесь меня скомпрометировать. Да, я действительно часто приезжаю к Алле и иногда остаюсь на несколько дней, но в этом нет ничего удивительного, многие друзья так ездят друг к другу. К тому, же в последние несколько лет мы очень сильно сблизились…

-Как думаете, может ли Алла Борисовна объективно относится к вашему творчеству?

- Ну, Алла – мой самый взыскательный критик. Она никогда не хвалит – у нее нет такой привычки. Зато изъянов найдет – не обрадуешься. Утаить от нее ничего невозможно, она видит сразу. Все, что она говорит, я беру себе на заметку. Вообще считаю, что творческому человеку, критика нужна для роста, а похвала – для придания сил.

- А в жизни вы беззаботный весельчак или большой консерватор?

- Я человек настроения. Не люблю задумываться над смыслом жизни, мне кажется, это наводит на какие-то пессимистические размышления. Во мне хватает и того, и другого. Хотя, по натуре я убежденный пессимист. Но жизнь заставляет меня быть оптимистом.

- Вас можно назвать домашним человеком?

- Я очень люблю просто побыть дома. До сих пор играю в компьютерные игры: ходишь, бродишь, в кого-то стреляешь, собираешь сокровища, а потом подходишь к какому-нибудь колодцу, напиваешься – и здоровье восстанавливаешь. То же у меня и с домом – входишь и сразу отдыхаешь.

- Если вам приходится видеть «себя любимого» по телевизору, смотрите?

- Специально не выслеживаю и на видео не записываю. Когда вижу – смотрю, но долго на себя лицезреть не могу, начинаю искать недостатки. Все не нравится, даже голос нервирует.

- Какие недостатки? Вы ведь сплошное совершенство! - Вы меня плохо знаете, я страшный зануда! Все время сомневаюсь: не так сделал, не то сказал, и что теперь будет. На сцене и в творчестве — я всегда уверен в себе, а вот в делах житейских совсем нет. Я часто достаю всех своим занудством. Жизнь — это ведь постоянная борьба с самим собой.



- Дома вы можете сделать что- нибудь сделать своими руками?

- Сейчас у меня абсолютно нет времени что-то делать. Но когда оно появляется, могу загрузить и разгрузить посудомоечную машину. Раньше этого чуда техники не существовало, и я без особого труда мыл посуду самостоятельно.

- В еде ваша «царственная» персона очень привередлива?

- У меня нет каких-то особых предпочтений. Я люблю вкусно поесть, но никогда не делаю из этого культа. Мое самое любимое блюдо — вермишель с котлетой. Сейчас у меня редко появляется возможность это есть, потому что меня постоянно водят по ресторанам, знакомят с национальной кухней. Но все равно, домашние вкусности я ни на что не променяю.

- На сцене у вас всегда очень дорогие костюмы, а в жизни какой стиль одежды предпочитаете?



- Для программы «Кто хочет стать миллионером?» костюмы мне шьют специально, потому что нужно соответствовать стилю. А в жизни я сам хожу в магазины и подбираю себе удобные и практичные вещи: джинсы, майки, куртки. Я ведь не тусовщик, мне ненужна вычурность и показуха. Да и отдыхаю я чаще всего там, где меня не фотографируют. Могу поиграть в боулинг или сходить в кино.

