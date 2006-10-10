Максим Галкин: «Я начинаю вживаться в образ мужа»

10 октября 2006, 15:02

Максим Галкин – любимый герой светских хроник. Чего только ни приписывали ему журналисты.

Но им так и не удалось выяснить кто он на самом деле: скромный юноша, интеллектуальный очкарик, кудрявый зубастик или баловень судьбы? Не так давно, ко всем перечисленным титулам добавился самый гениальный – муж Пугачевой. - Максим, уже на протяжении года все ждут от вас подробностей. Думаю,  не удивитесь, если я спрошу прямо. Ваш брак с Аллой Борисовной действительно состоялся?
- Меня так часто об этом спрашивают, что я даже начинаю вживаться в образ мужа.  Алла стала моим самым  настоящим другом, особенно дорогим, после потери моих родителей. Она просто удивительный человек. И ее образ совершенно не соответствует тому, который придумала ей желтая пресса.  
- И в какую сторону изменило вас такое родство?
- Только в лучшую. Алла не смогла повлиять только на мой упрямый характер. Я пришел к выводу, что перенять жизненный и профессиональный опыт всегда можно, но измениться под чьим-либо влиянием - невозможно! Хотя кто знает, если бы я встретил Аллу еще в архинежном  возрасте, возможно, стал бы совершенно другим.
– Не знаю, как с характером, но запросы к организаторам у вас выросли сразу в несколько раз. Можно подробнее?
-  Хотите узнать подробности моего райдера? Я над ним активно работаю. Посудите сами, зачем мне размениваться на мелочи? Если я останавливаюсь в лучшей гостинице города, кушаю вкусную еду и работаю в удобной гримерной – у  меня не может быть плохого настроения. Поэтому в этом я себя не ограничиваю. Если приходится лететь самолетом, то выбираю только первый класс. Поезд только СВ. Машина, в которой я передвигаюсь по городу,  тоже должна быть представительского класса. Комфорт для меня – превыше всего. Вот  лимузин с красной дорожкой - уже излишество.
- Что ж так?
- Вы за меня не переживайте, с этим у меня все в порядке. Но к деньгам у меня очень прохладное отношение. Мы ведь живем не ради них. Когда они появляются, я не задумываясь начинаю их тратить. Они дают мне колоссальную свободу и радость, ведь я могу не экономить, собственно говоря, для этого они мне и нужны.
– Только ленивый не написал о строительстве вашего загородного «дворца». Вы строите его на свои кровные или Алла Борисовна помогает?

- Это вы газеток начитались? Я могу много всего хотеть и планировать, но это совсем не значит, что это реальность! Строительство никакое я пока не веду. (Тут Максим слукавил. Известно, что в подмосковной  деревне Грязь,  строится дом  Максима Галкина. Проект охраняется вооруженными омоновцами. Для полной конфиденциальности по требованию заказчика, у строителей отобрали мобильные телефоны. Осведомленные источники утверждают,  что участок в 40 соток обошелся его хозяину примерно в  600 000 долларов. Контролировать процесс часто приезжает и Алла Борисовна, которая наверняка вложила туда свою долю. Сдача объекта запланирована на октябрь этого года. STARS).

- А правда, что на эксклюзивных правах приближенного, только вам позволено обращаться к царской персоне на «ты»?  
- Да, это правда. Причем Алла сама настояла на том, чтобы я обращался к ней на «ты».  Особенно раньше, когда мы появлялись на публике, я долго пытался оставаться на "вы", но потом все равно сваливался на «ты».  Выглядело это глупо, и я решил оставить все как есть. Но иногда переклинит, и я все равно могу, сказать ей «вы».
- Извините за нескромность, но если Вы действительно просто друзья, почему так часто остаетесь у Аллы Борисовны на ночь?
- Вы все время пытаетесь меня  скомпрометировать. Да, я действительно часто приезжаю к Алле и иногда остаюсь на несколько дней, но в этом нет ничего удивительного, многие друзья так ездят друг к другу.  К тому, же в последние несколько лет  мы очень сильно сблизились…
-Как думаете, может ли Алла Борисовна объективно относится к вашему творчеству?
- Ну, Алла – мой самый взыскательный критик. Она никогда не хвалит – у нее нет такой привычки. Зато изъянов найдет – не обрадуешься. Утаить от нее ничего невозможно, она  видит сразу. Все, что она говорит, я беру себе на заметку. Вообще считаю, что творческому человеку, критика нужна для роста, а похвала –  для придания сил.  
- А в жизни вы беззаботный весельчак или большой консерватор?
- Я человек настроения. Не люблю задумываться над смыслом жизни, мне кажется, это наводит на какие-то пессимистические размышления. Во мне хватает и того, и другого. Хотя, по натуре я убежденный пессимист. Но жизнь заставляет меня быть оптимистом.
- Вас можно  назвать  домашним человеком?      
- Я очень  люблю просто побыть дома. До сих пор играю в компьютерные игры: ходишь, бродишь, в кого-то стреляешь, собираешь сокровища, а потом подходишь к какому-нибудь колодцу, напиваешься – и здоровье восстанавливаешь. То же у меня и с домом – входишь и сразу отдыхаешь.
- Если вам приходится видеть «себя любимого» по телевизору, смотрите?
- Специально не выслеживаю и на видео не записываю. Когда вижу – смотрю, но долго на себя лицезреть не могу, начинаю искать недостатки. Все не нравится, даже голос нервирует.
- Какие недостатки? Вы ведь сплошное совершенство! - Вы меня плохо знаете, я страшный зануда! Все время сомневаюсь: не так сделал, не то сказал, и что теперь будет. На сцене и в творчестве — я всегда уверен в себе, а вот в делах житейских совсем нет. Я часто достаю всех своим занудством. Жизнь — это ведь постоянная борьба с самим собой.

- Дома вы можете сделать что- нибудь сделать своими руками?
-  Сейчас у меня абсолютно нет времени что-то делать. Но когда оно появляется, могу загрузить и разгрузить посудомоечную машину. Раньше этого чуда техники не существовало, и я без особого труда мыл посуду самостоятельно.  
-  В еде ваша «царственная» персона очень привередлива?  
- У меня нет каких-то особых предпочтений. Я люблю вкусно поесть, но никогда не делаю из этого культа. Мое самое любимое блюдо — вермишель с котлетой. Сейчас у  меня редко появляется возможность это есть, потому что меня постоянно водят по ресторанам, знакомят с национальной кухней. Но все равно, домашние вкусности я ни на что не променяю.
- На сцене у вас всегда очень дорогие костюмы, а в жизни какой стиль одежды предпочитаете?

- Для программы «Кто хочет стать миллионером?» костюмы мне шьют специально, потому что нужно соответствовать стилю. А в жизни я сам хожу в магазины и подбираю себе удобные и практичные вещи: джинсы, майки, куртки. Я ведь не тусовщик, мне ненужна вычурность и показуха. Да и отдыхаю я чаще всего там, где меня не фотографируют. Могу поиграть в боулинг или сходить в кино.  

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять